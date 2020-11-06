Судьи КС сами подтверждают, что незаконно отменили ответственность за ложь в декларациях, - Вениславский
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Судьи Конституционного суда Украины своими комментариями сами подтверждают, что приняли необоснованное решение о признании неконстититуционными положения закона "О предотвращении коррупции" и отмене уголовной ответственности за декларирование неправдивой информации.
Это отмечает представитель президента Украины в КС, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Судья Игорь Слиденко откровенно признается, что, принимая пресловутое решение, суд вышел за пределы конституционного представления и принял решение в собственных интересах, поскольку судьи испугались активной деятельности антикоррупционных органов в отношении них самих. А если для кого-то решение непонятное, то КС может его растолковать. То есть решение КС, а оно по Конституции является окончательным и общеобязательным, без дополнительного толкования может быть неправильно воспринятым!" - сказал Вениславский.
Депутат указал, что судья КС Владимир Мойсик в пятницу повторил тезис Слиденко, заявив, что КС может разъяснить свое решение по электронному декларированию. "Но Конституция требует от судей принимать обоснованные решения. Если решение обосновано, то его тогда не надо дополнительно разъяснять! Все должно быть очевидно уже из тех аргументов, которые судьи указывают в своем решении", - подчеркнул он.
Вениславский также отметил, что глава КС Александр Тупицкий не знает, что юрисдикция суда не распространяется на акты органов местного самоуправления, и "рассказывает какие-то страшилки, о возможных сепаратистских решениях, которые некому будет остановить, если будет распущен КСУ".
Представитель президента в КС считает, что если судьи КС выходят из плоскости конституционного судопроизводства в публичной дискуссии, то это означает, что они становятся также и политиками. "Потому начинают бороться за то, каким будет общественное мнение. Правильно ли это для судей КС в пределах того статуса и задач, которые у них есть согласно Конституции? Точно нет. КС по определению не место для политики", - заявил он.
Вениславский убежден, что исправить сложившуюся ситуацию можно только заменой этого состава КС добропорядочными людьми, которые будут придерживаться всех обязательных требований к конституционному судопроизводству.
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Или там - "рибу заворачивали"(с)?
Саме цей факт робить рішення суду суперечливим і, можливо, незаконним.
Є єдиний вихід - нагодувати ДОСХОЧУ землею, будинками, яхтами. Але годувати тільки в одному розумінні - поки не луснуть!
24 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла постановление об увольнении «за нарушение присяги» 12 судей Конституционного суда Украины (5 - назначенных по квоте Рады, 5 - назначенных съездом судей Украины,
2 - назначенных по квоте Януковича) и об открытии в отношении них уголовных дел.
Дальше круче:
Остаются 2 - назначенных по квоте Януковича и 1- съездом.
Почему именно эти трое? За "правильное" поведение? Они независимые и ни кому не подчиняются или их держат за яйца , тогда кто?
4 - назначает порошенко. Первоначально СМИ сообщали что против решения голосовали 2 порошковских (хотя именно Головатый назначил закрытые заседания). Потом поменяли на цифру 4 ( 3 порошковских 1 съездовский). Т.е даже в лучшем случае, 1 порошковский всё равно проголосовал за коррупцию.
4-назначает Верховна рада та самая "прогрессивная, проевропейская" от майдановских партий которые типа против коррупции.
5 - это съезд судей там схемы выбора не знаю, что люди независимые сомневаюсь. При Зеленском выбрано 2.
Вот и смотрите из 15 судей - 3 выбраны яныком, 8- "революционерами",
кому выгодно людей разозлить и вывести на улицы тоже в принципе понятно. Поэтому с ним послы ЕС отдельно обсудили "минский формат" ну и КС как бы между прочим. Перевороты не всегда делает армия и не всегда это с оружием в руках, можно и так.
1. А Вы знали о подготовке такого решения внутри КСУ? Если знали, то почему заранее не предупредили Президента о подготовке противодействия такому антиконституционному мятежу в недрах КСУ? Во всяком случае Президент в своих выступлениях делал недоуменный вид как-будто это было для него как запоздалая новость!?
2, А если Вы знали и не предупредили Президента, то это называется измена и не выполнение своих прямых должностных обязанностей и должны публично покинуть эту должность, а Президент должен придумать Вам наказание, после которого Вы не сможете снова попасть в центральные органы власти.
3, А может это вообще сговор центральной власти с КСУ для каких-то пока не озвученных тайных целей?