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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Тищенко предложил Разумкову позвать в Раду батюшку: Там плохая карма, надо выгнать дух предшественников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "СН" Николай Тищенко считает, что в Верховной Раде "напряженная атмосфера" и "плохая карма".

Об этом он заявил в комментарии каналу "НАШ", передает Цензор.НЕТ.

"Я подошел к Разумкову, а что говорил Арахамия, надо у него спросить. Мне говорить грязные слова рискованно, помните, что я мастер по дзюдо. Если говорить откровенно, то в парламенте напряженная атмосфера и очень сложно работать. За 30 лет там собралась плохая карма. Я даже сегодня предложил Разумкову привести в парламент православного батюшку, чтобы он окропил святой водой. Чтобы дух от наших предшественников куда-то ушел", - рассказал Тищенко.

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Топ комментарии
+86
Как эти долбодятлы утомили.
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07.11.2020 10:41
+50
Думаю тут нужен батюшка-экзорцист, чтобы изгнать из рады зеленых бесов.
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07.11.2020 10:42
+37
Обязательнро из РПЦ позовите ) Там скрепы ещё те )) Вы же для них стараетесь а не для Украины )
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07.11.2020 10:41
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Вот не знаю почему хочется обратится к тем долбодебилам голосовавшим за клоуна цвета ЛГБТ,имею ввиду ********** *********** Зеленского...
Вас самих это шоу уродов не задолбало???
Там один нужен поп в виде ак-74,а его проповедь с удовольствием прослушали бы подавляющее число зеленожопых макак вместе с зажопинцами.
Какой нахрен поп в Раду????
Тищенко,ты улыбан что,совсем кукухой подорвался придурок.Мастер по дзюдо))))
Петух ты по дзюдо,чучело))))
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07.11.2020 11:46 Ответить
"Слуга народу" Тищенко запропонував Разумкову покликати до Ради батюшку: Там погана карма, треба вигнати дух попередників - Цензор.НЕТ 2628
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07.11.2020 11:50 Ответить
Там нужно осторожно с окроплением. И бытюшку надо ИСТИННОГО найти (а кто это?). А то вот инструкция для тищенков ниже - все может пойти не так. И зеленая мразь попозагибается... "Слуга народу" Тищенко запропонував Разумкову покликати до Ради батюшку: Там погана карма, треба вигнати дух попередників - Цензор.НЕТ 7966
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07.11.2020 12:08 Ответить
... с крылышками - то представители ЗЕсилы, если кто не понял.
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07.11.2020 12:10 Ответить
Ясно .Ось що буває при неправильному крєщєнії !
"Слуга народу" Тищенко запропонував Разумкову покликати до Ради батюшку: Там погана карма, треба вигнати дух попередників - Цензор.НЕТ 615
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07.11.2020 13:01 Ответить
Нехилая дупа
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07.11.2020 13:40 Ответить
Боже, яке ж воно припоцане.
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07.11.2020 14:17 Ответить
Коля "КОТЛЕТА", а ты попроси ЖОПУ БЕНИ - Дубинского тебе НАПЕРДЕТЬ В НОС - сразу легче станет.
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07.11.2020 12:09 Ответить
РПЦ-шного духа дебилам не хватает? "Слуга народу" Тищенко запропонував Разумкову покликати до Ради батюшку: Там погана карма, треба вигнати дух попередників - Цензор.НЕТ 5001
Это фактически признание, что Порох (да дебилы бывший дьякон МП) удачно чистил эту заразу!
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07.11.2020 12:12 Ответить
"Слуга народу" Тищенко запропонував Разумкову покликати до Ради батюшку: Там погана карма, треба вигнати дух попередників - Цензор.НЕТ 7471
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07.11.2020 12:27 Ответить
Невже чорти типу тіщенка втечуть з ради ?
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07.11.2020 12:28 Ответить
Свяченої води у Дніпрі не вистачить, щоб після вас зелених Раду очистити.
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07.11.2020 12:32 Ответить
Зато вполне хватило бы, чтобы погрузить все это ЗЕленое говно на баржу и утопить нафиг. "Слуга народу" Тищенко запропонував Разумкову покликати до Ради батюшку: Там погана карма, треба вигнати дух попередників - Цензор.НЕТ 2865
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07.11.2020 12:44 Ответить
"Слуга народа" Тищенко предложил Разумкову позвать в Раду батюшку:

Или Жириновского с мешком наручников- скажет кого с вещами на выход..
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07.11.2020 12:43 Ответить
"Слуга Зеленского и кум Медведчука - депутат Андрей Холодов" Mark Savchuk tverezo.info
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07.11.2020 12:48 Ответить
Мабуть усі памятають, як Юля писала з Медведчуком конституцію під себе й Вітю ? Зараз Юля пішла знову на злуку з ворогами України, віддавши голос за бюджет.
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07.11.2020 12:51 Ответить
Попей святой водички, болезная, может, попустит...
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07.11.2020 13:32 Ответить
Шо, косатую обижают?)) Ту, шо в засос целовалась в кремле с плешивым, когда садила Украину на иглу газовую?
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07.11.2020 23:27 Ответить
Там потрібен св'ященник . Грекокатолицький , чи як мінімум православний . А попи і батюшки - )(уй на них . То сволота московська , мразота в пагонах під рясами . Ще нам чортів в Парламенті не вистарчало .
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07.11.2020 12:50 Ответить
коля котлета, пусть тебе лучше зеленые братья по разуму мозги купят, хотя бы куриные))) батюшка тебе точно не поможет
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07.11.2020 12:53 Ответить
вавссьоомвиаватыыпапередникииии!!!!!
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07.11.2020 12:53 Ответить
от колиных котлет смрад стоит
на всю Украину
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07.11.2020 13:07 Ответить
надо просто -- сотни две ,,хапуг,, посадить
как прошлых так и нынешних
и энергетика резко улучшиться
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07.11.2020 13:07 Ответить
Мне говорить грязные слова рискованно, помните, что я мастер по дзюдо "Слуга народу" Тищенко запропонував Разумкову покликати до Ради батюшку: Там погана карма, треба вигнати дух попередників - Цензор.НЕТ 7725 Уже было где-то подобное:"Я злой и страшный серый волк..."
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07.11.2020 13:12 Ответить
"Слуга народу" Тищенко запропонував Разумкову покликати до Ради батюшку: Там погана карма, треба вигнати дух попередників - Цензор.НЕТ 7999
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07.11.2020 13:24 Ответить
К себе в хату лучше приведи и дай ему лям за услугу "Слуга народу" Тищенко запропонував Разумкову покликати до Ради батюшку: Там погана карма, треба вигнати дух попередників - Цензор.НЕТ 5282
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07.11.2020 13:35 Ответить
Андрій Єрмак - як кінопродюсер і КУМ ТИЩЕНКА став другою особою в державі?
НАШ 14.09.20
https://www.youtube.com/watch?v=x_QHERONCmA&vl=ru
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07.11.2020 13:43 Ответить
"Слуга народа" Тищенко предложил Разумкову позвать в Раду батюшку..."

Щоб відспівав.
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07.11.2020 13:52 Ответить
Так после коммунистов нечистую силу уже раз изгоняли! Не помогло?
Там дело не в здании, а в мафии для которой ничего святого нет..
"Слуга народу" Тищенко запропонував Разумкову покликати до Ради батюшку: Там погана карма, треба вигнати дух попередників - Цензор.НЕТ 9154
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07.11.2020 14:09 Ответить
Гірших чортів , ніж тищенко , і уявити важко . Але вигнати даже просто - під жирну с..ку ногою .
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07.11.2020 14:23 Ответить
Страшно не то что Зеленский говорит и делает,страшно то что часть населения считает его интиллигентным и умным.
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07.11.2020 15:10 Ответить
Небось Тищенко постоянно кормит батюшек у ся в "Велюре" и это ему батюшки разрешили нарушать карантин тогда !

Это , замечу , тот самый Тищенко на чьей "совести" тысячи умерших от Ковида , бо именно он спровоцировал население на абсолюный пофигизм по отношению к Ковиду !
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07.11.2020 15:15 Ответить
Лучше дезинфекционичтов. Или на худой конец экзорциста
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07.11.2020 16:43 Ответить
таких тупых долбо... дятлов как тищенко, если позбвиться Раде, так и карма просветлеет...
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07.11.2020 22:40 Ответить
А че я лично обеими руками ЗА.Позвать истинно православного Варфоломея...Пусть проведет обряд,изгонит злых духов,СН,ОПЗЖ,Юльку с фракцыей заодно все равно толку ноль-одни интриги....
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07.11.2020 22:57 Ответить
А что святая вода действует на иудеев? Там вроде ребе нужен об трибуну головой постучать...а для некотрых и сексопатолог....
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07.11.2020 23:00 Ответить
Котлета кацапского попа решил позвать? Где ж вы дебилов столько набрали?
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07.11.2020 23:11 Ответить
Зеленые черти, розовые слоны, белки, золотоносные силосные ямы, разврат.
Все есть кроме Украины, кроме представительства народа.
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08.11.2020 00:23 Ответить
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