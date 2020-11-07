На местных выборах в Бурыньскую ОТО на Сумщине был трэш, - заммэра Базыма

Установление результатов местных выборов в Бурыньской объединенной территориальной общине Сумской области проходило с многочисленными нарушениями.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель мэра города Бурынь Евгений Базыма, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что результаты выборов в Бурыньскую ОТО были объявлены в районе 22 часов 6 ноября. В Бурыньском районе Сумщины проживает около 25 тыс. человек из них проголосовало до 9 тыс. человек, в то время как в многомиллионном Киеве результаты выборов объявили уже в 15 часов.

"Председатель Бурыньской ТИК Зоя К. делала все, чтобы сорвать установление результатов выборов. Так примерно в 18 часов заявила, что бланков для протокола нет !!!! Бланки распечатали через частную типографию ближе к 22 часам !!! То есть председатель Бурыньской ТИК утром 06.11.20 даже не планировала устанавливать результаты выборов !!! Во время работы комиссии постоянно бегала консультировалась непонятно с кем. А уже во время конечного голосования за установление результатов выборов воздержалась от голосования за или против, вместе с другими двумя членами комиссии, но здравый смысл других членов комиссии победил и результаты выборов были проголосованы", - написал Базыма.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кандидат в депутаты одного из горсоветов Сумщины пытался сфальсифицировать результаты выборов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Он также отметил влияние на процесс подсчета голосов представителей "Слуги народа": "В последний день перед установлением результатов выборов поменяли двух членов комиссии (ТИК), в течение всего времени работы комиссии были заявления о пересчете голосов, 06.11.20 приехал помощник нардепа от "зеленых" и также начал качать качели. Интересно, что остаток непроходимых партий пошел на пользу "зеленых". Итог: эти выборы цирк еще тот.

"Итог: эти выборы цирк еще тот. А "зеленым" следует признать, что их рейтинг упал с 73% примерно до 9%", - резюмировал Базыма.

Также читайте: На Сумщине фейковая избирательная комиссия организовала голосование в сельсовет Сосновки, - полиция. ФОТО