Мэр Тернополя Надал победил в первом туре выборов, набрав 75% голосов избирателей, - ЦИК

Городской голова Тернополя Сергей Надал победил на выборах мэра в первом туре, за него проголосовали 74,59% избирателей,

Как передает Цензор.НЕТ, ооб этом свидетельствуют данные Центризбиркома Украины.



Всего в выборах участвовало 10 кандидатов, которые набрали от 0,52% до 5,88%.





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