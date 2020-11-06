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Маркив мог бы признать вину и получить помилование президента Италии, но решил этого не делать, - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Маркив мог бы признать вину и получить помилование президента Италии, но решил этого не делать, - Аваков

Нацгвардеец Виталий Маркив, которого суд первой инстанции в Италии приговорил к 24 годам заключения за убийство журналистов на Донбассе, а апелляционный суд оправдал, отказался признать свою вину и просить итальянского президента о помиловании.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"Виталий, ты же понимаешь, что есть один путь: признать вину и попросить помилования. И тогда будет понятно, что если бы это произошло, его бы помиловал президент Италии, допустим, отправил бы в Украину", - рассказал Аваков.

По словам министра внутренних дел, такое развитие событий сильно повредило бы Украине.

Читайте на Цензор.НЕТ: Маркив: итальянский суд запрашивал у меня данные, составляющие военную тайну

"Второй иск был против Украины. Это означало бы, что украинские воины совершали военные преступления", - пояснил Аваков.

"Виталий тогда сказал: "Я на це не можу піти". Сколько надо - столько буду, за меня держава сражается", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Я был в одной из крупнейших тюрем Ломбардии, где сидели осужденные за тяжкие преступления: меня поместили на этаж с ограниченными правами, - Маркив

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.

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Топ комментарии
+8
Очередную Наденьку лепят ?
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06.11.2020 21:59
+7
Аваков, хватит пиариться! Да, ты не позволил превратить Харьков в хнр, так же, как бэня Днепр. Это были ваши бизнес-интересы. Украину вы имели ввиду, прикидываясь патриотами. Еврей и армянин. Вы - антиукраинские твари! Писец на стрьоме!)
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06.11.2020 22:16
+6
а ещё маркив мог прилететь домой на геликоптерах авакова...
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06.11.2020 22:02
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Очередную Наденьку лепят ?
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06.11.2020 21:59 Ответить
посмотрим ...все тайное становится явным
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06.11.2020 22:02 Ответить
Особенно мне понравилось, как он четко речь толкал после 3 лет кутузки. И так это было кому-то нужно...Украинскому народу, наверное.
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06.11.2020 22:27 Ответить
Ты просто вырос среди лишнехромосомных дебилов, и человек внятно излагающий свои мысли вызывает у тебя неподдельный ужос Марків міг би визнати провину й отримати помилування президента Італії, але вирішив цього не робити, - Аваков - Цензор.НЕТ 8164
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06.11.2020 23:04 Ответить
Это у тебя пограничное состояние, которое заливаешь водярой. Но работу свою делаешь неплохо.
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06.11.2020 23:31 Ответить
Обжёгшись на молоке , дуют на воду !
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06.11.2020 22:37 Ответить
а ещё маркив мог прилететь домой на геликоптерах авакова...
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06.11.2020 22:02 Ответить
было бы дешевле в 6 раз, чем он фактически прилетел на чартерном самолёте Авакова за 800 тысяч
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06.11.2020 22:16 Ответить
ты еще напиши что почетный караул обошелся в х грн. Марків міг би визнати провину й отримати помилування президента Італії, але вирішив цього не робити, - Аваков - Цензор.НЕТ 7864
пропагандистский эффект получился очень правильный, тут никаких денег не жалко!
имидж Украины, отстаивающей права своих граждан, взлетел в космос Марків міг би визнати провину й отримати помилування президента Італії, але вирішив цього не робити, - Аваков - Цензор.НЕТ 2007
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06.11.2020 23:07 Ответить
Маркив мог бы признать вину и получить помилование президента Италии, но решил этого не делать, - Аваков - Цензор.НЕТ 1791 Теперь Аваков его усыновит.
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06.11.2020 22:02 Ответить
больше некого.

ну не трупы ж убиенных на линии фронта после перемирия
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06.11.2020 22:17 Ответить
...и новообразованной семьей оба придут насаживать тебя на бутылку Марків міг би визнати провину й отримати помилування президента Італії, але вирішив цього не робити, - Аваков - Цензор.НЕТ 9078
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06.11.2020 23:08 Ответить
Кто о чём, а пи22р о бутылке.
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06.11.2020 23:11 Ответить
а теперь самое время пояснить хлопцу, ради чего он сидел.
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06.11.2020 22:16 Ответить
Аваков, хватит пиариться! Да, ты не позволил превратить Харьков в хнр, так же, как бэня Днепр. Это были ваши бизнес-интересы. Украину вы имели ввиду, прикидываясь патриотами. Еврей и армянин. Вы - антиукраинские твари! Писец на стрьоме!)
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06.11.2020 22:16 Ответить
После прочтения Вашего коммента у некоторых читателей может возникнуть интуитивное сомнение в том, что Вы не до конца уверены в патриотизме Авакова и Коломойскага...
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06.11.2020 22:20 Ответить
Да и пусть себе интуитивно сомневаются. И правильно сделают. )
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06.11.2020 22:33 Ответить
Макс Полиграф - вот этот точно не сомневается.
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06.11.2020 23:29 Ответить
НЕТ ,что у него дедушка Шариков или Швондер и он очистке служит.
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07.11.2020 07:03 Ответить
кого ты предлагаешь вместо них? молдаванина Бойко?
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06.11.2020 23:09 Ответить
Шариков, ты чьо хамишь?! Бойка - на помойку! Ну а шо, только Порох остаётся. А ты пойди ещё на помойке поройся. Туда вчера партию петрушек из 95-го квартала ,(не кладбище), вытряхнули! Може чавось надыбаешь..
)))
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06.11.2020 23:24 Ответить
разве в Италии есть президент? Я думал там только крёстный и римский папы.
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06.11.2020 22:26 Ответить
Маркива надо отправить работать в мин Юст к Малюське . Он точно знает как надо организовывать тюрьмы по западному .
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06.11.2020 22:30 Ответить
Малюська что-то пытается сделать. Среди их болота, кулеба ещё нравится. Остальное днище
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07.11.2020 08:10 Ответить
Відволікання уваги...
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06.11.2020 22:34 Ответить
Представляю какой вой поднимут порохосвины, если Маркив встретит Гыга и поговорит с ним как минометчик с говнометчиком.
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06.11.2020 22:50 Ответить
Аваков робив те, що не робив Зеленський.
Аваков витягнув свого солдата із тюрми, а Заленський, взяв під "свій особистий контроль" пораненого солдата, який чотири доби стікав кров'ю і помер.
То хто з цих двох тварюка, а хто ні?
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07.11.2020 07:39 Ответить
Итальянцы мошенники. В Италии экспертиза выявила, что большая часть ведущих итальянских маслоделов под видом Extra Virgin выпускали низкосортное масло, отнюдь не итальянского происхождения. Производители по которым было проведено расследование включают в себя известные мировые имена. Компании обвинялись в том, что под видом «extra-virgin olive oil» (самого высшего класса в категории оливковых масел), продавались низкосортные масла из Греции, Марокко и Туниса, в редких случаях с добавлением части масла изготовленного в Италии. Естественно, продукция реализовывалась как в самой Италии, так и шла на экспорт в европейские страны. Также в товаре было выявлено наличие плесени и прочих компонентов, которых не должно быть в масле указанного качества.
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07.11.2020 08:05 Ответить
Говоришь Маркив и подразумеваешь Аваков.
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07.11.2020 16:20 Ответить
 
 