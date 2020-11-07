РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15199 посетителей онлайн
Новости За рубежом
2497 10
карантин (15793) Франция (1147) COVID-19 (17504) коронавирус (16340)

На самолеты во Францию будут пускать только с негативным тестом на COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

На самолеты во Францию будут пускать только с негативным тестом на COVID-19

Франция в связи с пандемией коронавируса усилила ограничения на въезд граждан Украины.

Об этом сообщает посольство Франции, информирует Цензор.НЕТ.

"Начиная с 11 ноября с.г. перед посадкой на самолет, следующий во Францию из Украины, всем пассажирам в возрасте от одиннадцати лет необходимо предъявить отрицательный тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР), сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета", - сказано в сообщении.

По данным МИД, въезд в страну пока запрещен всем, кроме лиц, имеющих вид на жительство или долгосрочную визу Д, эквивалентную виду на жительство во Франции, а также родственников граждан страны.

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав сократил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19. СПИСОК

Граждане Украины, которые будут въезжать во Францию ​​из стран, не входящих в ЕС, должны будут пройти двухнедельный карантин по адресу проживания в стране или в соответствующем специализированном учреждении, определенном Префектом.

Через Францию ​​разрешен авиатранзит (24 часа) через международный аэропорт им. Шарля де Голля. В случае авиатранзита, необходимо при регистрации в пункте отправления предоставить вместе с бронированием билета на рейс в Париж подписанное заявление о международном передвижения.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Для меня ее надеть - это смерть": учительница на Ривненщине отказывается носить на работу маску даже после штрафа в 17 тыс. грн. ВИДЕО

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+4
И зачем туда ездить ? Проще в Африку. Там тоже много негров.
показать весь комментарий
07.11.2020 05:31
+1
То есть, с лихорадкой Эбола ни о чем переживать не надо?
показать весь комментарий
07.11.2020 00:05
+1
Может быть надо ИЗ Франции??
показать весь комментарий
07.11.2020 07:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То есть, с лихорадкой Эбола ни о чем переживать не надо?
показать весь комментарий
07.11.2020 00:05 Ответить
ох ты йок...ишь ты подишь ты...а мы французов тем более без тестов пускать не должны!
показать весь комментарий
07.11.2020 00:21 Ответить
Ще пару візитів Янелоха до Парижу і українців взагалі пускати туди не будуть.
показать весь комментарий
07.11.2020 00:23 Ответить
И зачем туда ездить ? Проще в Африку. Там тоже много негров.
показать весь комментарий
07.11.2020 05:31 Ответить
Вартість поїздки зростає.
Тест більше тисячі вартує.
показать весь комментарий
07.11.2020 06:35 Ответить
Ех, блін, а я тільки но збирався до Ніцци!!
показать весь комментарий
07.11.2020 07:01 Ответить
Может быть надо ИЗ Франции??
показать весь комментарий
07.11.2020 07:06 Ответить
А де в Україні можна пройти тест, щоб не раніше 72 год. до вильоту?
показать весь комментарий
07.11.2020 09:58 Ответить
Я не розумію тих, хто починає юморити на кшкалт "а давайте й із Франції вимагатимемо тест".
Тест давно вимагається. Його можна пройти в Борисполі або за місцем проживання. Так вимагають в Україні. Краще проходити в аеропорту Борисполі, щоб не мудохатися.
А такі розумники "а давайте ми Франції заборонимо" - сходіть на Київський залізничний вокзал та вимагайте тестім у гівно-натовпу, що кожен день през зі сморідної раші. Чому там вас, поборників права, не чутно?
До речі, не розумію тих, хто радіє африці у Франції. Так, це біда. Але в Україні є активна й сильна 5-та колона мокшан. Тобто - раша є в Україні. От за це переживайте.
показать весь комментарий
07.11.2020 10:02 Ответить
Й ще додам.
Від прилітаючих до України Французів Україна вимагає спеціальної ковідної страховки. Вона у Франції коштує 80 євро.
показать весь комментарий
07.11.2020 10:23 Ответить
 
 