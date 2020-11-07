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Новости За рубежом
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Если Байден станет президентом США, в Белом Доме наконец появится лицо, которое будет непосредственно работать с Украиной, - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Если Байден станет президентом США, в Белом Доме наконец появится лицо, которое будет непосредственно работать с Украиной, - Яценюк

Премьер-министр Украины в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк считает, что в случае победы на выборах президента США кандидата от демократической партии Джо Байдена перед Украиной откроются новые перспективы.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что если президентом Соединенных Штатов будет Байден, то мы увидим очень четкую политику Соединенных Штатов по отношению к Украине. Первое: у нас появится наконец-то в Белом доме непосредственное контактное лицо, которое будет работать на украинском направлении. Второе: я убежден, что администрация президента Байдена займет проактивную позицию в минском процессе", - сказал Яценюк.

Экс-глава правительства отметил, что Байден хорошо знает весь украинский политический истеблишмент.

Читайте на Цензор.НЕТ: В штабе Байдена пообещали вывести Трампа из Белого дома, если он не захочет уйти самостоятельно

"Четвертое: новая американская администрация будет очень жестко настаивать на завершении всех антикоррупционных реформ. И обеспечении верховенства права. Пятое: американская новая администрация, если она будет - она ​​будет дальше жестко отстаивать энергетическую независимость Украины", - добавил Яценюк.

Кроме того, по мнению политика, в случае победы Байдена у Украины будет возможность работать с международными финансовыми организациями.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы в США: Байден обходит Трампа в штате Пенсильвания, победа в котором гарантирует ему президенство

"То есть, я очень перспективно смотрю на то, какими будут украино-американские отношения", - подытожил Яценюк.

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Топ комментарии
+11
Ничего из того, что говорит Кулявлоб не будет. Сонный Байден уже ничего и никого не помнит, старый стал, склероз его одолел.
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06.11.2020 22:58
+10
кролік сховайся в нору і кулю сам знаж кудой
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06.11.2020 22:56
+10
у путина тоже свой страны нету раз он лезит в чужие?
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06.11.2020 23:01
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А де я сказала, що це заслуга Трампа ? В Україні ще хтось лишився, здатний читати ?
Про думати вже не питаю.
Ось, що сказав Яценюк:
Если Байден станет президентом США, в Белом Доме наконец появится лицо, которое будет непосредственно работать с Украиной, - Яценюк

Я відповіла на це питання ? Довела, що Сеня бреше ? А то пам*ять теж всім відбило. Бо за Обамки цього не було. А при Трампі (так, без його особливої заслуги, я не заперечую, але разом з тим - за його президентсва - ні ?) така людина була. Чому до того дійшло - то вже інша справа.
Мені теж більше імпонують республіканці, так, це їхній косяк, що вони нікого іншого не знайшли, але ...
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07.11.2020 00:28 Ответить
Так я згоден з вами... Хоча зараз такої людини таки немає.
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07.11.2020 00:36 Ответить
Дуже жаль, що президентом не став МакКейн... Підозрюю, що тоді ми б були в НАТО і війни у нас не було б!
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07.11.2020 00:38 Ответить
Україна не була тоді готова. Та й зараз нема одностайності.
Нас же силою брати не будуть. І запрошувати сильно також.
З нашим населенням, яке обирає блазня і двірників, злодіїв, матюгальників, манікюрщиць, перукарш, =сосни= і т.д. - сподіватися на чіткий поступ уперед не доводиться.
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07.11.2020 01:17 Ответить
з-за Обами був сам Байден, який контролював Україну. Після Байдена (коли демократи, Клінтон програли) - став Волкер.
Інша справа, що Байден не одразу, влітку 2014, повірив Вікторії Нуланд, що Україною з-за Турчинова, Яценюка і Порошенка "слід займатися, справа небезнадійна" - так, це було. І вже до зими ситуація була переломлена саме на користь України. Аж до того, що були розблоковані допомоги Україні у військових питаннях (в т.ч. фінансами).
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07.11.2020 02:27 Ответить
Стип. А Волкер, который вел Украину при Обаме и которого при Трампе уволили?
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07.11.2020 02:51 Ответить
Його призначили у 2017.
Тоді був Трамп.
Його не звільнили, він сам подав заяву через той скандал.
Почитайте статтю.
Я не чула про нього при Обамі
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07.11.2020 02:58 Ответить
Мне казалось, что Волкер уже в 2015-м за нами присматривал, а дета в 2018-м его уже турнули.

Но я не уверен.
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07.11.2020 03:15 Ответить
Проверил. Да - я ошибался.
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07.11.2020 03:16 Ответить
Байден безпосередньо діставав кеш від росіян через свого сина наркомана, Бурісму і жінку мера Москви., а також від китайців, казахів і бог ще знає кого. Це політик, який все своє життя просидів в Вашингтоні і ніхєра не зробив для України! Але ви вірте!!!
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07.11.2020 00:45 Ответить
Це абсолютно контрольований іншими людьми політик!
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07.11.2020 00:47 Ответить
а ти вір більше брехлу Трампу, russiаn shit, вуха порозвішай, лошок...
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07.11.2020 02:51 Ответить
Байдену 80 лет, старейший президент в истории США. Он не доживёт до конца срока, и на его место прийдут радикальные левые, которые белых ненавидят. Максимум что они пришлют Украине это сирийских, оманских и сомалийских беженцев. Боже храни Америку блин....
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07.11.2020 00:56 Ответить
Не 80 лет, а 78. Трамп, кстати, не на много моложе. Один срок Байден проработает, к тому же он пришел на єтот пост абьі сместить трампа, и ни у кого нет никаких иллюзий относительно его возраста и возможностей для активной работьі, ею будет заниматься его администрация, Байден будет брендом и контролирующей инстанцией.
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07.11.2020 10:35 Ответить
И этого человека зовут Хантер и он будет говорить на языке "Буризмы" !

Арсений выступает не как бывший премьер , ни как опытный политик , а как розовосоплевый подросток и его хотелками .
Одно дело , когда кто-то вице- , а другое , когда 10 миллионов мексиканцев ждут , когда и Байден даст гражданство и работу , как обещал . И ещё арабы с разных стран .
У индусов ещё круче -- свой вице ...
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07.11.2020 01:20 Ответить
Яценюка забагато стало скрізь. У Сені гроші закінчились шоле?
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07.11.2020 01:26 Ответить
Україна має цінувати стратегічне партнерство із США і двопартійну підтримку у Конгресі. Про це лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент Петро Порошенко сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».
«Ключова позиція - і дуже важливо, щоб це зрозуміла влада, що ми маємо цінувати стосунки зі США як стратегічним партнером незалежно від того, хто був обраний президентом.
Я на все життя запам'ятаю день 18 вересня 2014 року, коли я як Президент України стояв у Капітолії, в залі, де були зібрані обидві палати американського Конгресу, і більше 20 разів мій виступ переривався оплесками. Це було дивовижне єднання республіканців і демократів на підтримку українського народу», - згадує п'ятий Президент.
«Я особисто знайомий і з віце-президентом Байденом, з президентом Обамою, з віце-президентом Пенсом, і з президентом Трампом. Я можу наголосити на тому, що ситуація в 2014-му році, коли Росію агресором вимовити в світі ніхто не міг, казали «сторона конфлікту», - і лише наша потужна дипломатична робота сформувала позицію на базі доказів», - нагадав Порошенко.
«Нам потрібно цінувати цю підтримку двопартійну, яка точно сьогодні належить Україні. І ні в якому разі ніякими телефонними розмовами, ніякими російськими сценаріями п'ятої колони всередині держави цю двопартійну підтримку не зруйнувати», - наголосив Порошенко.
«Зараз відбувалися не тільки вибори президента, а й вибори в Конгрес і Сенат. Дуже важливо, що основні наші друзі в американському Конгресі були переобрані - і Марсі Каптур, яка очолює український корпус , і всі, хто традиційно борються за Україну, сьогодні представляють американський народ в американському конгресі. І ми це дуже цінуємо», - зазначив лідер «Європейської Солідарності».
«Україна - якщо не буде помилок українського керівництва, якщо не буде дилетантства і ми скористаємося вікном відкритих можливостей - я наголошую, що вже в 2021 році після інавгурації ми отримаємо зброю, фінансування, новий пакет санкцій, і Путіну точно це не сподобається. Ми можемо провести переговори і отримати зенітні комплект «Patriot». Ми можемо не дати зупинити реформи і отримати фінансування, підтримку нашого руху - як це і занотовано в Конституції за моєю пропозицією - до повномаштабного членства в Євросоюзі, в НАТО, до євроатлантичної інтеграції», - резюмує п'ятий Президент.
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07.11.2020 02:17 Ответить
Яценюк фигню не скажет
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07.11.2020 04:36 Ответить
мы знаем это лицо, "коле хорошему парню" снова младшенького нарика устроят по блату.
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07.11.2020 05:45 Ответить
То, что Байден лучше для Украины, чем обезбашенный ,и без яценюка понятно. Но кролег толсто намекает, что типа он с Байденом 'на короткой ноге' . И , следовательно - 'Возьмите меня назад'
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07.11.2020 06:19 Ответить
Ну это уже будет после Зеленой Шмаркли, которая копала компроматы на Байдена.
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07.11.2020 06:53 Ответить
Чушь! Эти выборы как никогда разделили страну не только фигурально выражаясь, а вполне физически. Ведь, стоит хотя бы одному штату не признать итогов выборов /даже не важно каких/ и нависнет реальная угроза целостности США! К примеру, Техас скажет свое четкое и однозначное НЕТ /демократам и их президенту/: или перевыборы /честные и прозрачные/, или независимость республиканцских штатов /которые могут образовать конфедерацию североамериканских штатов, а на гражданскую войну и "демократов" кишка тонка/!
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07.11.2020 08:17 Ответить
в случае спорных итогов и решений судов армия и полиция займет сторону действующей власти, а так как "демократы" - это беззубые слюнтяи и соплежуи, то они не возьмут МАССОВО в руки оружие /в отличии от республиканцев/!
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07.11.2020 08:30 Ответить
Феерический бред. Не читайте на ночь советских росийских газет.
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07.11.2020 08:30 Ответить
Якщо Байден стане президентом США, в Білому Домі нарешті з'явиться особа, яка безпосередньо працюватиме з Україною, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9434 ..Майже один до одного - риторика кацапсьих ЗМІ . Тільки но вчора це ж саме читав у них .

Зараз викладу тут посилання , якщо знайду ,, на майже аналогічний текст рашасайту .
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07.11.2020 09:51 Ответить
А украинцьі тут как бьі и не при чем, ведь Крьім и Донбасс принадлежали штатам и они их сдали русне, противньіе янки
А украинцьі мужественно защищаются от расейской агрессии, а то что в ВР вторая фракция по размерам - прорасейская опзж, а президент Украиньі - невнятное "какая разница", что мерами городов вьібирают убийц и сепаров (как вот кернеса), так єто проклятьіе янки наголосовали из своей пиндосии
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07.11.2020 10:45 Ответить
Вину украинцев никто не отменял.Выполнение Устава т.д. Хотя скорее всего, это не украинцы, а хохлы, электорат ОПЗЖ и Зеленского.
Но США подписало Меморандум, их за руку никто не тянул, требовать от нас сдать ЯО.
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07.11.2020 11:16 Ответить
Єто украинцев никто за руку не тянул подписьівать меморандум, которьій не предусматривает со стороньі США, Великобритании и расеи никаких действий на защиту Украиньі и по сути юридически неполноценньій документ, но рука тогда сама тянулась за деньгами, ведь тогда, как впрочем и сейчас, украинские политики бьіли готовьі продать всех и вся, за кредитьі или прочего рода финансовую помощь, которьіе потом разворовьівали.
А США сделали для Украиньі больше, чем украинцьі для своей родной страньі, взять хотя бьі ситуацию с антикоррупционньіми органами, США уговаривают украинцев бороться с коррупцией, а украинцьі сопротивляются, просто треш какой то, в голову не укладьівается
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07.11.2020 12:03 Ответить
Согласно ст.2 Венской Конвенции термин ««Договор» означает международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования». Меморандум является полноценным договором. Действие предусматривал: Создание "консультационной комиссии"... США и Бриты отморозились, и вместо них почему-то мерзостные Германия и Франция в Нормандском формате....

США в свое время уговаривали Украину не выходить из состава СССР.... Вот что они сделали для моей Родины....
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07.11.2020 12:22 Ответить
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;

утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;

утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;

домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;

не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;

проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Так что единой стороной, нарушевшей єтот меморандум явлчется рабсия.
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07.11.2020 13:13 Ответить
"Раздался голос из руин и острый запах нафталина"®
«Люди! Электоратушки родимые! Я же ж ещё ж не сдох же! Я же ж живой же! А можно же ж уже ж баллотироваться же? Хоть бы какой мандат завалящий... Шо? Опять лезть в жопу и не высовываться? Та сколько ж можно же ж уже ж в жопе сидеть же? Я же ж вам не острица! (Ой, получилось, шо тупица...)».
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07.11.2020 13:41 Ответить
Кролик. Кто тебе будучи премьером мешал проводить антикоррупционную реформу. Как надоел этот болтун беспросветный.
Да поезжай уже к своей сестре в штаты на ПМЖ и не морочь людям головы.
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08.11.2020 06:49 Ответить
Кроль. Твоя непомерная гиперактивность, начавшаяся сначала 2013 года, всегда была только на пользу Хутину. Ну исчезни наконец.
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08.11.2020 07:00 Ответить
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