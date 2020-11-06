МИД Украины выразил протест России в связи с провокационным указом президента РФ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса
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Министерство иностранных дел Украины выразило Министерству иностранных дел Российской Федерации протест в связи с очередным провокационным указом президента Российской Федерации, пытающимся легализовать незаконную выдачу в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины документов и регистрационных знаков транспортных средств жителям этих районов, а также предоставление им российского гражданства в упрощенном порядке.
Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Противоправное решение Кремля открыто противоречит обязательствам российской стороны по Минским договоренностям, игнорирует усилия, предпринимаемые в нормандской формате и Трехсторонний контактной группе для поддержания режима прекращения огня и мирного урегулирования конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Еще раз подчеркиваем, что кремлевские указы о т.н. "Признание документов и регистрационных знаков" и "упрощенного порядка" предоставления гражданства Российской Федерации жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины не будут признаваться украинской стороной", - говорится в сообщении.
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В МИД отмечают, что международное сообщество также не будет признавать эти российские документы и любые сделки на их основе.
"В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призывает наших международных партнеров, прежде всего по линии Нормандского формата, осудить действия РФ и принять необходимые меры давления, в т.ч. санкционного. Этот вопрос скорее будет поднят Украины на международных платформах, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ", - подытожили в МИД.
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Людмила Шевченко@ludshevchenko 4 ч
Йоган Гербіній (загугліть, хто це) дав у 17 ст. порівняльну характеристику московитам і русинам:
«Наддніпрянці звичаями вишукані, оскільки у школах науками гуманітарними повсюди розм'якшуються, а тому до іноземців людяніші, їх привітно приймають. Тоді як московити - неймовірні варвари: крім гордощів і жадібності, ницості, жодних людяних законів, ані цивілізованих звичаїв не пізнали. Причина їхньої грубої пихи в тому, що вони вважають лише себе гідними людьми і шляхетнішими за інші народи, лиш себе вважають найвірнішими християнами в небі й на землі, тому себе звуть православними, а інші християнські народи - нечестивими, і від храмів своїх відганяють; ці люди [московити], проте, за природою - раби, народжені у всевладді своїх володарів, через свої забобони перебувають у їхньому полоні, як діти».
Переклад з латини (вперше) - мій
пректатить отношения путём ввода в условия освобождения лугандона пункт о забирании, выселении лиц с гражданством мордора. ибо такие тут и даром не надо.
быдло - в быдлостан.
При этом адекватным ответом на раздачу кацапских паспортов был бы отказ (все согласно международному праву) платить пенсии и пособия лугандонам и поставлять воду и электроэнергию по мизерным ценам. Но это если бы у нас был нормальный президент, а не это зеленое чмо (впрочем шоколадное не намного лучше).
Навпаки, - не лишати, а позбавляти громадянства!
З подальшою депортацією в кацапські *****!
- Я буду там работать на законных основаниях.
Сказал ему что без прописки ты неполноценен и к тому же по серии паспорта в любом отделе кадров определят что ты с Долбаса.
А напоследок добил сарказмом и его и всех окружающих - Еп же вашу душу! Вы замутили эту херню, угрохали экономику края, а теперь решили с.ипаться!!! А кто будет восстанавливать экономику, кто останется работать на благо и процветание молодой резервации, кто будет защищать родной край от укров?
Хоть бы одна курва что сказала...