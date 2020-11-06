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Новости Политика Украины
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местные выборы (1208) Обухов (34) подсчет (18) фальсификации (277)

Обуховский теризбирком на Киевщине провел пересчет голосов и установил достоверные результаты выборов, - депутат горсовета Яцун

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обуховский теризбирком на Киевщине провел пересчет голосов и установил достоверные результаты выборов, - депутат горсовета Яцун

Депутат Обуховского горсовета Богдан Яцун заявил о том, что после трех суток пересчета голосов на местных выборах Обуховская территориальная избирательная комиссия установила достоверные результаты голосования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Яцун отметил: "Завершаются третьи сутки напряженной борьбы против попытки фальсификации результатов выборов в Обуховской городской ТИК (370 голосов), которая могла привести к потере "Голосом" одного депутатского мандата в пользу партии "За майбутнє".

Читайте также: "Голос" обратился в полицию из-за незаконного пересчета голосов в Обухове в пользу "За майбутнє", - нардеп Лозинский. ВИДЕО

Уже сейчас могу сказать, что мы победили и сегодня ТИК официально проголосовала за результаты выборов в Обуховский городской совет, по которым "Голос" получает 4 мандата, как и было ожидаемо по результатам параллельного подсчета на основе первичных протоколов УИК с мокрыми печатями 

Для этого пришлось немало сделать:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обуховский теризбирком "дорисовал" 258 голосов партии "За майбутнє", - депутат горсовета Яцун

Прежде всего я оперативно обратился в Национальную полицию с заявлением о преступлении по признакам совершения действий, предусмотренных ч.1, 2 ст. 158-3 УК Украины (фальсификация, подделка избирательной документации). 

Большое спасибо коллегам из партий УДАР Виталия Кличко и Батькивщина -  Владимиру Геращенко, Игорю Сухину и другим, которіе вечером 04.11.2020 оперативно обнаружили и зафиксировали факт заполнения сфальсифицированных уточненных протоколов УИК прямо в помещении ТИК, по факту чего были поданы в полицию новые заявления о преступлении соответственно 05.11.2020 было открыто уголовное производство по признакам совершения действий, предусмотренных ч.1, 2 ст. 158-3 УК Украины (фальсификация, подделка избирательной документации).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На местных выборах в Обухове партии "За майбутнє" дорисовывают голоса, - Лозинский

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Так трампу и сообщите.
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06.11.2020 23:14 Ответить
типа демократы таки трахнули республиканцев? Обуховский теризбирком на Киевщине провел пересчет голосов и установил достоверные результаты выборов, - депутат горсовета Яцун - Цензор.НЕТ 6970
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06.11.2020 23:14 Ответить
За майбахи мухлюють.
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06.11.2020 23:15 Ответить
Під Обуховом розбився автобус з партійцями За майбах какламойші.

Моторошні кадри 18+

Обуховский теризбирком на Киевщине провел пересчет голосов и установил достоверные результаты выборов, - депутат горсовета Яцун - Цензор.НЕТ 9749
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06.11.2020 23:19 Ответить
Мда , 🤣
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06.11.2020 23:41 Ответить
А уголовное дело за фальсификации??! Нельзя спускать
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06.11.2020 23:45 Ответить
кто то должен сесть, попускать нельзя
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06.11.2020 23:51 Ответить
в украине я бы выбирала не людей, а решения.
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07.11.2020 09:07 Ответить
🛥 скромное обаяние латифундиста
🛥 Знайомтеся, порошенківський сокіл Олександр Туренко.
Обухівський тервиборчком на Київщині провів перерахунок голосів і встановив достовірні результати виборів, - депутат міськради Яцун - Цензор.НЕТ 6145

Екс-голова обухівської райради який вчергове рветься до влади. Мало не пожиттєвий держчиновник має яхту, два джипа Тойота, Лексус иа Мерс, має 16 лимонів готівки. Оце так держуправлінець з місячною з/п у 14 000 гривень.
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Колишній очільник Обухівської та Бориспільської райдержадміністрацій Олександр Туренко планує повернутись на державну посаду. Цього разу цілить на голову Української ОТГ, до якої увійдуть місто Українка та 7 сіл: Верем'я, Витачів, Жуківці, Плюти, Трипілля, Халеп'я, Щербанівка. За час роботи в адміністраціях родина чиновника непогано збагатилась. Про це розповіли активісти руху «За чесні вибори», які організовують громадську приймальню в Українці.
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07.11.2020 20:55 Ответить
 
 