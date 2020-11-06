По факту ранения нашего воина на Донбассе в ОБСЕ направлена нота, - Трехсторонняя контактная группа

Украина направила ноту в ОБСЕ в связи с обстрелом на Донбассе, в результате которого был ранен украинский военный.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Нота направляется каждый раз, когда украинские военные получают ранения или погибают. Реагирование идет в рабочем порядке, фиксируются обстрелы и сообщается о них. Было совместное заявление стран Евросоюза, в котором говорилось, что они поддерживают сдержанность украинской стороны и попытки наладить ситуацию через ТКГ. Эта поддержка много значит, это не пустые слова. Они осудили Россию за обстрел и призвали ее использовать ТКГ для решения вопросов ", - сказал Арестович.

Он также рассказал, можно ли вывести вооружения с территории Донбасса в начале следующего года, как прописано в плане действий по организации выборов на территории ОРДЛО.

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"Есть пример Израиля, с 1982 по 2000 годы держал так называемую зону безопасности в южном Ливане, которая была шириной 150 и глубиной в разных местах до 30 км. И когда им понадобилось 2000 году выйти, они вышли за одну ночь. Армия южного Ливана , которая была дополнительной силой, также вышла за одну ночь. Нужно отличать техническую возможность и желание. Технически могут выйти (военные с Донбасса) за неделю или даже быстрее. Смотря как выходить, какую команду даст Путин ", - заявил пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ.

Арестович заявил, что Украина заставляет Путина определиться с дальнейшими действиями.

"Я называю то, что сейчас происходит, принуждением к конкретизации. У них был такой термин" принуждение к миру ". Проходит год с прошлой встречи в нормандской формате. Подпись Путина стоит под протоколом. Он выполняется российской стороной только частично, и есть риск, что он вообще будет сорван. вопрос, который мы всегда ставим российской делегации: вы вообще хотите выполнять тот документ, который подписал ваш президент, или вы хотите нарушить подпись Путина На них это влияет, они бледнеют и берут перерыв. и вопрос, хочет Путин сохранить лицо, вывести войска и урегулировать конфликт на Донбассе? Определенные признаки этого есть ", - сказал он.

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