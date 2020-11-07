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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты,

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что одержать победу в первом туре выборов ему не дали технические кандидаты и ряд традиционных махинаций.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Технические кандидаты, коих было более десятка, топтались вовсю по мне на телеканалах Коломойского и Петровского вкупе с другими помойными медиаресурсами, а бандюки срывали мои встречи с людьми, кидаясь зелёнкой с нашатырём, изображая из себя "националистов".

Профессиональные минусовщики, "антикоррупционеры" с "патриотами", на этот раз набрали каждый от полпроцента до двух, но выполнили задачу, поставленную им их хозяевами.

В результате их усилий я таки не дотянул до победы в первом туре каких-то несчастных три процента", - пишет Филатов.

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Он отмечает, что "городская мафия украла у всех нас нашу общую победу".

"В том числе, при помощи "сеток" и "каруселей". Я уже не говорю про потоки грязи, личные оскорбления в мой адрес и моей семьи, недавние фальшивые "соцопросы", про которые эта нечистоплотная публика вдруг сейчас стыдливо забыла. Мафия умеет ждать", - добавил мэр Днепра.

Напомним, на местных выборах действующего городского голову Днепра Бориса Филатова поддержали 45,37% избирателей. Ближайший конкурент Филатова – лидер "Громадської сили" Загид Краснов. Его результат - 12,86%. Таким образом Филатов и Краснов выходят во второй тур выборов, который состоится 22 ноября.

Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, сетки и карусели сделали свое дело. Мафия умеет ждать 01
Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, сетки и карусели сделали свое дело. Мафия умеет ждать 02
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Топ комментарии
+23
Бажаю пану Філатову перемоги.
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07.11.2020 13:25
+22
Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 9841
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07.11.2020 13:13
+22
В другому переможеш. Наприклад я вперше не пішов на вибори за 30 років. А в другому проголосую за Борю.
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07.11.2020 13:17
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Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 9841
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07.11.2020 13:13 Ответить
Филатов ТЫ будешь МЭРОМ !!! Береги себя )))
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07.11.2020 15:23 Ответить
В другому переможеш. Наприклад я вперше не пішов на вибори за 30 років. А в другому проголосую за Борю.
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07.11.2020 13:17 Ответить
Филатов ссыт прямо в глаза, а тебе божья роса! Весь город в день тишины и в день выборов был заставлен рекламой Филатова. Но тебе явное и наглое нарушение закона пофиг. ********...
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07.11.2020 15:12 Ответить
Кого пропонуєш? Вілку? Чи дага Хабібулая?
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07.11.2020 15:15 Ответить
Та это местный обиженный -- не обращай внимания )))
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07.11.2020 15:25 Ответить
Мне за город обидно, а ты просто терпила!
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07.11.2020 15:27 Ответить
Так ты не только обиженный, но еще и терпящий? Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 8912
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07.11.2020 18:28 Ответить
Це ж ноу-хау риганалів, а при владі зараз маладиє риги.
Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 4729
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07.11.2020 13:19 Ответить
И шо? Твой Пеца тоже в своё время был за Януковоща. Тоже на подтанцовках. В Кабмине Азирова. Этой фоточки у тебя случайно не найдётся? Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 3978
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07.11.2020 13:26 Ответить
Та ти шо? Прямо таки на підтанцьовках? І в чому ж це проявлялось? В підготовці угоди про асоціацію з ЄС, яку овоч не підписав? Може ще що знаєш, поділись. Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 3811
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07.11.2020 13:41 Ответить
Витай, №6. Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 2041 Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 2041 Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 2041
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07.11.2020 13:56 Ответить
Брехня😂Как и все от зелерьігов...
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07.11.2020 13:44 Ответить
Это пятикопеечное создание, кажется за Богиню, хотя могу ошибаться давно за ним слежу, он с Цензора не вылезает, видимо старпер на пенсии. Но топит не в открытую, а исподтишка. На города другие гадит, тоже не напрямую , а исподтишка, одесситка не жена, Гепадопинск. Какой -то полоумный список составил, правильно написали палата номер шест.ь.
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07.11.2020 14:04 Ответить
100%. Ко всему оно ещё тупое и недалёкое- вон вчера писало, что не знало, что представляет из себя избирательная система США. Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 6921 Хотя об этом уже говорено-перговорено миллион раз. Зато оно "списки составляет"! Причём не первый раз я слышу от него про эти "списки" и угрозы. Манечка "вяличия" бо та с пециной свинофермы. Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 679
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07.11.2020 14:20 Ответить
Мало того, Порошенко ооочень поддерживал Харьковские угоды о Черноморском флоте России, которые в конечном итоге привели к потере Крыма. И Порошенко был министром экономики при Януковиче, потом он утверждал, что Янукович сознательно уничтожал экономику Украины
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08.11.2020 11:41 Ответить
Оці "молоді регіонали" вже "позеленіли".
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07.11.2020 14:21 Ответить
Уууу,как на тебя однодумцы-однопетинцы...
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07.11.2020 14:29 Ответить
А разве аёша гончаренко не пел яныку дифирамбы?
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08.11.2020 08:58 Ответить
В Центральной районной в Днепре территориальной комиссии зафиксировали фальсификацию избирательных бюллетеней. (видео)

///

www.facebook.com/638912915/videos/10157762878562916/
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07.11.2020 13:23 Ответить
М-да. "Коротко" (с)- и целая простыня соплей. Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 3451 Если вспомнить, что "краткость- сестра таланта", то Бодя и Талант- вещи не совместимые. Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 3451 Хотя, несмотря на все его зашквары (рыгоаналка в замах, беркут в "муниципальной полиции" и миллионный косметический "ремонт" моста), я желаю ему победы. Патриотичный вор лучше вора не патриотичного. По крайней мере, в пределах Днепра. Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 266
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07.11.2020 13:25 Ответить
Якщо погортати біографію Заґіддіна Габібулайовича....то Борька біля нього-свята людина !
Де беруться дегенерати,що голосують за отаких дагестанців ?
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07.11.2020 13:59 Ответить
Ну так и я об том же! Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 3203 Если честно, ОЧЕНЬ уважал/симпатизировал Боре, пока он не зашкварился три раза:

1. Назначил своим замом рыгоаналку.
2. Назначил беркута "руководить" "муниципальной полицией".
3. Не вписался за барыгу-мародёра на выборах, а значит, вступил в его секту воров (остальное- следствия оного).
Но в любом случае, вороватое полупатриотичное рыло Боди лучше, чем откровенные сепарские черти.
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07.11.2020 14:06 Ответить
Бажаю пану Філатову перемоги.
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07.11.2020 13:25 Ответить
"Мер, який вкрав 100 тищ мільйонів111" - ця гидота в неті лізла зі всіх щілин.
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07.11.2020 13:25 Ответить
Зато Кличку голосов дорисовали. Значит с зеленскими уже договорился.
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07.11.2020 13:34 Ответить
Интересно,почему Филатов и Корбан разосрались с беней? Такие друганы были. Неужели у них совесть есть? Ой..о чём это я? Но в любом случае,как говорится-"враг моего врага-мой друг". Давай,Филатов в меры ещё разок.
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07.11.2020 13:36 Ответить
Мне кажется приведенная Вами формула несколько спорна. Мне больше нравится "друг моего врага - мой враг"
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07.11.2020 13:59 Ответить
То есть Филатов с беней не разосрался и мы наблюдаем спектакль?
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07.11.2020 14:04 Ответить
ни в коем случае. я только по поводу формулы.
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07.11.2020 15:13 Ответить
Про це ніхто вголос не скаже.
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07.11.2020 15:13 Ответить
Бодя лёг под Пецу, который, как известно, с Беней в контрах. Да и Беня в последнее время перечеркнул всё то хорошее, что сделал для Украины в 2014, став откровенным врагом нашей независимости. Так что "дружить" с ним зашкварно. Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 1462
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07.11.2020 14:09 Ответить
Здається,Бєня в 2014 бабки з України активно виводив,мріючи про віджим ахмєтовського бізнесу,накидаючи оком на держвласність. Чи добре це...
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07.11.2020 15:08 Ответить
Да. Беня особо честным никогда не был. НО в 2014 именно он спас Днепр.... Думаю, именно за это ему тогда люди многое простили..... В том числе и я. Но то, что он делает/несёт (устами своих шавок типа Дубинского) сейчас, после того, как в США на него открыто кучу уголовных дел, ничем иным, как "предательством" не назовёшь. Жаль, конечно. Ведь мог остаться в истории Украины, как единственный порядочный олигарх. Относительно порядочный, конечно... Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 6862
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07.11.2020 15:21 Ответить
Не нужно ни с кем ссориться. Делай так:
Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 3075
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07.11.2020 14:19 Ответить
Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 3525 Да уж. Лёлик всегда умел вовремя сориентироваться..... Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 5535 Но глядя на то, как он в ПАСЕ (и не только) рвал и рвёт по пу за Украину, лично я ему простил. И януковоща, и потрошенку.
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07.11.2020 14:42 Ответить
Плохой фотошоп.
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07.11.2020 15:59 Ответить
Нет ,это не фотошоп. Это Лёша такой прыткий.
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07.11.2020 17:33 Ответить
А смысл? Кто конкретно его заставлял это делать? Ну,в смысле "на два фронта"?
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07.11.2020 19:32 Ответить
Сначала было понятно что побеждает Трамп,потом вперед вышел Байден.
В этом весь Леша
Это как сначала быть партии рыгов и спать ,не снимая калорадскую ленту;потом по известным причинам- в бпп.Это не удивляет?
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07.11.2020 20:26 Ответить
В той же рубашке, то есть переобулся в воздухе за 5 минут
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08.11.2020 11:43 Ответить
Ну про МАФИЮ то Фила ВСЁ знает .... Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 5018
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07.11.2020 14:03 Ответить
Завидую Днепру. Харькову бы такого мэра. Желаю победы ему во втором туре.
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07.11.2020 14:33 Ответить
Как будто сам он не мафия.
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07.11.2020 14:36 Ответить
Выборы в горсовет Днепра.

Всего - 64 депутата, для коалиции нужно получается 33. Плюс у мэра есть 1 голос, он может приходить на сессии и голосовать.

22 - Пропозиция (Филатов)
13 - Оппоблок
9 - Слуги
8 - Гром. Сила (Краснов)
7 - Евр. Солидарность
5 - Блок Вилкула
Едва не прошла партия Шария - 4,36% при минимум 5%

Итак, смотрим на Пропозицию. У нее 22. Для коалиции Слуги и Гром. Сила сразу отметаются - там очень сильная неприязнь. Если с Евр. Солидарностью, не хватает для коалиции = 29, даже с голосом самого мэра, но это чисто во время голосования = 30. Получается, Пропозиция вынуждена договариваться с Вилкулом? Тогда 34 даже без мэрского голоса, есть коалиция. Но пойдет ли ЕС на коалицию с Вилкулом? Если нет, тогда у Пропозиции остается только один вариант - коалиция с Оппоблоком Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 4339

Ну есть правда еще такой мутный вариант: Оппоблок + Слуги + Гром. Сила + Вилкул = 35. Вот такая каша получилась.
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07.11.2020 14:44 Ответить
Вы не правильно считаете. Это не РАДА, а горсовет, и там насрать на партийную принадлежность! Или ты работаешь на город, или пошёл "лесом"! Филатов сломал это еще 2016 году, когда 70% депутатов из бывшей ПР, пол года блокировали принятия бюджета. Мэр Днепра, это не тот кусок говна шо мнит себя ************, он отстаивает интересы громады и ему удалось объединить ВСЕХ ради Города! Получилось тогда, получиться и сейчас. Горсовет будет работать как одна команда. Даже не сомневайтесь.
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07.11.2020 15:19 Ответить
Дурень думкой богатеет! Тебе с этого не перепадет ничего. Независимо от того, кто с кем в какую коалицию вступит. Вон, прошлый раз Филатов с рыгами сразу договорился и даже не покраснел!
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07.11.2020 15:25 Ответить
Поделится и все будет хорошо.
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07.11.2020 18:56 Ответить
Филатов не все про себя написал. Честно признался, что он - один из главарей местной мафии, пихал свою рекламу по всем телеканалам (а они все его), по радио, сотни бигбордов, прямой подкуп избирателей "подарочными наборами", пририсовка голосов прямо на участках. И технические кандидаты тоже были. Главный - Вилкул, которого он легко-бы поборол во втором туре. Но не срослось! Я поражаюсь идиотам, которые готовы голосовать за Филатова, лишь бы не Краснов "потому, что нерусский!". Вот и вся мотивация филатовских избирателей!
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07.11.2020 15:22 Ответить
Мотивация такая что он много сделал для города и еще много сделает !!! А ты со своей рыговской швалью иди БРОДИ Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 8150 Боря НАШ МЭР Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 6772
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07.11.2020 15:30 Ответить
Пздц что он сделал? Конкретно. Весь город ***********. Оно ****** деньги х3 х5 на тбъектах. Успакойтесь боряботы
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07.11.2020 16:29 Ответить
Гадостей он сделал много, да. Одних деревьев выпилил тысячи, если не десятки тысяч. А детскую флотилию как он цинично из центра убрал? И послелил туда кого - чиновников. В том числе, занимающихся внешкольным образованием! Настолько циничной твари у нас в мэрах ещё не было! Ты, *****, в глаза детям посмотри, которых он облагодетельствовал!

И ты полный дебил, т.к. даже не заметил, что Филатов сам с рыговской швалью спелся!!! И даже беркутенка поставил командовать своими титушкими.
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08.11.2020 01:20 Ответить
Краще б Богя про "порядного Вілкула" не згадував, виглядє ідіотом. Ну те що Краснов (насправді казанський Габібулін) бандюк, відомо давно, що ніяк не заважає йому перманентно скуповувати голоси продажніх недолугих "виборців" кацапського походження, як і "порядному" Вілкулу, до речі.
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07.11.2020 15:37 Ответить
А ще Богя забув згадати про свої "безкоштовні", тобто за рахунок міського бюджету, "санаторії-профілакторії, інститути та курси" для пенсів, де він тих пенсів просто відгодовує за наш кошт до рівня своїх шизоїдних фанатів.
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07.11.2020 15:40 Ответить
Ну краде Богя менше за ригів (поки що), і трохи щось робить по благоустрою міста (це теж наші гроші, нагадую, а не його особисті), але це майже й увесь позитив.
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07.11.2020 15:43 Ответить
Ну може Богя і виглядає порівняно непогано поряд з відвертим лайном Вілкулом, Красновим чи геронтофілом Царьовим (навіщо він про Царьова згадав? той вже давно в кацапстані), але Богя теж неаби яке лайно.
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07.11.2020 15:45 Ответить
Это оно про себя?
Ска хуже мэра еще не было.
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07.11.2020 16:25 Ответить
Порошенковская власть поддерживала Вилкула на выборах 2015
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08.11.2020 11:44 Ответить
 
 