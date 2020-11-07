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акция (2401) автомайдан (264) Богачук Олег (1431) Тупицкий (232)

"Тупицкий, вали в Ростов!": активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Василькове под Киевом, где проживает глава Конституционного суда Александр Тупицкий, прошла акция "Тупицкий, вали в Ростов!".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Акцию проводил "Автомайдан".

Участники собрались в центре Киева возле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского, а затем отправились в Васильков.

Тупицкий, вали в Ростов!: активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого 01
Тупицкий, вали в Ростов!: активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого 02
Тупицкий, вали в Ростов!: активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого 03

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Как сообщает "Суспільне", во время сбора участников присутствовали и работники полиции. Они предупредили, что Васильков находится в "красной" карантинной зоне, поэтому более 20 человек собираться нельзя. Участники ответили, что они будут в машинах.

"Уже неделя прошла после скандального решения Конституционного суда, когда КСУ показал, что 11 человек, если пожелают, могут развернуть вектор в противоположную сторону. Но за это время ничего не произошло. Ни парламент, ни президент, не приняли никаких действий, чтобы остановить КС. Поэтому мы едем к Тупицкому сказать о том, что в любом случае он должен остановиться. Правильный и конституционный способ - это когда судьи-предатели уйдут в отставку во главе с Тупицким. Он должен быть первым", - сказала участница автопробега Екатерина Бутко.

Активисты привезли Тупицкому виселицу, однако проход к дому судьи заблокировала полиция.

"Объяснили, что мирным собраниям никто не имеет права препятствовать. А запретить собрание можно только по решению суда. После ссоры и приказа руководителя полиция разблокировала улицу для людей", - написал участник акции, экс-нардеп Егор Соболев.

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"Громадське радио" уточняет, что, согласно достигнутой договоренности, две машины проехали на 5 метров, а люди растянулись вдоль забора на расстоянии вытянутой руки. Полиция отошла на 5 метров.

Виселицу участники акции установили возле забора дома Тупицкого, а спустя некоторое время разобрали.

Тупицкий, вали в Ростов!: активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого 04
Тупицкий, вали в Ростов!: активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого 05
Тупицкий, вали в Ростов!: активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого 06
Тупицкий, вали в Ростов!: активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого 07
Тупицкий, вали в Ростов!: активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого 08
Тупицкий, вали в Ростов!: активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого 09
Тупицкий, вали в Ростов!: активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого 10

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Тупицкий, вали в Ростов!: активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого 11
Тупицкий, вали в Ростов!: активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого 12
Тупицкий, вали в Ростов!: активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого 13
Тупицкий, вали в Ростов!: активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого 14
Тупицкий, вали в Ростов!: активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого 15
Тупицкий, вали в Ростов!: активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого 16
Тупицкий, вали в Ростов!: активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого 17

Фото/видео - Олег Богачук

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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Топ комментарии
+51
Какой-такой Ростов? В бетономешалку.
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07.11.2020 14:24
+35
Як все погано в Україні із приходом Зеленського і Ко.
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07.11.2020 14:22
+32
все эти автопробеги безпонтово и не актуально уже после 6 лет войны.... нужны более радикальные меры ко всем ******* проросийско-сепарским....но таких видать людей не родилось ещё...что говорить...не было посадок ни при порошенко с луценко ни сейчас ...и не будет никогда и ни при какой власти! все кореша между собой и компаньоны \.корупционеры ,или сцикуны...вот и вся история с посадками...((
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07.11.2020 14:27
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Правила форума Совет форумчан
Як все погано в Україні із приходом Зеленського і Ко.
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07.11.2020 14:22 Ответить
Это какой-то анекдот? 30 лет так было.
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07.11.2020 14:28 Ответить
Невже?
Подивись яка гарна хатинка для прислуги судді.
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07.11.2020 14:36 Ответить
Слуги народа хуже живут чем прислуги, так рангов много у этих слуг,вот слуг Кремля ещё называют кремлёвскими холуями.
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07.11.2020 14:42 Ответить
Какой-такой Ростов? В бетономешалку.
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07.11.2020 14:24 Ответить
В 2014 году МАЙДАНЦЫ -зоставили одного ублюдка убежат в парашу-ростову.ЕСЛИ СНОВА МАЙДАНЦЫ ОБЕДЕНЯТСА ?(!это ублюдок отправитса в парашу .ЛИЖБЫ МАЙДАНЦЫ ОБЕДЕНИЛИС !!!
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07.11.2020 14:26 Ответить
капец, ты бы правописанию подъучился бы что ли
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08.11.2020 09:38 Ответить
О, Єгорка Соболєв! Засланий казачок.
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07.11.2020 14:26 Ответить
Де ти його там побачив?
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07.11.2020 14:49 Ответить
Статтю читайте. Всю.
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07.11.2020 14:54 Ответить
все эти автопробеги безпонтово и не актуально уже после 6 лет войны.... нужны более радикальные меры ко всем ******* проросийско-сепарским....но таких видать людей не родилось ещё...что говорить...не было посадок ни при порошенко с луценко ни сейчас ...и не будет никогда и ни при какой власти! все кореша между собой и компаньоны \.корупционеры ,или сцикуны...вот и вся история с посадками...((
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07.11.2020 14:27 Ответить
А бенину хату и медведчука, которьіе подали такой иск в КС, почему не пикетируют автомайдан и Егор Соболев?
Егорка боится , что Беня и медведчук віьгонят его Падалку с "Г+Г" ?
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07.11.2020 14:29 Ответить
медведчука неможна -- він кум та бізнес-партнер сивого кнуриська...
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07.11.2020 14:35 Ответить
Незрозуміло, Стефанчука чи Корявченка?
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07.11.2020 14:40 Ответить
Медвудчук просто фактически единственный, кто в открытую защищает интересы и права старых элит на барскую жизнь, поэтому его трогать нельзя, святой человек с точки зрения коррумпированного политикума.
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07.11.2020 14:44 Ответить
Іра була на хрестинах?
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07.11.2020 14:45 Ответить
Та вона підкацапниця - їм усім завдання, про рибу чи про гроші - винен Порох)))
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07.11.2020 15:54 Ответить
Призывают сваливать в Ростов (хотя ему скорее в Крым через Чонгар - домой), но привезли виселицу, арендованную у Кивы (интересно, за сколько часов "работы" реквизита уплочено?).
Васильков в "красной" зоне, обсуждают создание "чёрных" зон в Украине. Какой-то цирк шапито.
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07.11.2020 14:32 Ответить
Да тупицкие наверное смеются с этих митингов. "Красная" зона - митинговать запрещено. А мы в машинах! Ок, тогда давайте. Это именно те радикальные действия, о которых говорили?
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07.11.2020 14:37 Ответить
Егор Соболев ??? Вы так В.Парасюка,Садового,С.Семенченко,С.Бандеры,Шушкевича,ДОБРОВОЛЦОВ ,Азовцов,Торнадовцов,Днепрцов,Донбасс,П.Сектор и.т.д шетаете пропрусскими ))) ХВАТЕТ ИСКАТ ВРАГОВ МЕЖДУ САБОЮ !!! ВРАГ И ТАК открыто окупировал Крым и част ДОНБАССА !!! и ешо СМИ в УКРАИНЕ !!!
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07.11.2020 14:39 Ответить
Согласен, с таким судопроизводством ему самое место в рашке.
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07.11.2020 14:40 Ответить
Лучше в аду, хотя это одно и тоже...
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07.11.2020 15:22 Ответить
На крымской даче в РФ - совсем одно и тоже. Что ты мелешь?
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07.11.2020 16:21 Ответить
І такий паркан не рятує злодія, спокій буде лише під землею.
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07.11.2020 20:14 Ответить
Нормально пристроїлись чинуші і глуги народу, по суті в державі відсутня бородьба с корупцією від середньої ланки і вище, ті ж хто бере хабарі мільйонами просто недоторкані.
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07.11.2020 14:40 Ответить
В ростов не, уже было, лучше использовать реквизит в машине по назначению. Тут сталкиваются два суда - антигосударственный и Линча. тупицкий же угрожал Украине массовыми беспорядками. Та вот их и надо предотвратить.
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07.11.2020 14:41 Ответить
К Мертвечуку нельзя по дороге заехать?
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07.11.2020 14:46 Ответить
На таке прайс рази в три дорожчий.
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07.11.2020 15:24 Ответить
Тупицький не тупеник - в Ростові і без нього є кому "суд судить и ряд рядить"©️. Покаже Тупицький активістам сраку з вікна та й по тому.
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07.11.2020 14:47 Ответить
Там где появляется хорек Егорка Соболев сразу дурно пахнет. Эта платная мразь, за идею не работает.
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07.11.2020 14:53 Ответить
Судью напугать шавок своих послали слуги. Это зеленая улица от гаранта похожая на фарс . Не смогли купить, теперь пугают.
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07.11.2020 14:56 Ответить
Бородатая бабушка перевела свежий транш своему карманному антико-ко-ко-коррупционеру зимину. Вменяемым людям лучше начать следить за руками, "спаситель" Днепра затеял новую игру, его куклы с завидной регулярностью начали появляться и тут и там.
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07.11.2020 14:57 Ответить
Странно, людям больше 20человек собираться нельзя, а мусорам - можно?! Это получается, что "мусора - не люди"?
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07.11.2020 14:58 Ответить
посмотрите на разбитые дороги и несчастные хатынки простых людей по дороге к этим тупицким... и такое ж по всей Украине
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07.11.2020 15:02 Ответить
Так Зєля ж вам ремонтує ті дороги.А хатинки не такі вже й нещасні.Люди в тих хатинках тупенькі.
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07.11.2020 15:22 Ответить
а тобі мабуть земан ремонтує, бо ти дуже вумний?
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07.11.2020 16:40 Ответить
оно просто ************.
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07.11.2020 19:14 Ответить
потомки колымских вертухаев всегда жалели только об одном, что мало они умные "врагов народа" расстреляли и покалечили
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07.11.2020 19:25 Ответить
все, кінець Хабарника тупіцького... медведчуки і шуфричі та інші адепти руSSкого міра зливають Злодія як непотрібний, використаний матеріал...
цей Пацюк виконав свою місію і завдання кремля: навів шуму в Українскому суспільстві... і всі забули за єрмаків, зелі, бужанських...
і я знову змушений повторювати:
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.11.2020 15:05 Ответить
напишіть адресу його в василькові підтримаемо
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07.11.2020 15:05 Ответить
Какие-то мелкие у нас националисты... В Японии совок как-то внедрил своего комуняку, профинансировал ему партию для обепечения нужного влияния и ... короче, закололи самурайским мечём сразу после выступления. Исполнитель, молодой паренёк, потом покончил с собой в тюрьме (согласно местным традициям), но стал национальным героем и вошел в историю. В Израиле один министр решил немного подыграть палестинцам, местные националисты его просто застрелили... А наши то митингуют, то судятся, с одинаковым результатом...
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07.11.2020 15:07 Ответить
Повесить этого ублюдка на уже готовой виселице!
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07.11.2020 15:15 Ответить
Почьом нині октівізди ? Після виборів ціна повинна впасти.
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07.11.2020 15:21 Ответить
там один забор стоит дороже чем моя квартира за какие шиши жирует тварь
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07.11.2020 15:22 Ответить
"Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького - Цензор.НЕТ 1562
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07.11.2020 15:54 Ответить
Голова у риби трохи вище.
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07.11.2020 20:17 Ответить
Судьи КСУ должны быть моральными авторитетами. А не 'авторитетами' в противоположном смысле слова. Мне все равно , каким образом это тупицкий не будет работать в КСУ.
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07.11.2020 15:28 Ответить
такому вору веревки жалко
только на кол
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07.11.2020 15:30 Ответить
Тупицкий - преступник, нарушил присягу как судья КС, вина КС неоспорима, достаточно только увидеть реакцию на решение КС стран-доноров, которые выделяли свои деньги на проведение в Украине антикоррупционной реформы, но впечатление такое, что в этой ветке большинство закидонов и возмущения, направлено на тех, кто сейчас акцентирует внимание общества на правовом беспределе Тупицкого и его подельников и делает, что возможно, для его мобилизации, а не на бандитов в судейских мантиях. Здесь что, проверяется спайка зебилов и оккупантов-платформистов на солидарный треп, или деньги Коломойского так работают?
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07.11.2020 15:35 Ответить
или деньги Коломойского так работают?

На цензоре все куплено, вольных комментаторов 1/5
Рекламировали дядю сашу сказал свое слово- без оскорблений- сразу заблокировали, а сообщение удалили.
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07.11.2020 20:29 Ответить
А чего вдруг Васильков в красной зоне?! "Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького - Цензор.НЕТ 5700 Там вскрыли древний могильник ковида? "Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького - Цензор.НЕТ 5700 "Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького - Цензор.НЕТ 609Киев не в красной с его плотностью населения, а какое то село вдруг в красной! "Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького - Цензор.НЕТ 9857
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07.11.2020 15:40 Ответить
а какое то село вдруг в красной!

Как по мне -так весь мир село... Один Лукашенко имел смелость послать пандемистов- остальные медузы ...
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07.11.2020 20:31 Ответить
Я думаю скоро надо будет вешать ету судейскую мафию и их прокацапских депутатов
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07.11.2020 15:49 Ответить
Коломойскому нужен свой КС для мародёрства земли Украины-её самой большой ценности. Отсюда и суета Зеленского с разгоном КС. А выдвиженец Коломойского Тупицкий, такой же вор, что и, к примеру, Дубинский, Герус,Зеленский, это цап-відбувайло, с которым Коломойский щедро расплатится за причиненные неудобства./ Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом.
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07.11.2020 15:57 Ответить
Яке символічне фото хата селянина-кріпака і велетенська територія бароона пана судді! А ще я згоден , а чому злочинців потрібно відпускати навіть в Ростов, може нехай попрацюють в зоні , ті судді, що третій термін Кучмі надали, ті що Януковича коронували на узурпацію влади, ті стрижаки, які мову розстріляли замість язика. Тобто, не плутати Конституційний суд і мерзотників в мантіях, а ще потрібно їм подвійний пайок в 700 000 і пенсію в 250 000 грн замінити на 30 000 в місяць грн. і пенсію в 4000 грн. А закони про НАЗК, НАБУ і декларування з ДБР внести так щоб вони не протирічили Конституції. У даному ж випадку вилили воду разом з дитиною, зароади узурпації президентом КС суду, а не пошуком справедливості.
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07.11.2020 16:24 Ответить
Ну про яку ви узурпацію і справедливість говорите? В даному випадку вчергове показали місце барона і місце селянина - кріпака, от і все. Ростов - це не для злочинців, це для лохів, яких погнали зі своїх маєтків в Україні. А тупіцькі нікуди звідси не збираються, шукай дурних. Кріпаки хай возять ті колоди на своїх євробляхах, самі ж за це і платять.
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07.11.2020 16:42 Ответить
Шибениця - це добре, апе кулемет надійніше. "Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького - Цензор.НЕТ 4825 Ну як тікати городами буде. Для шибениці його ще вхопити треба.
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07.11.2020 16:26 Ответить
За які шиши і горизонталі вертикалі такий будинок? Мабуть теща подарувала
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07.11.2020 16:32 Ответить
що там робить поліція? Якщо кримінал по той бік паркану, то арестуйте, якщо полісмени такий самий кримінал час їх теж нищити.
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07.11.2020 17:10 Ответить
Там где консерва егорка,там воняет...
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07.11.2020 17:15 Ответить
А де всі ці "активісти" і що вони роблять з сепаратистами і ворогами України? НІЧОГО. Ці акції замовні і проплачені владою,а горе-активісти просто продажні шавки.
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07.11.2020 17:26 Ответить
Бузинить треба таких героїв Тупицьких, а не в Ростов гнать!
Воно і з Ростова гидитиме Україні!
Нема Тупицьких-нема Проблем!!!
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07.11.2020 17:27 Ответить
Сколько человек заболеет после этой акции
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07.11.2020 17:47 Ответить
ого у нас криминал в стране побороли что столько мусоров охраняет коррупционера?
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07.11.2020 19:09 Ответить
Не понимаю почему полиция вместо прямых обязаннностей охранять украинцев от бандитов, вместо этого охраняют бандитов от украинцев?
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07.11.2020 19:29 Ответить
Вот именно!
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07.11.2020 20:05 Ответить
Да аваков со своей сворой, видать за одно с этими бандюгами.
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07.11.2020 20:09 Ответить
"Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького - Цензор.НЕТ 492
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07.11.2020 19:40 Ответить
Слава Україні і Українцям!!!
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07.11.2020 19:47 Ответить
З приходом цієї влади у нас ще до пандеміЇ короновірусу почалась ....Червона зона. Бабоньки,які голосували за цю владу та ватопацифіське молоде кодлячко,що укривається від мобілізаціі,зараз попали в КУТ ДУРНІВ. Це коли сам собі в борщ нахаркав,а їсти хочеться. Бабочкам...загроза дуба дати від коронки, а молодикам ВПК..Безвіз дармовий ерикрить можуть уже до кінця року. Голосували як барани і ненависники,от і отримують . А ми,конституційне громадянство ячому повинні із-за дурнів тепер страждати?
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07.11.2020 19:49 Ответить
А з приводу Тупицького і членів диверсійної групи в КС( бо такі рішення державні люди в серйозному державному органі в любій іншій країні світу ніколи не приймуть), а це іменно диверсанти в суді, тут визначення одне...звичайна антидержавна дієва операція. При чому над-то значна і вирішальна. Ну,а Зеленський з Єрмаком із охвіса класно підігрують,щоби лишити укркїнців виїзду вільного за кордон і переправити потоки трударів в Росію. Імвбивапють вони ціле стадо продлем для Росії. Все класно зроблено. Тупицький з віллою у моря,а українці без мандрівок і зарплат.
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07.11.2020 19:58 Ответить
Псы аваковские, так бы народ охраняли, а не этих тварей, которые живут на наши налоги, вы же народ должны защищать, а иначе на хрен вы тогда нужны?
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07.11.2020 20:04 Ответить
"Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького - Цензор.НЕТ 1541
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07.11.2020 21:25 Ответить
Братва,не все то золото что блестит...В ситуации с КС не все чисто...По моему нас пытаются отвлечь от чего то более грандиозного.Под шумок гоотовят для нас какую то бяку....
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07.11.2020 22:38 Ответить
Тупики розуміють тільки таку мову.
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07.11.2020 22:52 Ответить
Дістав ніж - ріж. Притяг шибеницю - вішай! Якось все на зовсім не дешевих понтах... Хоча на моїй памяті вперше макет шибениці став центральною окрасою перформансу. Народ має звикати. Спершу пусті шибениці стануть окрасою, а потім ми їх заповнимо - ну не пропадати ж добру. Тому, хлопята, робіть навіть макети з розрахунку (про всяк випадок) на 200 кг. жирної судівсько-прокурорської братії. Хоча для прокацапських придурків шибениця це завеликий гуманізм. Паля. І тільки паля.
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08.11.2020 02:21 Ответить
Во всём этом "мероприятии" не хватает заявления одобрительного Зе. И Порошенко скинет Зе.
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08.11.2020 03:06 Ответить
Эта падла боится, что "сувенир" применят по назначению до кровавого поноса, но добровольно от корыта не уйдет. Не тот менталитет.
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08.11.2020 14:50 Ответить
Молодці! Слава Україні!
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08.11.2020 14:53 Ответить
 
 