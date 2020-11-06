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5 партий проходят в облсовет Харькова, больше всего мандатов - у блока Кернеса
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Харьковский областной совет прошло 5 партий, наибольшую поддержку - около 34% - получил "Блок Кернеса - Успешный Харьков".
Об этом сообщает с заседания областной избирательной комиссии местное издание "Объектив", информирует Цензор.НЕТ.
Согласно объявленным данным, "Блок Кернеса - Успешный Харьков" набрал 34,53%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 21,33%, "Слуга народа" - 12,76%, "Блок Светличной "Вместе" - 12 40%, "Европейская Солидарность" - 8,05%.
Всего в Харьковский облсовет баллотировались 11 партий. Общее количество избирателей, которые голосовали за депутатов в Харьковский облсовет, - 630 688, сообщили в облизбиркоме.
Также на Цензор.НЕТ: Кернес вернется в Харьков до 20 декабря, - заммэра Терехов
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1. «Блок Кернеса - Успешный Харьков!» - 37,95%
2. «Оппозиционная платформа - За життя» - 20,96%
3. «Слуга Народа» - 8,76%
4. «Европейская солидарность» - 8,99%
5. «Партия Шария» - 6,55%
6. «Блок Светличной «Разом» - 6,14%
2. «Оппозиционная платформа - За життя» - 20,96%
можно объявлять ХНР...))))))
С таким имбецильным населением это неудивительно.