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ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц. СПИСОК

Совет ЕС в пятницу утвердил дополнительный санкционный список по Беларуси, в который включены 15 должностных лиц страны, в том числе захвативший власть "президент" Александр Лукашенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Официальный журнал" Евросоюза.

"Ввиду серьезности ситуации в Беларуси из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и активистов оппозиции Александр Лукашенко и 14 других лиц должны быть включены в список физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры", - сказано в документе.

Эти ограничительные меры вступают в силу в день официальной публикации акта.

Помимо Лукашенко, санкции введены в отношении его сына и советника Виктора Лукашенко, главы президентской администрации Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника управления МВД Романа Мельника, главы Следственного комитета Ивана Носкевича, председателя Государственного комитета судебной экспертизы Алексея Волкова, заместителей председателя Следственного комитета Сергея Аземши и Андрея Смаля, руководителя оперативно-аналитического центра Андрея Павлюченко, заместителя министра информации Игоря Бузовского, пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, командира подразделения "Альфа" Сергея Зубкова, бывшего госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова и председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.

Санкционными мерами являются замораживание финансовых активов в ЕС и запрет на выдачу виз в страны Евросоюза указанным в списке лицам.

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После президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые в Евросоюзе считаются фальсифицированными властями страны, это вторая санкционная акция ЕС. Совет Европейского союза уже принял 2 октября дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц.

Тогда в санкционный список в общей сложности были включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов и насилию в отношении манифестантов в ходе мирных протестов.

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Топ комментарии
+2
Надо объявлять военным преступником.
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06.11.2020 16:50
+2
Если отменят безвиз, желающие смотаться в Европу обеднеют на 35 евро. ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц - Цензор.НЕТ 8256
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06.11.2020 17:12
+1
А Зєлєнскій?
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06.11.2020 16:56
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Правила форума Совет форумчан
Ну теперь лукашенко точно вынесут. сарказм.
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06.11.2020 16:40 Ответить
"В случае невыполнения до 16 декабря 2020 года требований ЕС по восстановлению действия антикоррупционного законодательства, в соответствии с договором между ЕС и Украиной о предоставлении безвизового режима , ЕС начнет процедуру прекращения действия данного договора и отзыва соответствующих решений".
Письмо с этим предупреждением отправлено 03.11.2020 г и уже должно быть получено канцелярией президента. Следующее заседание Еврокомиссии 20 декабря 2020 года .
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06.11.2020 16:57 Ответить
Если отменят безвиз, желающие смотаться в Европу обеднеют на 35 евро. ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц - Цензор.НЕТ 8256
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06.11.2020 17:12 Ответить
А оформлення візи хіба не потребує часу? ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб - Цензор.НЕТ 4770
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06.11.2020 17:21 Ответить
Если первый раз - могла быть проблема. Последняя виза у меня была на 5 лет. Отвез документы на назначенное время, по почте пришел паспорт с визой.
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06.11.2020 17:26 Ответить
ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб - Цензор.НЕТ 6627 От цікаво, а як оці країни пугають "заберем безвиз"?

паспорт Колумбии - возможность безвизового въезда в Шенгенскую зону

боливийский паспорт - безвиз во все страны ЕС

право безвизового въезда в ЕС имеют граждане Гондураса, Гватемалы, Венесуэлы, Вануату, Тувалу, Соломоновы острова, Микронезия, Перу, Объединенные Арабские Эмираты ....

Вануату и другие не выполняли никаких требований ЕС относительно антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека. Главным аргументом за отмену виз стало "отсутствие миграционного риска" с их стороны.
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06.11.2020 18:05 Ответить
Вот это правильно! А то круговая порука! А теперь будут знать как узурпатора поддерживать!
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06.11.2020 16:40 Ответить
І що - йому заборонили їсти бульбу? ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц - Цензор.НЕТ 2940
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06.11.2020 16:48 Ответить
Не підказуйте ЄС,Європа сама мусить здогадатись,що для Лукашенкі є найстрашнішою санкцією...
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06.11.2020 16:53 Ответить
Надо объявлять военным преступником.
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06.11.2020 16:50 Ответить
Свинорус в хлев!
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06.11.2020 17:02 Ответить
Перестаньте.

путін переорав, в прямому розумінні, Ічкерію вздовж і впоперек два рази. Ніхто навіть не писнув. А Ви про якогось "лукашенка". Смішно. ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб - Цензор.НЕТ 4339
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06.11.2020 17:24 Ответить
А Зєлєнскій?
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06.11.2020 16:56 Ответить
ES pokazyvajet sto on dlia Evropi jest bandit
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06.11.2020 16:57 Ответить
Дивно. А путін -- друґ_товаріщь_брат (с) ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб - Цензор.НЕТ 7132
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06.11.2020 17:22 Ответить
ne takoj putin i drug kak vam kazetsia.Tut govorim pro vybori gde proigravsi nazval sebia pobeditelem i bjiot svojix liudej.
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06.11.2020 17:33 Ответить
За путіном є набагато кривавіші злочини, ніж якісь "вибори". До речі, а звідки в Унії Європейської неспростовні докази необрання "лукашенка"?
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06.11.2020 18:04 Ответить
Da znaju putin jest za sto takze izza Ukrainu i drugije pretuplenija.Da ES prdlogajet emu zdelat prozracnyje vybori,pocemu to on otkazalsia,politzakliucionix toze nado otpustit vot za eto toze mozno vlozyt sankciji imeno emu.Vot mi dopsutim vlozyli i za atomnuju bombu sto postavil on AES na nasej granice,i za kontrabandu kotoruju prikryvajet imeno on cigaret(kazdaja 5 packa litve imeno s grodno zavoda druga lukosenka idiot k nam kontrabandoj i licno on dal dobro skazav jesli ne mi tak drugyje tak budet delat),i za imigrantov kotoryx ix pogranicniki nevydet.
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06.11.2020 18:17 Ответить
tolko izza cigaret mi teriajem 300mln evro v god poskolku neplatit akciz.ONi ne odnoj furi nepojmali ili vagona s cigaretami.Nasi kazdi den pojmajut no vsio ravno proxodit,tut nuzno sovmesno rabotat no vydyte oni nexocet
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06.11.2020 18:22 Ответить
vy dumejete sto putin toze progral vybori i sebia nazval prezidentom?Da vriatli tam narod u nix tiomni sto vydet na tv za togo i golosujet ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб - Цензор.НЕТ 3103
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06.11.2020 17:35 Ответить
Теперь он не сможет тырить у собственного народа?
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06.11.2020 17:13 Ответить
Як думаєш...Гітлєр варавал у собствєннава народа?
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06.11.2020 17:21 Ответить
Я не нашел документов, по которым Гитлеру объявляли санкции. Наверное не воровал.
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06.11.2020 17:23 Ответить
Тобто Гітлер кращий за Лукашенка?
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06.11.2020 17:25 Ответить
Страны ЕС сказали - да.
А моё мнение всем до лампочки.
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06.11.2020 17:27 Ответить
Санкционными мерами являются замораживание финансовых активов в ЕС и запрет на выдачу виз в страны Евросоюза указанным в списке лицам.Источник: https://censor.net/ru/n3229566

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ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб - Цензор.НЕТ 8318 яке жахливе покарання...
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06.11.2020 17:37 Ответить
Против Лукашенко ЕС санкции ввел,а против Путина засцали.
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06.11.2020 18:32 Ответить
ломают батьку ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб - Цензор.НЕТ 8197
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06.11.2020 19:02 Ответить
Кіт із "Папуги Кєші":-Гаити всякие там,Таити...Нас и здесь не плохо кормят.
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06.11.2020 21:34 Ответить
 
 