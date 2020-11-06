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В штабе Байдена пообещали вывести Трампа из Белого дома, если он не захочет уйти самостоятельно

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В штабе Байдена пообещали вывести Трампа из Белого дома, если он не захочет уйти самостоятельно

Дональда Трампа могут принудительно выдворить из Белого дома, если он не признает результатов выборов.

Об этом заявил представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.

"Как мы сказали 19 июля, на этих выборах решения принимает американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома", - сказал Бейтс в ответ на сообщение о том, что Трамп не планирует признавать поражение.

Выборы президента состоялись в Соединенных Штатах 3 ноября. Сейчас в стране продолжается подсчет голосов, Байден увеличивает отрыв от Трампа.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы в США: Байден обходит Трампа в штате Пенсильвания, победа в котором гарантирует ему президенство

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Топ комментарии
+47
В штабе Байдена пообещали вывести Трампа из Белого дома, если он не захочет уйти самостоятельно - Цензор.НЕТ 5889
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06.11.2020 20:51
+44
В штабе Байдена пообещали вывести Трампа из Белого дома, если он не захочет уйти самостоятельно - Цензор.НЕТ 1682

В штабе Байдена пообещали вывести Трампа из Белого дома, если он не захочет уйти самостоятельно - Цензор.НЕТ 9889
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06.11.2020 20:40
+36
Будет смешно, если Дони выведут из Белого Дома санитары. В штабе Байдена пообещали вывести Трампа из Белого дома, если он не захочет уйти самостоятельно - Цензор.НЕТ 2162
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06.11.2020 20:40
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Страница 5 из 5
Да , Трамп явно - не джентльмен. Барк Обама ему нос утер, как сопливому мальчонке... И Словения влетела, как мы 4 года назад.Но все же на нашей стороне - правда, нам претят промоскльские вздохи Трампа. А Словении нравятся...
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07.11.2020 01:38 Ответить
я бы на рыжем месте так не расстаривался
Georgia - 2456560 Biden, 2452538 Trump.... 99% процентов посчитано
Nevada - 632558 Biden, 609901 Trump.... 93% процентa посчитано

Pennsylvania - 3323940 Biden, 3304356 Trump.... 96% процентов посчитано

Arizona - 1572346 Biden, 1535511 Trump.... 94% процентов посчитано

------------

тенденция во всех 4х штатах к увеличению разрыва в пользу байдена.
но рыжая, сама в себя влюбленная башка, сама не примет поражения и не уйдет,
значит тока вынос тела.
будет сложно, после окончательных результатов, а простого никто и не ожидал -
все заряжено, на запасе замок открыт...
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07.11.2020 02:53 Ответить
Він же давно сказав, що не визнає перемоги Байдена. Знав, що пролетить.
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07.11.2020 07:57 Ответить
тому тей рижий піск нікого не здивував....
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07.11.2020 08:03 Ответить
бажано, щоб винесли ПРЯМО В ТЮРМУ! Бо інакше зможе втекти в якусь країну, яка не видає америці людей! Він сам прямо заявляв на днях, що можливо "буде змушений покинути країну"!!! ГОПНИК тупий....
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07.11.2020 05:07 Ответить
Это Вам не Белорусь, придётся выборы признавать.
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07.11.2020 06:22 Ответить
А что, в Америке были такие же, как в Белоруси тотальные фальсификации и приписки? О чём Вы?
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07.11.2020 20:08 Ответить
У штабі Байдена пообіцяли вивести Трампа з Білого дому, якщо він не захоче піти самостійно - Цензор.НЕТ 8563
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07.11.2020 08:27 Ответить
И сколько лярдов мы еще ему обязаны уплаитить не считая моральной компенсации да еще разбирательтв в судах?
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07.11.2020 19:10 Ответить
Что помогает признать и принять поражение, так это - самоирония. У Трампа она не наблюдается даже в зачаточной стадии. Как, впрочем и у его товарищей по всему миру. А, вот иронизировать над другими, вплоть до сарказма , издевательств и наговора, когда ничего не накопал - этого сколько угодно.
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07.11.2020 09:07 Ответить
Вывести его нужно до ближайшей тюремной камеры вместе с его дружком Джулиани. За попытку государственного переворота, нарушения во время выборов. ( использование админ ресурса, попытки исказить результаты голосования и т.д.). а дальше полное следствие по его деятельности за время президентства и до него. Есть вариант пожизненное или стул. Поэтому он по примеру Луки - минского держится за власть зубами и ногтями. ( хотя вполне вероятно он выторгует для себя и своих ближних гарантии по примеру того как сейчас делает Путин), еще одно подтверждение что Трамп это из когорты Путин, Ким, Лука, Янукович, Мадуро, Мугабе. В общем США с этим субъектом решила поставить над собой эксперимент, который еще не известно чем закончится, хотя и даже сейчас результат негативный.
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07.11.2020 09:08 Ответить
и все сразу забоялись забоялись - "надо президента как то подготовить, шо он уже не пезидент"
а шо бояться? - оте 150 кило рыжей спеси?
проиграл - пошел вон....
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07.11.2020 09:55 Ответить
У штабі Байдена пообіцяли вивести Трампа з Білого дому, якщо він не захоче піти самостійно - Цензор.НЕТ 1721
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07.11.2020 15:57 Ответить
лютый у нас **********, ща вазы в белом доме бьет и нОгами тупотить...

и шо ты дураку сделаешь?
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07.11.2020 16:02 Ответить
У штабі Байдена пообіцяли вивести Трампа з Білого дому, якщо він не захоче піти самостійно - Цензор.НЕТ 8388
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07.11.2020 16:41 Ответить
У штабі Байдена пообіцяли вивести Трампа з Білого дому, якщо він не захоче піти самостійно - Цензор.НЕТ 2110
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07.11.2020 16:51 Ответить
К сожалению во всем мире появилась новая технология выборов Президента и народ страны избирает все нового и нового.А что делать из бу) Президентами?
Предлагаю что Президент не оправдавший ожидание народа должен быть умерщвлен в рамках Закона стран.А то понапихались десятки ,,кандидатов,,которые ни за что не отвечают но имеют защиту пожизненно не зависимо от того что поимели миллионы своих сограждан.
А конвенция об отмене смертной казни для Президентов в виде исключения должна быть отамениа так как маньяк Чикитило убил десятки и сотни Президент население всей своей страны.
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07.11.2020 17:14 Ответить
Всё!
284 - 214
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07.11.2020 18:38 Ответить
290 - 214 ✌️
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07.11.2020 19:18 Ответить
Интересно будет сравнить предекание етого мужика из ,,будущего,,
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07.11.2020 19:02 Ответить
Уррааааааа!!!!!!!!!!!
Байден победил!!!!!!✌️✌️✌️✌️✌️
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07.11.2020 19:17 Ответить
Говнистенько.
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07.11.2020 20:23 Ответить
President trump has not reached out to Joe Biden..
абиделось оно - не тот народ ему попался....
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08.11.2020 05:09 Ответить
7 Ноября (по новому стилю) 1917 в России произошла Октябрьская революция.
7 Ноября 2020 в США произошла Нео-Маркситская революция.
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08.11.2020 05:39 Ответить
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