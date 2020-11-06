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На Луганщине наемник из батальона "Призрак" приговорен к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком 3 года, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Луганщине наемник из батальона "Призрак" приговорен к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком 3 года, - прокуратура

Северодонецкий городской суд приговорил местного жителя, состоявшего в НВФ РФ "Призрак", к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Установлено, что в апреле 2014 года житель Северодонецка участвовал в деятельности так называемой "охраны общественного порядка" в НВФ "Призрак". Выполняя указания "руководства", он нес службу на одном из блокпостов, где выполнял контрольно-пропускные функции: проверял документы и выяснял цель прибытия на территорию формирования. Кроме того, в его обязанности входило осуществление пристрелки автоматического оружия.

"Осужденный полностью признал свою вину, способствовал следствию и дал показания о других участниках незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторонника НВФ "ДНР", призывавшего к созданию "Новороссии", суд отпустил на испытательный срок, - СМИ

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Топ комментарии
+14
Сепарня гнилая,а не мог этот "суд" наградить ублюдка,премию там выписать,не? Тьху,гыдота.
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06.11.2020 22:07
+12
в его обязанности входило осуществление пристрелки автоматического оружия.- Незаконное ношение и использование оружия уже до 7 лет тянет. Плюс терроризм и измена Родины. Откуда же вы твари ему статью *за хулиганство* нашкрябали?
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06.11.2020 22:31
+9
За что ему такое строгое наказание? Он что стакан семечек украл что ему ах 4 года условно дали? Желаю чтобы судьи в один прекрастный день получили отдачу от своих решений.
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06.11.2020 22:29
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Сепарня гнилая,а не мог этот "суд" наградить ублюдка,премию там выписать,не? Тьху,гыдота.
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06.11.2020 22:07 Ответить
А почему почетной грамаотой не наградили?
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06.11.2020 22:08 Ответить
ну почти как гужва...
орденом св.сивохи наградите...
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06.11.2020 22:12 Ответить
Вы,млять,ему еще подьемные выплатите.
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06.11.2020 22:17 Ответить
Щоб не сидіти у тюрмі треба бути не патріотом, а найманцем.
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06.11.2020 22:19 Ответить
Сколько это будет длиться Зеленский???!!
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06.11.2020 22:24 Ответить
Ну вообще-то мизерные или условные сроки террористам начали давать еще при шоколадном патриоте панамы (одна скидочка имени гади сявченко чего стоит), при зельцмане это просто продолжилось.
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07.11.2020 02:08 Ответить
Т. е. 6 лет воевать против своей Родины было недостаточно для испытания? Пусть еще 3 года вредит.
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06.11.2020 22:29 Ответить
За что ему такое строгое наказание? Он что стакан семечек украл что ему ах 4 года условно дали? Желаю чтобы судьи в один прекрастный день получили отдачу от своих решений.
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06.11.2020 22:29 Ответить
в его обязанности входило осуществление пристрелки автоматического оружия.- Незаконное ношение и использование оружия уже до 7 лет тянет. Плюс терроризм и измена Родины. Откуда же вы твари ему статью *за хулиганство* нашкрябали?
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06.11.2020 22:31 Ответить
Это лично Порох позвонил судьям для мъягкого решения..
.
Он давно с ТОЙ стороной договорился..
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06.11.2020 22:36 Ответить
Эти ваши законы, делают поблажки сепаратистам, или же специально для них писаны. А кто подтвердит, что он не убивал наших воинов, или верите их словам? Сколько уже было таких случаев, и все твердят, что были на блокпосту, или же охраняли склады. А вы дебилы им верите, лапшу труханите с ушей, не будьте такими наивными, сепаратисты этим и пользуются.
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06.11.2020 22:39 Ответить
Это не законы, а их трактовка, причем сам факт, того что судят их суды расположенные в Донецкой и Луганской областях, не львовские например явно не играет на пользу правосудию. При этом при желании только за "дежурство на блок посту" можно накрутить и посягательство на свободу и имущество граждан, создание и участие в НВФ, посягательство на территориальную целостность и т.д. И тут еще нужно учитывать, что дела зачастую сливают еще на этапе следствия, когда в обмен на нахрен не нужные и неактуальные сведения 2014-го года заключается сделка со следствием и в итоге террористы получают условные сроки и ждут часа "Ч", когда опять можно будет убивать укропов и биндер.
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07.11.2020 02:16 Ответить
Уже даже одно, что он пристреливал оружие, (которым убивали наших солдат, да и мирных жителей), делает его соучастником, помогал им в убийстве. А вам не кажется, что этот суд, на стороне этих самих сепаратистов???
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06.11.2020 22:55 Ответить
А че вы думаете из тут ловят?
Они стали возвращатся
А фуле - американская рыбалка. Поймали, пожурили, отпустили
Не конфискации имущества, ни лишения гражданских прав (голосовать будет, угадайте за кого)
А попробуйте что-нибуть сделать этой падали - присядите на десятилетия.
Похоже, не ту страну называют парашей
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06.11.2020 22:59 Ответить
Все судочинство в Україні побудоване на максимальному захисті злочинців від законослухняних громадян. Вороги уже давно зрозуміли що судді це найефективніші руйнівники України. Перший етап успішно завершений - захопити судову владу в Україні. А далі закріпити повну зневіру у справедливість і посіяти роздратування в усьому суспільстві.
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06.11.2020 23:06 Ответить
А убивал он Украинцев тоже с испытательным сроком? Этих сепарских судей с прокурватурой и ментами самих давно по березкам распределить. Хотя какая разница, для шморкли, кто убивает Украинцев.
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06.11.2020 23:08 Ответить
Ну, а прокуратура согласна с приговором?
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06.11.2020 23:31 Ответить
Конечно же согласна, ведь он же активно сотрудничал со следствием, наверно рассказал во всех подробностях на каком углу стоял сепарский блок-пост, и сколько там бетонных блоков было. а это как ни крути очень ценная информация.
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07.11.2020 02:18 Ответить
В Австрии за одни призывы путин введи бабе 16 лет впаяли,а у нас ублюдки непуганные а не судьи.
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06.11.2020 23:35 Ответить
А почему не расстрел по закону военного времени?
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07.11.2020 04:46 Ответить
Не так страшні полукацапські лугандони,як" українські" суди.
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07.11.2020 06:57 Ответить
Простими словами: якщо ця тварюка за три роки більше нікого не вб,є-- їй все простять.
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07.11.2020 13:25 Ответить
 
 