На Луганщине наемник из батальона "Призрак" приговорен к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком 3 года, - прокуратура

Северодонецкий городской суд приговорил местного жителя, состоявшего в НВФ РФ "Призрак", к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Установлено, что в апреле 2014 года житель Северодонецка участвовал в деятельности так называемой "охраны общественного порядка" в НВФ "Призрак". Выполняя указания "руководства", он нес службу на одном из блокпостов, где выполнял контрольно-пропускные функции: проверял документы и выяснял цель прибытия на территорию формирования. Кроме того, в его обязанности входило осуществление пристрелки автоматического оружия.

"Осужденный полностью признал свою вину, способствовал следствию и дал показания о других участниках незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении прокуратуры.

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