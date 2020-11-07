После теракта в Вене от должности отстранили главу антитеррористического бюро - из-за "недопустимых ошибок"
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Главу Управления по борьбе с терроризмом в Вене Эриха Цветтлера отстранили от должности по собственному желанию из-за ряда ошибок, которые сделали возможным террористическое нападение в столице Австрии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.
Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил о "очевидных и недопустимых ошибках" спецслужб страны.
Так, словацкие правоохранители обращались к австрийским коллегам и сообщали, что в июле человек, который устроил теракт, пытался купить боеприпасы. Также стало известно, что он встречался в Германии с двумя мужчинами, которые находились перед наблюдением спецслужб.
Также его досрочно выпустили из тюрьмы, куда он попал за намерение поехать воевать в Сирию на стороне боевиков "Исламского государства". Он смог обмануть систему программы дерадикализации.
То есть мужчина не только смог обмануть эту систему, а потом спецслужбы не заметили свидетельств, что он готовит нападение.
После теракта власти закрыли две мечети, которые посещал нападающий, потому что они, вероятно, способствовали радикализации. Одна из этих мечетей - Оттакринг (Ottakring) - известная своими связями с исламистами, добавляет BBC.
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не придётся тратить 2-3 миллиона евро на длительное предварительное следствие и судебный процесс, не придётся оплачивать дорогостоящие услуги 5-6 адвокатов, производство психиатрической экспертизы этого выродка.
І достроково випустили, певно, за "зразкову поведінку" ?
P.P.S. Один из нападавших джихадистов убит, имея при себе пояс смeртника, автомат и полную сумку боеприпасов. Я очень сильно подозреваю, что действовали хорошо обученные боевые соратники академика РАН Ахматыча, коих Австрия напринимала чуть ли не сотню тысяч в начале 2000-х, бедных сиротинушек.По ТВ всё время звучит мысль, что действовали хорошо обученные военному делу профи. Но не исключено, что этих потом завезли, дорогих гостей Матери народов, прямо из ИГ.
Интервьюируемые политички и политики наперегонки соревнуются в изъявлении своей неподражаемой, ярко, фальшивым электрическим светом сияющей на весь сетевой мир добродетели и умении попугайски повторять давно набившие оскомину и совершенно бессмысленные слова о "наших мыслях о потерпевших в этом трусливом нападении", и о "необходимости ещё сплочённее защищать наши общие ценности демократии и прав человека". Это и смешно, и тошнотворно одновременно. Неужели эти наши клоуны и упыри действительно так непробиваемо тупы, что не понимают, что то, что происходит -- вполне закономерные плоды их же преступной, самоубийственной политики последних 10-15 лет, но особенно Европейской Катастрофы жутких 2015-16 гг, периода Новой Хиджры и начала Тёмных веков?
Теперь, господа, "кушайте и не подавитесь".