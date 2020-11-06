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Новости Экономика
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Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих против контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих против контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский

Ирина Верещук, которая попала в парламент по спискам партии "Слуг народа" и недавно баллотировалась на пост мэра Киева, 10 ноября пообещала провести в Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики представителей протестного движения за отмену контроля за расчетными операциями.

Об этом рассказал в своем паблике представитель движения Сергей Доротич.

Стоит отметить, что нормы закона по детенизации расчетных операций, которые требуют отменить протестующие, были внесены как неотложные Президентом Владимиром Зеленским в прошлом году и направлены на уменьшение теневой экономики в торговле.

Протестующие же требует взамен принять законопроекты 3853-1, 3853-2, авторства нардепа Южаниной.

"После провала митинга и зашквара с "ювелиркой Разумкова" спонсоры поставили ультиматум: "До конца ноября закон Южаниной продавить." Отсрочка их не интересует.

Если не продавят закон, проект SaveФОП закрывают. Именно поэтому на следующей неделе они идут в атаку.

Доротич и Орлов будут агрессивно штурмовать комитет Гетманцева и требовать провести закон Южаниной любой ценой.


Доротич каким-то образом втянул в это Ирину Верещук, которая пообещала завести этих людей на комитет.


Отличная подстава для Зеленского (со стороны Ирины)", - прокомментировал в Фейсбуке ситуацию журналист Плинский.

К агрессивным действиям протестующие прибегли уже сегодня - начали перекрывать трассы международного значения в некоторых крупных городах, таким образом показывая свое несогласие с введением контроля за оборотами их бизнеса. Дополнительное требование, которое оглашают присутствующие – не вводить карантин в связи с эпидемией Covid-19. Стоит отменить, что в Украине количество заболевших уже почти 10 000 за сутки.

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Топ комментарии
+13
Да кто его уже только не подставляет. Знал какое быдло с мусорок приволок. Теперь выгребай по полной.
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06.11.2020 21:04
+9
Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 9134
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06.11.2020 22:43
+8
Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 4460
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06.11.2020 22:57
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Да кто его уже только не подставляет. Знал какое быдло с мусорок приволок. Теперь выгребай по полной.
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06.11.2020 21:04 Ответить
Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 9134
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06.11.2020 22:43 Ответить
Даже специфічна новина.
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06.11.2020 21:06 Ответить
На зонтиках прилетят на комитет.
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06.11.2020 21:10 Ответить
эта сосна ближе к рабиновичу...
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06.11.2020 22:38 Ответить
А зЁ вже провів детіньозацію своїх доходів? Як невідкладний приклад для наслідування ФОПами
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06.11.2020 22:40 Ответить
отдайте ей зонтик, зонтик этой даме и ручкой по толще.
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06.11.2020 22:40 Ответить
Судя по всему в СН, поставить Зеленского в дурацкое положение, это правило хорошего тона.
Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 7792
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06.11.2020 22:43 Ответить
Интересно, какое бы быдло Верещук привела на заседание КиевРады, стань она мэром.
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06.11.2020 22:44 Ответить
С вероятностью 90%
- пострадавшие от строительных манипуляций инвесторы
- всевозможные псевдоэкологи
Безграничные возможности парализовать работу мэрии!
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06.11.2020 22:48 Ответить
Ця раворуська хвойда багато на себе бере.Мабуть пора знову в гори повертатись,цій горній вівці.
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06.11.2020 22:45 Ответить
Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 4460
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06.11.2020 22:57 Ответить
Лісовий Брат@lemberg_15



Коли продали і просрали ВСЕ.

Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 3009
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06.11.2020 22:47 Ответить
зебоба теж наобыцяв, але як приперло то " я вам ничего не должен..." тож отож "№й сосали комбайнери дорогенькі, а пєрдак зелений вже не горить, а палає і не згасає! а ось які дії цей фокуснік зможе зробити непрогнозовані, так як воно вже не контролює ситуацію більше року, якщо слідкувати за роботою його підлеглих на протязі цього часу. факт є факт)(
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06.11.2020 22:49 Ответить
Яка вона мерзотна.
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06.11.2020 22:50 Ответить
Ну не дарма вона ж Ірка Попінс Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 5657
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06.11.2020 22:50 Ответить
ця новина викликає глибоке занепокоєння
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06.11.2020 22:52 Ответить
Она шо не улетела ?
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06.11.2020 22:53 Ответить
Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 3145
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06.11.2020 23:01 Ответить
На кой хер Бубочка требовал ввести кассовые аппараты для базарников? Они ведь за него голосовали. Всем глотки грызли, абы не барыга. И вот теперь...Ты же абищал. Бубочка....Бе-е-е-ее-...
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06.11.2020 22:55 Ответить
Только для базарников? Представьте, человек сдает квартиру или помещение по белому договору и , идиот, платит ЕН! Ну ЗАЧЕМ ему кассовый аппарат,его эксплуатация , штафы и пр?
Уйдет в тень...
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06.11.2020 23:23 Ответить
Представьте, человек сдает квартиру или помещение по белому договору

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вы много таких знаете?
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07.11.2020 00:46 Ответить
Достаточно)))
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07.11.2020 00:49 Ответить
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Южанина, верещюк, гетманцев. Вся банда патриотов и торговых портнеров взборе. Соевая гадюка -зеленая жаба 😷
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06.11.2020 23:02 Ответить
Ещё Васадзе забыли - автора закона про евробляхи
Запорол украинцам дешевые европейские авто и начал выпускать в Украине авто агрессора ВАЗ
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06.11.2020 23:08 Ответить
Ктото покупает ваз?😮
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06.11.2020 23:18 Ответить
Так васадзе сейчас их рассует по салонам
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06.11.2020 23:22 Ответить
ИТАК ЗАКОН ПРО ЕВРОБЛЯХИ
АВТОР ЗАКОНА, запретив украинцам ввозить европейские дешевые авто , теперь собирает авто оккупанта и деньги оккупанту отдаёт

Запорізький автомобілебудівний завод оминає заборону на ввезення автомобілів з Росії шляхом складання напіврозібраних машин.
У вересні ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів для місцевого ринку у співпраці з Groupe Renault. Відбулася онлайн-презентація нової моделі, яку збиратимуть на ЗАЗ - купе-кроссовер Renault Arkana.
"Французька у цій моделі лише назва, бо Renault Arkana виготовляють на російському заводі "АвтоВАЗ". А "початок виробництва" на ЗАЗ - насправді є великовузловою збіркою, щоб оминути заборону на ввезення автомобілів з Росії"
Великовузлове складання - це коли завод-виробник поставляє у контейнерах вже готові до складання окремі агрегати та великі вузли.
Зазначається, що великовузлове складання часто використовується при імпорті автомобілів як спосіб обходу високих імпортних мит або акцизних зборів. Зазвичай митні ставки на деталі є нижчими, ніж на готовий автомобіль.
ЗАЗ входить до корпорації "Укравто", що належить українському бізнесмену Таріелу Васадзе. Він є засновником та співвласником "УкрАвтоВАЗу" - компанії, яка є офіційним імпортером автомобілів Lada в Україні.
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06.11.2020 23:31 Ответить
Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 9462
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06.11.2020 23:07 Ответить
обождите, под новый год будут фото еще те, на фоне Бедлого дома.
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07.11.2020 01:43 Ответить
Это так мило, когда за Зеленского переживает журналист "1+1" Плинский...
При прошлой власти протестующие всех мастей для журналистов Бениного канала бьіли борцами за справедливость.
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06.11.2020 23:30 Ответить
Депутатка СН Верещук підставляє Зеленського, пообіцявши провести на засідання комітету ВР протестувальників проти контролю над розрахунковими операціями, - журналіст Плінський - Цензор.НЕТ 4115
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06.11.2020 23:35 Ответить
Мдя, Сулима(н) Пашамович - в ударе.
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07.11.2020 01:30 Ответить
Продажный шлюшка Плинский какое имеет значение к этой теме (РРО)? Отрабатывает бабло?
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07.11.2020 06:52 Ответить
Відразу було видно,мутна шкіра верещук.
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07.11.2020 06:53 Ответить
Ведение рро - это прямая дорога до взяток, ведь штрафы будут выписывать обязательно, приклепаться можно даже к столбу
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07.11.2020 10:36 Ответить
 
 