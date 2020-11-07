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Новости Политика Украины
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Кива (317) Национальный корпус (310)

Нацкорпус подал в суд на Киву и информационный ресурс "Страна.ua" за распространение недостоверной информации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Национальный Корпус" подала в суд на депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Илью Киву и на ООО "Ласмак", владеющее информационным ресурсом "Страна.ua".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте политической партии.

В иске говорится о нанесении ущерба деловой репутации политической партии "Национальный Корпус" накануне местных выборов путем публикации и распространения на ресурсе "Страна.ua" информации об обысках в офисах политической силы, которая не соответствует действительности. Речь идет по крайней мере о двух таких материалах, которые были распространены в период с 23 по 24 октября. Эту "непроверенную", согласно иску Нацкорпуса, информацию на странице в Facebook также опубликовал нардеп Илья Кива.

В частности, сообщается, что 23 октября 2020 на информационном ресурсе Strana.ua был размещен материал под названием "СБУ в тайне от Авакова провела массовые обыски в Нацкорпусе и Азове", а 24 октября 2020 на этом же ресурсе был опубликован материал "Обыски в Азове и Нацкорпусе. Найдено оружие и наркотики. Готовились провокации на выборах. Все подробности".

"Ни Службой безопасности Украины, ни другими правоохранительными органами не было проведено ни одного обыска или иного следственного действия в отношении представителей ПП "Национальный Корпус". Ни одному известному нам члену ПП "Национальный Корпус" не было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, о которых сообщается в опубликованных Ответчиком-1 ("Страна.ua". – Ред.) и впоследствии распространенных Ответчиком-2 (Илья Кива. – Ред.) информационных материалах", - говорится в исковом заявлении Нацкорпуса.

В документе также отмечается, что правоохранительные органы не проводили обыски или другие следственные действия в помещениях, находящихся в собственности Нацкорпуса.

Учитывая выше сказанное "Национальный Корпус" обратился в суд с требованием признать недостоверной и такой, что наносит ущерб деловой репутации, информацию, распространенную ООО "Ласмак" на "Страна.ua" и Ильей Кивой в Facebook. Также представители политической силы требуют опровержения. В Нацкорпусе убеждены, что распространение непроверенной и заведомо ложной информации накануне выборов было "политическим заказом", чтобы повлиять на рейтинг партии и ее
кандидатов.

Напомним, что на местных выборах представители Нацкорпуса стали депутатами местных советов в четырнадцати ОТГ Волынской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Херсонской, Винницкой, Закарпатской, Ровенской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областей. По многим округам подсчет голосов еще ведется, поэтому указанные выше результаты считать окончательными нельзя.

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Топ комментарии
+18
Ватный ресурс, для прокацапского быдла
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06.11.2020 18:55
+16
Страна уа это вообще скотская газета.
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06.11.2020 18:54
+7
Эта страна. постоянно постит фейки.
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06.11.2020 19:02
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Страна уа это вообще скотская газета.
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06.11.2020 18:54 Ответить
Ватный ресурс, для прокацапского быдла
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06.11.2020 18:55 Ответить
Нацкорпус и кива ничем не лучше.
Разборки скунсов.
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06.11.2020 18:59 Ответить
рУСККАЄ ДЛЯ РУСККАВА БИДЛА.
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06.11.2020 22:33 Ответить
незабудьте поблагодарить юру луценко за 4-ре условных года...
билет в австрию гужве,часом,не сам юра покупал?
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06.11.2020 20:16 Ответить
не трогайте ТУПОголового онаниста киви---его больно стукнули головой
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06.11.2020 20:58 Ответить
В наші суди нема смислу іти. Тільки час витратиш.
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06.11.2020 18:56 Ответить
Это метод против кивы? Суд? Вот у кивы есть метод: как почешет метод, так любой противник сбежит не оглядываясь.
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06.11.2020 18:56 Ответить
Нацкорпус подал в суд на Киву и информационный ресурс "Страна.ua" за распространение недостоверной информации - Цензор.НЕТ 4018
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06.11.2020 19:09 Ответить
Эта страна. постоянно постит фейки.
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06.11.2020 19:02 Ответить
СРана.
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06.11.2020 22:34 Ответить
і звичайні сплєтні. Коли на Майдані мужик позбивав людей, то ці животніє писали, що був п"яний, бо так люди на якомусь відео кричали.
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07.11.2020 01:22 Ответить
Нацжоны, подавать надо не в суд на Киву, а Киву надо подавать на каштан.
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06.11.2020 19:08 Ответить
пОЧИТАЙ РОЗУМНОГО:"Ніколи не був фанатиком чи особливим прихильником радикальних , а ще воєнізованих об"єднань, ГО, партій, які в скрутні часи, відсутності фінансування можуть використовуватись в різних незаконних заходах. Але треба визнати, що ці громадські формування, у значній мірі колишні бійці АТО, захисники України і є виразником українського патріотизму, можливо не завжди діють в рамках законодавства (це шкода), але більшість з них університетів не проходили, їх свідомість гартувалась в боях на фронті, без них такі фарисеї з руського путінського міра як ОПЗЖ взагалі б розпоясались, та й бояться цієї народної сили та їх гніву. Це свого роду фактор противаг чи навіть ричаг стримування антиукраїнських сил. А що ж Ви хочете в того кива, до кого там позиватись, ця особа явно не адекватна. Ну набрали в партію спеціалістів "по рукоблудію", так він скоріше там корисний як антирейтинг та такий собі бумеранг, коли від нього вилітає, а потім самого і б"є по тій же голові. А хлопців з Нацкорпусу закликаю бути толерантними, нікого дуже не бити, нехай добре працюють юристи в рамках закону, бо з право (ліво) суддям у нас не все гаразд".
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06.11.2020 22:37 Ответить
комментарий отмечен как спам
Так а что именно недостоверно? Сам факт обыска? Фото с обыска в статье страны? Или имена людей, приведенные в статье?
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06.11.2020 19:10 Ответить
посмешище...этого лысого гуманоида надо просто рыхтовать битами ...
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06.11.2020 19:29 Ответить
У этих аваковских подстилок рейтинг и так на уровне статистической погрешности, какой ещё ущерб ему можно нанести-то
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06.11.2020 19:31 Ответить
Дрочера нужно пи&жить, это лучший суд. Точка.
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06.11.2020 19:52 Ответить
це мабуть після того, як у Одесі адепти Поліграф Поліграфовича копняками розігнали "нацкорпус" - сатисфакції виключно держзаконами? Чи буде гібрид: вечорами - по понятіям, днем - "паліція, памагі наказать обідчіка"
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06.11.2020 20:39 Ответить
Ніколи не був фанатиком чи особливим прихильником радикальних , а ще воєнізованих об"єднань, ГО, партій, які в скрутні часи, відсутності фінансування можуть використовуватись в різних незаконних заходах. Але треба визнати, що ці громадські формування, у значній мірі колишні бійці АТО, захисники України і є виразником українського патріотизму, можливо не завжди діють в рамках законодавства (це шкода), але більшість з них університетів не проходили, їх свідомість гартувалась в боях на фронті, без них такі фарисеї з руського путінського міра як ОПЗЖ взагалі б розпоясались, та й бояться цієї народної сили та їх гніву. Це свого роду фактор противаг чи навіть ричаг стримування антиукраїнських сил. А що ж Ви хочете в того кива, до кого там позиватись, ця особа явно не адекватна. Ну набрали в партію спеціалістів "по рукоблудію", так він скоріше там корисний як антирейтинг та такий собі бумеранг, коли від нього вилітає, а потім самого і б"є по тій же голові. А хлопців з Нацкорпусу закликаю бути толерантними, нікого дуже не бити, нехай добре працюють юристи в рамках закону, бо з право (ліво) суддям у нас не все гаразд.
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06.11.2020 20:43 Ответить
цирковые титушки решили о себе напомнить.
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07.11.2020 09:59 Ответить
 
 