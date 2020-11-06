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Тело покончившего с собой в мае на станции "Академик Вернадский" полярника Омеляновича завтра доставят в Украину, - НАНЦУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Тело покончившего с собой в мае на станции "Академик Вернадский" полярника Омеляновича завтра доставят в Украину, - НАНЦУ

В субботу, 7 ноября, в Украину доставят тело покончившего с собой весной на станции "Академик Вернадский" полярника Василия Омеляновича.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Facebook Национального антарктического научного центра Украины.

"Информируем вас, что все административные вопросы с транспортировкой тела Василия завершены. Тело будет доставлено завтра в Украину. Похороны назначены на следующий понедельник, 9 ноября 2020 г.", - говорится в сообщении.

Напоминаем, 8 мая 2020 года на станции "Академик Вернадский" покончил жизнь самоубийством участник 25-й Украинской антарктической экспедиции, повар Василий Омелянович. Из-за карантинных мер, введенных по всему миру из-за COVID-19, доставить тело полярника на Родину раньше не было возможности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На станции "Академик Вернадский" покончил с собой участник экспедиции Василий Омелянович

Омелянович 1985 г.р., проживал в г. Малин Житомирской области. Был участником 16-й, 18-й, 20-й и 23-й Украинских антарктических экспедиций.

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Топ комментарии
+5
Не знаю скучно было. Как раз самые собачьи месяцы с Января по апрель сидел. На улице снега по пояс и -20 это максимум! А минимум -50 как раз самогон хорошо делается брага по уголку сливается получается почти чистый спирт! А так друзья говорят каким был таким и остался! Я бы может бы там и остался. Но вышло распоряжение что иностранцев на работу в Газпром не брать. Кстати националисты самые стойкие получаются из тех кто побывал в Лаптестане и видел это убожество воотчию!
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06.11.2020 17:35
+4
Из-за бабы наверное. Нехрен если в себе и в бабе (больше конечно в себе) сомневаешься забираться к черту на кулички!
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06.11.2020 17:05
+3
Шановний Віктор, треба читати уважніше. Я написав: "Не думаю, що комісія по набору у полярники прогледіла неврастеника".
Тобто я сумніваюся в тому, що Василий Омелянович був неврастеником, бо це помітила б комісія. Комісія прогледіла - означає по рус. проглядела, то есть пропустила. Не верю, что проглядела, то есть не верю в официальную причину случившегося.
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06.11.2020 22:34
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06.11.2020 16:58 Ответить
Из-за карантинных мер, введенных по всему миру из-за COVID-19, доставить тело полярника на Родину раньше не было возможности.



Про причину суицида нет ни слова.
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06.11.2020 17:08 Ответить
Ото поподорожував після смерті....
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06.11.2020 16:59 Ответить
Из-за бабы наверное. Нехрен если в себе и в бабе (больше конечно в себе) сомневаешься забираться к черту на кулички!
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06.11.2020 17:05 Ответить
Крыша скорее всего поехала.
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06.11.2020 18:56 Ответить
Зачем было переться в Антарктиду что бы себя там убить?? Нельзя было дома это сделать??
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06.11.2020 17:06 Ответить
Дивна історія про самогубство. Не думаю, що комісія по набору у полярники прогледіла неврастеника. На таку роботу беруть лише стійких до стресів людей.
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06.11.2020 17:07 Ответить
В изоляции с психикой странные вещи происходят.

Поэтому автономки у подводников ограничены по времени.
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06.11.2020 17:09 Ответить
Не знаю я как-то по молодости 3 месяца в Лаптестане тусил с 2 напарниками на газопроводе (на километре)Газпрома в избушке и ничего, а есть люди семейные так вобще там годами сидят он и жена, в отпуск раз в 2 года едут!
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06.11.2020 17:13 Ответить
У подводников автономка 4-6 месяцев максимум.

То, что люди могут годами сидеть, не означает, что они остаются такими же, как были до этого.
К тому же, все люди разные.
Для одного смерть родителей или уход девушки - это печально. А для другого - трагедия и конец света.
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06.11.2020 17:16 Ответить
Не знаю скучно было. Как раз самые собачьи месяцы с Января по апрель сидел. На улице снега по пояс и -20 это максимум! А минимум -50 как раз самогон хорошо делается брага по уголку сливается получается почти чистый спирт! А так друзья говорят каким был таким и остался! Я бы может бы там и остался. Но вышло распоряжение что иностранцев на работу в Газпром не брать. Кстати националисты самые стойкие получаются из тех кто побывал в Лаптестане и видел это убожество воотчию!
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06.11.2020 17:35 Ответить
да шо тут говорить, самые щирые националисты работают в Газпроме Тіло полярника Омеляновича, який вчинив самогубство у травні на станції "Академік Вернадський", завтра доставлять в Україну, - НАНЦУ - Цензор.НЕТ 6138
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06.11.2020 18:40 Ответить
Работали! Посмотрели на этот мрак и не захотели что-бы у них на родине в Украине было также!
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06.11.2020 21:48 Ответить
Лаптестан только для умалишенных, так шо не говорите глупости про националистов, шобы они еще ехали в те парашинские гныдныки. получается там платят мелочевку, шо ягелеядные не хотят там работать...
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07.11.2020 01:09 Ответить
но пономаренке понравилось 4 месяца водку жрать за счет газпрёма, вместо чтобы за голову взяться Тіло полярника Омеляновича, який вчинив самогубство у травні на станції "Академік Вернадський", завтра доставлять в Україну, - НАНЦУ - Цензор.НЕТ 7387
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07.11.2020 01:13 Ответить
Вы уверены, что именно так и было? Вам все известно про его невростению? Человек, который УЖЕ побывал в 4-х экспедициях, неврастеник?
Как можно делать выводы из отсутствия фактов? Я даже рад, что вы не работаете судьёй...
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06.11.2020 20:44 Ответить
Шановний Віктор, треба читати уважніше. Я написав: "Не думаю, що комісія по набору у полярники прогледіла неврастеника".
Тобто я сумніваюся в тому, що Василий Омелянович був неврастеником, бо це помітила б комісія. Комісія прогледіла - означає по рус. проглядела, то есть пропустила. Не верю, что проглядела, то есть не верю в официальную причину случившегося.
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06.11.2020 22:34 Ответить
чавой гоношиться? где ваши доказательства(обратного)?... действительно, как хорошо , шо вы далеки от судейства.
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07.11.2020 01:12 Ответить
Дайте людині спокій, а не обмоктуйте з усіх сторін її життя...
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06.11.2020 17:20 Ответить
Дуже жаль що на станції у них немає духовника, того хто міг розказати про Бога і що ми не даремно народжуємось на білий світ Тело покончившего с собой в мае на станции "Академик Вернадский" полярника Омеляновича завтра доставят в Украину, - НАНЦУ - Цензор.НЕТ 8885
При радянщіні це були замполіти, зараз місце вакантне, накрайняк психолог, а що він зробе окрім питань той психолог, хоча і то краще ніж нічого.
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06.11.2020 17:46 Ответить
тело что на льдине в украину отправили? в мае умер а в ноябре доставят))
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06.11.2020 18:17 Ответить
Похоже персонал нашел того человека, что голосовал за бойко
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На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде лидером президентской гонки стал действующий руководитель Украины Петр Порошенко.
По данным общественной сети "Опора", за Петра Порошенко проголосовали 19 граждан, Владимира Зеленского поддержали 5, а Анатолия Гриценко - 3 избирателя.
Руслан Кошулинский и Игорь Шевченко получили у тамошних ученых по 2 голоса, еще по одному голосу получили Александр Мороз, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Игорь Смешко и Валентин Наливайченко.
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06.11.2020 18:19 Ответить
Кто о чем, а вшивый о бане
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06.11.2020 20:57 Ответить
они его в лед положили что бы не испортился за столько месяцев ?
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06.11.2020 21:10 Ответить
Скорей всего так и было.
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06.11.2020 23:04 Ответить
 
 