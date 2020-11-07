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Наемники РФ за сутки два раза нарушили перемирие, в ВСУ без потерь

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ за сутки два раза нарушили перемирие, в ВСУ без потерь

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 6 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, режим прекращения огня враг нарушил вблизи Авдеевки, применив стрелковое оружие и гранатометы различных систем. А недалеко от населенного пункта Новолуганское противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вражеские выстрелы были неприцельные, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

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Наемники РФ за сутки два раза нарушили перемирие, в ВСУ без потерь 01

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Топ комментарии
+8
а кто сказал что у нас перемирие? это тот кто сказал на Порошенко, что он "наживается" на войне?
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07.11.2020 08:22
+6
Якщо не вцілили в когось, то нещітаіцца.
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07.11.2020 08:17
+6
Сосед кидал камни в окна ,моего дома ,но не прицельно ,окна целы ,решил после этого перенести забор в свою сторону ,может быть это разбудит в нем милосердие , и он перестанет кидать камни и вернёт хоз блок ,захваченный 5-ть лет назад ,перестанет приставать к жене 🙏🤦🤫🤔🙄😂😂😂😂😂
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07.11.2020 08:20
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Якщо не вцілили в когось, то нещітаіцца.
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07.11.2020 08:17 Ответить
Сосед кидал камни в окна ,моего дома ,но не прицельно ,окна целы ,решил после этого перенести забор в свою сторону ,может быть это разбудит в нем милосердие , и он перестанет кидать камни и вернёт хоз блок ,захваченный 5-ть лет назад ,перестанет приставать к жене 🙏🤦🤫🤔🙄😂😂😂😂😂
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07.11.2020 08:20 Ответить
В хоз блок сусід до сірих щурів, які ще там жили 5 років назад, сусід підселив елітних мокшанських щурів. Тепер сусід вимагає, щоб ми в той крисятник дали воду, інакше нам всі вікна повибиває...
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07.11.2020 09:54 Ответить
а кто сказал что у нас перемирие? это тот кто сказал на Порошенко, что он "наживается" на войне?
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07.11.2020 08:22 Ответить
Так, він, оманський зелений бариґа.
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07.11.2020 08:23 Ответить
А що скаже ОБСЄ? Таки два обстріли?
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07.11.2020 08:22 Ответить
у ОБСЕ и не спросят...
преЗЕдент же сказал... стреляют-ранят-убивают... но перемирие не нарушают...
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07.11.2020 09:17 Ответить
Заголовок какой-то неправильный. Бубочка утверждает, что перемирие длится уже больше ста дней.
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07.11.2020 08:26 Ответить
Разводить,разводить, и еще раз разводить! В.Зеленский.
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07.11.2020 08:28 Ответить
Зельцман розвів лохів і далі продовжує розводити.
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07.11.2020 08:32 Ответить
каждый день бьют по морде, но миролюбиво...
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07.11.2020 08:34 Ответить
Почему наемники?Почему не российские оккупанты? Найманці РФ за добу двічі порушили перемир'я, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 1331
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07.11.2020 08:38 Ответить
ничесе... такое нельзя писать...
только та сторона - это самое грозное что выдавил из себя галвнокакбыкомандующий
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07.11.2020 09:18 Ответить
А ОБСЄ написало що 52. Штаб ООС мабуть просто затирає десятки. Цікаво, а якщо під хатою цих підрахуїв кожен день робити по два неприцільних постріли, вони теж це будуть вважати режимом тиші?
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07.11.2020 10:05 Ответить
ВОТ И БЕЗ ОБСТРЕЛОВ!!!!

Сьогодні, 7 листопада 2020р на передовій загинув воїн 80-ї аеромобільної бригади Свинарик Олег Олегович! 23.08.2000 року народження. Йому було лише 20 років! Вічна пам'ять Воїну України!


Найманці РФ за добу двічі порушили перемир'я, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 9455
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07.11.2020 19:39 Ответить
07.11.20 08:10
Наемники РФ за сутки два раза нарушили перемирие, в ВСУ без потерь З яких джерел бере цензор такі новини?
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07.11.2020 19:45 Ответить
 
 