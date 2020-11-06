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Новости Политика Украины
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КС (1011) электронное декларирование (522) Тупицкий (219) Вениславский (127)

Судьи КС сами подтверждают, что незаконно отменили ответственность за ложь в декларациях, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судьи КС сами подтверждают, что незаконно отменили ответственность за ложь в декларациях, - Вениславский

Судьи Конституционного суда Украины своими комментариями сами подтверждают, что приняли необоснованное решение о признании неконстититуционными положения закона "О предотвращении коррупции" и отмене уголовной ответственности за декларирование неправдивой информации.

Это отмечает представитель президента Украины в КС, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Судья Игорь Слиденко откровенно признается, что, принимая пресловутое решение, суд вышел за пределы конституционного представления и принял решение в собственных интересах, поскольку судьи испугались активной деятельности антикоррупционных органов в отношении них самих. А если для кого-то решение непонятное, то КС может его растолковать. То есть решение КС, а оно по Конституции является окончательным и общеобязательным, без дополнительного толкования может быть неправильно воспринятым!" - сказал Вениславский.

Депутат указал, что судья КС Владимир Мойсик в пятницу повторил тезис Слиденко, заявив, что КС может разъяснить свое решение по электронному декларированию. "Но Конституция требует от судей принимать обоснованные решения. Если решение обосновано, то его тогда не надо дополнительно разъяснять! Все должно быть очевидно уже из тех аргументов, которые судьи указывают в своем решении", - подчеркнул он.

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Вениславский также отметил, что глава КС Александр Тупицкий не знает, что юрисдикция суда не распространяется на акты органов местного самоуправления, и "рассказывает какие-то страшилки, о возможных сепаратистских решениях, которые некому будет остановить, если будет распущен КСУ".

Представитель президента в КС считает, что если судьи КС выходят из плоскости конституционного судопроизводства в публичной дискуссии, то это означает, что они становятся также и политиками. "Потому начинают бороться за то, каким будет общественное мнение. Правильно ли это для судей КС в пределах того статуса и задач, которые у них есть согласно Конституции? Точно нет. КС по определению не место для политики", - заявил он.

Вениславский убежден, что исправить сложившуюся ситуацию можно только заменой этого состава КС добропорядочными людьми, которые будут придерживаться всех обязательных требований к конституционному судопроизводству.

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Топ комментарии
+8
Этот КС в отставку и открыть дела. Украине надо сделать рывок из этого болота, а то светлого будущего и не увижу.)
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06.11.2020 17:07
+7
За какие такие заслуги у этих мразей зарплаты под пол лимона?!
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06.11.2020 17:08
+5
Вы чего там ребята-терпение народа-испытываете?Ну ну. Судьи КС сами подтверждают, что незаконно отменили ответственность за ложь в декларациях, - Вениславский - Цензор.НЕТ 258
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06.11.2020 17:06
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Вы чего там ребята-терпение народа-испытываете?Ну ну. Судьи КС сами подтверждают, что незаконно отменили ответственность за ложь в декларациях, - Вениславский - Цензор.НЕТ 258
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06.11.2020 17:06 Ответить
Якого народу? 73%? Та цей народ може терпіти хоч 1000років. Знизьте на півкопійки "тариф" (обібравши приховано в иншому) і можете жити собі спокійно
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06.11.2020 18:29 Ответить
Этот КС в отставку и открыть дела. Украине надо сделать рывок из этого болота, а то светлого будущего и не увижу.)
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06.11.2020 17:07 Ответить
А по розгону ВР бубочкой шо подтвердили?
Или там - "рибу заворачивали"(с)?
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06.11.2020 17:08 Ответить
За какие такие заслуги у этих мразей зарплаты под пол лимона?!
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06.11.2020 17:08 Ответить
Розтлумачення рішення КС не означає, що воно незаконе. А, якщо говорити конкретно - то в світі нема жодного ідеального рішення жодного суду: до кожного є претензії. І в цьому розглядуваному рішенні КС є з чим посперечатися, передовсім через те, що суд прийняв рішення, попередньо не зобовязавши інші органи влади виправити свої помилки. Але це не означає, що рішення - незаконе.
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06.11.2020 17:12 Ответить
Деякі судді мали конфлік інтересів і не повідомили про це. Я кажу про слідство, де судді були обвинувачуваними.
Саме цей факт робить рішення суду суперечливим і, можливо, незаконним.
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06.11.2020 18:03 Ответить
Задню включили, гандони.
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06.11.2020 17:14 Ответить
После отмены Конституционным судом уголовного наказания за незаконное обогащение страшно не за безвиз, страшно за судей.
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06.11.2020 17:29 Ответить
В Конституции указано- образование и медицина должны быть бесплатны. Земля, недра, воздух, водные и другие природные ресурсы- принадлежат народу Украины. Как исполняются эти статьи конституции на практике?... а НИКАК. Но как только немного наступили на хвост корупционерам ( и то под давлением ЕС и США), так сразу же твари и вспомнили про неконстуционность. Как всегда у нас двойные стандарты
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06.11.2020 17:39 Ответить
Тварюкам накинули зарплатню, але свиням скільки не дай, все мало!

Є єдиний вихід - нагодувати ДОСХОЧУ землею, будинками, яхтами. Але годувати тільки в одному розумінні - поки не луснуть!
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06.11.2020 17:50 Ответить
бесплатный сыр бывает только в мышеловке, совковую туфту про мифическую "бесплатную" медицину давно пора убирать из Конституции, бесплатная медицина бывает только подорожником.
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19.11.2020 16:36 Ответить
судей на мыло.
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06.11.2020 17:44 Ответить
Порошенко и Тимошенко заявили что КС разгонять нельзя а Зеленский типа узурпатор, тогда что это было:
24 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла постановление об увольнении «за нарушение присяги» 12 судей Конституционного суда Украины (5 - назначенных по квоте Рады, 5 - назначенных съездом судей Украины,

2 - назначенных по квоте Януковича) и об открытии в отношении них уголовных дел.

Дальше круче:

Остаются 2 - назначенных по квоте Януковича и 1- съездом.

Почему именно эти трое? За "правильное" поведение? Они независимые и ни кому не подчиняются или их держат за яйца , тогда кто?
4 - назначает порошенко. Первоначально СМИ сообщали что против решения голосовали 2 порошковских (хотя именно Головатый назначил закрытые заседания). Потом поменяли на цифру 4 ( 3 порошковских 1 съездовский). Т.е даже в лучшем случае, 1 порошковский всё равно проголосовал за коррупцию.
4-назначает Верховна рада та самая "прогрессивная, проевропейская" от майдановских партий которые типа против коррупции.

5 - это съезд судей там схемы выбора не знаю, что люди независимые сомневаюсь. При Зеленском выбрано 2.
Вот и смотрите из 15 судей - 3 выбраны яныком, 8- "революционерами",
кому выгодно людей разозлить и вывести на улицы тоже в принципе понятно. Поэтому с ним послы ЕС отдельно обсудили "минский формат" ну и КС как бы между прочим. Перевороты не всегда делает армия и не всегда это с оружием в руках, можно и так.
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06.11.2020 17:56 Ответить
Какая разница, кто кем был выбран, если власть над судьей имеет тот, кто может его снять, а не тот, кто может поставить.
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19.11.2020 16:39 Ответить
Дядя Федя вы дурак? вы или нас дураками делаете либо вы дурак либо судьи дебилы!
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06.11.2020 19:15 Ответить
Твари зеленые сами устроили этот кризис, чтобы иметь 100% свой КС, в который кандидатов будет отбирать "комиссия" из портняжки, лукаш, кидалова и пр. бибиковых!
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06.11.2020 19:16 Ответить
Уважаемый представитель Президента в КСУ! Несколько вопросов:
1. А Вы знали о подготовке такого решения внутри КСУ? Если знали, то почему заранее не предупредили Президента о подготовке противодействия такому антиконституционному мятежу в недрах КСУ? Во всяком случае Президент в своих выступлениях делал недоуменный вид как-будто это было для него как запоздалая новость!?
2, А если Вы знали и не предупредили Президента, то это называется измена и не выполнение своих прямых должностных обязанностей и должны публично покинуть эту должность, а Президент должен придумать Вам наказание, после которого Вы не сможете снова попасть в центральные органы власти.
3, А может это вообще сговор центральной власти с КСУ для каких-то пока не озвученных тайных целей?
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06.11.2020 20:43 Ответить
Какими же добропорядочными людьми может заменить КС зеленая плесень? Юристами Коломойского? Я не представляю, чтобы они сделали как-то по другому.
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04.12.2020 23:42 Ответить
 
 