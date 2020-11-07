Если Трамп проиграет, это будет означать конец тренда на ярких политиков с минимальным содержанием, - Рахманин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава парламентской фракции партии "Голос" Сергей Рахманин считает, что проигрыш Дональда Трампа на выборах президента США может стать отражением общего тренда на отказ избирателей всего мира от политиков-популистов.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
Рахманин назвал все президентство Трампа "очень странным экспериментом".
"Если этот эксперимент не продлится, это означает, что этот тренд на экзотических политиков, на неформатную политику, на яркие лица с минимальным содержанием - этот тренд будет завершаться. И это отразится на многих европейских странах и, безусловно, на Украине", - сказал Рахманин.
Кроме этого, глава фракции "Голоса" считает, что Трамп может стать первым президентом США, который попытается применить админресурс.
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"В Америке в нашем постсоветском понимании никогда не применялся админресурс. И американские эксперты сегодня задаются вопросом, что Трамп, возможно, первым президентом в истории, который попытается его применить в нашем постсоветском понимании. И если это ему, не дай Бог, удастся, это будет серьезный вызов для американской демократии и это повлияет на всех", - подчеркнул Рахманин.
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https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/3/7116061/
Вибори без віри
Не існує жодного федерального закону або конституційної норми, яка би змушувала членів колегії виборників голосувати так, як їм доручили виборці їхнього штату. Є навіть спеціальний термін для таких людей - "зневірені виборники", тобто ті, які втратили довіру до свого кандидата.
Щоби запобігти цьому явищу, в кількох штатах запровадили місцеві норми, за якими голос "зневіреного виборника" вважається недійсним. Деякі інші - запровадили грошові штрафи.
У США була низка випадків "неправильного" голосування виборників. Наймасовіша така історія сталася 1872 року, коли кандидат, що посів друге місце на виборах, помер до зустрічі колегії, і голосування виборників за нього було позбавлене сенсу. А найсвіжіша - у 2016 році, на вже неодноразово згаданих виборах Трамп-Клінтон, де десять виборників спробували проголосувати інакше. "Спробували" - бо це вдалося не всім. Голоси трьох "зневірених" анулювала влада їхнього штату. Однак сім голосів дійсно розподілилися не за планом (що, втім, не змінило переможця).
Однак у разі, якщо ставки будуть зависокими - приміром, якщо розрив між Трампом і Байденом у колегії складатиме лише кілька голосів, - "боротьба за зневірення" чужих виборників розгорнеться не на жарт.
Тому можна бути впевненим: щоби 4 листопада 2020 року один із кандидатів міг заявити про впевнену перемогу, йому потрібен переконливий відрив від суперника, у кількадесят голосів колегії. Інакше - на США та на весь світ чекає "захоплива" сага зі спробою змінити результати голосування, яка триватиме до середини грудня. А у разі втрати переможцем абсолютної більшості голосів - то й довше.
Бо у цьому разі право визначати переможців виборів - президента та віцепрезидента США - переходить до Конгресу - Палати представників та Сенату відповідно.
«Ключова позиція - і дуже важливо, щоб це зрозуміла влада, що ми маємо цінувати стосунки зі США як стратегічним партнером незалежно від того, хто був обраний президентом.
Я на все життя запам'ятаю день 18 вересня 2014 року, коли я як Президент України стояв у Капітолії, в залі, де були зібрані обидві палати американського Конгресу, і більше 20 разів мій виступ переривався оплесками. Це було дивовижне єднання республіканців і демократів на підтримку українського народу», - згадує п'ятий Президент.
«Я особисто знайомий і з віце-президентом Байденом, з президентом Обамою, з віце-президентом Пенсом, і з президентом Трампом. Я можу наголосити на тому, що ситуація в 2014-му році, коли Росію агресором вимовити в світі ніхто не міг, казали «сторона конфлікту», - і лише наша потужна дипломатична робота сформувала позицію на базі доказів», - нагадав Порошенко.
«Нам потрібно цінувати цю підтримку двопартійну, яка точно сьогодні належить Україні. І ні в якому разі ніякими телефонними розмовами, ніякими російськими сценаріями п'ятої колони всередині держави цю двопартійну підтримку не зруйнувати», - наголосив Порошенко.
«Зараз відбувалися не тільки вибори президента, а й вибори в Конгрес і Сенат. Дуже важливо, що основні наші друзі в американському Конгресі були переобрані - і Марсі Каптур, яка очолює український корпус , і всі, хто традиційно борються за Україну, сьогодні представляють американський народ в американському конгресі. І ми це дуже цінуємо», - зазначив лідер «Європейської Солідарності».
«Україна - якщо не буде помилок українського керівництва, якщо не буде дилетантства і ми скористаємося вікном відкритих можливостей - я наголошую, що вже в 2021 році після інавгурації ми отримаємо зброю, фінансування, новий пакет санкцій, і Путіну точно це не сподобається. Ми можемо провести переговори і отримати зенітні комплект «Patriot». Ми можемо не дати зупинити реформи і отримати фінансування, підтримку нашого руху - як це і занотовано в Конституції за моєю пропозицією - до повномаштабного членства в Євросоюзі, в НАТО, до євроатлантичної інтеграції», - резюмує п'ятий Президент.
Но, если Трампа и Макрона сдерживала отлаженная десятилетиями система, то шаткие остатки укркинской системы ЗЕ умышленно сломал на первых же шагах.
Отжал Китай Гонконг - и проглотило прогрессивное мировое человечество, не поморщилось.
"Одна страна, две системы"(С) - да-да, помню-помню, как же, как же.
Сначал Тайвань, за ним Южная Корея и Япония (это уже Китай будет делать руками своей провинции - Северной Кореи).
Ну, и у Индии Китай будет отжимать Кашмир; собственно, уже начал, сколько там убили недавно на границе индийских военнослужащих?
А на Австралию хватит одного батальона, недаром китайские комментаторы открыто глумятся в комментариях в австралийских (!) СМИ.
К слову, в австралийских СМИ активизировались китайские сявки - австралийские политики на содержании КПК , - раньше тихо сидели, как мыши под метлой, а сейчас - оппа-па, как оживились, забегали, выслуживаются.
Ну, что же, война так война, мировая война так мировая война, я не против.
Раз 4 года мира голосователям была мало - то пожалуйста, начинайте, гулять так гулять, помирать так помирать.
Итак, первым сдавать будут Тайвань.
Комментарии китайских агентов в австралийский СМИ не читаешь, ибо не знаешь английского?
Тогда промолчи, сойдешь за умного.
P.S. Хорошую вилку поставили "Камале-мале-мале"(С): не сдаст Тайвань лучшим дружкам, Китаю (на Тайване американская военная база) - придется воевать с лучшим другом.
Сдаст Тайвань Китаю, выведет американскую военную базу, - все, с США можно больше не считаться. И начнется большой мировой передел.
"С восторгом буду"(С) я следить за полетом "Камалы-малы-малы"(С), интересно, сколько тот полет продлиться, что мне то бояться, о чем переживать, в мои то годы. Пусть наши австралийские политики - долбо-дятлы - беспокоятся.
Я буду убивать.
Ты еще не понял?
Убивать я буду.
Огнестрельного оружия у меня нет, но есть колун.
Думала я думала, куда колуном то врезать тем же "вакцинаторам', чтобы с собой на тот свет как можно больше забрать, и решила: по лодыжкам рубану, а потом пойду колуном везде махать, по башке да по темечку.
Как думаешь, если пол-черепа снести колуном, оклемается "вакцинатор"?
Сколько сотрудников Госдепа в Ливии о помощи просили, которую им не оказали?
Освежи памать.
Не забывай, знаюй свою цену.
Да чего мне бояться после того, как на соседней улице пострили посольство Пластелины в "государстве нации Виктория" (да-да, население штата Виктория было объявлено именно "нацией" на сайте strong cities network, еще есть вопросы, почему это здание с надпосью "Дэир-Яссин, мы еще вернемся" является именно пластелинским посольством?).
А охраняет здание кЕтаец, ездит он на старой Альфа-Ромео.
Тоже нет вопросов, "террористы всего мира, объединяйтесь", что отличает пластелинских террористов от китайских коммуняк? Только цвета флага.
И кто-то еще может спрашивать, а боюсь ли я чего, войны там какой?
Да она таким, как я, война уже в марте, как объявлена!
Вы кто такие по сравнению с тем же Сингапуром?
Сейчас Китай начнет безнаказанно целые страны отжимать в Тихом и Индийском океанах, вы по сравнению с этими странами по экономике вообще кто?
Вы не поняли до сих пор, что в регионе Тихого и Индийского океана начинается полномасштабная, мировая война?
Вы отдаете себе отчет, какое стратегическое значение имееют Тихий и Индийский океаны?
Объем экономики и торговый оборот таких стран, как Япония, Тайвань, Южная Корея, Австраилия, Сингапур понимаете?
Это все отходит Китаю.
А тихоокеанский флот США будет просто загонять креветок в рыболовные сети.
Примите, как должное, что сейчас будет не до Украины, ваше место в мировой политики идет теперь перед Габоном.
Лишних хабов не бувает, особенно если захапать тот хаб можно совершенно безопасно.
P.S. Обсудили тут мы с мужем и решили, что на захват всей Австралии хватит одного батальона.
Вы, наверное, путаете ту цивилизацию англофонов которая победила во 2-й М.В., с теперешней, в которой мужчины не знают как обращаться с огнестрельным оружием, а в школах изучают "сексуальную диверсификацию" вместо математики, физики и химии.
Коли ви вже зрозумієте, що Америці і світові в цілому, начхати на Україну. Якщо завтра кацапи захоплять Неньку ніхто і пальцем не поворухне на наш захист.
Ніхто, крім нас, не буде нас захищати. Геополітика - украй цинічна річ. Країни поводять себе наче "пацаны на раёне". Сильні завжди мають слабших. Питання лиш у тому: грубо, чи з лубрікантом.
Нещасна та країна, що затамувавши подих, слідкує за виборами в іншій державі.
И это когда наступит 20 января 2021 года..
Можна додати особистий коментар.
Після того, що нам повідомили про блм і у мене відпала щелепа, я вирішила все, що тепер питатимуть, наскільки я розділяю company values - ставити 0 або дописати.
Друзі сказали: забий. Тобі потрібні проблеми ? Хочеш, щоб тебе звільнили ? Ти нічого не зміниш все одно, а клеймо расистки тобі притулять. Комп проб*ють (по внутрішній мережі).
Бо прецеденти за All Lives Mаtter були і в Штатах, і в Канаді. Причому - люди писали або просто ставили лайк на своїх особистих сторінках у соцмережах.
Я не писала нічого, але ставлю neutral або 2 з 10. Ось така "свобода слова" і "демократія".
Тебе примушують - інакше ти =изгой=.