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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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Зеленский (16498) Кучма (1867) Лещенко (691) Пинчук (294) Шабунин (462) Тупицкий (232) Дубинский Александр (413)

"Железнодорожник Лещенко служит семье Кучмы, на телеканале которой выступает президент", - "слуга народа" Дубинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По мнению народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, Леонид Кучма и Виктор Пинчук на своем телеканале подталкивали президента Владимира Зеленского к незаконному влиянию на судей Конституционного Суда.

Об этом нардеп заявил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Некий лещенко, паразитирубщий на госбюджете, вдруг вспомнил про адвоката Салова, которого донецкий судья Тупицкий осудил за листовки против Кучмы. Лещенко теперь говорит о том, что Тупицкий поэтому должен уйти. Но он не говорит при этом самого главного. Почему много лет назад Тупицкий принял это решение? Тупицкий принял это решение потому, что его заставил Янукович, которому это поручил Кучма, что зафиксировано на записях Мельниченко. Кучма учил Януковича, как надо работать с судьями. А чем после такого обучения закончил Янукович, творчески реализуя учения Кучмы, известно всем.

А теперь в студии канала ICTV семьи Кучмы стоит уже новый Президент, которого семья Кучмы через Лещенко учит с помощью шабуниных разогнать всех судей, ехать к ним домой…Президент молчит… А эта семья через озабоченного железнодорожника Лещенко, который предал Гонгадзе и служит семье Кучмы верой и правдой, – предлагает ехать к с судьям с виселицей", - написал Дубинский.

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Дерутат напоминает, что на записях Мельниченко есть эпизод, на котором Кучма говорит о передаче канал ICTV его дочери Елене. Потом на этом канале работал российский пропагадист Дмитрий Киселев.

"А ещё можно вспомнить, кто отмазывал Кучму на этом же канале – ICTV: это был Киселёв, которого лично пригласил и платил ему Пинчук. И Киселев тут отмазывал Кучму и учил всех журналистике, получал награды в Украине как гуру журналистики. А теперь Киселёв главный пропагандист Путина. Параллель понятна?", - пишет "слуга народа".

По мнению Дубинского, Зеленский в эфире телеканала Кучмы-Пинчука фактически поддержал давление на Конституционный Суд.

"Тогда же, в прямом эфире Президент не прореагировал на Шабунина, который открыто призывает всех к совершению преступления – давлению на суд, на судью, какой бы он ни был, он не позитивный герой, но он пока судья КС, и это вмешательство, давление на судью как минимум. А теперь Тупицкому везут виселицу. По чуть обновлённой методичке Кучмы-Пинчука", - подчеркивает депутат.

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Железнодорожник Лещенко служит семье Кучмы, на телеканале которой выступает президент, - слуга народа Дубинский 01
Железнодорожник Лещенко служит семье Кучмы, на телеканале которой выступает президент, - слуга народа Дубинский 02

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
Начал читать и не дочитал. Ну вот просто не интересно вникать в бред этого Бениного долбо... . Ну в общем вы все поняли.
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07.11.2020 14:29
+12
все что вылетает из бородатой задницы коломойши для меня все равно остаются каловыми массами (даже если там есть зерно истины...я не хочу его там искать!
мерзкое, корыстное и тошнотворное животное...особь ...***** !
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07.11.2020 14:50
+11
Штаммы зеплесени начали есть друг друга
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07.11.2020 14:28
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Я верю всему. что они говорят друг о друге. "Железнодорожник Лещенко служит семье Кучмы, на телеканале которой выступает президент", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 6723
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07.11.2020 14:27 Ответить
"Железнодорожник Лещенко служит семье Кучмы, на телеканале которой выступает президент", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5817
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07.11.2020 14:47 Ответить
"Залізничник Лещенко служить родині Кучми, на телеканалі якої виступає президент", - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4580
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07.11.2020 21:37 Ответить
Штаммы зеплесени начали есть друг друга
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07.11.2020 14:28 Ответить
как же хочется, этому маланцу, заткнуть его вонючий рот !!!!
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07.11.2020 18:30 Ответить
Удивил служака от Коломойского, многие служат в нашей стране олигархам "Железнодорожник Лещенко служит семье Кучмы, на телеканале которой выступает президент", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 2408
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07.11.2020 14:28 Ответить
Начал читать и не дочитал. Ну вот просто не интересно вникать в бред этого Бениного долбо... . Ну в общем вы все поняли.
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07.11.2020 14:29 Ответить
Я слежу за УКРАИНОЙ если этот нечтожество коломойского говорит плохое о С.Лешенко значит он не прав.помню как сам каломойский обзывал Наема Мустафу.УКРАИНЦЫ это ИГРА - в катором оригархи порошенко,медведчук,коломойский и наконец самый УМНЫЙ-В ПРЯМОМ СМЫСЛИ СЛОВА УМНЫЙ ахмедов переигрывает их.ахмедов не ПРОУКРАИНЦКИЙ набарот прорусский.но ахмедов УМНЫЙ !!! Я НЕ ПРАВ ))) докажите
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07.11.2020 14:31 Ответить
на леще тоже негде пробы ставить -пусть жрут друг друга
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07.11.2020 14:48 Ответить
да и лучше не следи за Украиной ,а то судя по тому что ты понаписывал ,то следишь ты из параши
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07.11.2020 14:51 Ответить
Жабагадюкинг "Железнодорожник Лещенко служит семье Кучмы, на телеканале которой выступает президент", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 520
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07.11.2020 14:38 Ответить
мамалюбитскорость на ком паразитирует интересно)))
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07.11.2020 14:42 Ответить
Украинский чернозём -жирный кусок для Коломойского в ожидании дефицита продовольствия в мире в недалёком будущем.Но что то не связалось у Коломойского в продаже 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско -российские руки. Коломойский не доволен.Больше всех достаётся Зеленскому. Бедолага решил напрячь землёй КС.
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07.11.2020 14:50 Ответить
все что вылетает из бородатой задницы коломойши для меня все равно остаются каловыми массами (даже если там есть зерно истины...я не хочу его там искать!
мерзкое, корыстное и тошнотворное животное...особь ...***** !
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07.11.2020 14:50 Ответить
Нахіба тут висери цієї волохатої дупи бабці Бені?
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07.11.2020 14:53 Ответить
Если псима бени коломойши кого то обсерает, то это только повышает статус этого человека, четко знаю, все бенины холуи, и в первую очередь, беня - это враги Украины, предатели.
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07.11.2020 15:02 Ответить
До Сергія купа питань, але якщо "тупой собачий рот" Дубинського на нього розкрився значить не все так погано.
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07.11.2020 15:11 Ответить
цыган вообще нелюдь...
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07.11.2020 15:17 Ответить
Про Лещенко даже уже целый фильм сняли на канале Украина. Квартиру его опять вспоминают с утра и до вечера. По которой уже деде суд был.
Значит, Сергей, все правильно делаешь. Молодец.
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07.11.2020 15:21 Ответить
Жопа Бєні критикує колєґу,-жопу Пінчука...
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07.11.2020 15:27 Ответить
A plague on both your houses... (с)
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07.11.2020 15:30 Ответить
Игра была равна...играли два гавна..
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07.11.2020 15:36 Ответить
Схватка двух бородатых шлюх.
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07.11.2020 15:37 Ответить
В этой стране все кому то служат. Сегодня одному завтра другому. И главред этого сайта в том числе. Пока социки тут рулили- позволял российским троллям обсырать Украину с утра до вечера. Целые ветки были с достижениями рашенского народного хозяйства которые держались тут годами, и никто их и не думал удалять. А пришли другие власныки и теперь Бутусов яростный патриот, и сайт у него теперь патриотический. Можно сказать вышиватный.
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07.11.2020 15:38 Ответить
Чия б свиня кувікала
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07.11.2020 16:00 Ответить
опариші в ЗЕгівноямі вазбуділісь - ФСЄ
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07.11.2020 16:41 Ответить
Ви два 3,14дори, вас обох не жалко.
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07.11.2020 18:45 Ответить
 
 