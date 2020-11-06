Любые разговоры о выборах в ОРДЛО - это иллюзия, блеф, самообман или непонимание ситуации, - Гриценко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко обнародовал свое видение вопроса проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Гриценко отметил: "Когда и зачем? Сначала Кравчук, за ним Зеленский заговорили о возможности проведения выборов в ОРДЛО: первый - "до 31 марта", второй - "весной". Пять позиций.
1) Можно ли провести там выборы? Можно. Можно и "весной". Можно и "до 31 марта". Думаю, это реалистично - где-то с 2025 и далее.
2) На выборах самом деле не стоит фокусироваться / зацикливаться. После деоккупации, когда это произойдет, для людей там не выборы главное. Самое важное для людей - это восстановление нормальной жизни: спокойствие и порядок, работа, образование, медицина, транспортное сообщение.
3) не ввязываясь в еще большую конфликнисть, присущую всем избирательным кампаниям, восстановление нормальной жизни могут, и гораздо эффективнее, обеспечить переходные администрации. Их следует сформировать / назначить на трехсторонней основе: из жителей ОРДЛО (не обремененных преступлениями, коррупцией и российскими паспортами) из представителей украинской власти из свободных от врага территорий; международных представителей, делегированных ООН / ОБСЕ.
4) Такие администрации в течение нескольких лет должны восстановить на территории ОРДЛО закон и порядок, а уже потом - можно планировать проведение выборов. Выборов, в которых смогут безопасно принять участие все украинские партии и вынужденные переселенцы, с нормальной работой избирательных комиссий, со свободной агитацией, с восстановленными там украинскими СМИ
5) Любые разговоры / планы проведения выборов в ОРДЛО следующего года - это иллюзия, блеф, самообман, непонимание ситуации, безответственность, что угодно другое, но точно не проукраинская государственная позиция".
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Валентин Наливайченко, член фракції «Батьківщина»:
Окуповані частини Донбасу мають бути деокуповані: тобто виведені війська агресора, як і спецслужби агресора. Друге питання - зброя і незаконні формування.
З вирішенням цих питань, тільки після цього можна і треба говорити. І не про вибори одразу, а про відновлення безпечного життя, відновлення фінансування цих регіонів, утворення ОТГ. Ось після цього можна буде проводити вибори.
Треба бути реалістом: для того, щоб відбулися вибори на Донбасі, ці території мають бути безпечні, мирні і без окупаційних військ.
А така заява, яка пролунала, на мій погляд, або не підготовлена, або не до кінця щира. Треба сказати щиро і чесно, яким чином буде досягнута не демілітиризація, а деокупація, тобто виведення військ агресора.
ні адін танк не должєн ...
Наливайченко - Глава СБУ с февраля 2014 года.
Именно он отпустил всех фигурантов Майдана.
Всем нужен второй шанс
А я укуренный иду по переулочку https://youtu.be/A6VJy3OfsvY
InfoResist
@InfoResist
·10 ч
Станислав Асеев: На Донбассе 30 тыс. «ополчения», 200 тыс. граждан с паспортами РФ. Какие выборы в марте 2021? "А как насчет военных преступников? Мы действительно надеемся, что за пару месяцев определимся, кто эти люди?"