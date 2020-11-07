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Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки"

Послы Германии и Франции в Украине отмечают важность открытия КПВВ "Счастье" на линии разграничения на Донбассе, что является одним из результатов реализации договоренностей "Нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"КПВВ "Счастье": один из конкретных результатов последнего саммита "Нормандской четверки". Очень современный и привлекательный! Я надеюсь, что многие люди с неподконтрольных территорий скоро могут использоваться этими услугами! Важный шаг в борьбе за сердце людей!", - написала в пятницу в Twitter посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

"Рад быть сегодня вместе с Владимиром Зеленским на КПВВ "Счастье" на линии разграничения на Донбассе. Заработает уже 10/11. Облегчит повседневную жизнь людей. Поздравления за эту работу. Реализация одного из решений "Нормандского" саммита в Париже. Браво Украина", - отметил в свою очередь в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетил новый КПВВ "Счастье" на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями дипломатических миссий осмотрел новый контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Счастье" на линии разграничения на Донбассе, который начнет работу 10 ноября. В этот день также будет открыт КПВВ "Золотое".

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Топ комментарии
+19
Приветствуют -потворствуют хуйлу , лицемеры озабоченные
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07.11.2020 00:26
+16
Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 2931
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07.11.2020 01:15
+11
А шо в Німеччині вже забули, як Берлін був муром перегороджений? А дві Німеччини теж забули? А я пам'ятаю.
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07.11.2020 01:10
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Приветствуют -потворствуют ***** , лицемеры озабоченные
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07.11.2020 00:26 Ответить
Вы любите розы?
А я на них срал
(с)
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07.11.2020 00:47 Ответить
Ах, какое "счастье"!
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07.11.2020 00:50 Ответить
Да уж.Смешно слышать от свободных и подстёгивающих юморов муслимов от смеха еоторого теряют голову.Ну вы красавцы французы!Где головы,а где свобода слова.Вы выбираете потерять голову,ане свободу слова Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 7481
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07.11.2020 00:53 Ответить
Давайте дадим им коридор в Париж и Берлин. Посмотрим как акционэры Газпрома обрадуются етому
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07.11.2020 01:03 Ответить
Надеюсь все в курсе такого романа как 12 кругов ада в Божественной комедии Данте.Можно по разному к нему относиться.Но там чётко прорисованы искания крестоносца своей души,признании убийства неверных и покаянии.А теперь скажите мне люди,есть ли подобные книги у мусульман?Где их покаяние?Где у них признание человека,как творения творца Бога их Аллаха и почему они наруют течению планов и замыслов его на ту или иную душу....Вмешиваясь в ход и течение жизни не запланированное ими. Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 3686
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07.11.2020 01:09 Ответить
Ви читали Коран?
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07.11.2020 07:54 Ответить
А шо в Німеччині вже забули, як Берлін був муром перегороджений? А дві Німеччини теж забули? А я пам'ятаю.
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07.11.2020 01:10 Ответить
Моя ж ты лапа!Мой батя ще помнит,как по милкивеям с танка буханкой стрелял по приколу.Пока Горбачёв не спас коровок.Хлоп и коровка на бок
Yaki-Da - I Saw You Dancing https://youtu.be/qx89ylJyeKU Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 2993
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07.11.2020 01:22 Ответить
хорошая у тебя наследственность, "по приколу" Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 7401
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07.11.2020 02:11 Ответить
Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 2931
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07.11.2020 01:15 Ответить
Да гнать ср*ной метлой этих патологических "потребителей" украинских пенсий, пусть ху*ло их и содержит. А эти все послы пусть "приветствуют" свое миграционное "счастье".
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07.11.2020 01:42 Ответить
Вот нахрена той Германии и Франции это "Счастье"? Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 2198
Как еще "борьба за сердце людей ваты"? Там мозг отсутствует (съеден рашистской пропагандой) - зачем кому нужно их сердце? Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 575
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07.11.2020 02:07 Ответить
Ну конечно же глубокоозабоченные ублюдки радуются тому, что нашлись лохи готовые добровольно кормить оккупантов, да еще и менять Конституцию им в угоду.
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07.11.2020 02:24 Ответить
только не лохи, а враги
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07.11.2020 05:30 Ответить
Да здравствует украинский Карабах!
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07.11.2020 05:10 Ответить
"Кричали женщины "УРА!"
И в воздух чепчики бросали"
"Горе без ума". Зеленский 2020
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07.11.2020 05:29 Ответить
А зелене лайно будує їм мости.
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07.11.2020 08:14 Ответить
Ну и в чем позитив.. Это по факту признание существующего положения. Приднестровье 2. Будь по другому, эта линия вообще должна была бы перекрыта для пересечения и транспортом и людьми. За прошедшие 6-7 лет те кто хотел ( беженцы) покинуть эти территории уже их покинули. ВСЕ. А так создают условия что бы ту строну все устраивало- стреляйте , мы не отвечаем, отвод войск - оккей, пенсии и соц выплаты в дополнение к тому что платят оккупанты - да ради бога, за продуктами и лекарствами - будьте добры, контрабанда полным ходом , грузы, гуманитарка все действует., за воду и электричество из Украины можно не платить. УРА !!! победа.. УРА !!! достижение открыт очередной новый " пограничный пункт" со всеми условиями ( для людей с паспортами "ДНРоЛНРий" и РФ, голосовавших неоднократно за отделение от Украины. Так что все " в ажуре".
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07.11.2020 08:36 Ответить
Це ще не вечір. В майбутньому знову відведуть війська і цей пункт пропуска "подарують" "тій стороні", а самі будуть облаштовувати вагончикиз послідуючим будівництвом нового пункта.
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07.11.2020 09:38 Ответить
Такие глупые деферамбы со стороны послов, только развязывают дальше руки шмаркле по сдаче Украины.
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07.11.2020 13:04 Ответить
Послы германии и франции-конченные уроды Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 2561
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07.11.2020 09:10 Ответить
Шановні панове посли! Які ще можуть бути сердця в зомбі! Там чисто прагматичний інтерес. І ще прохання - навіщо вам наш цирк, без ваших реприз своїх клоунів вистачає.
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07.11.2020 09:33 Ответить
Безкінечно можна дивитися на три речі: як Зеля не горить від сорому, як у журнашлюх тече слина на Пороха, і як помирає Гепа. <C>

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07.11.2020 09:40 Ответить
Якась шизофренія з лозунгом - Допоможи окупанту! В чому сенс цих переходів, ДРГ постачати до України, чи контрабанду чи СЗР годувати інформацією. Коли буде ДиРа в складі України то тоді і переходи не потрібюні, як і тупорилі гумконвої до ДиРи.
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07.11.2020 10:35 Ответить
Напрасно террористам и бандитам делают такие подарки. Чувствуется, что западные "товарищи" в этом вопросе не разобрались. Если сейчас закрыть все КПВВ лет на 25, то это принесён несомненно больше пользы.
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07.11.2020 13:01 Ответить
Да во всем эти уроды разобрались, им просто выгодно, чтобы жертва кацапской агрессии вела себя та. как будто никакой войны нет, тогда можно и дальше делать вид, что ничего страшного не происходит и совместно с парашкой строить северные потоки и не только их. Лицемерие и двуличность еврошлюх давно известна, во время Голодоморов эти скоты вели себя так же, прикидывались дурачками и делали вид что не знают о происходящем, при этом во всю трындя про демократию и свободу и скупая по дешевке зерно вывезенное из Украины.
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07.11.2020 13:53 Ответить
 
 