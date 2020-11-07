РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
24761 посетитель онлайн
Новости За рубежом
17555 274
выборы (6465) США (9352) шоу_Шустера (308) Трамп (2145) Рахманин (98)

Если Трамп проиграет, это будет означать конец тренда на ярких политиков с минимальным содержанием, - Рахманин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Если Трамп проиграет, это будет означать конец тренда на ярких политиков с минимальным содержанием, - Рахманин

Глава парламентской фракции партии "Голос" Сергей Рахманин считает, что проигрыш Дональда Трампа на выборах президента США может стать отражением общего тренда на отказ избирателей всего мира от политиков-популистов.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Рахманин назвал все президентство Трампа "очень странным экспериментом".

"Если этот эксперимент не продлится, это означает, что этот тренд на экзотических политиков, на неформатную политику, на яркие лица с минимальным содержанием - этот тренд будет завершаться. И это отразится на многих европейских странах и, безусловно, на Украине", - сказал Рахманин.

Кроме этого, глава фракции "Голоса" считает, что Трамп может стать первым президентом США, который попытается применить админресурс.

Также на Цензор.НЕТ: Период после выборов президента США - очень опасный для Украны, - Милованов

"В Америке в нашем постсоветском понимании никогда не применялся админресурс. И американские эксперты сегодня задаются вопросом, что Трамп, возможно, первым президентом в истории, который попытается его применить в нашем постсоветском понимании. И если это ему, не дай Бог, удастся, это будет серьезный вызов для американской демократии и это повлияет на всех", - подчеркнул Рахманин.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+39
Что Зеля, что Трамп -- типичные фрики, играющие на самых низменных чувствах люмпена. Ничего такого яркого в них нет.
показать весь комментарий
06.11.2020 23:19
+37
Если Трамп проиграет, это будет означать конец тренда на ярких политиков с минимальным содержанием, - Рахманин - Цензор.НЕТ 7383
показать весь комментарий
06.11.2020 23:29
+33
Если Трамп проиграет, это будет означать конец тренда на ярких политиков с минимальным содержанием, - Рахманин - Цензор.НЕТ 1487
показать весь комментарий
06.11.2020 23:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Справжні бюлетені були мічені радіоактивною міткою. Всі вкинуті фальшиві бюлетні на користь Байдена - без радіоактивних міток. В США починається великий шухер!!! https://www.nexusnewsfeed.com/article/geopolitics/ballot-fraud-sting-operation-playing-out-in-the-usa
показать весь комментарий
07.11.2020 01:37 Ответить
В українській немає слова шухер, є драла.
показать весь комментарий
07.11.2020 01:55 Ответить
Ну если сам Стив Печеник сказал - то точно! Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 7414 Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 3085
показать весь комментарий
07.11.2020 02:01 Ответить
Вірно говорите про бюлетені. Я сам персонально видавав їх із чорнобильської зони. 160 мільйонів.
показать весь комментарий
07.11.2020 07:44 Ответить
Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1471
показать весь комментарий
08.11.2020 03:23 Ответить
Не пиши ерунду. Листоноша не має змоги цього зробити в Америці. Дата в поштових відділенях комп'ютеризована і довелося б міняти всю систему на пошті. Бюлетені приходять у двох конвертах, так що все продумано там. Та й ніхто не буде цим займатися в Америці, це федеральний злочин, тягне на дуже довгий строк, та й один листоноша- скільки він штампів поставить, люди ж не з одного зіп коду відправляють, як ти сотні тисяч відштампуєш.?
показать весь комментарий
07.11.2020 07:29 Ответить
Я можу засвідчити, що персонально вкидав 100000 листів в одну скриньку за Байдена. Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 5064 Яка ціна питання?
показать весь комментарий
07.11.2020 07:37 Ответить
Я б не відмовилась, щоб Америка нас взагалі усиновила. Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 4294
показать весь комментарий
07.11.2020 01:34 Ответить
в українській мові немає "усиновити"; має бути: взяла за сина / доньку
показать весь комментарий
07.11.2020 01:41 Ответить
А на суржику є. Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1955
показать весь комментарий
07.11.2020 01:49 Ответить
в українській мові навіть немає прізвища "Красноголовец" - і шо? Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 5002
показать весь комментарий
07.11.2020 02:02 Ответить
Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1863
показать весь комментарий
07.11.2020 02:06 Ответить
Конец эпохи клоунов!
показать весь комментарий
07.11.2020 02:02 Ответить
Про це не знала. Ось знайшла.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/3/7116061/

Вибори без віри

Не існує жодного федерального закону або конституційної норми, яка би змушувала членів колегії виборників голосувати так, як їм доручили виборці їхнього штату. Є навіть спеціальний термін для таких людей - "зневірені виборники", тобто ті, які втратили довіру до свого кандидата.
Щоби запобігти цьому явищу, в кількох штатах запровадили місцеві норми, за якими голос "зневіреного виборника" вважається недійсним. Деякі інші - запровадили грошові штрафи.
У США була низка випадків "неправильного" голосування виборників. Наймасовіша така історія сталася 1872 року, коли кандидат, що посів друге місце на виборах, помер до зустрічі колегії, і голосування виборників за нього було позбавлене сенсу. А найсвіжіша - у 2016 році, на вже неодноразово згаданих виборах Трамп-Клінтон, де десять виборників спробували проголосувати інакше. "Спробували" - бо це вдалося не всім. Голоси трьох "зневірених" анулювала влада їхнього штату. Однак сім голосів дійсно розподілилися не за планом (що, втім, не змінило переможця).
Однак у разі, якщо ставки будуть зависокими - приміром, якщо розрив між Трампом і Байденом у колегії складатиме лише кілька голосів, - "боротьба за зневірення" чужих виборників розгорнеться не на жарт.
Тому можна бути впевненим: щоби 4 листопада 2020 року один із кандидатів міг заявити про впевнену перемогу, йому потрібен переконливий відрив від суперника, у кількадесят голосів колегії. Інакше - на США та на весь світ чекає "захоплива" сага зі спробою змінити результати голосування, яка триватиме до середини грудня. А у разі втрати переможцем абсолютної більшості голосів - то й довше.
Бо у цьому разі право визначати переможців виборів - президента та віцепрезидента США - переходить до Конгресу - Палати представників та Сенату відповідно.
показать весь комментарий
07.11.2020 02:17 Ответить
сейчас там все уже под охрану взяли усиленную, и Байдена самого и Периметр и Воздушную зону бесполетную, где он находится в отеле в Уилмингтоне... в Байдене могут стрелять как в Кеннеди когда-то.. рэднеки тупоголовые
показать весь комментарий
07.11.2020 02:17 Ответить
Україна має цінувати стратегічне партнерство із США і двопартійну підтримку у Конгресі. Про це лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент Петро Порошенко сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».
«Ключова позиція - і дуже важливо, щоб це зрозуміла влада, що ми маємо цінувати стосунки зі США як стратегічним партнером незалежно від того, хто був обраний президентом.
Я на все життя запам'ятаю день 18 вересня 2014 року, коли я як Президент України стояв у Капітолії, в залі, де були зібрані обидві палати американського Конгресу, і більше 20 разів мій виступ переривався оплесками. Це було дивовижне єднання республіканців і демократів на підтримку українського народу», - згадує п'ятий Президент.
«Я особисто знайомий і з віце-президентом Байденом, з президентом Обамою, з віце-президентом Пенсом, і з президентом Трампом. Я можу наголосити на тому, що ситуація в 2014-му році, коли Росію агресором вимовити в світі ніхто не міг, казали «сторона конфлікту», - і лише наша потужна дипломатична робота сформувала позицію на базі доказів», - нагадав Порошенко.
«Нам потрібно цінувати цю підтримку двопартійну, яка точно сьогодні належить Україні. І ні в якому разі ніякими телефонними розмовами, ніякими російськими сценаріями п'ятої колони всередині держави цю двопартійну підтримку не зруйнувати», - наголосив Порошенко.
«Зараз відбувалися не тільки вибори президента, а й вибори в Конгрес і Сенат. Дуже важливо, що основні наші друзі в американському Конгресі були переобрані - і Марсі Каптур, яка очолює український корпус , і всі, хто традиційно борються за Україну, сьогодні представляють американський народ в американському конгресі. І ми це дуже цінуємо», - зазначив лідер «Європейської Солідарності».
«Україна - якщо не буде помилок українського керівництва, якщо не буде дилетантства і ми скористаємося вікном відкритих можливостей - я наголошую, що вже в 2021 році після інавгурації ми отримаємо зброю, фінансування, новий пакет санкцій, і Путіну точно це не сподобається. Ми можемо провести переговори і отримати зенітні комплект «Patriot». Ми можемо не дати зупинити реформи і отримати фінансування, підтримку нашого руху - як це і занотовано в Конституції за моєю пропозицією - до повномаштабного членства в Євросоюзі, в НАТО, до євроатлантичної інтеграції», - резюмує п'ятий Президент.
показать весь комментарий
07.11.2020 02:18 Ответить
Трамп, Макрон, ЗЕ - тройка никчемных политиков, которых выбрали из-за интуитивных симпатий простейших.

Но, если Трампа и Макрона сдерживала отлаженная десятилетиями система, то шаткие остатки укркинской системы ЗЕ умышленно сломал на первых же шагах.
показать весь комментарий
07.11.2020 02:22 Ответить
Он еще будет отвечать за это и уверяю, первыми, кто побежит на него "доносить", будут те, кто ему лизал и сейчас зад лижет, типа дубинских.
показать весь комментарий
07.11.2020 06:38 Ответить
готовится обращение Байдена к нации... с минуты на минуту
показать весь комментарий
07.11.2020 02:23 Ответить
Трамп - це біла Америка, Бідон (тіпа байден) - цвітна, ісламська, і чайнатауни. Якщо біла людина Рахманін цю очевидну річ не бачить, то нахрєна його читать. Уже із заголовка видно...
показать весь комментарий
07.11.2020 02:34 Ответить
Близько 35% афро-американців голосувало за Трампа. На Fox News є афро-американська аналітик, здається зовуть Candace Owen, яка абсолютно підтримує республіканські ціннощі. Короче, розподіл йде не по лінії чорний-білий, а по лінії "більше податків / боргів бюджету" - "менше податків / більше грошей і своєму бізнесу, і клієнтам". Але сам капіталізм змінюється, якщо капіталізація GMC/Ford вартуює менше капіталізації Amazon/Apple. Кому потрібний 5G в мобілці ? Тільки самим виробникам телекому, які поставлять радіо-вежі через кожні 500 метрів. Аби відеороліки гоняти. А від цих радіохвиль бджоли втрачають навігацію і гинуть тисячами : в США це просто бджолина епідемія.
показать весь комментарий
07.11.2020 03:18 Ответить
Трампон всегда работал на себя любимого, на свой имидж. Люди ему до одного места.
показать весь комментарий
07.11.2020 09:34 Ответить
Это самая точная характеристика этого фрика. Одно его заявление чего стоит: Я признаю результаты выборов только если я выиграю
показать весь комментарий
08.11.2020 00:13 Ответить
комментарий отмечен как спам
"Если Трамп проиграет, это будет означать конец " (С) Тайваня, с Тайваня все начнется.
Отжал Китай Гонконг - и проглотило прогрессивное мировое человечество, не поморщилось.
"Одна страна, две системы"(С) - да-да, помню-помню, как же, как же.
Сначал Тайвань, за ним Южная Корея и Япония (это уже Китай будет делать руками своей провинции - Северной Кореи).
Ну, и у Индии Китай будет отжимать Кашмир; собственно, уже начал, сколько там убили недавно на границе индийских военнослужащих?
А на Австралию хватит одного батальона, недаром китайские комментаторы открыто глумятся в комментариях в австралийских (!) СМИ.
К слову, в австралийских СМИ активизировались китайские сявки - австралийские политики на содержании КПК , - раньше тихо сидели, как мыши под метлой, а сейчас - оппа-па, как оживились, забегали, выслуживаются.

Ну, что же, война так война, мировая война так мировая война, я не против.
Раз 4 года мира голосователям была мало - то пожалуйста, начинайте, гулять так гулять, помирать так помирать.
Итак, первым сдавать будут Тайвань.
показать весь комментарий
07.11.2020 03:11 Ответить
вот так ахинея... особенно про Австралию и Китай)) пиши есчо)
показать весь комментарий
07.11.2020 03:41 Ответить
комментарий отмечен как спам
То есть за ситуацией в Тихом регионе ты не следишь?
Комментарии китайских агентов в австралийский СМИ не читаешь, ибо не знаешь английского?
Тогда промолчи, сойдешь за умного.

P.S. Хорошую вилку поставили "Камале-мале-мале"(С): не сдаст Тайвань лучшим дружкам, Китаю (на Тайване американская военная база) - придется воевать с лучшим другом.
Сдаст Тайвань Китаю, выведет американскую военную базу, - все, с США можно больше не считаться. И начнется большой мировой передел. Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 824
"С восторгом буду"(С) я следить за полетом "Камалы-малы-малы"(С), интересно, сколько тот полет продлиться, что мне то бояться, о чем переживать, в мои то годы. Пусть наши австралийские политики - долбо-дятлы - беспокоятся.
показать весь комментарий
07.11.2020 04:04 Ответить
гони еще про меня свою ахинею и ложь.. только не ной)
показать весь комментарий
07.11.2020 04:05 Ответить
комментарий отмечен как спам
Ной?
Я буду убивать.
Ты еще не понял?
Убивать я буду.
Огнестрельного оружия у меня нет, но есть колун. Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 7029
Думала я думала, куда колуном то врезать тем же "вакцинаторам', чтобы с собой на тот свет как можно больше забрать, и решила: по лодыжкам рубану, а потом пойду колуном везде махать, по башке да по темечку.
Как думаешь, если пол-черепа снести колуном, оклемается "вакцинатор"? Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 7029
показать весь комментарий
07.11.2020 04:12 Ответить
комментарий отмечен как спам
А теперь, госдеповский, иди, только скажи, ты помнишь, как в Ливии госдеповских в жертву принесло прогрессивное мировое человечество?
Сколько сотрудников Госдепа в Ливии о помощи просили, которую им не оказали?
Освежи памать.
Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1006
показать весь комментарий
07.11.2020 04:14 Ответить
ты быдлохамка, отвянь от меня
показать весь комментарий
07.11.2020 04:15 Ответить
Что, вспомнил?
Не забывай, знаюй свою цену.
показать весь комментарий
07.11.2020 04:18 Ответить
Не подскажешь, как имя президента США, при котором Китай лишил Гонконг статуса? Не Трамп ли? Чего то не сильно Китай Трампа испугался, потому что видел, как он угрожал Сев. Корее, и ничего не сделал, а потом писал Пончику любовные письма. При Байдена не будет хуже, поскольку хуже некуда. Посмотрим на ту команду, что подберёт Байден, от неё много зависит будет
показать весь комментарий
08.11.2020 00:10 Ответить
Да, я боюсь ли я событий, надвигающихся после избрания дедули Байдена?
Да чего мне бояться после того, как на соседней улице пострили посольство Пластелины в "государстве нации Виктория" (да-да, население штата Виктория было объявлено именно "нацией" на сайте strong cities network, еще есть вопросы, почему это здание с надпосью "Дэир-Яссин, мы еще вернемся" является именно пластелинским посольством?).
А охраняет здание кЕтаец, ездит он на старой Альфа-Ромео.
Тоже нет вопросов, "террористы всего мира, объединяйтесь", что отличает пластелинских террористов от китайских коммуняк? Только цвета флага.
И кто-то еще может спрашивать, а боюсь ли я чего, войны там какой?
Да она таким, как я, война уже в марте, как объявлена!
показать весь комментарий
07.11.2020 03:17 Ответить
"чтобы нас Америка усыновила? - ЩАЗ!
Вы кто такие по сравнению с тем же Сингапуром?
Сейчас Китай начнет безнаказанно целые страны отжимать в Тихом и Индийском океанах, вы по сравнению с этими странами по экономике вообще кто?
Вы не поняли до сих пор, что в регионе Тихого и Индийского океана начинается полномасштабная, мировая война?
Вы отдаете себе отчет, какое стратегическое значение имееют Тихий и Индийский океаны?
Объем экономики и торговый оборот таких стран, как Япония, Тайвань, Южная Корея, Австраилия, Сингапур понимаете?
Это все отходит Китаю.
А тихоокеанский флот США будет просто загонять креветок в рыболовные сети.
Примите, как должное, что сейчас будет не до Украины, ваше место в мировой политики идет теперь перед Габоном.
показать весь комментарий
07.11.2020 03:32 Ответить
Ну а що таке Сінгапур? Фінансовий хаб, логістичний хаб, казіно плюс офшорна гавань. Чим тут особливо хвалитися ? Так, є порядок, мирно уживаються китайці, індуси та малайці. Але промисловості в Україні в 10 разів більше ніж в Сінгапурові. Просто вона знецінена і захоплена не-українцями (в сенсі не-патріотами). Господарювали б в українській промисловості українці - вже давно були б багаче Сінгапуру.
показать весь комментарий
07.11.2020 03:56 Ответить
Был сингапурский хаб - станет китайский.
Лишних хабов не бувает, особенно если захапать тот хаб можно совершенно безопасно.

P.S. Обсудили тут мы с мужем и решили, что на захват всей Австралии хватит одного батальона.
показать весь комментарий
07.11.2020 04:09 Ответить
захват Австралии у нее в голове! ... Китаем!... ты больная на голову вместе со своим руснявым мужем))... впрочем это не удивительно
показать весь комментарий
07.11.2020 04:17 Ответить
Я так понимаю, что на помощь Австралии всегда придут Великобритания и Канада. Ну и США, скорее всего. Был в прошлом году во время "недели флота" на одном из канадских эсминцев (HMS, Her Majesty Ship). Помощник капитана - женщина-офицер. И в охране стояли такие канадки с автоматами, что пол-города их фоткало. Так шо все в порядке.
показать весь комментарий
07.11.2020 04:37 Ответить
Проблема в том что Британия и Канада находятся полностью под властью глобалистов, мечтающих о "новом мировом порядке". И Америка находися на грани падения в этот "порядок". Возможно вы не представляете себе что это такое. Это - ультракоммунизм; куда там Ленину-Сталину-Троцкому. "Ковид" - это так, небольшая ложечка того варева которое уготовано всему человечеству старыми пердунами из Бильдербергского клуба. Они подмяли под себя Британию, Канаду и Новую Зеландию. Если они подомнут под себя Штаты, мы останемся одни против этих пердунов, которые командуют Китаем. Мы в этом году были в одном шаге от китайской оккупации, если вы не в курсе.
Вы, наверное, путаете ту цивилизацию англофонов которая победила во 2-й М.В., с теперешней, в которой мужчины не знают как обращаться с огнестрельным оружием, а в школах изучают "сексуальную диверсификацию" вместо математики, физики и химии.
показать весь комментарий
07.11.2020 04:52 Ответить
10 років тому я вважав себе лібералом. Зараз я відчуваю відразу до цього слова. Нібито закони економіки не помінялися, але ж людину мотивує працювати не тільки економічний зиск. В суспільстві де за годину праці на мінімальній зарплаті можна заробити на фунт яловичини - це вже не головний стимул. А от все решта якось подрібнішало і за-селфі-лось. З будь якої дури чи дурня можна зробити селебріті, і не треба читати книжок чи вивчати наук. А можна весь час воювати вчорашню битву як придумала демократична партія з цим "расизмом". І спрацьовує. Купа селфі-шних ідеалістів, які не бачать куди працюють ці "ліберальні" гроші (камала харіс династична мульти-мільйонерша, демократи-мери американських міст мульти-мільйонери, ведучі CNN купер та куомо - династичні мульти-мільйонери) волають крічалкі, за які їх діди вже заарештовувалися в 70-х і давно здобули всі ті свободи. Все показуха. А справжня мета всієї цієї ліберально-демократичної метушні ховається за банківською таємницею на кіпрі, в монако та якихось тихо-океанських островах на яких жодного швейцарського сейфу нема. Так що я згодний з вами, тільки я б називав це не комунізмом - там взагалі розстрілювали - а якось інакше. Але те що всі вони більшовики - в тому нема жодного сумніву.
показать весь комментарий
07.11.2020 09:19 Ответить
Все впереди! У тебя выбора не будет, либо встать на колени и поцеловать ботинок БЛМ овского отморозка, либо вогнать ему нож в печень или пулю девятого колибра! Кстати, а как насчет отмены второй поправки, которую анонсировала эта *****? Что он лично прийдет отбирать оружие? Так она же не сама прийдет- а прийдет либо с новой полицией из числа этих отморозков из гетто , либо с предпвшим тебя же шерифом и его помощниками. Вот такие дела , брат!
показать весь комментарий
07.11.2020 10:19 Ответить
блм та антіфа - це фасад, diversion. Серед громіл були переважно білі : безробітні, студенти, безхатьки, тітушки, придурки. Справжні бєспрєдєльщики сидять в кабінетах. Прикриті прокурорами та суддями. От що лячно ! Я ніколи не вірив в теорії конспірації, всі ці "протоколи мудрєцов" і так далі. А зараз призадумався. Я знаю що передвиборні обіцянки рідко хто виконує, але якщо камала харіс скасує право на зброю - то це громадянська війна, без жартів.
показать весь комментарий
07.11.2020 10:33 Ответить
Ты же адекватный человек, ты же видишь что происходит! Судя по комментариям , ты не троль под прокси и действительно живешь в Штатах. Ты же понимаешь, что идет государственный переворот и захват власти в США! Ты же прекрасно понимаешь что будет дальше! У Байдена серьозные проблемы со здоровьем, его выбор- это расчищение пути к Власти этой уонченной суки! Эксперты тешутся- типа Сенат остается республиканским и верховный суд, типа паритет. Но это дермо хочет рамширить его до 16 членов вместо 9- и Верховный суд их. Далее, делают Пуэрто Рико 51 штатом- это еще 1 сенатор. Далее, делять Калифорнию на четыре штата или на два или на три, насколько нужно! Там дпвно прошел референдум, это еще 2 или 3 сенатора, поюс округ Колумбия- и их большинство. Допустим, выборы через 4 года, запустят еще 11 миллионов нелегалов и дадут им гражданство, и на выборах в пролете. Ты же посмотри что творится , как фальцифицируются выборы, какие вбросы. Умерших людей по 120 лет записывают, что они голосуют! Янукович с его ПР просто отдыхают и нервно курят в сторонке! А масс медиа молчат!
показать весь комментарий
07.11.2020 10:47 Ответить
Ти все вірно пишеш. Загроза реальна. Але ж Пуерто-Ріко вже п'ятий чи шостий раз голосує за приєднання і щоразу не виходило. В Каліфорнії розділ не схвалили, той proposition не набрав більшості. Там, правда, білих вже 35% - решта азіати та мекси. Ну й тамтешні білі - це наполовину лгбт-шники чи маріхуанщики. Я думаю, Каліфорнія вже не Америка, це якийсь ссср, навіть Ілон Маск звідтіля хоче звалити, а Пітер Тіль вже давно в Сингапурі (навіть відмовився від громадянства США). Що цікаво, в містечках розкиданих по Шасті та С'єра-Неваді живуть одні білі - і там голосують за республіканців. Дістрикт Коламбіа це гниле місце, 90% за байдена, все продано. Всі мас-медіа та університети контролюються гнилими ліваками. Створили собі культ "шестидесятників", а насправді лейзі бастардз що від війська ховалися. Пізно вже, давай спати. Може вранці все поліпшиться ?
показать весь комментарий
07.11.2020 11:30 Ответить
Ніхто і ніколи в американців зброю вже не забере, навіть пробувати не будуть. Тим більше, якась харіс.
показать весь комментарий
08.11.2020 00:22 Ответить
Дурні!
Коли ви вже зрозумієте, що Америці і світові в цілому, начхати на Україну. Якщо завтра кацапи захоплять Неньку ніхто і пальцем не поворухне на наш захист.

Ніхто, крім нас, не буде нас захищати. Геополітика - украй цинічна річ. Країни поводять себе наче "пацаны на раёне". Сильні завжди мають слабших. Питання лиш у тому: грубо, чи з лубрікантом.

Нещасна та країна, що затамувавши подих, слідкує за виборами в іншій державі.
показать весь комментарий
07.11.2020 03:41 Ответить
еще одна звезда на букву "п"... вид у него какой-то потрепано-потертый... а раз уж вид - то есть ли у него мозги?
показать весь комментарий
07.11.2020 05:27 Ответить
все кацапчеги за слабую коррумпированную Америку, за байдуна с блм, антифой, вставанием на колени перед всяким наркоманским преступным сбродом.
показать весь комментарий
07.11.2020 05:41 Ответить
без цирка шапито будет скучно в мире.
показать весь комментарий
07.11.2020 05:50 Ответить
Трамп проиграл потому, что часть сторонников Республиканской партии голосовали против выскочки, который просто плюнул на Маккейна, одного из самых уважаемых республиканцев и американцев в истории, он пожинает плоды собственной глупости и наплевательского отношения к людям, типа "у меня есть бабло, значит ты говно", выскочка и мерзавец поставлен на место, у американцев, в отличии от нашего "мудрого нарида", хватило ума больше ошибок не повторять, Боже храни США и их союзника Украину!!!
показать весь комментарий
07.11.2020 06:37 Ответить
Закінчується епоха президентів-клоунів.
показать весь комментарий
07.11.2020 07:05 Ответить
Епоха клоунів при владі закінчиться разом з загальним виборчим правом.Раніше ніяк.
показать весь комментарий
07.11.2020 07:51 Ответить
Єдине втішає, що не тільки 73% укрінців такі дурні та ведуться на шоу популістів, а і американці повелись на шоу додіка. Добре, що хоч отямились, а гам ще три роки у цьому цирку жити.
показать весь комментарий
07.11.2020 14:45 Ответить
на Fox ротатым попугаям запретили называть Байдена president elect - совком засмердило...
показать весь комментарий
07.11.2020 14:50 Ответить
Все крупные амерские каналы прервали тираду трампа,тви блокирует его вопли,спецслужбы дали Байдену президенскую охрану,вдова Маккейна отыгралась на трампуше за все "хорошее"и даже миха к Байдену переметнулся))))публичные кацапы орут из всех щелей,что теперь нельзя ходить в Мак и жрать там-это помощь Байдену в их убийстве,а свинособачьи бабки снимают видео,где не признают выборы в США))))в общем,веселуха
показать весь комментарий
07.11.2020 08:28 Ответить
А цензоровські трампісти летять на іншу планету. Серйозно. Принаймі, вчора збирались. Їх лише двоє, тому ми й не помітимо. Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 2555
показать весь комментарий
07.11.2020 14:30 Ответить
Сказано сильно, но не все поймут. Слово "содержимое" надо поменять на "контент", а словосочетание "конец тренда" означает что будут пи@дить. Крепко. Вот так более понятно.
показать весь комментарий
07.11.2020 09:03 Ответить
Если Трамп проиграет - это будет означать средние века, право силы и моря крови,
показать весь комментарий
07.11.2020 09:04 Ответить
Я тут писал про махлёвки Байлена и демократов ...Так вот - https://mnenia.zahav.ru/Articles/3397112/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D1%81%D1%88%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
показать весь комментарий
07.11.2020 09:09 Ответить
😃 Ссылка на сРунет...очередная интернет помойка..
показать весь комментарий
07.11.2020 09:24 Ответить
Не если...а когда..
И это когда наступит 20 января 2021 года..
показать весь комментарий
07.11.2020 09:20 Ответить
Над кацапією напевно зарево від палаючої вати.
показать весь комментарий
07.11.2020 14:34 Ответить
Невже розпочнеться епоха "гриценків", у яких на службі "рахманини"? Смішно. Вам до Трампа як до неба рачки.
показать весь комментарий
07.11.2020 14:49 Ответить
Українська молодь та аналітики не розуміють внутрішніх проблем США. Хто досвідчений (як Яценюк) "розкладає яйця в різні кошики". А решта пригадують Трампу що він хотів підтримувати кооперацію з росією. Ніби це персонально Трамп (а не обама з байденом) вихолостив будапеський меморандум (який ніколи не був ратифікований Конгресом як міжнародний закон). Всі ці образи та претензії зрозумілі, але ж вони заважають цій молоді та аналітикам бачити що проблема глибше, і щоб поправити справи в Україні треба спочатку навести лад в США. Тут не так все гладко як розповідають. Тут величезні приховані дісбаланси, від внутрішнього боргу до зниклої свободи слова. Всіх примушують на роботі (як мене) виступати за права чорних та лгбт. Примушують. Альтернативну точку зору (що расизму тут давно нема) не вискажеш ніде, твітери та фейсбуки блокуватимуть тебе. Потім тобі перегородять вулицю, щоб лгбт з голими сраками пройшли pride-парадом перед очима твоїх дітей. Або щоб чорні репери з трусами поверх зпущених штанів розказали тобі "як хріново жити в білій Америці". А потім твій голос на виборах сфальсифікує "software glitch", як в Мічігані, і в інших 30 штатах три дні тому. А потім дивись норвезький серіал "Occupied" де показано як росія окуповує Норвегію задля продовження здобутку нафти, бо правляча екологічна партія норгів хоче замінити fossil fuels на thorium. А ЄС та росія шантажують їх, і надсилають "миротворчі російські війська для захисту від терористів". І штати норгів не захищають, а ЄС підтримує росію ... Все може статись ...
показать весь комментарий
07.11.2020 17:48 Ответить
У нас на роботі раз на два-три тижні присилають survey, питання стосуються умов праці, стосунків з колегами, оцінка боса і т.д. На окремі питання відповідь у балах, на інші - словами.
Можна додати особистий коментар.
Після того, що нам повідомили про блм і у мене відпала щелепа, я вирішила все, що тепер питатимуть, наскільки я розділяю company values - ставити 0 або дописати.
Друзі сказали: забий. Тобі потрібні проблеми ? Хочеш, щоб тебе звільнили ? Ти нічого не зміниш все одно, а клеймо расистки тобі притулять. Комп проб*ють (по внутрішній мережі).
Бо прецеденти за All Lives Mаtter були і в Штатах, і в Канаді. Причому - люди писали або просто ставили лайк на своїх особистих сторінках у соцмережах.
Я не писала нічого, але ставлю neutral або 2 з 10. Ось така "свобода слова" і "демократія".
Тебе примушують - інакше ти =изгой=.
показать весь комментарий
08.11.2020 01:55 Ответить
Не ,,ярких политиков с минимальным содержанием.. а клоунов-пи****ов
показать весь комментарий
07.11.2020 18:09 Ответить
Якщо Трамп програє, це означатиме кінець тренда на яскравих політиків з мінімальним змістом, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1396
показать весь комментарий
07.11.2020 20:26 Ответить
Страница 3 из 3
 
 