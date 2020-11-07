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Друзья Украины в Конгрессе США переизбраны, открывается новое окно возможностей, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Друзья Украины в Конгрессе США переизбраны, открывается новое окно возможностей, - Порошенко

Украина должна ценить стратегическое партнерство с США и двухпартийную поддержку в ​​Конгрессе, которая сохранится после выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Ключевая позиция - и очень важно, чтобы это поняла власть, мы должны ценить отношения с США как стратегическим партнером независимо от того, кто был избран президентом", - убежден политик.

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"Нам нужно ценить эту двухпартийную поддержку (демократов и республиканцев. - Ред.), которая сегодня есть у Украины. И ни в коем случае никакими телефонными разговорами, никакими российскими сценариями "пятой колонны" внутри государства эту двухпартийную поддержку не разрушить", - подчеркнул Порошенко.

"Сейчас проходили не только выборы президента, но и выборы в Конгресс и Сенат. Очень важно, что основные наши друзья в американском Конгрессе были переизбраны - и Марси Каптур, возглавляющая украинский кокус, и все, кто традиционно борется за Украину, сегодня представляют американский народ в американском Конгрессе", - добавил лидер "Европейской Солидарности".

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Он отметил, что еще больший прогресс возможен в отношениях с США.

"Если не будет ошибок украинского руководства, если не будет дилетантства и мы воспользуемся окном открытых возможностей - я подчеркиваю, что уже в 2021 году после инаугурации мы получим оружие, финансирование, новый пакет санкций, и Путину точно это не понравится. Мы можем провести переговоры и получить зенитные комплексы "Patriot". Мы можем не дать остановить реформы и получить финансирование, поддержку нашего движения - как это и записано в Конституции по моему предложению - до полномасштабного членства в Евросоюзе, в НАТО", - резюмирует Порошенко.
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Топ комментарии
+53
Друзья Украины в Конгрессе США переизбраны, открывается новое окно возможностей, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8408
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07.11.2020 09:55
+48
Друзья Украины в Конгрессе США переизбраны, открывается новое окно возможностей, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6875
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07.11.2020 09:58
+47
Реальный ПРЕЗИДЕНТ!
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07.11.2020 09:52
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"Поэтому я утверждаю, что недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг - следовать им."© (Цитата из речи премьер-министра Англии Генри Джона Темпла Палмерстона в Палате общин 01.03.1848)
Пиндосские конгрессмены не глупее их чопорных коллег.
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07.11.2020 13:05 Ответить
Пиндосские конгрессмены не глупее их чопорных коллег.

А современник Галилея , был не глупее Галилея...
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07.11.2020 13:08 Ответить
Друзья Украины в Конгрессе США переизбраны

Дешевый пиар. У капиталистов нет друзей- только попутчики или фигураты в получении прибыли....
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07.11.2020 12:53 Ответить
Завжди цікаво коли совкопітеки філософстіують на тему Капіталізма і капіталістів. Друзів України в Конгресі США переобрано, відкривається нове вікно можливостей, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2071

А ще ж не забуваємо про акул імперіалізму.
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07.11.2020 13:12 Ответить
Нелогичное заявление. Если у Украины двухпартийная поддержка в США, то в любом случае, кто бы ни выиграл - друзья Украины. Иначе проигравшие американские политики получают от Порошенко четкий сигнал - их не считают друзьями Украины. Нужно просто поздравить победителей выборов и не делать акценты на том, кто там друзья, а кто не друзья.
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07.11.2020 13:11 Ответить
зебіл, з розумінням логіки в тебе очевидні проблеми. Або прочитати текст не вмієш.
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07.11.2020 15:47 Ответить
По твоему стилю письма сразу узнается быдло Друзів України в Конгресі США переобрано, відкривається нове вікно можливостей, - Порошенко - Цензор.НЕТ 757
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07.11.2020 21:33 Ответить
Пусть вернётся Порошенко.
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07.11.2020 15:06 Ответить
Нехай мордахай зчезне в ростов до проффесора.
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07.11.2020 17:20 Ответить
Это ты кому, возвращятелям?
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07.11.2020 21:14 Ответить
Мариночка, Ви там підправляйте йому тексти. "я" дратує...
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07.11.2020 15:07 Ответить
ПОРА ПЕРЕНОСИТЬ ВОЙНУ НА ТЕРРИТОРИЮ ВРАГА !!!
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07.11.2020 18:43 Ответить
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