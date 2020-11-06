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Мэр Тернополя Надал победил в первом туре выборов, набрав 75% голосов избирателей, - ЦИК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Городской голова Тернополя Сергей Надал победил на выборах мэра в первом туре, за него проголосовали 74,59% избирателей,
Как передает Цензор.НЕТ, ооб этом свидетельствуют данные Центризбиркома Украины.
Всего в выборах участвовало 10 кандидатов, которые набрали от 0,52% до 5,88%.
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