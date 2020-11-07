Нацкорпус подал в суд на Киву и информационный ресурс "Страна.ua" за распространение недостоверной информации

Партия "Национальный Корпус" подала в суд на депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Илью Киву и на ООО "Ласмак", владеющее информационным ресурсом "Страна.ua".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте политической партии.

В иске говорится о нанесении ущерба деловой репутации политической партии "Национальный Корпус" накануне местных выборов путем публикации и распространения на ресурсе "Страна.ua" информации об обысках в офисах политической силы, которая не соответствует действительности. Речь идет по крайней мере о двух таких материалах, которые были распространены в период с 23 по 24 октября. Эту "непроверенную", согласно иску Нацкорпуса, информацию на странице в Facebook также опубликовал нардеп Илья Кива.

В частности, сообщается, что 23 октября 2020 на информационном ресурсе Strana.ua был размещен материал под названием "СБУ в тайне от Авакова провела массовые обыски в Нацкорпусе и Азове", а 24 октября 2020 на этом же ресурсе был опубликован материал "Обыски в Азове и Нацкорпусе. Найдено оружие и наркотики. Готовились провокации на выборах. Все подробности".

"Ни Службой безопасности Украины, ни другими правоохранительными органами не было проведено ни одного обыска или иного следственного действия в отношении представителей ПП "Национальный Корпус". Ни одному известному нам члену ПП "Национальный Корпус" не было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, о которых сообщается в опубликованных Ответчиком-1 ("Страна.ua". – Ред.) и впоследствии распространенных Ответчиком-2 (Илья Кива. – Ред.) информационных материалах", - говорится в исковом заявлении Нацкорпуса.

В документе также отмечается, что правоохранительные органы не проводили обыски или другие следственные действия в помещениях, находящихся в собственности Нацкорпуса.

Учитывая выше сказанное "Национальный Корпус" обратился в суд с требованием признать недостоверной и такой, что наносит ущерб деловой репутации, информацию, распространенную ООО "Ласмак" на "Страна.ua" и Ильей Кивой в Facebook. Также представители политической силы требуют опровержения. В Нацкорпусе убеждены, что распространение непроверенной и заведомо ложной информации накануне выборов было "политическим заказом", чтобы повлиять на рейтинг партии и ее

кандидатов.

Напомним, что на местных выборах представители Нацкорпуса стали депутатами местных советов в четырнадцати ОТГ Волынской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Херсонской, Винницкой, Закарпатской, Ровенской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областей. По многим округам подсчет голосов еще ведется, поэтому указанные выше результаты считать окончательными нельзя.