Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что одержать победу в первом туре выборов ему не дали технические кандидаты и ряд традиционных махинаций.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Технические кандидаты, коих было более десятка, топтались вовсю по мне на телеканалах Коломойского и Петровского вкупе с другими помойными медиаресурсами, а бандюки срывали мои встречи с людьми, кидаясь зелёнкой с нашатырём, изображая из себя "националистов".

Профессиональные минусовщики, "антикоррупционеры" с "патриотами", на этот раз набрали каждый от полпроцента до двух, но выполнили задачу, поставленную им их хозяевами.

В результате их усилий я таки не дотянул до победы в первом туре каких-то несчастных три процента", - пишет Филатов.

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Он отмечает, что "городская мафия украла у всех нас нашу общую победу".

"В том числе, при помощи "сеток" и "каруселей". Я уже не говорю про потоки грязи, личные оскорбления в мой адрес и моей семьи, недавние фальшивые "соцопросы", про которые эта нечистоплотная публика вдруг сейчас стыдливо забыла. Мафия умеет ждать", - добавил мэр Днепра.

Напомним, на местных выборах действующего городского голову Днепра Бориса Филатова поддержали 45,37% избирателей. Ближайший конкурент Филатова – лидер "Громадської сили" Загид Краснов. Его результат - 12,86%. Таким образом Филатов и Краснов выходят во второй тур выборов, который состоится 22 ноября.



