Через 50-60 лет большая часть зоны отчуждения ЧАЭС станет пригодной для жизни, - глава минприроды Абрамовский

30-километровая Зона отчуждения должна стать обычной украинской землей без ограничений через 50-60 лет, однако в 10-километровой зоне люди никогда не будут жить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский сказал в интервью изанию "Фокус".

"В 10-километровой зоне никогда не будут жить люди, но 30-километровая должна стать обычной украинской землей без ограничений через 50-60 лет. По нашим прогнозам, за это время радиоактивность элементов и конструкций значительно снизится, а чрезвычайно активные элементы спрячем в геологическом хранилище", - сказал Абрамовский.

По его словам, все шаги Минприроды направлены на превращение зоны отчуждения в безопасную зону. "Мы построили новый безопасный конфайнмент, который в народе называется аркой. Сейчас нужно демонтировать нестабильные конструкции внутри арки, снять зафиксированные элементы кровли. Это нужно сделать, поскольку, если что-то упадет и поднимется пыль, уровень радиации повысится, невозможно будет зайти в арку в обычных средствах защиты, придется задействовать манипуляторы ", - отметил министр.

Он подчеркнул, что через 60 лет нужно будет изучать вопрос о том, как разобрать арку. "По конструкции ее можно откатить назад и полностью демонтировать, чтобы разбирать конструкции объекта укрытия. До этого нужно будет извлечь из четвертого энергоблока все активные топливные элементы, графит, которые были на крыше, чтобы Чернобыль стал экологически безопасной системой. Больше там нет опасных объектов. Все хранилища (ядерных отходов), которые строятся сейчас, рассчитаны минимум на 100 лет. У нас полностью безопасное хранение радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива, на уровне лучших мировых технологий", - подчеркнул Абрамовский.

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