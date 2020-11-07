Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что одержать победу в первом туре выборов ему не дали технические кандидаты и ряд традиционных махинаций.
Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Технические кандидаты, коих было более десятка, топтались вовсю по мне на телеканалах Коломойского и Петровского вкупе с другими помойными медиаресурсами, а бандюки срывали мои встречи с людьми, кидаясь зелёнкой с нашатырём, изображая из себя "националистов".
Профессиональные минусовщики, "антикоррупционеры" с "патриотами", на этот раз набрали каждый от полпроцента до двух, но выполнили задачу, поставленную им их хозяевами.
В результате их усилий я таки не дотянул до победы в первом туре каких-то несчастных три процента", - пишет Филатов.
Он отмечает, что "городская мафия украла у всех нас нашу общую победу".
"В том числе, при помощи "сеток" и "каруселей". Я уже не говорю про потоки грязи, личные оскорбления в мой адрес и моей семьи, недавние фальшивые "соцопросы", про которые эта нечистоплотная публика вдруг сейчас стыдливо забыла. Мафия умеет ждать", - добавил мэр Днепра.
Напомним, на местных выборах действующего городского голову Днепра Бориса Филатова поддержали 45,37% избирателей. Ближайший конкурент Филатова – лидер "Громадської сили" Загид Краснов. Его результат - 12,86%. Таким образом Филатов и Краснов выходят во второй тур выборов, который состоится 22 ноября.
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Де беруться дегенерати,що голосують за отаких дагестанців ?
1. Назначил своим замом рыгоаналку.
2. Назначил беркута "руководить" "муниципальной полицией".
3. Не вписался за барыгу-мародёра на выборах, а значит, вступил в его секту воров (остальное- следствия оного).
Но в любом случае, вороватое полупатриотичное рыло Боди лучше, чем откровенные сепарские черти.
В этом весь Леша
Это как сначала быть партии рыгов и спать ,не снимая калорадскую ленту;потом по известным причинам- в бпп.Это не удивляет?
Всего - 64 депутата, для коалиции нужно получается 33. Плюс у мэра есть 1 голос, он может приходить на сессии и голосовать.
22 - Пропозиция (Филатов)
13 - Оппоблок
9 - Слуги
8 - Гром. Сила (Краснов)
7 - Евр. Солидарность
5 - Блок Вилкула
Едва не прошла партия Шария - 4,36% при минимум 5%
Итак, смотрим на Пропозицию. У нее 22. Для коалиции Слуги и Гром. Сила сразу отметаются - там очень сильная неприязнь. Если с Евр. Солидарностью, не хватает для коалиции = 29, даже с голосом самого мэра, но это чисто во время голосования = 30. Получается, Пропозиция вынуждена договариваться с Вилкулом? Тогда 34 даже без мэрского голоса, есть коалиция. Но пойдет ли ЕС на коалицию с Вилкулом? Если нет, тогда у Пропозиции остается только один вариант - коалиция с Оппоблоком
Ну есть правда еще такой мутный вариант: Оппоблок + Слуги + Гром. Сила + Вилкул = 35. Вот такая каша получилась.
И ты полный дебил, т.к. даже не заметил, что Филатов сам с рыговской швалью спелся!!! И даже беркутенка поставил командовать своими титушкими.
Ска хуже мэра еще не было.