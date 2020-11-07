Если Байден станет президентом США, в Белом Доме наконец появится лицо, которое будет непосредственно работать с Украиной, - Яценюк
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Украины в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк считает, что в случае победы на выборах президента США кандидата от демократической партии Джо Байдена перед Украиной откроются новые перспективы.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что если президентом Соединенных Штатов будет Байден, то мы увидим очень четкую политику Соединенных Штатов по отношению к Украине. Первое: у нас появится наконец-то в Белом доме непосредственное контактное лицо, которое будет работать на украинском направлении. Второе: я убежден, что администрация президента Байдена займет проактивную позицию в минском процессе", - сказал Яценюк.
Экс-глава правительства отметил, что Байден хорошо знает весь украинский политический истеблишмент.
Читайте на Цензор.НЕТ: В штабе Байдена пообещали вывести Трампа из Белого дома, если он не захочет уйти самостоятельно
"Четвертое: новая американская администрация будет очень жестко настаивать на завершении всех антикоррупционных реформ. И обеспечении верховенства права. Пятое: американская новая администрация, если она будет - она будет дальше жестко отстаивать энергетическую независимость Украины", - добавил Яценюк.
Кроме того, по мнению политика, в случае победы Байдена у Украины будет возможность работать с международными финансовыми организациями.
Также на Цензор.НЕТ: Выборы в США: Байден обходит Трампа в штате Пенсильвания, победа в котором гарантирует ему президенство
"То есть, я очень перспективно смотрю на то, какими будут украино-американские отношения", - подытожил Яценюк.
Пожалуйста, подождите...
Про думати вже не питаю.
Ось, що сказав Яценюк:
Если Байден станет президентом США, в Белом Доме наконец появится лицо, которое будет непосредственно работать с Украиной, - Яценюк
Я відповіла на це питання ? Довела, що Сеня бреше ? А то пам*ять теж всім відбило. Бо за Обамки цього не було. А при Трампі (так, без його особливої заслуги, я не заперечую, але разом з тим - за його президентсва - ні ?) така людина була. Чому до того дійшло - то вже інша справа.
Мені теж більше імпонують республіканці, так, це їхній косяк, що вони нікого іншого не знайшли, але ...
Нас же силою брати не будуть. І запрошувати сильно також.
З нашим населенням, яке обирає блазня і двірників, злодіїв, матюгальників, манікюрщиць, перукарш, =сосни= і т.д. - сподіватися на чіткий поступ уперед не доводиться.
Інша справа, що Байден не одразу, влітку 2014, повірив Вікторії Нуланд, що Україною з-за Турчинова, Яценюка і Порошенка "слід займатися, справа небезнадійна" - так, це було. І вже до зими ситуація була переломлена саме на користь України. Аж до того, що були розблоковані допомоги Україні у військових питаннях (в т.ч. фінансами).
Тоді був Трамп.
Його не звільнили, він сам подав заяву через той скандал.
Почитайте статтю.
Я не чула про нього при Обамі
Но я не уверен.
Арсений выступает не как бывший премьер , ни как опытный политик , а как розовосоплевый подросток и его хотелками .
Одно дело , когда кто-то вице- , а другое , когда 10 миллионов мексиканцев ждут , когда и Байден даст гражданство и работу , как обещал . И ещё арабы с разных стран .
У индусов ещё круче -- свой вице ...
«Ключова позиція - і дуже важливо, щоб це зрозуміла влада, що ми маємо цінувати стосунки зі США як стратегічним партнером незалежно від того, хто був обраний президентом.
Я на все життя запам'ятаю день 18 вересня 2014 року, коли я як Президент України стояв у Капітолії, в залі, де були зібрані обидві палати американського Конгресу, і більше 20 разів мій виступ переривався оплесками. Це було дивовижне єднання республіканців і демократів на підтримку українського народу», - згадує п'ятий Президент.
«Я особисто знайомий і з віце-президентом Байденом, з президентом Обамою, з віце-президентом Пенсом, і з президентом Трампом. Я можу наголосити на тому, що ситуація в 2014-му році, коли Росію агресором вимовити в світі ніхто не міг, казали «сторона конфлікту», - і лише наша потужна дипломатична робота сформувала позицію на базі доказів», - нагадав Порошенко.
«Нам потрібно цінувати цю підтримку двопартійну, яка точно сьогодні належить Україні. І ні в якому разі ніякими телефонними розмовами, ніякими російськими сценаріями п'ятої колони всередині держави цю двопартійну підтримку не зруйнувати», - наголосив Порошенко.
«Зараз відбувалися не тільки вибори президента, а й вибори в Конгрес і Сенат. Дуже важливо, що основні наші друзі в американському Конгресі були переобрані - і Марсі Каптур, яка очолює український корпус , і всі, хто традиційно борються за Україну, сьогодні представляють американський народ в американському конгресі. І ми це дуже цінуємо», - зазначив лідер «Європейської Солідарності».
«Україна - якщо не буде помилок українського керівництва, якщо не буде дилетантства і ми скористаємося вікном відкритих можливостей - я наголошую, що вже в 2021 році після інавгурації ми отримаємо зброю, фінансування, новий пакет санкцій, і Путіну точно це не сподобається. Ми можемо провести переговори і отримати зенітні комплект «Patriot». Ми можемо не дати зупинити реформи і отримати фінансування, підтримку нашого руху - як це і занотовано в Конституції за моєю пропозицією - до повномаштабного членства в Євросоюзі, в НАТО, до євроатлантичної інтеграції», - резюмує п'ятий Президент.
советскихросийских газет.
Зараз викладу тут посилання , якщо знайду ,, на майже аналогічний текст рашасайту .
А украинцьі мужественно защищаются от расейской агрессии, а то что в ВР вторая фракция по размерам - прорасейская опзж, а президент Украиньі - невнятное "какая разница", что мерами городов вьібирают убийц и сепаров (как вот кернеса), так єто проклятьіе янки наголосовали из своей пиндосии
Но США подписало Меморандум, их за руку никто не тянул, требовать от нас сдать ЯО.
А США сделали для Украиньі больше, чем украинцьі для своей родной страньі, взять хотя бьі ситуацию с антикоррупционньіми органами, США уговаривают украинцев бороться с коррупцией, а украинцьі сопротивляются, просто треш какой то, в голову не укладьівается
США в свое время уговаривали Украину не выходить из состава СССР.... Вот что они сделали для моей Родины....
поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;
домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Так что единой стороной, нарушевшей єтот меморандум явлчется рабсия.
«Люди! Электоратушки родимые! Я же ж ещё ж не сдох же! Я же ж живой же! А можно же ж уже ж баллотироваться же? Хоть бы какой мандат завалящий... Шо? Опять лезть в жопу и не высовываться? Та сколько ж можно же ж уже ж в жопе сидеть же? Я же ж вам не острица! (Ой, получилось, шо тупица...)».
Да поезжай уже к своей сестре в штаты на ПМЖ и не морочь людям головы.