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В ВСУ за сутки 216 новых случаев COVID-19, всего болеет 2 134 человека, - Минобороны

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В ВСУ за сутки 216 новых случаев COVID-19, всего болеет 2 134 человека, - Минобороны

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 216 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 46 человек. На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 170 человек, в том числе 33 военнослужащих и 9 работников ВСУ в Киевской области, 20 военнослужащих и 3 работника ВСУ во Львовской области, а также 16 военнослужащих и один работник ВСУ в Житомирской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине выявлены рекордные 10 746 новых случаев COVID-19: умерли 187 человек, 8 685 - выздоровели

Всего по состоянию на 10:00 7 ноября в ВСУ COVID-19 болеют 2 134 человека. Выздоровели за время пандемии 4 568 человек, летальных случаев – 19. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 398 человек.

Автор: Володимир Янченко
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Швидкого одужання нашим захисникам
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07.11.2020 13:32 Ответить
На днях власти заявили о новом разведении войск на четырех участках на Донбассе.
Это Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое и Григорьевка.
При этом не совсем понятно, почему именно ВСУ должны отступать в глубь украинской территории, а не боевики вглубь ОРДЛО? Это выглядит не как честное разведение, а ОТСТУПЛЕНИЕ УКРАИНСКОЙ АРМИИ
Волонтеры с фронта сообщают, что НА ТЕРРИТОРИИ, С КОТОРЫХ РАНЕЕ ОТОШЛИ НАШИ ВОЙСКА, УЖЕ ЗАШЛИ БОЕВИКИ И ОБУСТРОИЛИ ПОЗИЦИИ ДЛЯ ОБСТРЕЛА НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ.
С апреля по октябрь 2020 мы имели 222 потери ранеными и убитыми. За этот период произошло 5533 нарушения требований прекращении огня. СММ ОБСЕ зафиксировала 22 факта наращивания количества военной техники и обустройство новых позиций. Особенно много новых позиций появилось в августе-сентябре.
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07.11.2020 13:45 Ответить
 
 