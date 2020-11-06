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Новости Политика Украины
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Вмешательство Венгрии в выборы: Кулеба и Сийярто договорились "перевернуть страницу"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вмешательство Венгрии в выборы: Кулеба и Сийярто договорились "перевернуть страницу"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что договорился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто восстановить конструктивный диалог после вмешательства Будапешта в местные выборы в Украине.

Об этом Кулеба написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами. Мы оба согласны, что надо вынести правильные выводы из случившегося две недели назад и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог. Нет альтернативы добрососедству украинского и венгерского народов и нашем общем европейском и евроатлантическом будущем", - написал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Венгрия - важный сосед Украины, а Петер Сийярто - его коллега, с которым они много сделали, чтобы вывести украинско-венгерские отношения из пике и иметь поддержку Венгрии в ЕС и НАТО.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кулеба рассказал ЕС и НАТО о вмешательстве Венгрии в местные выборы в Украине

"Поэтому когда узнал, что Петер заболел на Covid-19, сразу по-человечески написал ему смс-сообщение с пожеланием скорой победы над вирусом. Петер прочитал и перезвонил, поблагодарил за поддержку. Мы нормально поговорили. О работе, ковид, жизни и футболе. Конечно, и о последнем падении в наших отношениях", - указал министр.

Напомним, глава МИД Венгрии Сийярто в день выборов в Украине агитировал за одну из партий Закарпатья.

МИД Украины заявил, что "Официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины".

Также на Цензор.НЕТ: Иногда отношения между Украиной и Венгрией напоминают американские горки, - Кулеба

Позже стало известно, что Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за незаконной агитации на Закарпатье.

В ответ глава МИД Венгрии Сийярто пригрозил заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

Вмешательство Венгрии в выборы: Кулеба и Сийярто договорились перевернуть страницу 01
Вмешательство Венгрии в выборы: Кулеба и Сийярто договорились перевернуть страницу 02

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Топ комментарии
+21
В морду плюнули и ничего: перевернем страницу!
У Кулебы уровень официанта.
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06.11.2020 19:15
+14
Тобто, ми маємо заплющити очі на діяння Угорщини ?
А чи не варто взяти ці факти і пред'явити в ті структури, в які ці підлі йоббики на нас поскаржились ?
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06.11.2020 19:09
+13
Вмешательство Венгрии в выборы: Кулеба и Сийярто договорились "перевернуть страницу" - Цензор.НЕТ 8961
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06.11.2020 19:20
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Правила форума Совет форумчан
Тарас, ти дебіл?
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06.11.2020 19:09 Ответить
бандера не зробив ничого неправильного Вмешательство Венгрии в выборы: Кулеба и Сийярто договорились "перевернуть страницу" - Цензор.НЕТ 7647
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06.11.2020 19:10 Ответить
Згоден. Ось і не підспівуй кацапський пропаганді, клоун.
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06.11.2020 19:13 Ответить
Треба всіх зальотних ватяників вчити правопису.
Бандера Степан Андрійович - пойняв, лапоть ?
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06.11.2020 19:16 Ответить
«Не зробив нічого неправильного»! - Вау! В ангідійський коректують ****** negative!
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06.11.2020 20:39 Ответить
З ким ви розібрались.....
Ви з якої країни дописуєте ? Чи не з Польщі ?
Так отож.
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06.11.2020 19:10 Ответить
Я просто запропонував...
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06.11.2020 19:13 Ответить
Так і "Закарпатську народну республіку" той Кулеба схаває...
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06.11.2020 19:08 Ответить
До влади прийшла партія "міралюбойценой", на чолі з Зезідентом- "какаяразніцаватнікіліпатріот".
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06.11.2020 19:15 Ответить
Вмешательство Венгрии в выборы: Кулеба и Сийярто договорились "перевернуть страницу" - Цензор.НЕТ 8961
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06.11.2020 19:20 Ответить
Саме так... Пригадую як в моєму Миколаєві навесні 2014 року знайомі мусора казали: Мне все равно как получать зарплату, в рублях или в гривнах. Під...ри мокрожопі!
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06.11.2020 20:33 Ответить
Зевлада

Вмешательство Венгрии в выборы: Кулеба и Сийярто договорились "перевернуть страницу" - Цензор.НЕТ 1892
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06.11.2020 19:08 Ответить
Тобто, ми маємо заплющити очі на діяння Угорщини ?
А чи не варто взяти ці факти і пред'явити в ті структури, в які ці підлі ******* на нас поскаржились ?
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06.11.2020 19:09 Ответить
То есть препятствовать нашему движению в НАТО они уже не будут, раз "перевернули страницу"? Правильно я понимаю?
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06.11.2020 19:09 Ответить
Звісно, що вони будуть.
Їм же все дозволили - втручатись у внутрішні справи України.
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06.11.2020 19:12 Ответить
ВЫ дозволили, а не мы. Пеца 5 лет им подмётки вылизывал. Никаких резких заявлений не делал. Одни только "призывы". Эта власть действует более радикально, хотя и не идеально. Я бы вообще использовал все возможные рычаги, чтобы наказать их и навсегда отбить охоту лезть в наши внутренние дела. А потом, когда "топор правосудия" был бы занесен над их головой, шантажировал бы их, как они нас 5 лет шантажируют "недопуском" в НАТО.
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06.11.2020 19:23 Ответить
Можете перелічити факти підлизування Петею, на зразок цієї статті ?
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06.11.2020 19:27 Ответить
Не. Это ты давай мне "факты" резких заявлений со стороны Пеци. Хватит меня на понт брать и вынуждать оправдываться.
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06.11.2020 19:41 Ответить
Ви ж кажете, що ми нічого не робили...
Але, судячи з величезного незадоволення угорців, Петя на них тиснув.
І йому непотрібні ніякі заяви.
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06.11.2020 19:42 Ответить
Я так понял, один прединдент на кусок уже есть, второй с востока, третий с запада и все, Ксения. как вам такой вариант? " Это не я.
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06.11.2020 20:17 Ответить
Він тоді писав «пєрєсралісь са всємі сасєдямі!»
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06.11.2020 20:41 Ответить
Перегорнули сторінку, що наші не будуть розкручувати агітацію Сійярто за угорську партію у день виборів на Закарпатті. "треба зробити правильні висновки з того, що сталося два тижні тому..."
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06.11.2020 19:25 Ответить
Будет, еще как будут. Но уже с новой страницы
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06.11.2020 19:58 Ответить
Типовий хохло-недо
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06.11.2020 19:13 Ответить
актер из фильмов для дорослых Вмешательство Венгрии в выборы: Кулеба и Сийярто договорились "перевернуть страницу" - Цензор.НЕТ 6399
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06.11.2020 19:15 Ответить
В морду плюнули и ничего: перевернем страницу!
У Кулебы уровень официанта.
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06.11.2020 19:15 Ответить
та ну на хер того Сиярту...сколько он уже страниц напереворачивал... и все паскудит навязчиво и планомерно... брехло .
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06.11.2020 19:18 Ответить
Кулеба, тобі хоч дозволено було сказати "ай- йя- йяй, нехАрАшо", чи дерьмак велів чемно вибачитися за недоречне зауваження, зроблене мад'ярам, з приводу їх безпардонного втручання в вибори суверенної держави Україна і намагання проштовхнути свою партію?
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06.11.2020 19:22 Ответить
З ******** неможливо домовитись.Завжди пхають палки в колеса.цікаво по якій ціні газ отримують -жополизи
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06.11.2020 19:25 Ответить
Мне стыдно за таких бесхребетных политиков, как Кулеба. Вот из-за таких и зневажають нашу страну.
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06.11.2020 19:30 Ответить
тут один сусідній диктатор також в інтерв'ю на запитання про побиття своїх громадян попросив "перегорнути сторінку" і не повертатись до цього питання....
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06.11.2020 19:45 Ответить
Кулеба любит глотать и глубокий горловой. Но мы перевЕрнем эту страницу😁
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06.11.2020 20:10 Ответить
Ну теперь понятно, в какой области на западе Украины зе-капитулянты решили устроить свободную экономическую зону. Одним махом слить Украину и на кацапам и мадьярам.
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06.11.2020 21:19 Ответить
с НАТО когда венгерский всериято перевернет страницу?Сливать территорию Украины тоже перевернуть страницу
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06.11.2020 21:25 Ответить
Идиоты. Возятся с этими венграми. Видать тут большие бабки на контрабанде. Других причин не вижу
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06.11.2020 21:36 Ответить
Непонятно,шо хочет Венгрия?Венгрия,шо ты хочешь?Объясни пожалуйста о своей доктрине развития на десять лет Брюсселю.Шо ты хочешь?Ты напасть на Украину хочешь?Грошей от москалей за позицию?Или вы убеждённые пе.ерасты не требующие доказательств для окружающих,но в своей ********** не уверены?! Втручання Угорщини у вибори: Кулеба і Сійярто домовилися "перегорнути сторінку" - Цензор.НЕТ 1401
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06.11.2020 21:58 Ответить
Кулеба должен был перевернуть наглецу хлебало,а не утереться после плевка
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07.11.2020 02:51 Ответить
вазелиновые очко-мазохисты.
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07.11.2020 09:57 Ответить
 
 