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Бизнес-сообщества раскритиковали НКРЭКУ за нарушение европейских правил по тарифу на экспорт электроэнергии

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Бизнес-сообщества раскритиковали НКРЭКУ за нарушение европейских правил по тарифу на экспорт электроэнергии

Бизнес-сообщество просит НКРЭКУ отказаться от разработанного ею законопроекта об изменениях закона о рынке электроэнергии, согласно которому, в частности, экспортеры обязуются оплачивать тариф на передачу экспортируемых объемов электроэнергии, но без учета ПСО НЭК "Укрэнерго" по "зеленым" тарифам.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на письмо "Первой энергетической ассоциации Украины" за подписью президента Василия Котко к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку.

"Положения законопроекта противоречат международным договорам и международной практике, создают преграды для честной международной конкуренции, не отвечают интересам производителей э/э, а в конечном итоге и потребителей, и будут иметь негативные последствия для экономики страны в целом", – говорится письме.

Свое обращение ассоциация аргументирует, в частности, отсутствием платы за передачу электроэнергии в странах-членах Европейского Энергосообщества при осуществлении экспорта и импорта и оплате этого тарифа исключительно при поставке конечному потребителю, а не при оптовой торговле.

Со своей стороны, Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (lCC Ukrаiпе), который также выступил против принятия законопроекта, отметил, что наличие оплаты тарифа на передачу при экспортных и импортных операциях не поддерживается Секретариатом Европейского Энергосообщества.

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"Ceкретариат ЭС в своих выводах от 28 мая окончательно сформулировал свою позицию, в соответствии с которой запрещено устанавливать тариф на передачу относительно экспортных и импортных операций, поскольку такие меры являются эквивалентными пошлине, и поэтому их внедрение будет нарушать ст. 41 Договора об основании Энергосообщества", – говорится в письме президента lCC Ukrаiпе Владимира Щелкунова к главе НКРЭКУ. При этом в комитете отметили, что аналогичную позицию также занимает суд Европейского Союза в деле FENS против Республики Словакия от 6 декабря 2018 года.

В то же время бизнес-объединения обращают внимание, что проект закона должен быть предварительно согласован с Европейской комиссией, В бизнес-сообществах уверены, что принятие законопроекта сделает невозможной конкуренцию с оптовыми трейдерами на внешних рынках из-за более высокой цены вследствие включения в нее тарифа на передачу, искусственному блокированию экспорта электроэнергии и, соответственно, ухудшению торгового и платежного баланса Украины.

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Напомним, ранее суд признал незаконным и противоправным решение НКРЭКУ обязать экспортеров платить тариф на передачу электроэнергии, поскольку это противоречило правилам ЕС.

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Бизнес-сообщества раскритиковали НКРЭКУ за нарушение европейских правил по тарифу на экспорт электроэнергии - Цензор.НЕТ 5677
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06.11.2020 18:19 Ответить
Продавая на внутреннем рынке втридорога свое "зеленое электричество", Ахметов хочет продавать на халяву электричество на экспорт, а государство другие налогоплательщики должны ему это компенсировать...
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06.11.2020 18:27 Ответить
*дотировать
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06.11.2020 18:28 Ответить
"Бизнессообщество"....странная фамилия, ребрендинг или Ахметов замуж вышел ?
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06.11.2020 18:43 Ответить
********.
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06.11.2020 19:15 Ответить
 
 