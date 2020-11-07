"Железнодорожник Лещенко служит семье Кучмы, на телеканале которой выступает президент", - "слуга народа" Дубинский

По мнению народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, Леонид Кучма и Виктор Пинчук на своем телеканале подталкивали президента Владимира Зеленского к незаконному влиянию на судей Конституционного Суда.

Об этом нардеп заявил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Некий лещенко, паразитирубщий на госбюджете, вдруг вспомнил про адвоката Салова, которого донецкий судья Тупицкий осудил за листовки против Кучмы. Лещенко теперь говорит о том, что Тупицкий поэтому должен уйти. Но он не говорит при этом самого главного. Почему много лет назад Тупицкий принял это решение? Тупицкий принял это решение потому, что его заставил Янукович, которому это поручил Кучма, что зафиксировано на записях Мельниченко. Кучма учил Януковича, как надо работать с судьями. А чем после такого обучения закончил Янукович, творчески реализуя учения Кучмы, известно всем.

А теперь в студии канала ICTV семьи Кучмы стоит уже новый Президент, которого семья Кучмы через Лещенко учит с помощью шабуниных разогнать всех судей, ехать к ним домой…Президент молчит… А эта семья через озабоченного железнодорожника Лещенко, который предал Гонгадзе и служит семье Кучмы верой и правдой, – предлагает ехать к с судьям с виселицей", - написал Дубинский.

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Дерутат напоминает, что на записях Мельниченко есть эпизод, на котором Кучма говорит о передаче канал ICTV его дочери Елене. Потом на этом канале работал российский пропагадист Дмитрий Киселев.

"А ещё можно вспомнить, кто отмазывал Кучму на этом же канале – ICTV: это был Киселёв, которого лично пригласил и платил ему Пинчук. И Киселев тут отмазывал Кучму и учил всех журналистике, получал награды в Украине как гуру журналистики. А теперь Киселёв главный пропагандист Путина. Параллель понятна?", - пишет "слуга народа".

По мнению Дубинского, Зеленский в эфире телеканала Кучмы-Пинчука фактически поддержал давление на Конституционный Суд.

"Тогда же, в прямом эфире Президент не прореагировал на Шабунина, который открыто призывает всех к совершению преступления – давлению на суд, на судью, какой бы он ни был, он не позитивный герой, но он пока судья КС, и это вмешательство, давление на судью как минимум. А теперь Тупицкому везут виселицу. По чуть обновлённой методичке Кучмы-Пинчука", - подчеркивает депутат.

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