Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

Российско-оккупационный войска с начала текущих суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ОС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в районе населенного пункта Авдеевка противник применял стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Неподалеку Новолуганского враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 6 гектаров территории и переданы на уничтожение 64 взрывоопасных предмета.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия договоренностей, вступили в действие 27 июля 2020, в полном объеме. В то же время украинские защитники находятся наготове адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.

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