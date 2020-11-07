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Всемирный банк даст $100 млн на восстановление экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Всемирный банк даст $100 млн на восстановление экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - Зеленский

Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке", - сообщается в твите.

Зеленский поблагодарил за поддержку территориальной целостности страны. "Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", - подчеркнул президент.

Читайте также: Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров. Для государства это критическая необходимость, - Марченко

Всемирный банк даст $100 млн на восстановление экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - Зеленский 01
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Топ комментарии
+22
Всемирный банк даст $100 млн на восстановление экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4404
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07.11.2020 10:01
+21
На сериал про Голобородьку хватит... Всемирный банк даст $100 млн на восстановление экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 609
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07.11.2020 10:01
+20
та ты шо. серьезно?
"великое крадивництво-2"?
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07.11.2020 09:59
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Всемирный банк даст $100 млн на восстановление экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4750
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07.11.2020 09:59 Ответить
та ты шо. серьезно?
"великое крадивництво-2"?
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07.11.2020 09:59 Ответить
Средняя стоимость строительства одного километра новой автодороги первой категории с асфальтобетонным покрытием в этом году в Украине составляет 170,6 млн грн...МНОГО НАСТРОИМ ЗА 100 МЛН? ДЛЯ ОТСТРОЙКИ ЭТО КОПЕЙКИ....
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07.11.2020 10:21 Ответить
Это шесть миллионов $ за километр дороги украинского качества,а "тупые" американцы строят по 2-2.5 миллиона $ за километр американского качества.
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07.11.2020 10:27 Ответить
Кучма когда-то сказал, что на
минимальное восстановление оккупированной территории нужно не менее 100 млрд.дол... Миллиардов!!!
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07.11.2020 10:36 Ответить
Кучма рассчитывал что из этих денег в карманы друзей президента отойдет как минимум половина.
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07.11.2020 11:01 Ответить
Навіть замінити скло на бомбаса арені не вистачить Всемирный банк даст $100 млн на восстановление экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8990
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07.11.2020 10:00 Ответить
А що означає "дасть"?
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07.11.2020 11:05 Ответить
Всемирный банк даст $100 млн на восстановление экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4404
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07.11.2020 10:01 Ответить
Всемирный банк даст $100 млн на восстановление экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4680
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07.11.2020 10:04 Ответить
Вот внучка Фокина живет в США , а сын Фокина на госдачах в Конче.

Хорошо донецкие устроились
А простой украинец содержи их налогами и покупай у Васадзе ( автора закона про евробляхи) кацапские гнилые ВАЗ
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07.11.2020 10:40 Ответить
На сериал про Голобородьку хватит... Всемирный банк даст $100 млн на восстановление экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 609
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07.11.2020 10:01 Ответить
++++ Світовий банк дасть $100 млн на відновлення економіки підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3765
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07.11.2020 11:07 Ответить
и тут сознательных и достойных представителей великой нации стала давить главная черта менталитета - злючая ЗЕЛЁНАЯ жаба
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07.11.2020 10:02 Ответить
100 млн.$ на восстановление экономики донбасса - это как 100 гривен на постройку атомной электростанции. Світовий банк дасть $100 млн на відновлення економіки підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9157 Так что в данном случае, скорее, ЗЕбилов вместе с русскомирскими кормильцами охватила эйфория. Світовий банк дасть $100 млн на відновлення економіки підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9157
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07.11.2020 11:19 Ответить
интересно за сколько времени разворуют эту сумму ? И кто будет банковать этими деньгами на тех территориях ? Медведчук с регионалами ?
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07.11.2020 10:02 Ответить
Бесплатный сыр.
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07.11.2020 10:03 Ответить
Кредит дає, чи благодійність?
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07.11.2020 10:05 Ответить
Ти віриш в благодійність? І про кредит нічого не сказано.
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07.11.2020 10:08 Ответить
Для кого? Для влади чи для наріду? Відсотки по кредиту заплатить нарід, тому для "великого зеленого крадівництва" це благодійність.
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07.11.2020 10:11 Ответить
Какая благодiйнiсть? Кредит! А кредиты, как правило, берут алкаши и проходимцы. Да и сумма-100 млн долларов-это слёзы! В Алчевске на ремонт доменной печи №1 в 2014 году ушло без малого 100 млн долларов! Это подачка, а президент не понимает!
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07.11.2020 12:08 Ответить
У всесвітньому банку теж сидять ідіоти. Світ котиться в прірву....
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07.11.2020 10:03 Ответить
Там только один предприниматель - ахметка
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07.11.2020 10:04 Ответить
Ведмедчук поедет на Дамасс строить автобан Донецк-Лондон Всемирный банк даст $100 млн на восстановление экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8382
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07.11.2020 10:05 Ответить
Наполеон сказал -для успешной войны нужны три вещи деньги, деньги и еще раз деньги-
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07.11.2020 10:06 Ответить
А с экономикой Украины я так понял все уже отлично ?
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07.11.2020 10:07 Ответить
Специально проверил эту новость в СМИ. Нет такой новости в СМИ Всемирный банк даст $100 млн на восстановление экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3301? нет и в нете, кроме твиттера зеленого Всемирный банк даст $100 млн на восстановление экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4752. Опять брешет?
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07.11.2020 10:09 Ответить
может быть. брешет как петя мыролюбный.
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07.11.2020 10:23 Ответить
При Пете украинские территории освобождали. А похвастай, сколько соток при зеле освободили?
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07.11.2020 11:42 Ответить
Какое восстановление? Там еще война 10 лет будет и неизвестно сколько еще территории будет сдано врагу в плане *отвода войск*
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07.11.2020 10:10 Ответить
К тому же 100 лямов Ахметке на один зуб не хватит.
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07.11.2020 10:12 Ответить
покладеш на ті гроші асфальт, мудак оманський!
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07.11.2020 10:10 Ответить
Лучше уже на дороги чем в карман или сепарам
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07.11.2020 10:19 Ответить
Слово «кредит» умышленно не употребляется?
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07.11.2020 10:10 Ответить
Зеля сказал что эпоха бедности закончилась 19 мая 2019г.А поскольку на Дамбассе паспорта с двухголовой птицей кремлефашистов плешивого Хмыря Бункерного,то 100 баксов хватит... Світовий банк дасть $100 млн на відновлення економіки підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6068
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07.11.2020 10:10 Ответить
Что значит "даст"???Это долг,который возвращать будет кто??
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07.11.2020 10:12 Ответить
Рижий бандит "ахметка" буде дуже задоволений цією допомогою і мабуть незабаром купить чергову віллу десь в Монте Карло в той самий час коли українцям скоро не буде вистачати навіть на хліб - просто БРАВО!!!
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07.11.2020 10:13 Ответить
Это цена нашей свободы.
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07.11.2020 10:14 Ответить
зеленый дурак дорог настроит для русских войск
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07.11.2020 10:16 Ответить
Тю. Чи й не деньги. Один только домбасятовец Ахметка себе виллу на Лазурном берегу прикупил вдвое дороже. Нищеброды!
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07.11.2020 10:21 Ответить
Восстанавливать разрушенные Донбас-Луганск ОБЯЗАНА РАСЕЯ! ..а не ВБ, фонды или Украина. Точка.
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07.11.2020 10:22 Ответить
Фу, фу, фу! Дамбаси гидують брати ці гроші капіталістичні! Давайте в Дніпро.
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07.11.2020 10:28 Ответить
так это внукам на один зуб только положить )
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07.11.2020 10:31 Ответить
Світовий банк дасть $100 млн на відновлення економіки підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2443
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07.11.2020 10:31 Ответить
З російськомовних немовлят
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07.11.2020 10:34 Ответить
""Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке"
Ага!
Вот только Зеля скажет "давайте!" - так из банка выезжает денежный поезд!
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07.11.2020 10:34 Ответить
Угу,відновлять економіку підконтрольних територій і-відведення військ,браво!!!
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07.11.2020 10:58 Ответить
Світовий банк дасть $100 млн на відновлення економіки підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8851
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07.11.2020 10:35 Ответить
Ну восстановим, а тут вдруг эту территорию надо сдать в рамках развода и прочего отвода войск? Вова Путин вот решит применит свой любимый тезис "цап-царап"? Распилить на металлолом и вывезти все, что плохо лежит....
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07.11.2020 10:35 Ответить
Если на земле живут дебилы , то 100 млн и 1млрд им не поможет - все про@рут
НАДО чтобы было как в Германии после войны - немцы говорили себе «мы виноваты и должны искупить вину». И потому немцы очень тяжело работали , чтобы поднять экономику страны: ПОТОМУ ОНИ ДО СИХ ПОР ПЛАТЯТ САМЫЕ БОЛЬШИЕ НАЛОГИ В ЕВРОПЕ .

И ПОТОМУ ОНИ ЦЕНЯТ ВСЕ.
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07.11.2020 10:37 Ответить
Світовий банк дасть $100 млн на відновлення економіки підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6210
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07.11.2020 10:39 Ответить
А хоть пояснить , що сталося між олігархами? В понеділок у теплій ванні Серьжа Лещенко з іншими шабуніними облизують Вовку з його розпуском КС та розибашенням ВР зі слугами. А в четвер під мовчанку Мосейчучки , Бєня глоткою Палиці ісполнял "ВОВУ В РОСТОВ" з підтанцовкю Шуфрича . Посеред тижня Мілованов, який раптом повернувся з США, щоб присовітувати таки теж Вовці розігнати КС й зі скандалом тікає з ПРЯМОГО , звинувативши Пороха у розвалі країни . Й знаву ж таки у пятницю у Шустера той же Мілованов видвинув теорію , що усі шоу на телеканалах опозиції треба робити з поміткою - ЦЕ ШКОДИТЬ УКРАЇІНІ , БО ЦЕ КАНАЛ ПОРОШЕНКО (по типу антиреклами на цигарках) . НЕ на каналах МЕРТВЕЧУКА навіві приклад таке помічати, а каналах Порошенко . МОЄ ПІТАННЯ - чому у схілній Європіі соросята вявилися корисними для реформ, а в Україні все що не прищеплюй - ВИХОДИТЬ КОРУПЦІЙНА СРАКА ?
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07.11.2020 12:22 Ответить
Знаючи інтелектуальну обережність Пінчука в політичних розгойдуваннях , можна зробити висновок , що він тролив , провокував й зажігал шабунінами Вовку на своєму каналі, домовившись з Бєнєю (на двічігівенному каналі) й Ахметовим (у Шустера) , які потім опустили Вовку по самоє нємогу у льодяну ванну з єдиним тупоголовим захисником Зеленського Арахамкою . ВОВА не зрозумів ще, що Пороха у 19-му році втопили ті , що його ЗЕЛЕНОГО БУРАТІНКУ посадили на трон, й вони ж почали його прибирати, Юля їм удобноєє ...
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07.11.2020 12:38 Ответить
Світовий банк дасть $100 млн на відновлення економіки підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3469
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07.11.2020 13:02 Ответить
Будем наблюдать - но на Бутусова прет сейчас молчащий в тряпочку приставленный к Кравчуку Арестович . Странно как-то на Бутусова ,за спиной Кравчука молчит не дышит в своей новой актерской ипостаси... Пока что Бутусов работает на отход Вовки , Вовка работает на Ермака с Россией , Юльку наверное подключил Беня- ведь именно она была вначале целью президентской кампании . Беня один без сговора остальными олигархами не справится, цель у них общая - и она совпадает с рашистской??? Разве что помочь Раше избавиться от дыр?
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07.11.2020 15:33 Ответить
А ВОТ ВЫСЕР ОТ ГА@ДОНА - " А есть политик, который вместо Зеленского может страну объединить? Зеленский сегодня - это гарантия центра, с обоих флангов его поддерживают. А есть еще один человек, который может быть так по центру, не прозападный, не провосточный, а проукраинский, объединяющий? Нет. А раз нет такого человека, значит, не надо говорить об уходе Зеленского. Потому что уход Зеленского станет украинской катастрофой, Украины не будет. Начнут рвать на части Порошенко и Медведчук с двух сторон".
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07.11.2020 15:35 Ответить
Та там, здається, 10 умов показників треба виконати; а на четвертому Шмигаль стопорнувся...
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07.11.2020 10:40 Ответить
Уважаемый всемирный банк - не давайте, они все равно разворуют, властьимущие!
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07.11.2020 10:45 Ответить
Зелені проточили(розікрали) діру в бюджеті в 300млрд. гр. Це десь 10 млрд. дол. Ділимо на кредит у 100млн і отримуємо 1% від необхідного, щоб економіка не накрилась мідним тазом.
Може простіше накрити мідним тазом Зєлю, а самим обрати норомального когось?
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07.11.2020 10:46 Ответить
Пляяяя, это ж скоко мона шмали купить Світовий банк дасть $100 млн на відновлення економіки підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4841

Світовий банк дасть $100 млн на відновлення економіки підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5130
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07.11.2020 10:47 Ответить
Світовий банк дасть $100 млн на відновлення економіки підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9725
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07.11.2020 13:07 Ответить
Пусть дадут сначала! Апотом ля ля ля разводи!
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07.11.2020 10:47 Ответить
Вони дадуть, догонять і ще дадуть. Але нехай кукурікає, що ж залишається як не "завтраками" годувати.
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07.11.2020 10:57 Ответить
ЧУВСТВО ВИНЫ
А есть ли у жителей лугадона чувство вины?
Или как у кацапов , уничтоживших миллионы жителей совка, оно не привито????
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07.11.2020 10:47 Ответить
Чекайте, тобто ЄС дасть 100млн росіянам через Україну? Здається ці території як прокладка дуже вигідні всім, отже ситуація з окупованими територіями не буде вирішена ніколи на користь жодної з сторін. І ЄС нам розповідає про корупцію, будучи фактично спонсором та вигодоотримувачем від корупції? Lol.
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07.11.2020 11:07 Ответить
Неля Штепа яростно приветствует деньги Всемирного банка. Можно еще раз рихвирендум замутить.
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07.11.2020 11:09 Ответить
Большая сумма, будет что разворовывать. Хоть один доллар на восстановление экономики пойдёт?
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07.11.2020 11:21 Ответить
А на нормальній частині України відновлювати економіку не треба? Навіщо вкладати гроші в облучьонних?
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07.11.2020 11:40 Ответить
Именно:лучше на эти 100 млн построить несколько предприятий на территории Украиныи причем подальше от Донбасса где каждый день может начатся новая война если Путин прикажет. И Эта война уничтожит эти заводы,а долг МВФ останется. Надо быть идиотом чтобы вкладывать деньги в прифронтовую территорию. Пока рашка полностью не уйдет с Донбасса-никаких вложений!
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07.11.2020 12:02 Ответить
Ото нехай зєля і пояснить, шо він за це наобіцяв.
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07.11.2020 12:53 Ответить
А в Тернопільській області економіку відроджувати не треба ?!
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07.11.2020 11:44 Ответить
Всё правильно. Наркотраффик должен поддерживаться на высшем стратегическом уровне.
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07.11.2020 11:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PoX15P5t3PI

вова с таким лицом тебе денег ни кто не даст.
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07.11.2020 11:59 Ответить
Не даст а ОТДОЛЖИТ . Половину денег сразу украдут,вата с Донбасса никуда не уедет,отдавать этот долг МВФ будем мы с вами а не Зеленский
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07.11.2020 11:59 Ответить
Обіцянка - цяцянка, дурневі радість. МОжет дадут, а может не дадут.
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07.11.2020 12:00 Ответить
А може йому а може Юлі...
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07.11.2020 13:00 Ответить
взятые деньги должны принести
доход не меньше 150%
их вложить отдав долг
и так снова и снова
а взять на проедание это преступление
против народа
ибо львинач доля осядет не. народных карманах
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07.11.2020 13:03 Ответить
На оккупированный Донбасс отправили дополнительно 105 миллионов тонн гуманитарной помощи
Международные организации отправили порядка 105 тонн гуманитарной помощи на ныне оккупированные территории. Так, для местного населения привезли продуктовые наборы, одежду и медицинские средства
В частности, отмечается, что через КПВВ «Новотроицкое» проехали 5 грузовиков от комитета Красного Креста.
Вместе с тем, в контрольном пункте «Станица Луганская» в сторону временно оккупированного Луганска оформили груз от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
https://replyua.net/news/231408-na-okkupirovannyy-donbass-otpravili-dopolnitelno-105-millionov-tonn-gumanitarnoy-pomoschi.html
И так происходит постоянно.Помощь практически Рашке и Путину.
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07.11.2020 13:10 Ответить
На днях власти заявили о новом разведении войск на четырех участках на Донбассе.
Это Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое и Григорьевка.
При этом не совсем понятно, почему именно ВСУ должны отступать в глубь украинской территории, а не боевики вглубь ОРДЛО?
Это выглядит не как честное разведение, а ОТСТУПЛЕНИЕ УКРАИНСКОЙ АРМИИ


Волонтеры с фронта сообщают, что НА ТЕРРИТОРИИ, С КОТОРЫХ РАНЕЕ ОТОШЛИ НАШИ ВОЙСКА, УЖЕ ЗАШЛИ БОЕВИКИ И ОБУСТРОИЛИ ПОЗИЦИИ ДЛЯ ОБСТРЕЛА НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ.
С апреля по октябрь 2020 мы имели 222 потери ранеными и убитыми.
За этот период произошло 5533 нарушения требований прекращении огня. СММ ОБСЕ зафиксировала 22 факта наращивания количества военной техники и обустройство новых позиций. Особенно много новых позиций появилось в августе-сентябре.
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07.11.2020 13:13 Ответить
хорошо.
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07.11.2020 14:31 Ответить
Деньги дадут на "на восстановление подконтрольных Украине территорий", а не ОРДЛО.
Но с разведением сил по Зеленскому эти, восстановленные на оставшуюся от украденных денег территории, отойдут к сепарам. Для кого стараться будут зеленые?- В основном для своего кармана.Но иностранам этого не понять.Как ковидные деньги пустили на дороги для поднятия рейтинга Зе,так и эти пустят не туда.
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07.11.2020 16:55 Ответить
эге-ж..забей в инете "стоимость восстановления Донбасса".
остальными бабками народу скидываться?
(ну и "мудрому нариду" тоже.по-приколу)..
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07.11.2020 16:57 Ответить
та хто ж це така шльондра, що зо всіх боків приймає?
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07.11.2020 18:00 Ответить
краще не давайте, РОЗКРАДУТЬ!!!!!!!!!!!!!!
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07.11.2020 19:00 Ответить
 
 