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После протеста рестораторов в Харькове общепитам разрешили работать до 22:00, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

После протеста рестораторов в Харькове общепитам разрешили работать до 22:00, - ОГА

Заведениям общественного питания Харьковской области, расположенным в "красной зоне", разрешили работать до 22:00.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, информирует Цензор.НЕТ.

"С понедельника в "красной зоне" - города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев; Барвкинкивський, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский, Шевченковский районы. Среди изменений в карантинных ограничениях - разрешаем работу заведений питания до 22:00, но с более жестким контролем за соблюдением противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

"Уважаемые представители ресторанного бизнеса! К сожалению, в этом году мы столкнулись с очень сложным выбором, где на одной чаше весов - человеческие жизни и здоровье, а на другой - нормальная жизнедеятельность. Этот выбор по-своему очень болезненный для всех. Мы понимаем все трудности, с которыми вам пришлось столкнуться из-за пандемии COVID-19 и внедренных карантинных ограничений. Мы делаем максимум для того, чтобы вы работали. Ограничения "красной зоны" предусматривают полное закрытие заведений общественного питания, но мы добились разрешения работать до 22:00" - отметил Кучер.

Напомним, сегодня сотни работников пищевых заведений Харькова вышли на антикарантинный протест.

Также читайте: Взрыв под Харьковом: Без газа остались 3,5 тыс. человек, - глава ОГА Кучер

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Топ комментарии
+4
Правильно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. После протеста рестораторов в Харькове общепитам разрешили работать до 22:00, - ОГА - Цензор.НЕТ 5933
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06.11.2020 16:53
+4
дебилы!нет слов!
в ковидное их отделение на ставку санитарки..там кстати место пока вакантное...санитарочка лечится от КОВИД..дай бог ей скорейшего выздоровления
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06.11.2020 16:55
+3
Как только солнце позолотит вековые сосны... можно же как то так . А то 22.00? что в 22.00 должно случится- какой то кризис жанра. Станиславский бы не поверил в такой ковид.
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06.11.2020 17:21
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Правильно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. После протеста рестораторов в Харькове общепитам разрешили работать до 22:00, - ОГА - Цензор.НЕТ 5933
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06.11.2020 16:53 Ответить
Правильно. Если нельзя, но очень хочется, то можно.

Аптека, ломбард, Велюр...
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06.11.2020 17:20 Ответить
дебилы!нет слов!
в ковидное их отделение на ставку санитарки..там кстати место пока вакантное...санитарочка лечится от КОВИД..дай бог ей скорейшего выздоровления
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06.11.2020 16:55 Ответить
Бред...в автобус без маски нельзя...а в ресторан можно до 22-00 можно...так может и в автобус так сделать???
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06.11.2020 16:59 Ответить
Бред..

Не бред, а апробация новых схем управления и и снижения численности населения. Почти поголовное принятие концепции во всем мире.
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06.11.2020 17:23 Ответить
Дякую, дуже дякую, спасиба
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06.11.2020 17:04 Ответить
Болейте себе в удовольствие, ежели мозг есть, а умом Бог не наделил .
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06.11.2020 17:25 Ответить
Це був сарказм. Я не підтримую безглузді рішення зеленої влади.
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06.11.2020 17:29 Ответить
тю...прочитал "после протеста респираторов...".подумалось-они то чего бастуют,ведь при деле После протеста рестораторов в Харькове общепитам разрешили работать до 22:00, - ОГА - Цензор.НЕТ 3849
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06.11.2020 17:18 Ответить
так они время начнут по пекинскому считать После протеста рестораторов в Харькове общепитам разрешили работать до 22:00, - ОГА - Цензор.НЕТ 5576
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06.11.2020 17:19 Ответить
Ни, что не меняяется в этом бренном мире. Как и соотношение % умственно отсталых (73%) к % думающих и развивающихся (27%).
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06.11.2020 17:21 Ответить
Как только солнце позолотит вековые сосны... можно же как то так . А то 22.00? что в 22.00 должно случится- какой то кризис жанра. Станиславский бы не поверил в такой ковид.
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06.11.2020 17:21 Ответить
А потом родственники пациентов лежащих на раскладушках в коридоре покупают за свои деньги кислородные концентраторы, потому что все бабло ушло на фонтаны, БРАВО!!!
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06.11.2020 19:20 Ответить
14:39Риск инфицирования коронавирусом в общепитах является самым высоким, - Степанов - десонанс... ну не дибіл?
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24.12.2020 16:16 Ответить
 
 