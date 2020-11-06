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Гриценко Анатолий (387) оккупация (2821) Донбасс (16132)

Любые разговоры о выборах в ОРДЛО - это иллюзия, блеф, самообман или непонимание ситуации, - Гриценко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Любые разговоры о выборах в ОРДЛО - это иллюзия, блеф, самообман или непонимание ситуации, - Гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко обнародовал свое видение вопроса проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Гриценко отметил: "Когда и зачем? Сначала Кравчук, за ним Зеленский заговорили о возможности проведения выборов в ОРДЛО: первый - "до 31 марта", второй - "весной". Пять позиций.

1) Можно ли провести там выборы? Можно. Можно и "весной". Можно и "до 31 марта". Думаю, это реалистично - где-то с 2025 и далее.

2) На выборах самом деле не стоит фокусироваться / зацикливаться. После деоккупации, когда это произойдет, для людей там не выборы главное. Самое важное для людей - это восстановление нормальной жизни: спокойствие и порядок, работа, образование, медицина, транспортное сообщение.

3) не ввязываясь в еще большую конфликнисть, присущую всем избирательным кампаниям, восстановление нормальной жизни могут, и гораздо эффективнее, обеспечить переходные администрации. Их следует сформировать / назначить на трехсторонней основе: из жителей ОРДЛО (не обремененных преступлениями, коррупцией и российскими паспортами) из представителей украинской власти из свободных от врага территорий; международных представителей, делегированных ООН / ОБСЕ.

4) Такие администрации в течение нескольких лет должны восстановить на территории ОРДЛО закон и порядок, а уже потом - можно планировать проведение выборов. Выборов, в которых смогут безопасно принять участие все украинские партии и вынужденные переселенцы, с нормальной работой избирательных комиссий, со свободной агитацией, с восстановленными там украинскими СМИ

5) Любые разговоры / планы проведения выборов в ОРДЛО следующего года - это иллюзия, блеф, самообман, непонимание ситуации, безответственность, что угодно другое, но точно не проукраинская государственная позиция".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это момент истины: все депутаты должны проголосовать за роспуск КС, - Гриценко

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Топ комментарии
+16
Пока все следят за Америкой, в Украине в первом четении парламент принл новый бюджет. Всенародно избранный президент Голобородько в очередной раз продемонстировал, чей он слуга.

Любые разговоры о выборах в ОРДЛО - это иллюзия, блеф, самообман или непонимание ситуации, - Гриценко - Цензор.НЕТ 5061
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06.11.2020 23:00
+15
Будь-які розмови про вибори в ОРДЛО - це ілюзія, блеф, самообман або нерозуміння ситуації, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2533
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06.11.2020 23:45
+11
Будь-які розмови про вибори в ОРДЛО - це ілюзія, блеф, самообман або нерозуміння ситуації, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9589
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06.11.2020 23:39
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Панталоний не имеет достаточной подготовки, чтобы командовать взводом - он сам сказал
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06.11.2020 22:52 Ответить
Барыга имел опыт генералиссимуса ! Комик имеет опыт Наполеона .И только Анатолий , человек с военным образования не имел подготовки ((
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06.11.2020 23:09 Ответить
Це той Анатолій, який делегував у ОПу Зєлєнского такого собі Апаршин, яки знайшов в українській армії під час війни!!!!! надлишкове майно? До речі, а де той Апаршин зараз?
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06.11.2020 23:24 Ответить
«Йде по граблях Фокіна»: Кравчук анонсував вибори на Донбасі у 2021 році, але не узгодив це з Верховною Радою

Валентин Наливайченко, член фракції «Батьківщина»:
Окуповані частини Донбасу мають бути деокуповані: тобто виведені війська агресора, як і спецслужби агресора. Друге питання - зброя і незаконні формування.
З вирішенням цих питань, тільки після цього можна і треба говорити. І не про вибори одразу, а про відновлення безпечного життя, відновлення фінансування цих регіонів, утворення ОТГ. Ось після цього можна буде проводити вибори.
Треба бути реалістом: для того, щоб відбулися вибори на Донбасі, ці території мають бути безпечні, мирні і без окупаційних військ.
А така заява, яка пролунала, на мій погляд, або не підготовлена, або не до кінця щира. Треба сказати щиро і чесно, яким чином буде досягнута не демілітиризація, а деокупація, тобто виведення військ агресора.
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06.11.2020 22:52 Ответить
Валентин Наливайченко, член фракції «Батьківщина»:

ні адін танк не должєн ...
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06.11.2020 22:56 Ответить
ні адін прєступнік Майдана нє должен был быть задержан

Наливайченко - Глава СБУ с февраля 2014 года.

Именно он отпустил всех фигурантов Майдана.
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06.11.2020 23:01 Ответить
и прос....ал Крым и потом Донбасс
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06.11.2020 23:45 Ответить
Будь-які розмови про вибори в ОРДЛО - це ілюзія, блеф, самообман або нерозуміння ситуації, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2533
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06.11.2020 23:45 Ответить
Свободной экономической зоны - то есть заниматься контрабандой по крупному 😀😀😀
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06.11.2020 23:54 Ответить
Какие же "одухотворенные" морды! И это, видимо, ещё под Славянском?
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07.11.2020 09:09 Ответить
скоро все станет гораздо четче
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06.11.2020 22:54 Ответить
Какая может быть деоккупация если Украина отводит войска, а на «переговорах», рф не признает себя даже стороной конфликта?
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06.11.2020 22:55 Ответить
Пока все следят за Америкой, в Украине в первом четении парламент принл новый бюджет. Всенародно избранный президент Голобородько в очередной раз продемонстировал, чей он слуга.

Любые разговоры о выборах в ОРДЛО - это иллюзия, блеф, самообман или непонимание ситуации, - Гриценко - Цензор.НЕТ 5061
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06.11.2020 23:00 Ответить
шо,толик,развели тебя разумковы?выдохся...сунь мостовую в депутаты,нефик дымить на кухне вдвоём...
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06.11.2020 23:02 Ответить
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Любые разговоры о выборах в ОРДЛО - это иллюзия, блеф, самообман или непонимание ситуации, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2521
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06.11.2020 23:04 Ответить
О, вылез подкаблучник! Ты же за это зеленое чмо агитировал со всем его преступным бредом, что сейчас не так? Выборы Президента приближаются и вечный непроходной готовит лыжи?
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06.11.2020 23:16 Ответить
Гриценко пукнул в воду.Орда уже давно бы поглотила Донбасс,да кажись что-то ей заважаить.И явно не Украина,не Порошенко не Грицак и не Турчинов с гаркавым.Орде заважает Европа и США.А Зеленский пользуется безоговорочной поддержкой стран ЕС и в частности семёрки.И моей поддержкой тоже.А Лузеры так колыхают Украину,что и Украина выпадет у них.Они надеются свалить ЗЕ.Но взамен Зе придёт банда Рабиновича Фельдмана,Кернеса.И вовсе не потому ,что они евреи,а потому,что они очень любят Россию и готовы продать Украину и украинцев задёшево.
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06.11.2020 23:24 Ответить
Та не нормально.
Всем нужен второй шанс
А я укуренный иду по переулочку https://youtu.be/A6VJy3OfsvY Будь-які розмови про вибори в ОРДЛО - це ілюзія, блеф, самообман або нерозуміння ситуації, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7579
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06.11.2020 23:29 Ответить
Будь-які розмови про вибори в ОРДЛО - це ілюзія, блеф, самообман або нерозуміння ситуації, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9589
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06.11.2020 23:39 Ответить



InfoResist

@InfoResist

·10 ч

Станислав Асеев: На Донбассе 30 тыс. «ополчения», 200 тыс. граждан с паспортами РФ. Какие выборы в марте 2021? "А как насчет военных преступников? Мы действительно надеемся, что за пару месяцев определимся, кто эти люди?"
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06.11.2020 23:42 Ответить
Сам Гриценко это иллюзия, блеф, самообман и непонимание ситуации. Доказано неоднократно выборами.
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07.11.2020 01:41 Ответить
Ач як заколбасило кацапів. А що неправильно сказав Гриценко ???
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07.11.2020 04:17 Ответить
Народ такой. Любят лозунги погромче и обещания побольше, еще Ленин в свое время этим попользовался. Никто не хочет слушать прагматичных и реалистичных политиков.
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07.11.2020 18:42 Ответить
Тут я з ним погоджуюсь . Єдине , що хотів би запитати і в представників попередньої влади , і в членів зекоМАНДИ : а ви не хотіли б хоча б спробувати покращити рівень життя людям на НАШІЙ території , а потім вже думати за тих , хто кричав "путін ввєді вайска"? Не до 2025 року , а як мінімум до 2035 там не повинно бути ніяких виборів , це в кращому випадку . І чомусь всі мовчать про миротворців ООН , яких хотів ввести туди Порошенко - а це головне , що треба зробити . Та й стіна , яку починав будувати Яценюк край необхідна . А не "дороги зеленського" , які в воюючій країні не будують , тим більше з короновірусного фонду .
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07.11.2020 07:05 Ответить
Дійсно, які ще вибори в зоні подібної до Чорнобильської? Хіба що років через 100 серед коней Пржевальського.
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07.11.2020 09:14 Ответить
На окупованих територіях після визволення зона очищення від рузького міра на років п'ять, Судове покарання колоборантів і зрадників та позбавлення їх соціальних виплат,пенсій, на довічне хто катував, стріляв, вбивав. Тільки так. Ніяких вільних зон. Ви, Зебіли, що хочете за рахунок захисників України, ПАТРІОТІВ, народу України годувати її ВОРОГІВ колоборантів, тих хто вбивав воїнів ЗСУ?! Так не буде.
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07.11.2020 09:20 Ответить
 
 