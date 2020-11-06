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Новости Политика Украины
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ОБСЕ (2197) Трехсторонняя контактная группа (744) Арестович Алексей (223)

По факту ранения нашего воина на Донбассе в ОБСЕ направлена нота, - Трехсторонняя контактная группа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По факту ранения нашего воина на Донбассе в ОБСЕ направлена нота, - Трехсторонняя контактная группа

Украина направила ноту в ОБСЕ в связи с обстрелом на Донбассе, в результате которого был ранен украинский военный.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"Нота направляется каждый раз, когда украинские военные получают ранения или погибают. Реагирование идет в рабочем порядке, фиксируются обстрелы и сообщается о них. Было совместное заявление стран Евросоюза, в котором говорилось, что они поддерживают сдержанность украинской стороны и попытки наладить ситуацию через ТКГ. Эта поддержка много значит, это не пустые слова. Они осудили Россию за обстрел и призвали ее использовать ТКГ для решения вопросов ", - сказал Арестович.

Он также рассказал, можно ли вывести вооружения с территории Донбасса в начале следующего года, как прописано в плане действий по организации выборов на территории ОРДЛО.

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"Есть пример Израиля, с 1982 по 2000 годы держал так называемую зону безопасности в южном Ливане, которая была шириной 150 и глубиной в разных местах до 30 км. И когда им понадобилось 2000 году выйти, они вышли за одну ночь. Армия южного Ливана , которая была дополнительной силой, также вышла за одну ночь. Нужно отличать техническую возможность и желание. Технически могут выйти (военные с Донбасса) за неделю или даже быстрее. Смотря как выходить, какую команду даст Путин ", - заявил пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ.

Арестович заявил, что Украина заставляет Путина определиться с дальнейшими действиями.

"Я называю то, что сейчас происходит, принуждением к конкретизации. У них был такой термин" принуждение к миру ". Проходит год с прошлой встречи в нормандской формате. Подпись Путина стоит под протоколом. Он выполняется российской стороной только частично, и есть риск, что он вообще будет сорван. вопрос, который мы всегда ставим российской делегации: вы вообще хотите выполнять тот документ, который подписал ваш президент, или вы хотите нарушить подпись Путина На них это влияет, они бледнеют и берут перерыв. и вопрос, хочет Путин сохранить лицо, вывести войска и урегулировать конфликт на Донбассе? Определенные признаки этого есть ", - сказал он.

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Топ комментарии
+10
кроме нот наш писюнист ничего не тямет?
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06.11.2020 20:02
+9
ОБСЄ нас захистить ?
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06.11.2020 20:15
+8
В колокола млядь ещё позвоните....
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06.11.2020 20:16
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та да... Nota bene,блеать...
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06.11.2020 19:59 Ответить
А раньше в таких случаях подгоняли арту и просто утюжили весь район. Чтобы и следа от орков не осталось. Но тогда командующий был нормальный, а не зеленая гнида.
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06.11.2020 21:52 Ответить
у нормальных слуги с лехаимами живут под шконкой...
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06.11.2020 21:55 Ответить
Ещё один кандидат на всеобщий посыл нах-арестович.
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06.11.2020 20:00 Ответить
"Жила на лінієчці нота, що звалась, що звалася. "Ля". Для нас їй співати охота, а вийшло, а вийшло " Ля-Ля". - шкільна дитяча пісенька часів сирисири. Вдаримо нотами по витратах, тьху - перемир'ю.
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06.11.2020 20:01 Ответить
кроме нот наш писюнист ничего не тямет?
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06.11.2020 20:02 Ответить
Не надо ля-ля ,есть и другие ноты......
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06.11.2020 20:03 Ответить
у путина болезнь паркинсона,это крах россии.
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06.11.2020 20:05 Ответить
Що в голові в того ***** не знає і він сам. Багато ознак цього є.
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06.11.2020 20:06 Ответить
Нота єто серьезно. Не то шо раньше...
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06.11.2020 20:07 Ответить
Видимо это нота "ля".
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06.11.2020 20:10 Ответить
Нота вместо прилета...
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06.11.2020 20:11 Ответить
А потім зеблазні разом проскандують - "Пєрєвєрнуть страницу"... По факту ранения нашего воина на Донбассе в ОБСЕ направлена нота, - Трехсторонняя контактная группа - Цензор.НЕТ 341
Втручання Угорщини у вибори: Кулеба і Сійярто домовилися "перегорнути сторінку"
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06.11.2020 20:11 Ответить
ОБСЄ нас захистить ?
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06.11.2020 20:15 Ответить
В колокола млядь ещё позвоните....
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06.11.2020 20:16 Ответить
Ще в спортлото напишіть. І в лігу сексуальних реформ
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06.11.2020 20:16 Ответить
То вже будуть останні, найвищі інстанції... По факту ранения нашего воина на Донбассе в ОБСЕ направлена нота, - Трехсторонняя контактная группа - Цензор.НЕТ 5921
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06.11.2020 20:22 Ответить
в суд подайте на оккупанта, дауны зелёные
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06.11.2020 20:22 Ответить
А может лучше давайте мы будем уничтожать окупантов а они пускай ноты пишут?
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06.11.2020 20:22 Ответить
ато у нас скоро людей не будет ноты писать
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06.11.2020 20:37 Ответить
По факту ранения нашего воина на Донбассе в ОБСЕ направлена нота, - Трехсторонняя контактная группа - Цензор.НЕТ 8712
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06.11.2020 20:39 Ответить
Какая нота направлена Си или Ми бемоль?
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06.11.2020 20:41 Ответить
Потужно...
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06.11.2020 20:42 Ответить
Оторвал бы свои яйца и отправил бы.
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06.11.2020 20:48 Ответить
Це замість того, щоби знести позиції фєдєрастів вогнем...
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06.11.2020 21:11 Ответить
За фактом поранення нашого воїна на Донбасі в ОБСЄ направлено ноту, - Тристороння контактна група - Цензор.НЕТ 5999
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06.11.2020 21:16 Ответить
Вот такая "гражданская война".
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06.11.2020 21:16 Ответить
А слабо дати наказ на знищення цілей, звідки прилетіло і побило наших солдат, зробити масований артобстріл та прорив на Горлівку з її оточенням і перекриття сполучення з Донецьком. А потім ноту додати в ОБСЄ: Ну "звиняйте, стреляли", а ті, як завжди, виразять глибоку стурбованість, диви і московіти всерйоз сприймуть стретегів. Але Верховному ніколи (бюджет), а Начальнику Генштабу зараз інше в голові, а солдати гинуть....
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06.11.2020 21:25 Ответить
А за вбивство морпіха Журавля кому ноту предявити?
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06.11.2020 21:57 Ответить
з приводу поранення нашого виськового надо не ноты протеста посылать в слепую, глухую обсе, а поставить мордор перед фактом... начнёте стрелять - будем валить со всех орудий и всего, что есть по вашим позициям. валить всё, что шевелится.
и всё... пару раз так рыпнуться, получат ****.лей и будет тишина.
они ведь научились когда, последний раз пошли в атаку, получили по щам и затихли. ну от только так учить быдло надо.
а разговоры - то до жопы, то с цивилизованными можно. тут не тот случай.
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07.11.2020 00:26 Ответить
 
 