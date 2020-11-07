В Украине выявлены рекордные 10 746 новых случаев COVID-19: умерли 187 человек, 8 685 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро субботы, 7 ноября, зафиксированы рекордные 10 746 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. За сутки умерли 187 человек, выздоровели 8 685 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 316, медработников - 519).

Также за последние сутки:

- госпитализованы - 1 470 человек;

- летальных случаев - 187;

- выздоровели - 8 685 человек;

- осуществлено тестирований за сутки - 82 327 (в т.ч. методом ПЦР - 51 258, методом ИФА - 31 069).

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За все время пандемии в Украине:

- заболели - 450 934 человека;

- выздоровели - 204 229 человек;

- летальных случаев - 8 312;

- проведено ПЦР-тестов - 3 572 433.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.



