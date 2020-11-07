В ВСУ за сутки 216 новых случаев COVID-19, всего болеет 2 134 человека, - Минобороны
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За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 216 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Из них в учреждениях здравоохранения находится 46 человек. На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 170 человек, в том числе 33 военнослужащих и 9 работников ВСУ в Киевской области, 20 военнослужащих и 3 работника ВСУ во Львовской области, а также 16 военнослужащих и один работник ВСУ в Житомирской области.
Всего по состоянию на 10:00 7 ноября в ВСУ COVID-19 болеют 2 134 человека. Выздоровели за время пандемии 4 568 человек, летальных случаев – 19. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 398 человек.
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Это Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое и Григорьевка.
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