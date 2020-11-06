РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
31355 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1597 10
Тернополь (249) Надал (26)

Мэр Тернополя Надал победил в первом туре выборов, набрав 75% голосов избирателей, - ЦИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мэр Тернополя Надал победил в первом туре выборов, набрав 75% голосов избирателей, - ЦИК

Городской голова Тернополя Сергей Надал победил на выборах мэра в первом туре, за него проголосовали 74,59% избирателей,

Как передает Цензор.НЕТ, ооб этом свидетельствуют данные Центризбиркома Украины.

Всего в выборах участвовало 10 кандидатов, которые набрали от 0,52% до 5,88%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТИК объявила результаты выборов в Тернополе: Надал в третий раз стал мэром, в горсовет прошли шесть партий

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Свобода" рулит.
показать весь комментарий
06.11.2020 21:50 Ответить
ЖідабЄндьйорривіц са Свабоди.
показать весь комментарий
06.11.2020 22:19 Ответить
А Гевко? Черговий клоун в сра"і?
показать весь комментарий
06.11.2020 21:52 Ответить
Просто конкуренты не додумались выставить на выборы Федерера Мер Тернополя Надал переміг у першому турі виборів, набравши 75% голосів виборців, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4897
показать весь комментарий
06.11.2020 22:57 Ответить
В Тернополі лише сліпий і глухий не знають, хто такий Надал і його "команда". Не моргнувши оком порушать Конституцію і Закон, якщо їм це вигідно. Цинічні, брехливі, демагогічні і маніпулюючі особи. І одночасно проживає значний (судячи з результатів виборів) % люмпена, наївного, довірливого, мовчазного і цілком байдужого населення.
показать весь комментарий
06.11.2020 23:29 Ответить
Та нічого тут особливого...Харків голосує напевне краще...Київ то нарік то спортсмен...Свобода вже давно не свобода на верхніх поверхах...
показать весь комментарий
06.11.2020 23:35 Ответить
Дараґой таваріщь Виктор! Ну от нафіга тобі ота нещасна, збідована, чужа для тебе Україна?! У тебе вдома, у Вологді, салав'ї пают, ніхто не мовкає, ні одної фашистської вишиванки, ні одного тризуба, ні одного націоналіста, зарплати захмарні, боярышніковыє рєкі в калбасних бєрєгах! Рай! Там рай, щастя, а ти тут страждаєш? Ну заради чого ти себе так катуєш?!
показать весь комментарий
07.11.2020 11:55 Ответить
Здурів чисто. Вар'ят напевно. Чи з Петриків втік?
показать весь комментарий
11.11.2020 12:21 Ответить
Українці Тернополя обрали українську владу . Розумні люди.
показать весь комментарий
07.11.2020 01:39 Ответить
Ще б 4 кацапів на різних кінцях міста повісили і все було б якнайкраще.
показать весь комментарий
07.11.2020 06:55 Ответить
 
 