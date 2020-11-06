Тело покончившего с собой в мае на станции "Академик Вернадский" полярника Омеляновича завтра доставят в Украину, - НАНЦУ
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В субботу, 7 ноября, в Украину доставят тело покончившего с собой весной на станции "Академик Вернадский" полярника Василия Омеляновича.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Facebook Национального антарктического научного центра Украины.
"Информируем вас, что все административные вопросы с транспортировкой тела Василия завершены. Тело будет доставлено завтра в Украину. Похороны назначены на следующий понедельник, 9 ноября 2020 г.", - говорится в сообщении.
Напоминаем, 8 мая 2020 года на станции "Академик Вернадский" покончил жизнь самоубийством участник 25-й Украинской антарктической экспедиции, повар Василий Омелянович. Из-за карантинных мер, введенных по всему миру из-за COVID-19, доставить тело полярника на Родину раньше не было возможности.
Омелянович 1985 г.р., проживал в г. Малин Житомирской области. Был участником 16-й, 18-й, 20-й и 23-й Украинских антарктических экспедиций.
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Про причину суицида нет ни слова.
Поэтому автономки у подводников ограничены по времени.
То, что люди могут годами сидеть, не означает, что они остаются такими же, как были до этого.
К тому же, все люди разные.
Для одного смерть родителей или уход девушки - это печально. А для другого - трагедия и конец света.
Как можно делать выводы из отсутствия фактов? Я даже рад, что вы не работаете судьёй...
Тобто я сумніваюся в тому, що Василий Омелянович був неврастеником, бо це помітила б комісія. Комісія прогледіла - означає по рус. проглядела, то есть пропустила. Не верю, что проглядела, то есть не верю в официальную причину случившегося.
При радянщіні це були замполіти, зараз місце вакантне, накрайняк психолог, а що він зробе окрім питань той психолог, хоча і то краще ніж нічого.
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На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде лидером президентской гонки стал действующий руководитель Украины Петр Порошенко.
По данным общественной сети "Опора", за Петра Порошенко проголосовали 19 граждан, Владимира Зеленского поддержали 5, а Анатолия Гриценко - 3 избирателя.
Руслан Кошулинский и Игорь Шевченко получили у тамошних ученых по 2 голоса, еще по одному голосу получили Александр Мороз, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Игорь Смешко и Валентин Наливайченко.