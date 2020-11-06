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Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

Российско-оккупационный войска с начала текущих суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ОС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в районе населенного пункта Авдеевка противник применял стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Неподалеку Новолуганского враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали.
Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 6 гектаров территории и переданы на уничтожение 64 взрывоопасных предмета.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия договоренностей, вступили в действие 27 июля 2020, в полном объеме. В то же время украинские защитники находятся наготове адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.

Также читайте: Украинский воин получил осколочное ранение вблизи Попасной. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб

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Бутафорский президент и такое-же бутафорское "перемирие".
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06.11.2020 17:32 Ответить
План действий по Донбассу понятный...
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06.11.2020 17:35 Ответить
Найманці РФ від початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8824
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06.11.2020 18:07 Ответить
В ДЫныРЕ всех кому меньше 55 прогнали через военкоматы и медкомиссии. Призывают на сборы на следующей неделе. У многих обострились давно забытые болезни и угасла любовь к молодой нарядной резервации.

Найманці РФ від початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6360
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06.11.2020 19:40 Ответить
"дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет"

У кого потерь нет? У окупантов? Почему у окупанта нет потерь?

Непонятно, ГШ хвастается или отчитывается, что у окупантов нет потерь?
Странный какой-то у нас ГШ.
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06.11.2020 19:52 Ответить
 
 