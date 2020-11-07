Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист

Задолженность государства перед производителями "зеленой" электроэнергии и намерения депутатов отменить "зеленый" тариф вызвали негативное отношение инвесторов к Украине.

Об этом заявил лидер практики энергетики и природных ресурсов юридической компании Arzinger Ярослав Чекер в интервью GetMarket.

По его словам, проблемы задолженности на энергорынке и намерения отдельных депутатов отменить "зеленый" тариф через Конституционный суд могут вызвать остановку инвестиций в Украину из-за высоких инвестиционных рисков.

"Относительно инвесторов можно предположить прекращение инвестиционной активности, поскольку существует правовая неопределенность относительно возможного развития событий и, соответственно, последствий для инвесторов. Сейчас в таком состоянии инвестиции в Украину с точки зрения инвесторов являются высоко рисковыми", - рассказал Чекер.

Он также считает, что по этой же причине финансовые учреждения прекратят выдавать кредиты для проектов по развитию "зеленой" энергетики.

"Кредиторы не смогут выдавать кредиты, потому что правовая неопределенность так же напрямую будет влиять на способность возврата полученных кредитов", - прогнозирует Чекер.

Ранее управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко заявил, что в отрасль альтернативной энергетики было инвестировано около 10 млрд долларов, что составляет 25% общего объема иностранных инвестиций в Украину.

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Как сообщалось, в июне профильные ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 миллиарда грн). 40% от этой суммы "Гарпок" должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% произведенной "зеленой" электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться за счет кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября - всего 7%. В то же время сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 миллиарда грн) не наблюдается.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы ранее раскритиковали Украину за финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.