В штабе Байдена пообещали вывести Трампа из Белого дома, если он не захочет уйти самостоятельно
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Дональда Трампа могут принудительно выдворить из Белого дома, если он не признает результатов выборов.
Об этом заявил представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.
"Как мы сказали 19 июля, на этих выборах решения принимает американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома", - сказал Бейтс в ответ на сообщение о том, что Трамп не планирует признавать поражение.
Выборы президента состоялись в Соединенных Штатах 3 ноября. Сейчас в стране продолжается подсчет голосов, Байден увеличивает отрыв от Трампа.
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Georgia - 2456560 Biden, 2452538 Trump.... 99% процентов посчитано
Nevada - 632558 Biden, 609901 Trump.... 93% процентa посчитано
Pennsylvania - 3323940 Biden, 3304356 Trump.... 96% процентов посчитано
Arizona - 1572346 Biden, 1535511 Trump.... 94% процентов посчитано
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тенденция во всех 4х штатах к увеличению разрыва в пользу байдена.
но рыжая, сама в себя влюбленная башка, сама не примет поражения и не уйдет,
значит тока вынос тела.
будет сложно, после окончательных результатов, а простого никто и не ожидал -
все заряжено, на запасе замок открыт...
а шо бояться? - оте 150 кило рыжей спеси?
проиграл - пошел вон....
и шо ты дураку сделаешь?
Предлагаю что Президент не оправдавший ожидание народа должен быть умерщвлен в рамках Закона стран.А то понапихались десятки ,,кандидатов,,которые ни за что не отвечают но имеют защиту пожизненно не зависимо от того что поимели миллионы своих сограждан.
А конвенция об отмене смертной казни для Президентов в виде исключения должна быть отамениа так как маньяк Чикитило убил десятки и сотни Президент население всей своей страны.
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Байден победил!!!!!!✌️✌️✌️✌️✌️
абиделось оно - не тот народ ему попался....
7 Ноября 2020 в США произошла Нео-Маркситская революция.