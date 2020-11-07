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"Слуга народа" Тищенко предложил Разумкову позвать в Раду батюшку: Там плохая карма, надо выгнать дух предшественников
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "СН" Николай Тищенко считает, что в Верховной Раде "напряженная атмосфера" и "плохая карма".
Об этом он заявил в комментарии каналу "НАШ", передает Цензор.НЕТ.
"Я подошел к Разумкову, а что говорил Арахамия, надо у него спросить. Мне говорить грязные слова рискованно, помните, что я мастер по дзюдо. Если говорить откровенно, то в парламенте напряженная атмосфера и очень сложно работать. За 30 лет там собралась плохая карма. Я даже сегодня предложил Разумкову привести в парламент православного батюшку, чтобы он окропил святой водой. Чтобы дух от наших предшественников куда-то ушел", - рассказал Тищенко.
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+86 Утилизация ватников
показать весь комментарий07.11.2020 10:41
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+37 John Pollack
показать весь комментарий07.11.2020 10:41
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Вас самих это шоу уродов не задолбало???
Там один нужен поп в виде ак-74,а его проповедь с удовольствием прослушали бы подавляющее число зеленожопых макак вместе с зажопинцами.
Какой нахрен поп в Раду????
Тищенко,ты улыбан что,совсем кукухой подорвался придурок.Мастер по дзюдо))))
Петух ты по дзюдо,чучело))))
Это фактически признание, что Порох (да дебилы бывший дьякон МП) удачно чистил эту заразу!
Или Жириновского с мешком наручников- скажет кого с вещами на выход..
на всю Украину
как прошлых так и нынешних
и энергетика резко улучшиться
НАШ 14.09.20
https://www.youtube.com/watch?v=x_QHERONCmA&vl=ru
Щоб відспівав.
Там дело не в здании, а в мафии для которой ничего святого нет..
Это , замечу , тот самый Тищенко на чьей "совести" тысячи умерших от Ковида , бо именно он спровоцировал население на абсолюный пофигизм по отношению к Ковиду !
Все есть кроме Украины, кроме представительства народа.