Обуховский теризбирком на Киевщине провел пересчет голосов и установил достоверные результаты выборов, - депутат горсовета Яцун
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Депутат Обуховского горсовета Богдан Яцун заявил о том, что после трех суток пересчета голосов на местных выборах Обуховская территориальная избирательная комиссия установила достоверные результаты голосования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Яцун отметил: "Завершаются третьи сутки напряженной борьбы против попытки фальсификации результатов выборов в Обуховской городской ТИК (370 голосов), которая могла привести к потере "Голосом" одного депутатского мандата в пользу партии "За майбутнє".
Уже сейчас могу сказать, что мы победили и сегодня ТИК официально проголосовала за результаты выборов в Обуховский городской совет, по которым "Голос" получает 4 мандата, как и было ожидаемо по результатам параллельного подсчета на основе первичных протоколов УИК с мокрыми печатями
Для этого пришлось немало сделать:
Прежде всего я оперативно обратился в Национальную полицию с заявлением о преступлении по признакам совершения действий, предусмотренных ч.1, 2 ст. 158-3 УК Украины (фальсификация, подделка избирательной документации).
Большое спасибо коллегам из партий УДАР Виталия Кличко и Батькивщина - Владимиру Геращенко, Игорю Сухину и другим, которіе вечером 04.11.2020 оперативно обнаружили и зафиксировали факт заполнения сфальсифицированных уточненных протоколов УИК прямо в помещении ТИК, по факту чего были поданы в полицию новые заявления о преступлении соответственно 05.11.2020 было открыто уголовное производство по признакам совершения действий, предусмотренных ч.1, 2 ст. 158-3 УК Украины (фальсификация, подделка избирательной документации).
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Екс-голова обухівської райради який вчергове рветься до влади. Мало не пожиттєвий держчиновник має яхту, два джипа Тойота, Лексус иа Мерс, має 16 лимонів готівки. Оце так держуправлінець з місячною з/п у 14 000 гривень.
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