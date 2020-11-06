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Зона отчуждения (208) Абрамовский Роман (50) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (21)

Через 50-60 лет большая часть зоны отчуждения ЧАЭС станет пригодной для жизни, - глава минприроды Абрамовский

Новости Цензор.НЕТ Общество

Через 50-60 лет большая часть зоны отчуждения ЧАЭС станет пригодной для жизни, - глава минприроды Абрамовский

30-километровая Зона отчуждения должна стать обычной украинской землей без ограничений через 50-60 лет, однако в 10-километровой зоне люди никогда не будут жить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский сказал в интервью изанию "Фокус".

"В 10-километровой зоне никогда не будут жить люди, но 30-километровая должна стать обычной украинской землей без ограничений через 50-60 лет. По нашим прогнозам, за это время радиоактивность элементов и конструкций значительно снизится, а чрезвычайно активные элементы спрячем в геологическом хранилище", - сказал Абрамовский.

По его словам, все шаги Минприроды направлены на превращение зоны отчуждения в безопасную зону. "Мы построили новый безопасный конфайнмент, который в народе называется аркой. Сейчас нужно демонтировать нестабильные конструкции внутри арки, снять зафиксированные элементы кровли. Это нужно сделать, поскольку, если что-то упадет и поднимется пыль, уровень радиации повысится, невозможно будет зайти в арку в обычных средствах защиты, придется задействовать манипуляторы ", - отметил министр.

Он подчеркнул, что через 60 лет нужно будет изучать вопрос о том, как разобрать арку. "По конструкции ее можно откатить назад и полностью демонтировать, чтобы разбирать конструкции объекта укрытия. До этого нужно будет извлечь из четвертого энергоблока все активные топливные элементы, графит, которые были на крыше, чтобы Чернобыль стал экологически безопасной системой. Больше там нет опасных объектов. Все хранилища (ядерных отходов), которые строятся сейчас, рассчитаны минимум на 100 лет. У нас полностью безопасное хранение радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива, на уровне лучших мировых технологий", - подчеркнул Абрамовский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин предлагает Раде ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение в зону ЧАЭС

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Топ комментарии
+7
Годам к 120-ти перееду туда обязательно. Через 50-60 лет большая часть зоны отчуждения ЧАЭС станет пригодной для жизни, - глава минприроды Абрамовский - Цензор.НЕТ 5286
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06.11.2020 19:10
+7
Она и сейчас пригодна к проживанию нардепов, олигархов и коррупционеров!
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06.11.2020 19:19
+5
Пусть зверушки проживут без людишек
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06.11.2020 20:20
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Годам к 120-ти перееду туда обязательно. Через 50-60 лет большая часть зоны отчуждения ЧАЭС станет пригодной для жизни, - глава минприроды Абрамовский - Цензор.НЕТ 5286
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06.11.2020 19:10 Ответить
после короновируса уже никто никуда не переедет, даже в такой чистый райский уголок...
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06.11.2020 19:14 Ответить
Она и сейчас пригодна к проживанию нардепов, олигархов и коррупционеров!
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06.11.2020 19:19 Ответить
Если люди ещё останутся. А для живности-уже норм.
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06.11.2020 19:10 Ответить
млеко яйки чернобыльские Через 50-60 лет большая часть зоны отчуждения ЧАЭС станет пригодной для жизни, - глава минприроды Абрамовский - Цензор.НЕТ 8754
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06.11.2020 19:13 Ответить
черника
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06.11.2020 20:14 Ответить
Грибочки
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06.11.2020 21:39 Ответить
Картошечка молодая, смотрите какая крупная.
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06.11.2020 22:18 Ответить
люди стесненные жилищным вопросом ринутся в васюки, киевляне и харьковчане скрежут зубами но не могут ничего поделать, васюки становятся элегантнейшим центром европы а скоро и всего мира Через 50-60 лет большая часть зоны отчуждения ЧАЭС станет пригодной для жизни, - глава минприроды Абрамовский - Цензор.НЕТ 611
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06.11.2020 19:12 Ответить
Предлагаю туда принудительно селить депутатов и министров Через 50-60 лет большая часть зоны отчуждения ЧАЭС станет пригодной для жизни, - глава минприроды Абрамовский - Цензор.НЕТ 5070
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06.11.2020 19:15 Ответить
Жить можно даже на свалках радиоактивной техники.
Правда, не очень долго.
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06.11.2020 19:17 Ответить
100% - саме так до випадіння зубів та волосся
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06.11.2020 19:47 Ответить
Там і зараз люди живуть.
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06.11.2020 19:19 Ответить
Нужно сделать там салоконовую долину.
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06.11.2020 19:22 Ответить
Амерций через 50 лет никуда не денется, пусть сам там живёт и внуков селит и грибами тамошними кормит
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06.11.2020 19:31 Ответить
Интересно , а Земля к этому времени??? Через 50-60 лет большая часть зоны отчуждения ЧАЭС станет пригодной для жизни, - глава минприроды Абрамовский - Цензор.НЕТ 3666
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06.11.2020 19:40 Ответить
И туда переедут те кто останется живой после covid19?
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06.11.2020 19:49 Ответить
а шо ждать?еврейсий автономный округ нужен уже вчера...
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06.11.2020 19:53 Ответить
Невже тільки одна ця територія залишиться придатною для життя?
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06.11.2020 20:12 Ответить
Японцы на Фукусиме проводят работы и сужают загрязненную зону. Мы делаем аж ничего. Будем туристов возить, пока все дома не обрушатся и колесо обозрения не рухнет.
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06.11.2020 20:15 Ответить
Пусть зверушки проживут без людишек
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06.11.2020 20:20 Ответить
Абрамовський і його рідня перші кандидати на заселення. Виродки залиште природі ці місця, вона сама без вас уродів і казнокрадів все владнає, просто її не чіпайте років з 1000.
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06.11.2020 21:32 Ответить
хорошее место под хранение радиоактивных отходов
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06.11.2020 21:32 Ответить
Плохое. Хорошее место - там где скальные породы, а не песок в 200 метров глубиной и через который всё вымывается грунтовыми водами и уходит в Днепр.
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07.11.2020 00:50 Ответить
 
 