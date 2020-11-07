Наемники РФ за сутки два раза нарушили перемирие, в ВСУ без потерь
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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки, 6 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, режим прекращения огня враг нарушил вблизи Авдеевки, применив стрелковое оружие и гранатометы различных систем. А недалеко от населенного пункта Новолуганское противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Вражеские выстрелы были неприцельные, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.
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преЗЕдент же сказал... стреляют-ранят-убивают... но перемирие не нарушают...
только та сторона - это самое грозное что выдавил из себя галвнокакбыкомандующий
Сьогодні, 7 листопада 2020р на передовій загинув воїн 80-ї аеромобільної бригади Свинарик Олег Олегович! 23.08.2000 року народження. Йому було лише 20 років! Вічна пам'ять Воїну України!
Наемники РФ за сутки два раза нарушили перемирие, в ВСУ без потерь З яких джерел бере цензор такі новини?