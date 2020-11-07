"Слуга народа" Тищенко предложил Разумкову позвать в Раду батюшку: Там плохая карма, надо выгнать дух предшественников

Нардеп "СН" Николай Тищенко считает, что в Верховной Раде "напряженная атмосфера" и "плохая карма".

Об этом он заявил в комментарии каналу "НАШ", передает Цензор.НЕТ.

"Я подошел к Разумкову, а что говорил Арахамия, надо у него спросить. Мне говорить грязные слова рискованно, помните, что я мастер по дзюдо. Если говорить откровенно, то в парламенте напряженная атмосфера и очень сложно работать. За 30 лет там собралась плохая карма. Я даже сегодня предложил Разумкову привести в парламент православного батюшку, чтобы он окропил святой водой. Чтобы дух от наших предшественников куда-то ушел", - рассказал Тищенко.

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