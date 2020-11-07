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Новости За рубежом
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Байден (1401) выборы (6465) США (9352)

Байден пока не готов объявить о победе, но уверен в ней: Цифры показывают, что выиграем с явным перевесом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден пока не готов объявить о победе, но уверен в ней: Цифры показывают, что выиграем с явным перевесом

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден в своем обращении заявил, что сегодня не будет объявлять о победе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

"У нас еще нет окончательного заявления о победе, но цифры показывают нам ясно и убедительно: мы выигрываем выборы", - сказал Байден, обращаясь к избирателям.

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Он отметил, что еще сутки назад его кандидатура отставала в Джорджии, а теперь он лидирует там. Похожая ситуация в Пенсильвании, Аризоне и Неваде.

"Мы собираемся выиграть эту гонку с явным перевесом", - подчеркнул Байден.

Он добавил, что не позволит, чтобы кто-то остановил подсчет голосов.

"Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить это. Я не позволю, чтобы это произошло", - заявил кандидат от демократов.

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Он сообщил, что его команда начала переговоры с экспертами в здравоохранении о планах реагирования на пандемию.

"Я хочу, чтобы все знали, что в первый же день мы собираемся привести в действие наш план борьбы с этим вирусом", - завил Байден.

Он пообещал, что его администрация "может спасти много жизней в ближайшие месяцы".

Байден добавил, что его обязанностью как президента будет "представлять всю нацию." "Мы можем быть противниками, но мы не враги. Мы же американцы", - заявил он.

"Я никогда не был так оптимистичен в отношении будущего этой страны", - заключил Байден.

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Ранее СМИ прогнозировали, что Байден в пятницу вечером объявит себя победителем президентских выборов.

Голосование в США состоялось 3 ноября. На данный момент ситуация складывается в пользу Байдена. Между тем его соперник, действующий президент США Дональд Трамп, требует пересчета голосов в некоторых штатах.

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Топ комментарии
+34
Свинорусы-вешайтесь.
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07.11.2020 08:30
+30
Где-то тихо заплакало маленькое хуйло
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07.11.2020 08:35
+28
Свиноруси синхронно по команді верещать про фальсифікації виборів. Схоже, що в них і в Трампа одна методичка
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07.11.2020 08:34
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Ну вот сразу видно отличие адекватного человека от самовлюбленного идиота. Не кажи "гоп", поки не перескочиш.
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07.11.2020 09:07 Ответить
широко распахнутая рыжая пасть - не есть решение проблемы.выносите уже ету рыжую тварь....
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07.11.2020 09:07 Ответить
Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 5974
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07.11.2020 09:09 Ответить
Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 144
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07.11.2020 09:10 Ответить
Всё,америкосы. Давай перевыборы.))
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07.11.2020 09:29 Ответить
А не объявить ли им по этому поводу ещё и голодовку, чтобы сдохнуть назло Байдену.
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07.11.2020 10:47 Ответить
Pro Baidena rano govorit,a vot s Trampam vsio poniatno.
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07.11.2020 09:10 Ответить
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...нынешняя демпартия - это временный и уродливый союз корпоратократии и левой черни.

Левая чернь согласилась на то, чтобы президентом стал, пожалуй, самый коррумпированный партийный номенклатурщик, но только при условии, что вице-президентом станет конченная левачка Камала Харрис .
Леваки надеются, что либо Байдена вскоре отстранят от власти в порядке импичмента за его жуткую коррупцию, либо его вынудят уйти по состоянию здоровья. И тогда Президентом станет метисная левачка...
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07.11.2020 09:11 Ответить
Перейдіть до наступного пункта методички.
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07.11.2020 09:22 Ответить
интереснейшая информация по выборам, если это правда, что все нормальные бюллетени меченные:
https://www.nexusnewsfeed.com/article/geopolitics/ballot-fraud-sting-operation-playing-out-in-the-usa
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07.11.2020 10:09 Ответить
метисная левачка... тепер я бачив все !!!
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07.11.2020 11:05 Ответить
Метисная левачка намноо правее и ближе к демократии, чем скрытый эурэйй.
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07.11.2020 11:10 Ответить
Мега проект китайцев типа железная дорога из Вашингтона в Пекин длиной 13 000 км может не получится....Берингов пролив РАБссия закроет... Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 1324 Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 1324
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07.11.2020 09:12 Ответить
ну? я пойду? Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 3547
Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 9906
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07.11.2020 09:15 Ответить
Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 3663
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07.11.2020 11:14 Ответить
Кстати расстояние между Вашингтоном и Пекином 1 км условной границы,они соседи в Азии... Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 10000
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07.11.2020 09:18 Ответить
не уверен шо вы имели ввиду, но -

shortest distance between China and United States is 11,671 km= 7,252 miles.
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07.11.2020 09:27 Ответить
Время разбрасывать гусей и время собирать.
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07.11.2020 09:21 Ответить
"Мечты о великой россии всегда заканчиваются карточками на хлеб"Байден.
Ну конвульсии свинособак ожидаемы)))трампуша ,лично,себе такого не позволял
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07.11.2020 09:22 Ответить
вспомните демократов, никакого оружия Украине они не дали Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 8224
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07.11.2020 09:23 Ответить
Да ты шо?? А кто же тогда дал если демократов в сенате большинство??
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07.11.2020 09:35 Ответить
Абама против был очень
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07.11.2020 09:37 Ответить
обама сраный миротворец, за шо получил нобелевскую премию, но причем тут Байден? как это вообще у таких как ты в голове укладывается, пусть сначала станет презом вот тогда и кричи
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07.11.2020 09:42 Ответить
лучше сразу начать присматриваться к человеку
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07.11.2020 09:45 Ответить
Присматривайся...тебе никто не мешает...у тебя будет еще как минимум 4 года на это...
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07.11.2020 09:47 Ответить
Байден уже сказал Украина получит столько вооружения и денег сколько будет нужно, куда тут присматриваться, или он балабол как у нас политики? но там так не делают, у них другой менталитет они слово держат
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07.11.2020 09:48 Ответить
когда это он такое сказал
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07.11.2020 09:50 Ответить
В гугле забанили? "Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики", - заявив Джо Байден, цитує "Голос Америки". "У військовій сфер, я надав би безпекову допомогу від США, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатись. Я також би розширив успішне навчання збройних сил України
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07.11.2020 09:52 Ответить
Если тебя интересует точная дата...то это было 24 августа ..в День Независимости Украины..
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07.11.2020 10:00 Ответить
😃 А где ты увидел Обаму в кандидатах на пост Президента США???
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07.11.2020 09:42 Ответить
обамка уже дембельнулся Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 336
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07.11.2020 09:46 Ответить
Обама уже 4 как дембельнулся...а ты все стонешь... что подьезды и лифты до сих пор не отмыли??
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07.11.2020 09:49 Ответить
Так ОБама як і Порошенко продовжують гадити, один в під*їздах і ліфтах, інший - комусь в штани.
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07.11.2020 10:33 Ответить
Ніхто не дав , ті "джавеліни",що були надані за каденції трампа - непотріб бракований .
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07.11.2020 09:35 Ответить
Україна знищила стратегічні ракети і шахти, обслуговування протиповітряної оборони яких для США зекономило 4,5 млрд.доларів і за це США яка не виконала свої міжнародні зобов'язанні надав Трамп якісь Джевеліни , які може виготовляти і оборонпром України, якби йому не заважали і не нав'язували свої креатури зарубіжні центри впливу, в тому .числі і США.
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07.11.2020 10:05 Ответить
Страдалец, ты поосторожней, страшные демократы могут открыть в твоем подъезде бесплатный сортир...
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07.11.2020 09:49 Ответить
І деми і республіканці , в Конгресі , , майже одноголосно проголосували за надання зброї Україні , тому в Трампа не залишилось вибору , як тільки поставити під рішенням і свій підпис . Зброю Україні надав КОНГРЕС , а не Трамп . Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 8173 .
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07.11.2020 10:02 Ответить
Вы очень много не знаете о Мировой политике,может это и к лучшему...
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07.11.2020 09:25 Ответить
Пора уже признать Байдена президентом а Трампу и так дел хватает , у него свой бизнес, он миллиардер, вот пусть бизнесом и занимается
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07.11.2020 09:32 Ответить
Ага. Трамп винен більше втричі, ніж у нього є грошей. Трампа кредитори порвуть, коли він втратить посаду
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07.11.2020 09:37 Ответить
Ему дадут бесплатного адвоката.
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07.11.2020 11:04 Ответить
А также обеспечат бесплатное питание, проживание, лечение и все остальное. Может даже дадут швейную машинку - варежки шить, или чем они там в США заключенных занимают Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 7282
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07.11.2020 12:29 Ответить
Будут снимать кожу полосками как на американском флаге.
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07.11.2020 11:05 Ответить
Байден придет порядок в мире наведет и пацакам опы надерет
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07.11.2020 09:50 Ответить
Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 3833
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07.11.2020 09:51 Ответить
Трампуша скоро заверещіть "путєн ввєді"
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07.11.2020 10:32 Ответить
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07.11.2020 10:57 Ответить
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Не хочу тебя расстраивать, Джо, но трампуйло уже объявил себя победителем президентской гонки. А в гонке не может быть два победителя!
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07.11.2020 10:58 Ответить
Бомбит кацап?
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07.11.2020 11:01 Ответить
Хуже: ивоаштрисёт !!! Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 9248
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07.11.2020 11:04 Ответить
Америка прожевала Трампа, скривилась и выплюнула.
Фу-у, какая гадость ...
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07.11.2020 11:00 Ответить
Кацапы, ваши бюллетени опять, паходу, не посчитали... Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 5782
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07.11.2020 11:01 Ответить
Теперь ещё скажут своё слово все, кого Трамп поувольнял и преследовал за нелояльность.
Мало не покажется, а без должности он уже никто, и его долги 940 млн. никуда не делись.
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07.11.2020 11:17 Ответить
Подивимось,може Байден дійсно почне поставки в Україну реальної зброї,а не якоїсь муйні,як при нігеру та вуткі.
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07.11.2020 11:20 Ответить
Старість Байду дома не застане!
Штати перетворюються на геронтологічний заповідник яким був сересер, мені це не подобається, бо висихає не тільки тіло, а і мозги!
Подивимось, що за герої прийдуть до влади в Штатах, Тромб уже геройствував більше патяканням ніж ділом!
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07.11.2020 12:01 Ответить
Надеюсь Байден их не разочарует Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 2820
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07.11.2020 12:33 Ответить
Фігня якась. Трамп жодних поступок Росії не зробив.
А от Росія та Китай фінансували демократів: соціалістів, нео-марксистів та іншу ліву шваль типу Антіфа та БЛМ
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08.11.2020 08:12 Ответить
Надеюсь с приходом Байдена(а он уже Президент на 99,9999%)-будут новые полезные санкции для Рашки? И по-больше.
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07.11.2020 12:31 Ответить
Імперіі розвалюють старі пердуни...Останній рз так було з Радянським Союзом,тепер черга Штатів...
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07.11.2020 12:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gRHu9Y3igXg
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07.11.2020 12:47 Ответить
Вот вам и первое наглядное отличие рыжего жлоба от джентльмена.
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07.11.2020 12:50 Ответить
Додік Донні фсьо. Треба його виносити з Білої хатинки, сам він не піде.
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07.11.2020 12:59 Ответить
Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 7743
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07.11.2020 13:51 Ответить
Democrats and Media in 2016: Russia hacked the election.
Democrats and Media in 2020: Election fraud is impossible.
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08.11.2020 08:06 Ответить
Самое смешное что именно лаптеголовые русские валенки озаботились Американским судопроизводством и демократией.
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07.11.2020 14:50 Ответить
смотришь на electoral map любого штата - как ни город, так синий, как ни прерии так красное - тенденция однако...
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07.11.2020 15:07 Ответить
--- Вельмишановні прихильники Трампа ! / це для заблукалих.та ажніяк НЕ пропутінських плібеїв .../ Згадайте .як від зустрічі Трампа і путіна липні 2018 р. змарудило . аж до блювот . залізного Арнольда Щварценеггера ...І все від лакейського запопадництва Трампа перед ліліпутіним / бо давно на гачку за секс оргії останнього у Москві / І мовив гордий Арно : ---Трамп юроднічав перед путіним .як щойно зварена лапшичка...Я запитував себе . коли ж він . врешті--решт.---попросе у нього автограф ? І абсолютно праві ті що стверджують : зброю він просто змушений був надати Україні . бо його поставили на роозкарячки більшість конгресменів !!! /підвісивши загрозою оголосити імпіч. за сприяння на його виборах росії .../
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07.11.2020 17:27 Ответить
Так розповідаєте, наче ревнуєте.
І де той імпічмент? За фальсифікацію імпічмента - тюрма, тому у демонократів вибора багато не було: вкидать, так вкидать, ЗМІ прикриють.
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08.11.2020 08:02 Ответить
Майже всі президенти по 2 терміни мали, атклоуна погнали після першого, лол))
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07.11.2020 19:12 Ответить
Правильно Джо осторожничает. СМИ избрали Байдена. Это как воры - короновали вора.

Демократи першим ділом легалізували наркотики в Орегоні. ОцеПеремога! Миздобуди! Аби за нього шампанське в Кремлі не пили, бо нам обідно!
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08.11.2020 08:14 Ответить
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