РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
70326 посетителей онлайн
Новости Общество
15879 130
карантин (15793) статистика (2052) Степанов Максим (1988) COVID-19 (17504) коронавирус (16340)

В Украине выявлены рекордные 10 746 новых случаев COVID-19: умерли 187 человек, 8 685 - выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине выявлены рекордные 10 746 новых случаев COVID-19: умерли 187 человек, 8 685 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро субботы, 7 ноября, зафиксированы рекордные 10 746 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. За сутки умерли 187 человек, выздоровели 8 685 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 316, медработников - 519).

Также за последние сутки:
- госпитализованы - 1 470 человек;
- летальных случаев - 187;
- выздоровели - 8 685 человек;
-  осуществлено тестирований за сутки - 82 327 (в т.ч. методом ПЦР - 51 258, методом ИФА - 31 069).

Читайте также: Минздрав предлагает ввести "жесткий карантин выходного дня", - Степанов

За все время пандемии в Украине:
- заболели - 450 934 человека;
- выздоровели - 204 229 человек;
- летальных случаев - 8 312;
- проведено ПЦР-тестов - 3 572 433.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.

В Украине выявлены рекордные 10 746 новых случаев COVID-19: умерли 187 человек, 8 685 - выздоровели 01
В Украине выявлены рекордные 10 746 новых случаев COVID-19: умерли 187 человек, 8 685 - выздоровели 02

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+18
Надо поблагодарить за это всех безмасочников и "обычных гриппунов". Помните, как они всюду тыкали ссылки типа этой Від пневмонії та грипу у січні в Україні померло понад 600 людей в попытках убедить всех, что ковид это обычный грипп? Так там была смертность от всех вирусных и бактериальных пнавмоний за два месяца на пике сезонной заболеваемости. А теперь сезон заболеваемости только начинается, а уже один вид вируса дает такую же смертность за 3 дня. А в больницах за кислорода уже не хватает на всех.
Так что , павлины обычный грипп, говорите?
показать весь комментарий
07.11.2020 09:00
+15
Треба вже щось робити з цим: по-перше, закривати школи, бо у сина третина учнів нe ходять - хворіють, запускати більшe громадського транспорту, особливо приміських потягів, автобусів. Закривати кінотeатри, кафe, рeсторани - всі на винос або на вулиці. Бригади поліцeйських в транспорті, магазинах, щоб контролювали носіння масок. Фірми хай пeрeводять людeй на дитанційну роботу
показать весь комментарий
07.11.2020 08:44
+11
Дома без работы на крупах и макаронах можно прожить. А можно работать полноценно питаться, но кратно вырастает риск заразиться и тебя сытого повезут в катафалке со скоростью 73 км/ ч по хорошей дороге которую построили с 73% откатом. В Україні виявлено рекордні 10 746 нових випадків COVID-19, померли 187 осіб, 8 685 одужали - Цензор.НЕТ 9627
показать весь комментарий
07.11.2020 09:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
взагалі то, це тестування, до дупи дверцята. Тобто, воно напевно несе якусь інформацію, і має значення для людини, яка збирається кудись поїхати, і їй необхідно переконати когось, що вона здорова, але для інфікованої людини наврядчи воно має якийсь інтерес. Лікують все одно не тест, чи наявність ковіду, а симптоми, або ускладнення (не дай Господь). Тому, має сенс людям, які відчувають симптоми, які спостерігають в себе початок ускладнень, погіршення самопочуття, краще робити КТ, це на сьогодні найбільш інформативна форма дослідження. І лікуватимуть все одно ускладнення, або просто катаральні прояви, якщо ускладнень немає. Вірусна пневмонія розвивається дуже швидко, буває навіть впродовж однієї доби, тобто, ще вчора рентген не показував нічого в легенях, а вже через добу людина відчуває значне погіршення і вже "впіймала" вірусну пневмонію. А можливо і з додаванням бактеріальної інфекції. Так було з членами моєї родини, тому, я просто описую те, чому сама була свідком. Не погоджуйтесь на рентген, при значному погіршенні самопочуття (задтшка, падіння рівня кисню, довготривале регулярне підвищення температури ) намагайтесь отримати призначення сімейного лікаря на КТ, або самі робіть КТ, якщо в вас є значне погіршення самопочуття. Все одно, трохи пізніше доведеться його зробити. Я намагалась родичку записати на КТ в Дніпрі, лікар дав призначення на проходження КТ, але сказав : шукайте де можна зробити. Призначення ми отримали 29 жовтня, пошуки я почала 30 жовтня, а записати (вдалося записати тільки в приватну клініку!!) вдалося лише на 13 листопада. Напевно 13 листопада вже буде неактуальне це дослідження, але я не відмовилась від свого запису на цю дату, бо дуже багато серед знайомих та їх родичів почали хворіти.
Люди, бережіть себе, намагайтесь уникати тісного спілкування, використовуйте ЗІЗ, повірте, це не жарти. Всі, хто хворів чи хворіє зараз можуть підтвердити мої слова. Ніхто ж не знає як його організм впорається з цією загрозою, тому, високий рівень ризику залишається завжди.
Будьде здорові !
показать весь комментарий
07.11.2020 10:12 Ответить
будьте* ))
показать весь комментарий
07.11.2020 10:17 Ответить
12 дней человек ждет анализа бесплатного теста, если симтомы более жесткие платит Пальчевскому, а те кто прождал две недели и получил положительный результат, уже успевают выздороветь и заразить еще больше. Эта статистика профанация, и выгодна только бюрократам из здравоохранения.
показать весь комментарий
07.11.2020 10:21 Ответить
а кто не успел выздороветь...уже кремирован в черном пакете!
пока ждал тест!развилась дыхательная недостаточность!
женщина лечилась дома и под присмотром! на 4 сутки ей стало плохо!вызвали скорую!умерла в больнице!хоронили в черном пакете!ее родственник 77 лет вылечился!так что .........это рулетка..вы не знаете как ваш организм отреагирует!
показать весь комментарий
07.11.2020 10:33 Ответить
Согласен , что это рулетка, знакомая семья: мать отец умерли, дедушка в больницке под ИВЛ сейчас , бабушка!!!! в районе 70-ти и внучка 18 лет переболели и остались живы.
показать весь комментарий
07.11.2020 13:00 Ответить
Маски от вируса не спасают никого. Объем вдыхаемого воздуха равен объему выдыхаемого вохдуха. Вирус невозможно задержать маской потому что он в тысячу раз меньше бактерии ! От вируса одно спасение - сильная имунная система и здоровый образ жизни.
показать весь комментарий
07.11.2020 10:39 Ответить
Як вам таким живеться? Недоспєціалістам в усіх сферах знань? Відчуваєте себе дууже розумними, а на те що про вас думають не зважаєте?
показать весь комментарий
07.11.2020 11:59 Ответить
хватит дискутировать... скоро год, как пошел гулять коронавирус... а Вы все опровергаете...
и здоровый образ жизни и сильная иммунная система тоже не всегда гарантия не заражения !
сколько здоровых и молодых и не ограниченных в средствах спортсменов, например, заболело и тяжело переносило эту дрянь...
кстати, сильная иммунная система может только усугубить (до летального) лечение больного, вызвав так называемый цитокиновый шторм... но об этом не будем... не интересно...
маска - не панацея .... она лишь ограничивает "выброс" человека, который может не знает что он болен...здоровому человеку не задохнуться в ней, а больному - не навешать соплей на окружающих...
ладно! забудьте!
показать весь комментарий
07.11.2020 12:28 Ответить
Опа - Вася молодец - даже логика правильная про сильную именную систему - школу не прогуливал.... правильно мыслишь. Проблема общества в том что они идиоты- ничего не учили и вришло поколение людей без мозгов.... Плвнета реагирует на антропогенный фактор путём устранения дисбаланса. Ключевой источник - человек... Следовательно эволюция биосферы идёт активно в сторону уменьшения дисбаланса - а именно человека .... Путём чего ? Путём возникновения стабилизирующего фактора - в данном случае это вирус....Дарвина читайте ... обезьяны....
показать весь комментарий
07.11.2020 23:22 Ответить
Неправду говорить - не тяжести перемещать. В античное время люди вели очень здоровый образ жизни и не было никакой химии. А эпидемии прокатывались одна за другой.
показать весь комментарий
07.11.2020 13:37 Ответить
Ага, "в комнату вошел старик лет 30-ти..." (с) А.С.Пушкин
Но иммунитет безусловно был куда выше среднего нынешнего, все, кто послабее, быстро умирали от чахотки, инфлюэнцы, горячки и миллиона других неизлечимых болячек, за неделю сводивших в могилу молодых, здоровых, с сильной иммунной системой.
показать весь комментарий
07.11.2020 20:38 Ответить
Видите ли, в соревновании человчество-вирусы и человечество-бактерии человечество находится в очень невыгодных условиях. У вирусов и бактерий проходит огромное количество поколений за относительно короткое время. Большинство мутаций у них приводит к нежизнеспособным экземплярам, но небольшая в процентном отношении часть представляет серьезную опасность. Да и сильный иммунитет далеко не всегда помогает. Вспомните "испанский грипп". Тогда вымирали в основном молодые люди с сильным иммунитетом.
показать весь комментарий
08.11.2020 10:25 Ответить
вирусу наплевать на ваш иммунитет! от слова совсем!
вся информауция о короне в доступе!
показать весь комментарий
07.11.2020 10:53 Ответить
Они курса вирусы из школы не знают- играли на приставках в слоников или там ещё чего ... какая там ресеч сеанс...... Селедки им-ой простите Это «поколение пепси«-Пелевин
показать весь комментарий
07.11.2020 23:25 Ответить
да и 2 группа крови в риске
вирусы вообще то любят к 1 кто 3..а корона 2
показать весь комментарий
07.11.2020 10:56 Ответить
Статистика занижена , на самом деле все гораздо хуже В Україні виявлено рекордні 10 746 нових випадків COVID-19, померли 187 осіб, 8 685 одужали - Цензор.НЕТ 5499 Носите маски мать вашу В Україні виявлено рекордні 10 746 нових випадків COVID-19, померли 187 осіб, 8 685 одужали - Цензор.НЕТ 6447
показать весь комментарий
07.11.2020 11:05 Ответить
В Україні виявлено рекордні 10 746 нових випадків COVID-19, померли 187 осіб, 8 685 одужали - Цензор.НЕТ 3943 Підлога Маккартні Я с большим уважением к Вам , но насчет листьев не согласен , в Европе и у нас их давно не палят а закапывают , и удобрение хорошее и воздух чище . А насчет машин ,так в Украине сейчас дикий феодализм и всем наплевать чем дышать , лишь бы ехать .Вменяемых людей остается все меньше и меньше , они уезжают , кто в Польшу , кто в Германию В Україні виявлено рекордні 10 746 нових випадків COVID-19, померли 187 осіб, 8 685 одужали - Цензор.НЕТ 9895
показать весь комментарий
07.11.2020 11:32 Ответить
В Україні виявлено рекордні 10 746 нових випадків COVID-19, померли 187 осіб, 8 685 одужали - Цензор.НЕТ 4705

6 ноября в Днепре от осложнений коронавируса умер ветеран АТО, волонтер Тарас Береза. Прошел ад войны, разобрался с онкозаболеванием, но не смог справиться с коронавирусом...

Тарас освоил печать на 3D принтере, изготавливал на нем держатели для щитков защиты лица от аэрозолей. Все ради поддержки и защиты медиков от ковида. И это была существенная помощь. Десятками и сотнями его изделия расходились по днепровских больницах. Медицинское сообщество очень благодарна ему за это.
Когда пришло известие о заболевании на коронавирус - всем миром искали для него кислородный концентратор. Нашли доставили, подключили.
Но ….
Пожалуй, слишком много испытаний за последний год…
показать весь комментарий
07.11.2020 11:53 Ответить
RIP
показать весь комментарий
07.11.2020 12:06 Ответить
І медикам, і пацієнтам: термінові запити з ковідних лікарень

https://www.peoplesproject.com/reports/i-medikam-i-**********-mayemo-ryad-terminovix-zapitiv-z-kovidnix-likaren/
показать весь комментарий
07.11.2020 12:25 Ответить
Царство небесне та світла пам'ять.
показать весь комментарий
07.11.2020 15:18 Ответить
царство небесное воину!
показать весь комментарий
07.11.2020 12:10 Ответить
"По-видимому, Украина движется по бразильскому сценарию (полное бездействие властей или никчемная имитация ими бурной деятельности и, как следствие, неконтролируемое стихийное развитие эпидемии) и точка невозврата уже, скорее всего, пройдена"

https://nv.ua/opinion/koronavirus-ukraina-zachem-nam-*******-i-skolko-chelovek-umret-novosti-ukrainy-50122256.html
Масштаб второй волны коронавируса во многих странах мира превосходит самые пессимистичные прогнозы. Вместе с угрожающим ростом заболеваемости, госпитализаций и смертности, рассеиваются надежды на то, что человечеству как-то удастся дотянуть до появления вакцины без кардинальной ломки стиля жизни миллиардов людей.
Практически единственной работающей мерой, которая реально и достоверно предотвращает выход эпидемии из-под контроля, остается локдаун - очень жесткий общенациональный карантин, сопровождающийся полным закрытием всего, что не является абсолютно необходимым для жизнедеятельности государства.
Это выглядит парадоксальным: ХХІ век на дворе, а мы все еще можем бороться с эпидемией только такими средневековыми методами. На самом деле ничего удивительного в этом нет, но чтобы это понять, надо сначала рассмотреть имеющиеся альтернативы локдауну.

В поисках альтернативы
За восемь месяцев пандемии в разных странах мира были опробованы разные стратегии борьбы с эпидемией. Некоторые оказались удачными, некоторые провальными. Давайте кратко пройдемся по основным.

Бездействие
При любой медицинской проблеме одним из вариантов поведения является ее игнорирование и полное бездействие. В некоторых случаях это наилучшая стратегия. Классический пример - обычный насморк. Его что лечи, что не лечи - все равно сам пройдет за неделю.

Локдаун остается единственным реальным способом сдержать эпидемию
В случае с COVID-19, стратегию бездействия выбрали такие страны как Беларусь, Бразилия и подавляющее большинство бедных стран третьего мира. Причины, правда, были разными.

В Беларуси правящий тоталитарный режим, в лице диктатора Лукашенко, заявил, что COVID-19 не опасен и бороться с ним не нужно. К чему это реально привело в плане заболеваемости и смертности сказать невозможно, т.к. никакой надежной статистики по Беларуси нет, а пропагандисты, вместо статистики, практикуют абстрактную живопись и ненаучное фентези.

В бедных странах Африки бездействие основано на том, что банально нет ресурсов и возможностей для каких-либо осмысленных действий. Статистики, как правило, тоже нет по тем же причинам.

Единственная страна, где есть надежная статистика, это Бразилия. В Бразилии проблему COVID-19 не игнорировали целенаправленно, но ситуация просто вышла из-под контроля и покатилась по стихийному сценарию сама собой. К чему это привело я уже писал в колонке Плановый апокалипсис. Как дожить до вакцины. Если тезисно, то в городе Манаусе, по которому есть надежные данные, переболел каждый второй житель, а умер - примерно каждый пятисотый. Фоновая смертность была превышена более чем в 4 раза. На пике эпидемии был полный коллапс не только системы здравоохранения, но и моргов с кладбищами - умерших хоронили в лесу и в общих могилах.

Для современного демократического общества такой уровень смертности, сопровождающийся неконтролируемым коллапсом инфраструктуры (одновременно больны до 50% населения), является абсолютно неприемлемым. Достижение коллективного иммунитета в таком сценарии тоже очень спорно - сейчас в Манаусе опять растет число больных, хотя, казалось бы, порог иммунитета уже был достигнут.

Шведский сценарий

Уже навязший в зубах «шведский сценарий» предполагает практически полное отсутствие формального карантина. Ставка делается на высокую сознательность населения, которое в массе своей выполняет все необходимые ограничения, носящие рекомендательный характер.

У шведов не получилось. Можно до хрипоты спорить о том, что их основная неудача была не в самой концепции, а в досадных частностях, вроде плохой изоляции домов престарелых, но факт остается фактом: смертность от COVID-19 во время первой вспышки была в 6−10 раз больше, чем в соседних странах с сопоставимым уровнем дохода и сознательности населения. Экономика при этом упала ровно так же, как и у соседей. В дилемме «жизни или экономика» они потеряли и жизни, и экономику.

Коллективный иммунитет в Швеции достигнут не был даже близко. До показателей апокалиптического Манауса им остается еще целый порядок. Сейчас в Швеции четко выраженная вторая волна с новым экспоненциальным ростом заболеваемости. Смертность в Швеции пока практически нулевая, но ровно та же динамика была пару месяцев назад в Италии и Франции, которых уже накрыло новой волной смертей.

Смертность начинает расти не сразу с началом новой экспоненциальной фазы, а только тогда, когда число больных превысит некий порог. Связано это, по-видимому, с тем, что в начале болеют в основном молодые и активные люди, тогда как группы риска, наученные горьким опытом весны, сидят в своих относительно изолированных социальных пузырьках. Однако, когда число больных вокруг достигает некоего критического значения, вероятность заноса вируса в «пузырьки» становится слишком большой и смертность среди групп риска начинает стремительно расти. У шведов этот этап еще впереди. Насколько большой будет у них второй пик смертности - предугадать невозможно, но опыт Франции и Италии не сулит ничего хорошего.

Излишне говорить, что шведский сценарий в странах с низкой сознательностью населения и недоверием к властям вырождается в вариант бездействия со всеми вытекающими последствиями.

Мягкий карантин с тотальной слежкой

Это, пожалуй, самый сложный, но и самый эффективный вариант. Он предполагает относительно мягкие карантинные ограничения, но в комбинации с максимально агрессивным массовым тестированием, тотальным отслеживанием контактов и очень жесткой изоляцией выявленных очагов. Для этого необходимы несколько, мягко говоря, нетривиальных компонент:

1. Очень высокие мощности тестирования, позволяющие в считанные дни протестировать целый город.

2. Тотальное покрытие населения системой отслеживания контактов, которая, как правило, реализована через слежение мобильных операторов и специальные приложения.

Читайте также:

Павло Шеремета
Жесткий карантин - лишь первый шаг. В чем секрет успеха Восточной Азии в борьбе с COVID-19
3. Идеальная административная вертикаль, позволяющая молниеносно организовать полную карантинную блокаду и локдаун в городе или даже целом регионе.

4. Сознательное и законопослушное население, принимающее во всем этом активное участие и оказывающее содействие властям.

В мире всего несколько стран, где такая система сработала. Это Япония, Корея, Тайвань и, в какой-то степени, Австралия и Новая Зеландия. Так же поступает и Китай, но с той оговоркой, что верить статистике китайской компартии - это себя не уважать, поэтому реальная эффективность этих мер в Китае остается спорной.

К сожалению, в Европе и США применить эту схему невозможно. Уровень декларируемых гражданских свобод слишком высок для принудительного внедрения тотальной слежки, а уровень доверия к правительству слишком низок для добровольного участия в ней.

Тем не менее, эта система работает хорошо. Жаль, что ее невозможно масштабировать до масштабов всего мира.

Тотальное общенациональное тестирование и «паспорта здоровья»

Этот вариант пока смогла в полной мере применить только одна страна в мире - Словакия. Его суть в том, что все население страны, за исключением детей и некоторых групп особого риска, за один-два дня «прогоняется» через экспресс-тестирование, организованное по принципу голосования на выборах.

Экспресс-тесты - это не ПЦР. Они на порядок дешевле и дают результат практически мгновенно, прямо на «избирательном участке». Чувствительность у них также намного ниже, но это компенсируется массовостью и повторением такого тотального тестирования несколько раз с интервалами в неделю. Те носители, кого пропустили на первом тестировании, с большой вероятностью будут «пойманы» на следующих.

Всем гражданам, у кого тест был негативным выдается специальная справка (своеобразный «паспорт здоровья»). Без нее человек обязан сидеть в самоизоляции под угрозой штрафов и тюремного срока.

Выглядит этот метод очень заманчиво, но его эффективность пока неизвестна - эксперимент в Словакии только начался. Однако, даже если он сработает, то его вряд ли удастся внедрить в других странах:

1. Словакия - совсем маленькая страна. Ее население такое же, как в Киеве с пригородами. Организовать тотальное тестирование в стране размером с Украину, или, не дай бог, США - нереально.

2. Такой подход не будет работать на поздних стадиях эпидемии. Если больных уже очень много, то начнет мешать значительный процент ложнонегативных экспресс-тестов. Невыявленные носители за неделю успеют заразить слишком много людей, чтобы от всей затеи был какой-то толк. Кроме того, неизбежная давка на «избирательных участках» может привести к большему инфицированию, чем удастся в итоге предотвратить изоляцией выявленных носителей.

3. «Паспорта здоровья» неизбежно станут предметом коррупции и мошенничества. Со временем их начнут массово подделывать и продавать.

4. Еженедельные «общенациональные выборы» - банально очень дорогое удовольствие.
Кроме Словакии по этому пути пока не пошел никто. Еще весной тотальное общенациональное тестирование методом ПЦР проводила Исландия, но там численность населения совсем уже смешная (всего 350 тысяч), так что даже паспорта здоровья им не понадобились, а масштабировать такой подход практически невозможно. Возможно, если словацкий эксперимент окажется удачным, то его начнут перенимать в других маленьких (пару миллионов человек) странах.

Пятьдесят оттенков локдауна

В большинстве стран мира локдаун остается единственным реальным способом сдержать эпидемию и не допустить кол
показать весь комментарий
07.11.2020 13:59 Ответить
Носіть маски та обробляйте руки, не слухайте антиковідників, вони неадеквати та вороги.

У мене вже стільки знайомих та сусідів перехворіло, шо я з рахунку збилась. Сама тест ще не робила.
показать весь комментарий
07.11.2020 15:32 Ответить
Вал. вел. : Пытаться сохранить человеческие жизни введением карантина является ограниченим прав граждан? Здоровые люди недолго останутся здоровыми без соблюдения мер предосторожности: ношение масок в людных местах, дистанция, мытьё рук, ДЕЗИНФЕКЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПУТЁМ ВДЫХАНИЯ ФИТОНЦИДОВ (паров) свежеразрезанных ЛУК+ ЧЕСНОК + ХРЕН каждый раз после возвращения домой. При тщательном ежедневном В Україні виявлено рекордні 10 746 нових випадків COVID-19, померли 187 осіб, 8 685 одужали - Цензор.НЕТ 9100 соблюдении профилакт. мер КАЖДЫМ не понадобились бы ограничения, ведущие к упадку эконотики.
показать весь комментарий
07.11.2020 16:15 Ответить
Вал. вел. : Пытаться сохранить человеческие жизни введением карантина является ограниченим прав граждан? Здоровые люди недолго останутся здоровыми без соблюдения мер предосторожности: ношение масок в людных местах, дистанция, мытьё рук, ДЕЗИНФЕКЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПУТЁМ ВДЫХАНИЯ ФИТОНЦИДОВ (паров) свежеразрезанных ЛУК+ ЧЕСНОК + ХРЕН каждый раз после возвращения домой. При тщательном ежедневном В Україні виявлено рекордні 10 746 нових випадків COVID-19, померли 187 осіб, 8 685 одужали - Цензор.НЕТ 2360 соблюдении профилакт. мер КАЖДЫМ не понадобились бы ограничения, ведущие к упадку эконотики.
показать весь комментарий
07.11.2020 16:22 Ответить
ваші думи і їх бабло не співставими.Я незнаю хто це все затіяв, але уявіть як би в нас небуло вірусу....Уявити важко. Суцільна клоунада. Мої думи також пробують розібратись і мабуть це резуьтат глобалізації. Зверніть увагу в сільській місцевосц люди працюють, хворіють, хворіють . Живуть одним словом. Мегаполюси сдять в інтернеті , фейсбуці..... там їх і кінчать (у прямому розумінні)поступово. Це як бачимо перша..., ой друга Хвиля і не остання. На 2021 рік планують з десяток.
показать весь комментарий
07.11.2020 18:27 Ответить
Ага - мне бы тогда доступ к современному интернету и технологиям.... Информационный вакуум был.... но люди тупеют.... Это эволюция - если гены обезьяны то компьютером будут забивать гвозди .... Щас в айфоне больше памяти чем на расчетно счетной машине Байконура.... Про то что мозгов у современной молодежи меньше чем памяти в их смартфоне я вообще молчу....
показать весь комментарий
07.11.2020 23:29 Ответить
Відповідно в бюджет заклали бабло 160 лярдів чи більше...... Щоденно будуть лікувати.
показать весь комментарий
07.11.2020 18:34 Ответить
Естественный отбор,вирус косит дохляков,переболеют вирусом все.А весь этот кипишь только для выкачки денег с бюджета.
показать весь комментарий
08.11.2020 01:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 