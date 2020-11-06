РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
33260 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5203 31
гражданство (541) МИД (2545) Путин (19949) Россия (38349) Донбасс (16132)

МИД Украины выразил протест России в связи с провокационным указом президента РФ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД Украины выразил протест России в связи с провокационным указом президента РФ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Министерство иностранных дел Украины выразило Министерству иностранных дел Российской Федерации протест в связи с очередным провокационным указом президента Российской Федерации, пытающимся легализовать незаконную выдачу в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины документов и регистрационных знаков транспортных средств жителям этих районов, а также предоставление им российского гражданства в упрощенном порядке.

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Противоправное решение Кремля открыто противоречит обязательствам российской стороны по Минским договоренностям, игнорирует усилия, предпринимаемые в нормандской формате и Трехсторонний контактной группе для поддержания режима прекращения огня и мирного урегулирования конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Еще раз подчеркиваем, что кремлевские указы о т.н. "Признание документов и регистрационных знаков" и "упрощенного порядка" предоставления гражданства Российской Федерации жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины не будут признаваться украинской стороной", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса: Там "живут этнические русские", и РФ будет их защищать

В МИД отмечают, что международное сообщество также не будет признавать эти российские документы и любые сделки на их основе.

"В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призывает наших международных партнеров, прежде всего по линии Нормандского формата, осудить действия РФ и принять необходимые меры давления, в т.ч. санкционного. Этот вопрос скорее будет поднят Украины на международных платформах, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ", - подытожили в МИД.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+13
МИД Украины выразил протест России в связи с провокационным указом президента РФ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса - Цензор.НЕТ 2466
показать весь комментарий
06.11.2020 22:28
+6
Ну да, кацапы выдают лугандонам паспорта с прицелом на официальное введение своих войск на случай если мы таки решимся отвоевывать нашу землю по примеру айзербайджанцев, а клоун в ответ открывает пункт пропуска с банком (чтобы лугандонам было удобнее украинскую пенсию получать не сильно напрягаясь) и сдает еще четыре участка фронта кацапам.

При этом адекватным ответом на раздачу кацапских паспортов был бы отказ (все согласно международному праву) платить пенсии и пособия лугандонам и поставлять воду и электроэнергию по мизерным ценам. Но это если бы у нас был нормальный президент, а не это зеленое чмо (впрочем шоколадное не намного лучше).
показать весь комментарий
07.11.2020 01:53
+5
ого, а що з цього приводу скаже потвора-Кравчук?
показать весь комментарий
06.11.2020 22:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я бы не парился...вручать торжественно вместе с ветеринарным паспортом...
показать весь комментарий
06.11.2020 22:25 Ответить
МИД Украины выразил протест России в связи с провокационным указом президента РФ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса - Цензор.НЕТ 2466
показать весь комментарий
06.11.2020 22:28 Ответить
лугандонцы бы и на американские согласились, патамушта говорят, что там и пенсия и пособие выше и работать сильно не нада патамушта роботы кругом...
показать весь комментарий
06.11.2020 22:30 Ответить
раньше такая бомашка называлась "волчьий билет". теперь "***** билет", но с теми же последствиями для обладателя в будущей Украине ))
показать весь комментарий
06.11.2020 22:30 Ответить
ого, а що з цього приводу скаже потвора-Кравчук?
показать весь комментарий
06.11.2020 22:33 Ответить
Не прошло и полтора года ..
.
.
показать весь комментарий
06.11.2020 22:37 Ответить
Да всем пох, чо там плешивое х.уйло нарешало. Байден придёт - порядок наведёт.
показать весь комментарий
06.11.2020 22:38 Ответить
Наївні дурники.
показать весь комментарий
06.11.2020 22:43 Ответить
Очередной нож в Зеленского пониже спины. Вова все еще дискомфорта не ощущает. Зад мозолистый.
показать весь комментарий
06.11.2020 22:40 Ответить
плешивое должно успеть понять только одно: если на его чердак опустится «Томагавк» то - США были им очень недовольны!
показать весь комментарий
06.11.2020 22:41 Ответить
Да ладна!- пєрєварачівай страніцу!
показать весь комментарий
06.11.2020 22:42 Ответить
Что, у Путина закончилась туалетная бумага в сортире?
показать весь комментарий
06.11.2020 22:43 Ответить
Як пишуть британські газети "Дейлі Мейл" і "Сан", до ***** завітав його дрбрий друг на прізвище Паркінсон. З нетерпінням очікуємо, що до Паркінсона незабаром приєднається його колєга товаріщ Альцгеймер. МЗС України висловив протест Росії у зв'язку з провокаційним указом президента РФ про видачу російських паспортів жителям Донбасу - Цензор.НЕТ 5357

МЗС України висловив протест Росії у зв'язку з провокаційним указом президента РФ про видачу російських паспортів жителям Донбасу - Цензор.НЕТ 5250
показать весь комментарий
06.11.2020 22:57 Ответить
The Sun це жовта преса, щось накшталт кацапського "спід-інфо", тому посилатись на них це якось тупо.
показать весь комментарий
07.11.2020 02:01 Ответить


Людмила Шевченко@ludshevchenko 4 ч

Йоган Гербіній (загугліть, хто це) дав у 17 ст. порівняльну характеристику московитам і русинам:
«Наддніпрянці звичаями вишукані, оскільки у школах науками гуманітарними повсюди розм'якшуються, а тому до іноземців людяніші, їх привітно приймають. Тоді як московити - неймовірні варвари: крім гордощів і жадібності, ницості, жодних людяних законів, ані цивілізованих звичаїв не пізнали. Причина їхньої грубої пихи в тому, що вони вважають лише себе гідними людьми і шляхетнішими за інші народи, лиш себе вважають найвірнішими християнами в небі й на землі, тому себе звуть православними, а інші християнські народи - нечестивими, і від храмів своїх відганяють; ці люди [московити], проте, за природою - раби, народжені у всевладді своїх володарів, через свої забобони перебувають у їхньому полоні, як діти».

Переклад з латини (вперше) - мій
показать весь комментарий
06.11.2020 22:52 Ответить
Кто возьмет русский паспорт, тот будет или выселен в РФ потом, или будет проживать на правах иностранца, то бишь без права голосовать и избираться во власть, а только работать и жить сможет.
показать весь комментарий
06.11.2020 22:53 Ответить
А зельцман и прочая зебильная нечисть официально заявляют что никого с кацапским паспортом на Донбассе преследовать не будут, впрочем как и с венгерскими на Закрапатье.
показать весь комментарий
07.11.2020 01:59 Ответить
Да пусть выдают. Потом легче будет отправлять их на историческую
показать весь комментарий
06.11.2020 22:58 Ответить
Не все так просто, кацапы раздают свои паспорта для того, чтобы потом прикрывать свою агрессию защитой своих граждан. Так что это ползучая аннексия нашей земли, причем за наш счет, учитывая что мы каждый год выплачиваем лугандонам около 20млрд. грн только пенсий.
показать весь комментарий
07.11.2020 01:57 Ответить
Де закон про позбавлення громадянства за другий паспорт? московія нам подарунок робить, якщо забирає своїх прихильників. Нам навіть ніякі громадянські права не треба порушувати - у нас за Конституцією лиш одне громадянство. Тепер потрібен тільки нормальний закон.
показать весь комментарий
06.11.2020 23:12 Ответить
Ви серьозно вірите у те, що пархата наволоч яка захопила владу в країні з паспортами жизраїлю, парашки, кіпру, румунії, та інших проголосує за цей дійсно потрібний закон???
показать весь комментарий
07.11.2020 01:55 Ответить
МЗС України висловив протест Росії у зв'язку з провокаційним указом президента РФ про видачу російських паспортів жителям Донбасу - Цензор.НЕТ 9278
показать весь комментарий
06.11.2020 23:23 Ответить
ну вот.. какие разговоры с орками? надо тут что-то по страшнее изьявления протестов.
пректатить отношения путём ввода в условия освобождения лугандона пункт о забирании, выселении лиц с гражданством мордора. ибо такие тут и даром не надо.
быдло - в быдлостан.
показать весь комментарий
07.11.2020 00:18 Ответить
Ну да, кацапы выдают лугандонам паспорта с прицелом на официальное введение своих войск на случай если мы таки решимся отвоевывать нашу землю по примеру айзербайджанцев, а клоун в ответ открывает пункт пропуска с банком (чтобы лугандонам было удобнее украинскую пенсию получать не сильно напрягаясь) и сдает еще четыре участка фронта кацапам.

При этом адекватным ответом на раздачу кацапских паспортов был бы отказ (все согласно международному праву) платить пенсии и пособия лугандонам и поставлять воду и электроэнергию по мизерным ценам. Но это если бы у нас был нормальный президент, а не это зеленое чмо (впрочем шоколадное не намного лучше).
показать весь комментарий
07.11.2020 01:53 Ответить
Треба лишати їх громадянства України та лишати їх всіх прав в Україні.
показать весь комментарий
07.11.2020 02:00 Ответить
Лишати громадянство України сєпарам?
Навпаки, - не лишати, а позбавляти громадянства!
З подальшою депортацією в кацапські *****!
показать весь комментарий
07.11.2020 15:05 Ответить
вот это реакция... с эрекцией... и прошло и трех лет....
показать весь комментарий
07.11.2020 04:44 Ответить
Недавно знакомый, у которого уже мало симпатий до ДЫныРЫ съездил в ростовскую деревню за паспортом. Расходы составили не меньше 3 тыс. фублей. Спрашиваю: А профицит какой? Ты же видишь что Рашка не оправдала ваших ожиданий, не берет к себе Долбас.
- Я буду там работать на законных основаниях.
Сказал ему что без прописки ты неполноценен и к тому же по серии паспорта в любом отделе кадров определят что ты с Долбаса.
А напоследок добил сарказмом и его и всех окружающих - Еп же вашу душу! Вы замутили эту херню, угрохали экономику края, а теперь решили с.ипаться!!! А кто будет восстанавливать экономику, кто останется работать на благо и процветание молодой резервации, кто будет защищать родной край от укров?
Хоть бы одна курва что сказала...
показать весь комментарий
07.11.2020 06:48 Ответить
Люцифер,ты прав на все 100%Но есть одно но...Ни в одной в стране Европы,нет такого драконовского закона по налогу для заробитчан,как в кацапов.У них,кацапов,налог зависит и в том числе от количества проработанных дней в году.И если ты устроился на работу в средине года и работаешь вахтовым методом,то набрать нужное количество дней просто невозможно.Паспорт дает возможность обойти такую херню.
показать весь комментарий
07.11.2020 19:06 Ответить
кравчук уже намекал, что отказывается и от людей, и от территорий. все последовательно и логично.
показать весь комментарий
07.11.2020 09:18 Ответить
Сколько вам русских отдать на огромную территорию от Мурманска до Камчатки ?
МЗС України висловив протест Росії у зв'язку з провокаційним указом президента РФ про видачу російських паспортів жителям Донбасу - Цензор.НЕТ 5452
показать весь комментарий
07.11.2020 12:22 Ответить
 
 