Вмешательство Венгрии в выборы: Кулеба и Сийярто договорились "перевернуть страницу"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что договорился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто восстановить конструктивный диалог после вмешательства Будапешта в местные выборы в Украине.

Об этом Кулеба написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами. Мы оба согласны, что надо вынести правильные выводы из случившегося две недели назад и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог. Нет альтернативы добрососедству украинского и венгерского народов и нашем общем европейском и евроатлантическом будущем", - написал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Венгрия - важный сосед Украины, а Петер Сийярто - его коллега, с которым они много сделали, чтобы вывести украинско-венгерские отношения из пике и иметь поддержку Венгрии в ЕС и НАТО.

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"Поэтому когда узнал, что Петер заболел на Covid-19, сразу по-человечески написал ему смс-сообщение с пожеланием скорой победы над вирусом. Петер прочитал и перезвонил, поблагодарил за поддержку. Мы нормально поговорили. О работе, ковид, жизни и футболе. Конечно, и о последнем падении в наших отношениях", - указал министр.

Напомним, глава МИД Венгрии Сийярто в день выборов в Украине агитировал за одну из партий Закарпатья.

МИД Украины заявил, что "Официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины".

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Позже стало известно, что Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за незаконной агитации на Закарпатье.

В ответ глава МИД Венгрии Сийярто пригрозил заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины.



