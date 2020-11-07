На самолеты во Францию будут пускать только с негативным тестом на COVID-19
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Франция в связи с пандемией коронавируса усилила ограничения на въезд граждан Украины.
Об этом сообщает посольство Франции, информирует Цензор.НЕТ.
"Начиная с 11 ноября с.г. перед посадкой на самолет, следующий во Францию из Украины, всем пассажирам в возрасте от одиннадцати лет необходимо предъявить отрицательный тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР), сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета", - сказано в сообщении.
По данным МИД, въезд в страну пока запрещен всем, кроме лиц, имеющих вид на жительство или долгосрочную визу Д, эквивалентную виду на жительство во Франции, а также родственников граждан страны.
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Граждане Украины, которые будут въезжать во Францию из стран, не входящих в ЕС, должны будут пройти двухнедельный карантин по адресу проживания в стране или в соответствующем специализированном учреждении, определенном Префектом.
Через Францию разрешен авиатранзит (24 часа) через международный аэропорт им. Шарля де Голля. В случае авиатранзита, необходимо при регистрации в пункте отправления предоставить вместе с бронированием билета на рейс в Париж подписанное заявление о международном передвижения.
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Тест більше тисячі вартує.
Тест давно вимагається. Його можна пройти в Борисполі або за місцем проживання. Так вимагають в Україні. Краще проходити в аеропорту Борисполі, щоб не мудохатися.
А такі розумники "а давайте ми Франції заборонимо" - сходіть на Київський залізничний вокзал та вимагайте тестім у гівно-натовпу, що кожен день през зі сморідної раші. Чому там вас, поборників права, не чутно?
До речі, не розумію тих, хто радіє африці у Франції. Так, це біда. Але в Україні є активна й сильна 5-та колона мокшан. Тобто - раша є в Україні. От за це переживайте.
Від прилітаючих до України Французів Україна вимагає спеціальної ковідної страховки. Вона у Франції коштує 80 євро.