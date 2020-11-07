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Новости Экономика
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инвестиции (1140) альтернативная энергетика (121) Зеленый тариф (77) солнечная энергетика (37)

Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист

Задолженность государства перед производителями "зеленой" электроэнергии и намерения депутатов отменить "зеленый" тариф вызвали негативное отношение инвесторов к Украине.

Об этом заявил лидер практики энергетики и природных ресурсов юридической компании Arzinger Ярослав Чекер в интервью GetMarket.

По его словам, проблемы задолженности на энергорынке и намерения отдельных депутатов отменить "зеленый" тариф через Конституционный суд могут вызвать остановку инвестиций в Украину из-за высоких инвестиционных рисков.

"Относительно инвесторов можно предположить прекращение инвестиционной активности, поскольку существует правовая неопределенность относительно возможного развития событий и, соответственно, последствий для инвесторов. Сейчас в таком состоянии инвестиции в Украину с точки зрения инвесторов являются высоко рисковыми", - рассказал Чекер.

Он также считает, что по этой же причине финансовые учреждения прекратят выдавать кредиты для проектов по развитию "зеленой" энергетики.

"Кредиторы не смогут выдавать кредиты, потому что правовая неопределенность так же напрямую будет влиять на способность возврата полученных кредитов", - прогнозирует Чекер.

Ранее управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко заявил, что в отрасль альтернативной энергетики было инвестировано около 10 млрд долларов, что составляет 25% общего объема иностранных инвестиций в Украину.

Читайте также: Без госгарантий для "Укрэнерго" кризис в энергетике не решится, - инвесторы

Как сообщалось, в июне профильные ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 миллиарда грн). 40% от этой суммы "Гарпок" должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% произведенной "зеленой" электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться за счет кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября - всего 7%. В то же время сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 миллиарда грн) не наблюдается.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы ранее раскритиковали Украину за финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.
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Топ комментарии
+13
Чергова Зеперемога!

Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист - Цензор.НЕТ 2108
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07.11.2020 10:58
+10
Перед выборами в 2019 зебилы искренне верили, что Зеленский приведет в Украину международных инвесторов, потому что барыга это типа коррупционер, его инвесторы шарахаются, а честный Голобородько сделает Украину инвестиционно-привлекательной и как следствие богатой с выросшей экономикой на 40%.
Теперь ни инвесторов, ни экономики, ни бюджета.
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07.11.2020 11:05
+10
Если инвесторы пытаются воспользоваться коррупционной схемой, то они очень сильно рискуют. И так не только в Украине.
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07.11.2020 11:08
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Чергова Зеперемога!

Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист - Цензор.НЕТ 2108
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07.11.2020 10:58 Ответить
Зелена енергетика це фейк! Для роботи сонячних електростанцій без акумулірующих енергію гігантських еконденсаторів, потрібно спалювати більше вугілля нід в щвичайному режимі роботи енергосистеми! Тому така зелена електроенергія, яка обходиться державі в мільярди зелених доларів, нам не потрібна!
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07.11.2020 11:05 Ответить
Розкажи це шведам: Жить без нефти: энергетика Швеции
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07.11.2020 11:18 Ответить
Шведи розуміють, що найдорожче що в нас є це час. Тому витрачати його не гриценків не будуть.
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07.11.2020 12:46 Ответить
гігантські дрони ще потрібні, щоб перевозити гігантькі конденсатори, щоб гігантських втрат не було
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07.11.2020 11:30 Ответить
Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист - Цензор.НЕТ 7505
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07.11.2020 11:50 Ответить
Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист - Цензор.НЕТ 3717
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07.11.2020 12:46 Ответить
после гиганта мысли пецьо парашонки никакой гігантський дрон не поможет
пецьо с ахметкой ТАК зеленым наследили, шо энергетически, шо политически
только Caterpillar Tractor ом разгребать
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07.11.2020 12:53 Ответить
як скажеш, для початку по полях із тими панелями
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08.11.2020 08:18 Ответить
а потім яму із всякими зеленими типа Dob ro 3cf0cbdd засипати
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08.11.2020 08:19 Ответить
Идиот? А, гуманитарий?
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07.11.2020 16:20 Ответить
ЭТО не ИНВЕСТОРЫ а МУДАКИ !!! Гудок берет свою зеленную энергетику и пусть затусует себе в ЗАДНИЦУ Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист - Цензор.НЕТ 6419
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07.11.2020 11:47 Ответить
Шо такое? Вас снова прёт? Вы уже засилье Вальцманов побороли? Или 800 добровольцев из тюрем выпустили? Решили что в экономике разбираетесь?
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07.11.2020 20:26 Ответить
Інвестиційні няні пішли в загул?
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07.11.2020 11:00 Ответить
Инвестиционной няней у "Гудка" будет "Беня".
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07.11.2020 12:46 Ответить
Там где олигархи там Украина и её народ в злыднях.
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07.11.2020 11:00 Ответить
Так чому ж ЗЕнелох їх не садить?
Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист - Цензор.НЕТ 9172
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07.11.2020 11:07 Ответить
Спроси у зе.
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07.11.2020 12:01 Ответить
Нехай запитують зебіли. Я його не обирав.
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07.11.2020 12:21 Ответить
Этой весной уже очередь пришла Зеле садиться.
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07.11.2020 12:47 Ответить
А чего ты так трусливо неудобные, но справедливые вопросы банишь?
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08.11.2020 11:11 Ответить
ну так заплатите ахметке из коронавирусного фонда... впервой, что ли...?!
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07.11.2020 11:01 Ответить
Не надо посказывать янелоху. Ему уже 42 года.
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07.11.2020 12:48 Ответить
Из-за воровства и ненасытности олигархов она скоро потеряет статус страны.
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07.11.2020 11:01 Ответить
жадная тупая бесперспективная зебильная власть, имиджевые потери от которой мы будем выхарькивать десятилетиями
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07.11.2020 11:01 Ответить
Бессоница,то что поиспражнялся и полегчало ?Ой ,а ты не в курсе кто это всунул эту зеленую энергетику в Украину?Да под госгарантии?И кто тогда жадный и тупой,по твоему?За 10 сранных миллиардов инвестиций,сколько надо вернуть ?Кто столько вернет "заробитчанам",которые каждый год"инвестируют по 12 миллиардов евро?Иногда сопоставляй и думай,если есть чем.Или ты на грантах?
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07.11.2020 18:47 Ответить
У нас судів нема - банда одна, які інвестиції?!
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07.11.2020 11:04 Ответить
Тому що песо - патріоти наприймали такі тарифи в угоду олігархам і ригам втікачам що країна неспроможна виплачувать. Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист - Цензор.НЕТ 5282
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07.11.2020 11:05 Ответить
russian asshole, is it difficult to use google for searching information about the date of confirm this law? why do you spreading fake?
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07.11.2020 11:25 Ответить
Бамбарбія кергуду, гітлер капут, ***** окупант.
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07.11.2020 11:36 Ответить
date of confirm approval of this law? why do you spreading fake?
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07.11.2020 12:52 Ответить
Перед выборами в 2019 зебилы искренне верили, что Зеленский приведет в Украину международных инвесторов, потому что барыга это типа коррупционер, его инвесторы шарахаются, а честный Голобородько сделает Украину инвестиционно-привлекательной и как следствие богатой с выросшей экономикой на 40%.
Теперь ни инвесторов, ни экономики, ни бюджета.
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07.11.2020 11:05 Ответить
Ось так- заради прибутку ахметки з його полями сонячних панелів, Україна працює собі в збиток. І це лише один приклад, а потім дивуємось, чому держава така бідна, а автівки та маєтки такі шикарні...
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07.11.2020 11:07 Ответить
Если инвесторы пытаются воспользоваться коррупционной схемой, то они очень сильно рискуют. И так не только в Украине.
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07.11.2020 11:08 Ответить
Розумно і без образ , найдоречніший коментар , на мою думку.
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07.11.2020 11:12 Ответить
А чому це ти перетворився на хрестики? Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист - Цензор.НЕТ 672
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07.11.2020 11:43 Ответить
"Попутник революції" розхитує , факт !
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07.11.2020 11:10 Ответить
А де ж оманські інвестори до яких їздив ЗЕ.
Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист - Цензор.НЕТ 9563
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07.11.2020 11:12 Ответить
Зліва має бути Ренат Леонідович .
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07.11.2020 11:13 Ответить
так скажем же и за это спасибо ЗЕкоманде . шагаем от победы к победе Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист - Цензор.НЕТ 7033
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07.11.2020 11:13 Ответить
Самое интересное что об этом говорит не иностранный инвестор, а наш "юрыст"))) и у кого оно на зарплате?
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07.11.2020 11:16 Ответить
Цензор, вы можете назвать хоть один факт что *зеленый инвестор* ушел с Украины? Ато все пугаете, а они наоборот сюда лезут. Потому что для етих кровососов в Украине золотая жила. В Украине нет ни солнца ни ветра для корректной работы етих *зеленых тарифов* а они лезут именно в нашу страну а не в солнечные страны или в страны на океанском побережье где дуют сильные и постоянные ветра.
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07.11.2020 11:16 Ответить
Хрен с ним с солнечной энергией.Ну не вышло.Надо пробовать получать энергию от лунного света.Экономический эффект тот же,зато мы будем первыми.
Ну и опять же-население научится читать при луне. При полной. Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист - Цензор.НЕТ 6779
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07.11.2020 11:19 Ответить
Не может того быть
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07.11.2020 11:20 Ответить
Напомним, инвестиционное соглашение о строительстве этого ветропарка было подписано 23 января 2019 года в Давосе. Сторонами подписания соглашения стали также ****, Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO), Черноморский банк торговли и развития и другие. Организатором синдиката инвесторов выступил JP Morgan.

Задолженность государства перед производителями "зеленой" электроэнергии и намерения депутатов отменить "зеленый" тариф вызвали негативное отношение инвесторов к Украине.
Об этом заявил лидер практики энергетики и природных ресурсов юридической компании Arzinger Ярослав Чекер в интервью GetMarket.Источник: https://censor.net/ru/n3229658
Норвежская компания NBT в октябре начнет строительство электростанции "Зофия" общей мощностью 792,5 МВт.
Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд евро. После завершения строительства появится крупнейшая в Европе береговая ветряная электростанция, сообщила пресс-служба Запорожской ОГА. (10 июля 2020 )
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07.11.2020 11:21 Ответить
Гугл выдает NBT только банк Таджикистана. Любое упоминание про NBT только связанос Украиной. Сомнительная контора.
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07.11.2020 11:34 Ответить
Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд евро. После завершения строительства появится крупнейшая в Европе береговая ветряная электростанция, сообщила пресс-служба Запорожской ОГА Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист - Цензор.НЕТ 2716
сумма инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд евро.
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07.11.2020 11:45 Ответить
Вот-вот. А зачем нужна эта ветровая станция в запорожской области? Запорожская область всегда была профицитной в плане электроэнергии. А сейчас и подавно, когда в стране кризис, отпал Донбасс на который транспортировалась энергия с запорожской области.
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07.11.2020 11:48 Ответить
Когда страна находится в состоянии экономического выживания зеленая энергетика, вернее тарифы на нее, это гири на ногах утопающего. Играть в спасение мира можно когда не знаешь куда деть деньги.
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07.11.2020 11:24 Ответить
Якщо так звана "зелена" енергетика банально НЕКОНКУРЕНТНОЗДАТНА (а зараз так і є), то ніякі мантри про "інвесторів" не допоможуть, ніхто в здоровому розумі купувати дорожче не буде, а якщо хтось купує той самий товар дорожче, то це однозначно є корупцією, можна відразу відкривати кримінальну справу, не помилишся. Ну, або гукати психіатра.
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07.11.2020 11:31 Ответить
які ж це інвестиції, якщо для держави і для людей тільки збитки?
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07.11.2020 11:33 Ответить
А воры из Украины способны только на такие инвестиции для страны.
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07.11.2020 12:43 Ответить
А шмыгаль и говнобородько рисуют нам ньювасюки в ближайшем будущем.
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07.11.2020 11:36 Ответить
Они тоже тупое ворье, но вы, порохосвиньи, совсем шизанулись в своей дебильной пропаганде, ну покупайте сами дороже рынка, дуракам закон не писан.
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07.11.2020 11:47 Ответить
Из исков, как и из всей "зеленой" энергетики, вышел тихий пук в большую лужу. Я поржал, наконец-то "инвесторы" открыто в морду получили Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист - Цензор.НЕТ 720
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07.11.2020 11:44 Ответить
Это не иностранные инвесторы, а воры из Украины. Нечего с ними стеснятся.
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07.11.2020 12:41 Ответить
зедрисня з наполегливістю ідіота штовхає Україну в обійми *****
яке ж воно смердюче лайно!
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07.11.2020 11:48 Ответить
Инвестиционная няня сдохла ?
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07.11.2020 11:49 Ответить
Она пошла сосной корабельной работать. Так ей хоть что-то дают. Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист - Цензор.НЕТ 2643
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07.11.2020 12:22 Ответить
Не ведитесь на КОРРУПЦИЮ с так называемыми "зелеными тарифами"! Все цены должны быть РЫНОЧНЫМИ /конкурентными/!
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07.11.2020 11:56 Ответить
юрист обслуживающий ДТЭК будет еще чтото вякать. - Надання юридичних консультацій групі іноземних банків з питань реструктуризації заборгованості ДТЕК за Генеральною угодою ISDA у розмірі 431 мільйон доларів США та 189 мільйонів доларів США; https://arzinger.ua/our-team/plotnikov/
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07.11.2020 12:16 Ответить
Такі інвестори мають іти на ХЕР, кожен кВт їх електроенергії лягає у собівартість підприємств +3, 4 грн., які випускають кінцеву реальну продукцію і робіть її виробництво в Україні апріорі не вигідним і чим скорше держава пошле зелену енергетику подальше, тим буде для держави краще...
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07.11.2020 12:21 Ответить
В стране будут сверх-высокие риски для корупционеров и олигархов. И прятаться по иностранными фирмами и флагами у них не получится.
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07.11.2020 12:38 Ответить
Називається - гєній соврємєнності понаскиглював інвестицій.
Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист - Цензор.НЕТ 597
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07.11.2020 12:43 Ответить
Так схему и закон при Порохе же протянули!
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07.11.2020 16:00 Ответить
Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. / Воры кодлана Коломойского переводят стрелку на зелёную энергетику: Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ . Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20
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07.11.2020 13:42 Ответить
гнать этих "клюевых" гудковых энергетиков в шею. пусть получают по цене АЭС.
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07.11.2020 14:15 Ответить
первое зелёная энергетика
для собственного потребления
излишки в сеть
окупаемость 6 лет срок службы 10 лет
дальше бросят и скажут утилизируйте
что будет дороже прибыли в несколько раз
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07.11.2020 14:54 Ответить
Инвесторы - это по простому барыги(для хохляцкой черни),на ненавести к которым пришел к власти Зеленский.Эпогеем тупости стало сожжение дома Гонтаревой и последующий концерт,где одно быдло под пение быдлячего хора прикалывалось а другое быдло в зале весело ржало.Серьезные денежные тузы поняли что страна стала называться СПБ-страна победившего быдла.Богатые и успешные не любят быдло,им хватило опыта СССР и Венесуэлы.Поэтому, что заслужили то и имеем.
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07.11.2020 15:01 Ответить
И нах такая зеленая энергетика нужна? Замутили закон под выкачивания бабла, теперь все население должно оплачивать эту аферу со своих карманов
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07.11.2020 15:59 Ответить
помните как янелох оманский говорил. скоро будут инвестиции, миллиарды придут в Украину. бдем развивать экономику...... все, обосрались, только уши зелененькие торчат
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07.11.2020 18:03 Ответить
Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист - Цензор.НЕТ 1526
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07.11.2020 18:58 Ответить
 
 