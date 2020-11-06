Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих против контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Ирина Верещук, которая попала в парламент по спискам партии "Слуг народа" и недавно баллотировалась на пост мэра Киева, 10 ноября пообещала провести в Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики представителей протестного движения за отмену контроля за расчетными операциями.
Об этом рассказал в своем паблике представитель движения Сергей Доротич.
Стоит отметить, что нормы закона по детенизации расчетных операций, которые требуют отменить протестующие, были внесены как неотложные Президентом Владимиром Зеленским в прошлом году и направлены на уменьшение теневой экономики в торговле.
Протестующие же требует взамен принять законопроекты 3853-1, 3853-2, авторства нардепа Южаниной.
"После провала митинга и зашквара с "ювелиркой Разумкова" спонсоры поставили ультиматум: "До конца ноября закон Южаниной продавить." Отсрочка их не интересует.
Если не продавят закон, проект SaveФОП закрывают. Именно поэтому на следующей неделе они идут в атаку.
Доротич и Орлов будут агрессивно штурмовать комитет Гетманцева и требовать провести закон Южаниной любой ценой.
Доротич каким-то образом втянул в это Ирину Верещук, которая пообещала завести этих людей на комитет.
Отличная подстава для Зеленского (со стороны Ирины)", - прокомментировал в Фейсбуке ситуацию журналист Плинский.
К агрессивным действиям протестующие прибегли уже сегодня - начали перекрывать трассы международного значения в некоторых крупных городах, таким образом показывая свое несогласие с введением контроля за оборотами их бизнеса. Дополнительное требование, которое оглашают присутствующие – не вводить карантин в связи с эпидемией Covid-19. Стоит отменить, что в Украине количество заболевших уже почти 10 000 за сутки.
Пожалуйста, подождите...
- пострадавшие от строительных манипуляций инвесторы
- всевозможные псевдоэкологи
Безграничные возможности парализовать работу мэрии!
Коли продали і просрали ВСЕ.
Уйдет в тень...
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Запорол украинцам дешевые европейские авто и начал выпускать в Украине авто агрессора ВАЗ
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Запорізький автомобілебудівний завод оминає заборону на ввезення автомобілів з Росії шляхом складання напіврозібраних машин.
У вересні ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів для місцевого ринку у співпраці з Groupe Renault. Відбулася онлайн-презентація нової моделі, яку збиратимуть на ЗАЗ - купе-кроссовер Renault Arkana.
"Французька у цій моделі лише назва, бо Renault Arkana виготовляють на російському заводі "АвтоВАЗ". А "початок виробництва" на ЗАЗ - насправді є великовузловою збіркою, щоб оминути заборону на ввезення автомобілів з Росії"
Великовузлове складання - це коли завод-виробник поставляє у контейнерах вже готові до складання окремі агрегати та великі вузли.
Зазначається, що великовузлове складання часто використовується при імпорті автомобілів як спосіб обходу високих імпортних мит або акцизних зборів. Зазвичай митні ставки на деталі є нижчими, ніж на готовий автомобіль.
ЗАЗ входить до корпорації "Укравто", що належить українському бізнесмену Таріелу Васадзе. Він є засновником та співвласником "УкрАвтоВАЗу" - компанії, яка є офіційним імпортером автомобілів Lada в Україні.
При прошлой власти протестующие всех мастей для журналистов Бениного канала бьіли борцами за справедливость.