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Новости Политика Украины
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письмо (106) Национальная гвардия (890) Маркив (151)

Маркив привез из итальянской тюрьмы 20 кг писем и рисунков от поддержавших его украинцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Маркив привез из итальянской тюрьмы 20 кг писем и рисунков от поддержавших его украинцев

Нацгвардеец Виталий Маркив, освобожденный из итальянской тюрьмы, рассказал, что вышел на свободу с двумя сумками писем, которые ему присылали люди в знак поддержки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили глава МВД Арсен Аваков и сам Маркив в эфире "Свобода слова" Савика Шустера

Аваков отметил: "Мы встречали Виталия, он выходил с сумками (из тюрьмы) желтого яркого цвета, я у него спрашиваю: "Что ты несешь?", а он говорит: "Это письма мои".

Маркив подчеркнул: "Письма были, рисунки. Там действительно килограмм 20 было. Я решил ни одного письма или рисунке там не оставлять и все привез с собой. Это самое главное, что я забрал с собой из тюрьмы".

Нацгвардеец рассказал, что чувствовал огромную поддержку от украинской диаспоры в Италии, которые пикетировали различные конституционные органы в Италии.

Также на Цензор.НЕТ: Я был в одной из крупнейших тюрем Ломбардии, где сидели осужденные за тяжкие преступления: меня поместили на этаж с ограниченными правами, - Маркив

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.

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Топ комментарии
+10
Зворушливо.
Щасти тобі, Віталію !
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07.11.2020 00:52
+2
Лобызания с Аваковым.. Можно ли от этого отмыться?
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07.11.2020 04:07
+2
Виталий Маркив, ты герой!
Вновь становись в Киборгов строй.
Не удалось кремлёвской мрази,
Дать срок и вывалять у грязи!
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07.11.2020 09:19
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Зворушливо.
Щасти тобі, Віталію !
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07.11.2020 00:52 Ответить
ти забув пігулку прийняти?
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07.11.2020 01:02 Ответить
і високо "поднялся"? У небо? )))))))))))))))
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07.11.2020 01:03 Ответить
з твого телефону, хер-ой?
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07.11.2020 01:01 Ответить
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какой маркив?? Маркив привез из итальянской тюрьмы 20 кг писем и рисунков от поддержавших его украинцев - Цензор.НЕТ 8464 если что не читаеш ,,маркив титульная обложка"большой книги (как вариант билборда) АВАКОВ!!(начинаются статьи с ,,маркив"последующее и до окончания всё про АВАКОВА) Маркив привез из итальянской тюрьмы 20 кг писем и рисунков от поддержавших его украинцев - Цензор.НЕТ 9738 Маркив привез из итальянской тюрьмы 20 кг писем и рисунков от поддержавших его украинцев - Цензор.НЕТ 9559
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07.11.2020 00:58 Ответить
а фоточку листів слабо було викласти, Цензоре?? ))
Приємно що українці не забувають своїх захисників!!
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07.11.2020 01:00 Ответить
Так зворушливо. Аж до сліз.
Особливо, якщо врахувати опіку не кого-небудь, а самого Авакова.
Піду, мабуть, пошукаю хустку..
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07.11.2020 01:20 Ответить
розслабся, Сабаков облізе як шелупень, а визволення Воїна залишиться

за це варто боротись !
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07.11.2020 01:42 Ответить
Будущий зам.министра МВД)
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07.11.2020 04:04 Ответить
Лобызания с Аваковым.. Можно ли от этого отмыться?
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07.11.2020 04:07 Ответить
Маркив привез из итальянской тюрьмы 20 кг писем и рисунков от поддержавших его украинцев - Цензор.НЕТ 7557
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07.11.2020 10:17 Ответить
Письма аваков отдельным фальконом вез?
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07.11.2020 07:29 Ответить
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Раскрутка по типу Нади Савченко? Или только пиар Авакова с президентом? Если не это, так пусть займутся вдвоем теми, кто в наших тюрьмах сидит! А там есть и АТО-шники, и добровольцы!
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07.11.2020 08:28 Ответить
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Да, чувачок не промах. Будет ситуацию использовать с максимальной выгодой. А собственно героизм в чем? Просидел в итальянской тюрьме и .... бинго? Вон ребята с тяжелыми ранениями, инвалиды на которых государству плевать, а этого , кстати, послушал по телеку, эдакий "огурчик" с задатками самолюбования. Этот и в депутаты пролезет и всевозможные и не возможные ништяки для себя выбьет, причем не важно с какой партией.
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07.11.2020 09:33 Ответить
Виталий Маркив, ты герой!
Вновь становись в Киборгов строй.
Не удалось кремлёвской мрази,
Дать срок и вывалять у грязи!
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07.11.2020 09:19 Ответить
 
 