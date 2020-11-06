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Призываем международное сообщество осудить требование оккупантов в Крыму о сносе храма ПЦУ в Евпатории, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Призываем международное сообщество осудить требование оккупантов в Крыму о сносе храма ПЦУ в Евпатории, - МИД

Так называемое "судебное решение" оккупационной "власти" Крыма, которое требует демонтировать храм Православной Церкви Украины в городе Евпатория и оплатить денежный "штраф" является очередным проявлением произвола, направленного на ограничение свободы вероисповедания.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Государство-агрессор продолжает незаконное преследование религиозных общин на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь. Очередным проявлением произвола, направленного на ограничение свободы вероисповедания, стало т.н. "судебное решение" оккупационной власти, которое требует демонтировать храм Православной Церкви Украины в городе Евпатория и оплатить денежный "штраф", - говорится в заявлении.

В МИД Украины подчеркнули, что указанные действия является нрубым нарушением Российской Федерацией Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти Крыма потребовали демонтировать храм ПЦУ в Евпатории

"С возмущением воспринимая эти антиукраинские действия, в очередной раз обращаем внимание мировой общественности на разрушительный характер присутствия РФ на украинской территории, сознательную деструктивную политику оккупационной власти, направленную на уничтожение в Крыму всего украинского и угнетение свободы вероисповедания тех, кто поднимает свой голос против попытки аннексии", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Украины призвало международное сообщество дать надлежащую оценку очередному циничному нарушению прав верующих на временно оккупированной территории Украины и осудить противоправные действия государства-агрессора.

Также читайте: Митрополит Климент: Не собираюсь сносить храм ПЦУ в оккупированной Евпатории, вопрос включен в резолюцию ООН

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Осуждать -то ,осуждать,но надо у МП отнять десятка 2 церквей и попросить Ануфрия,чтобы он похлопотал за церковь Климента.Так надёжней.Думаю будет удачно.И ещё можно закрыть богослужения во всех его церквях в связи с пандемией и тоже попросить вежливо.Усика натравить с Ломаченко,может они смогут?
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06.11.2020 18:01 Ответить
Ну ну...А потом начнут плакать,что русских притесняют в Украине. Не дают мол помолится по вато-скрепному.Сами же нарываются.
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06.11.2020 19:00 Ответить
Для Кирюхи пришло время сделать ручкой Лавре.
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06.11.2020 19:53 Ответить
мрози крысчане ватные шоб вы выздохли там без воды и бегали с грязными сраками по говновстополю..чернотые суиньи..я все сказал.. Закликаємо міжнародне співтовариство засудити вимогу окупантів у Криму про знесення храму ПЦУ в Євпаторії, - МЗС - Цензор.НЕТ 4769
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06.11.2020 21:03 Ответить
Как бывший крымчанин,- поддерживаю.
Требование оккупантов неправомерно и юридически невменяемо.
Многократный этноцид.
Будет дорого стоить грязноводному улусу.
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06.11.2020 22:51 Ответить
Насрать им на ваши заявления,импотентные клоуны
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12.01.2021 11:21 Ответить
Снос кафе лидера судакского Меджлиса,
Снос храма ПЦУ

Здравствуй, русский мир ... насилия и разрушения 🤔
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12.03.2021 15:18 Ответить
 
 