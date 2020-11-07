В Украине выявлены рекордные 10 746 новых случаев COVID-19: умерли 187 человек, 8 685 - выздоровели
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В Украине по состоянию на утро субботы, 7 ноября, зафиксированы рекордные 10 746 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. За сутки умерли 187 человек, выздоровели 8 685 человек.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 316, медработников - 519).
Также за последние сутки:
- госпитализованы - 1 470 человек;
- летальных случаев - 187;
- выздоровели - 8 685 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 82 327 (в т.ч. методом ПЦР - 51 258, методом ИФА - 31 069).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 450 934 человека;
- выздоровели - 204 229 человек;
- летальных случаев - 8 312;
- проведено ПЦР-тестов - 3 572 433.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.
Пожалуйста, подождите...
Люди, бережіть себе, намагайтесь уникати тісного спілкування, використовуйте ЗІЗ, повірте, це не жарти. Всі, хто хворів чи хворіє зараз можуть підтвердити мої слова. Ніхто ж не знає як його організм впорається з цією загрозою, тому, високий рівень ризику залишається завжди.
Будьде здорові !
пока ждал тест!развилась дыхательная недостаточность!
женщина лечилась дома и под присмотром! на 4 сутки ей стало плохо!вызвали скорую!умерла в больнице!хоронили в черном пакете!ее родственник 77 лет вылечился!так что .........это рулетка..вы не знаете как ваш организм отреагирует!
и здоровый образ жизни и сильная иммунная система тоже не всегда гарантия не заражения !
сколько здоровых и молодых и не ограниченных в средствах спортсменов, например, заболело и тяжело переносило эту дрянь...
кстати, сильная иммунная система может только усугубить (до летального) лечение больного, вызвав так называемый цитокиновый шторм... но об этом не будем... не интересно...
маска - не панацея .... она лишь ограничивает "выброс" человека, который может не знает что он болен...здоровому человеку не задохнуться в ней, а больному - не навешать соплей на окружающих...
ладно! забудьте!
Но иммунитет безусловно был куда выше среднего нынешнего, все, кто послабее, быстро умирали от чахотки, инфлюэнцы, горячки и миллиона других неизлечимых болячек, за неделю сводивших в могилу молодых, здоровых, с сильной иммунной системой.
вся информауция о короне в доступе!
вирусы вообще то любят к 1 кто 3..а корона 2
6 ноября в Днепре от осложнений коронавируса умер ветеран АТО, волонтер Тарас Береза. Прошел ад войны, разобрался с онкозаболеванием, но не смог справиться с коронавирусом...
Тарас освоил печать на 3D принтере, изготавливал на нем держатели для щитков защиты лица от аэрозолей. Все ради поддержки и защиты медиков от ковида. И это была существенная помощь. Десятками и сотнями его изделия расходились по днепровских больницах. Медицинское сообщество очень благодарна ему за это.
Когда пришло известие о заболевании на коронавирус - всем миром искали для него кислородный концентратор. Нашли доставили, подключили.
Но ….
Пожалуй, слишком много испытаний за последний год…
https://www.peoplesproject.com/reports/i-medikam-i-**********-mayemo-ryad-terminovix-zapitiv-z-kovidnix-likaren/
https://nv.ua/opinion/koronavirus-ukraina-zachem-nam-*******-i-skolko-chelovek-umret-novosti-ukrainy-50122256.html
Масштаб второй волны коронавируса во многих странах мира превосходит самые пессимистичные прогнозы. Вместе с угрожающим ростом заболеваемости, госпитализаций и смертности, рассеиваются надежды на то, что человечеству как-то удастся дотянуть до появления вакцины без кардинальной ломки стиля жизни миллиардов людей.
Практически единственной работающей мерой, которая реально и достоверно предотвращает выход эпидемии из-под контроля, остается локдаун - очень жесткий общенациональный карантин, сопровождающийся полным закрытием всего, что не является абсолютно необходимым для жизнедеятельности государства.
Это выглядит парадоксальным: ХХІ век на дворе, а мы все еще можем бороться с эпидемией только такими средневековыми методами. На самом деле ничего удивительного в этом нет, но чтобы это понять, надо сначала рассмотреть имеющиеся альтернативы локдауну.
В поисках альтернативы
За восемь месяцев пандемии в разных странах мира были опробованы разные стратегии борьбы с эпидемией. Некоторые оказались удачными, некоторые провальными. Давайте кратко пройдемся по основным.
Бездействие
При любой медицинской проблеме одним из вариантов поведения является ее игнорирование и полное бездействие. В некоторых случаях это наилучшая стратегия. Классический пример - обычный насморк. Его что лечи, что не лечи - все равно сам пройдет за неделю.
Локдаун остается единственным реальным способом сдержать эпидемию
В случае с COVID-19, стратегию бездействия выбрали такие страны как Беларусь, Бразилия и подавляющее большинство бедных стран третьего мира. Причины, правда, были разными.
В Беларуси правящий тоталитарный режим, в лице диктатора Лукашенко, заявил, что COVID-19 не опасен и бороться с ним не нужно. К чему это реально привело в плане заболеваемости и смертности сказать невозможно, т.к. никакой надежной статистики по Беларуси нет, а пропагандисты, вместо статистики, практикуют абстрактную живопись и ненаучное фентези.
В бедных странах Африки бездействие основано на том, что банально нет ресурсов и возможностей для каких-либо осмысленных действий. Статистики, как правило, тоже нет по тем же причинам.
Единственная страна, где есть надежная статистика, это Бразилия. В Бразилии проблему COVID-19 не игнорировали целенаправленно, но ситуация просто вышла из-под контроля и покатилась по стихийному сценарию сама собой. К чему это привело я уже писал в колонке Плановый апокалипсис. Как дожить до вакцины. Если тезисно, то в городе Манаусе, по которому есть надежные данные, переболел каждый второй житель, а умер - примерно каждый пятисотый. Фоновая смертность была превышена более чем в 4 раза. На пике эпидемии был полный коллапс не только системы здравоохранения, но и моргов с кладбищами - умерших хоронили в лесу и в общих могилах.
Для современного демократического общества такой уровень смертности, сопровождающийся неконтролируемым коллапсом инфраструктуры (одновременно больны до 50% населения), является абсолютно неприемлемым. Достижение коллективного иммунитета в таком сценарии тоже очень спорно - сейчас в Манаусе опять растет число больных, хотя, казалось бы, порог иммунитета уже был достигнут.
Шведский сценарий
Уже навязший в зубах «шведский сценарий» предполагает практически полное отсутствие формального карантина. Ставка делается на высокую сознательность населения, которое в массе своей выполняет все необходимые ограничения, носящие рекомендательный характер.
У шведов не получилось. Можно до хрипоты спорить о том, что их основная неудача была не в самой концепции, а в досадных частностях, вроде плохой изоляции домов престарелых, но факт остается фактом: смертность от COVID-19 во время первой вспышки была в 6−10 раз больше, чем в соседних странах с сопоставимым уровнем дохода и сознательности населения. Экономика при этом упала ровно так же, как и у соседей. В дилемме «жизни или экономика» они потеряли и жизни, и экономику.
Коллективный иммунитет в Швеции достигнут не был даже близко. До показателей апокалиптического Манауса им остается еще целый порядок. Сейчас в Швеции четко выраженная вторая волна с новым экспоненциальным ростом заболеваемости. Смертность в Швеции пока практически нулевая, но ровно та же динамика была пару месяцев назад в Италии и Франции, которых уже накрыло новой волной смертей.
Смертность начинает расти не сразу с началом новой экспоненциальной фазы, а только тогда, когда число больных превысит некий порог. Связано это, по-видимому, с тем, что в начале болеют в основном молодые и активные люди, тогда как группы риска, наученные горьким опытом весны, сидят в своих относительно изолированных социальных пузырьках. Однако, когда число больных вокруг достигает некоего критического значения, вероятность заноса вируса в «пузырьки» становится слишком большой и смертность среди групп риска начинает стремительно расти. У шведов этот этап еще впереди. Насколько большой будет у них второй пик смертности - предугадать невозможно, но опыт Франции и Италии не сулит ничего хорошего.
Излишне говорить, что шведский сценарий в странах с низкой сознательностью населения и недоверием к властям вырождается в вариант бездействия со всеми вытекающими последствиями.
Мягкий карантин с тотальной слежкой
Это, пожалуй, самый сложный, но и самый эффективный вариант. Он предполагает относительно мягкие карантинные ограничения, но в комбинации с максимально агрессивным массовым тестированием, тотальным отслеживанием контактов и очень жесткой изоляцией выявленных очагов. Для этого необходимы несколько, мягко говоря, нетривиальных компонент:
1. Очень высокие мощности тестирования, позволяющие в считанные дни протестировать целый город.
2. Тотальное покрытие населения системой отслеживания контактов, которая, как правило, реализована через слежение мобильных операторов и специальные приложения.
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3. Идеальная административная вертикаль, позволяющая молниеносно организовать полную карантинную блокаду и локдаун в городе или даже целом регионе.
4. Сознательное и законопослушное население, принимающее во всем этом активное участие и оказывающее содействие властям.
В мире всего несколько стран, где такая система сработала. Это Япония, Корея, Тайвань и, в какой-то степени, Австралия и Новая Зеландия. Так же поступает и Китай, но с той оговоркой, что верить статистике китайской компартии - это себя не уважать, поэтому реальная эффективность этих мер в Китае остается спорной.
К сожалению, в Европе и США применить эту схему невозможно. Уровень декларируемых гражданских свобод слишком высок для принудительного внедрения тотальной слежки, а уровень доверия к правительству слишком низок для добровольного участия в ней.
Тем не менее, эта система работает хорошо. Жаль, что ее невозможно масштабировать до масштабов всего мира.
Тотальное общенациональное тестирование и «паспорта здоровья»
Этот вариант пока смогла в полной мере применить только одна страна в мире - Словакия. Его суть в том, что все население страны, за исключением детей и некоторых групп особого риска, за один-два дня «прогоняется» через экспресс-тестирование, организованное по принципу голосования на выборах.
Экспресс-тесты - это не ПЦР. Они на порядок дешевле и дают результат практически мгновенно, прямо на «избирательном участке». Чувствительность у них также намного ниже, но это компенсируется массовостью и повторением такого тотального тестирования несколько раз с интервалами в неделю. Те носители, кого пропустили на первом тестировании, с большой вероятностью будут «пойманы» на следующих.
Всем гражданам, у кого тест был негативным выдается специальная справка (своеобразный «паспорт здоровья»). Без нее человек обязан сидеть в самоизоляции под угрозой штрафов и тюремного срока.
Выглядит этот метод очень заманчиво, но его эффективность пока неизвестна - эксперимент в Словакии только начался. Однако, даже если он сработает, то его вряд ли удастся внедрить в других странах:
1. Словакия - совсем маленькая страна. Ее население такое же, как в Киеве с пригородами. Организовать тотальное тестирование в стране размером с Украину, или, не дай бог, США - нереально.
2. Такой подход не будет работать на поздних стадиях эпидемии. Если больных уже очень много, то начнет мешать значительный процент ложнонегативных экспресс-тестов. Невыявленные носители за неделю успеют заразить слишком много людей, чтобы от всей затеи был какой-то толк. Кроме того, неизбежная давка на «избирательных участках» может привести к большему инфицированию, чем удастся в итоге предотвратить изоляцией выявленных носителей.
3. «Паспорта здоровья» неизбежно станут предметом коррупции и мошенничества. Со временем их начнут массово подделывать и продавать.
4. Еженедельные «общенациональные выборы» - банально очень дорогое удовольствие.
Кроме Словакии по этому пути пока не пошел никто. Еще весной тотальное общенациональное тестирование методом ПЦР проводила Исландия, но там численность населения совсем уже смешная (всего 350 тысяч), так что даже паспорта здоровья им не понадобились, а масштабировать такой подход практически невозможно. Возможно, если словацкий эксперимент окажется удачным, то его начнут перенимать в других маленьких (пару миллионов человек) странах.
Пятьдесят оттенков локдауна
В большинстве стран мира локдаун остается единственным реальным способом сдержать эпидемию и не допустить кол
У мене вже стільки знайомих та сусідів перехворіло, шо я з рахунку збилась. Сама тест ще не робила.