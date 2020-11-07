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Новости Политика УкраиныЭкономика Бюджет-2021
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Поддержавшие бюджет фракции не видят тройного кризиса в стране. Ответственность на их плечах, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Поддержавшие бюджет фракции не видят тройного кризиса в стране. Ответственность на их плечах, - Порошенко

Проект Государственного бюджета на 2021 год не учитывает того, что Украина находится в нескольких кризисах одновременно. А те политические силы, которые поддержали провластную фракцию "Слуга народа", фактически объединились в коалицию и несут ответственность за развитие ситуации в государстве.

Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко в комментарии ТРК "Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Этот бюджет является свидетельством непонимания властью ситуации тройного кризиса, в котором оказалась страна. Это кризис с безопасностью. И в условиях кризиса безопасности бюджет предусматривает сокращение финансирования ВСУ и сектора безопасности. Не полиции, а сектора безопасности, ВСУ. Почему? Это объяснил Кравчук: он считает, что не надо вооружать армию, а надо вести капитулянские переговоры. Это точно тактика Януковича. Это ужасно", - возмущается Порошенко.

"Второй кризис - пандемия коронавируса. Вы надеетесь, что коронавирус прекратится до декабря этого года? Больше 200 человек умирают каждый день. И вы ничего не закладываете, продолжая дальше дерибанить бюджет", - апеллирует к власти Порошенко.

"Кризис экономический, ибо вы не закладываете ничего, кроме того, где вы будете дерибанить, - касательно поддержки людей, частного сектора, ФЛП", - перечисляет Порошенко.

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Он отметил, что в таких условиях за такой проект бюджета "Европейская Солидарность" как оппозиционная сила не голосовала.

"Всегда за бюджет голосуют политические силы, которые на себя берут ответственность за судьбу страны - и несут эту ответственность. Они - власть. И каждый депутат, каждая фракция, которая проголосовала за этот бюджет, а раньше голосовала за назначение министра, за назначение главы Нацбанка, за назначение руководителя спецслужб - они и есть настоящая коалиция, какую оппозиционную риторику они бы не выбрали", - считает Порошенко .

Порошенко подчеркнул, что "Европейская Солидарность" в отличие от власти имеет стратегию и знает, что делать. "Мы готовы подставить плечо, но не тогда, когда продолжается бессмысленная политика", - резюмирует Порошенко.
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Топ комментарии
+48
Поддержавшие бюджет фракции не видят тройного кризиса в стране. Ответственность на их плечах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3108
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07.11.2020 15:02
+36
Поддержавшие бюджет фракции не видят тройного кризиса в стране. Ответственность на их плечах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8048
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07.11.2020 15:01
+29
Вы слышите эти взрывы? Это у зебилов, шариесосов и кацапов начали взрываться пуканы, ведь на цензоре новость с порошенко!
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07.11.2020 14:55
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Страница 2 из 2
Байден будет президентом, я тоже на это надеюсь. Надеюсь, что санкции в отношении рашки теперь не будут декоративными , что НАТО будет укрепляться, а не развалится, так как трамп хотел разрушить альянс.
То, что пишете вы, это просто чушь.
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07.11.2020 15:39 Ответить
о у Татьяны амнезия)за пленки дергача зеленый ответит по полному курсу Поддержавшие бюджет фракции не видят тройного кризиса в стране. Ответственность на их плечах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 756
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07.11.2020 15:41 Ответить
Смотри, таня оторвалась от лизания *****. Таня, не отвлекайся, пшла на йух, балалаечная дура
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07.11.2020 15:58 Ответить
Она за Байдена ...но против его кореша Пороха топила....ну точно у зебилов Оруэлл в голове прописался.
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07.11.2020 16:06 Ответить
"А що, брати, проспали волю?
Вже ваше жито інші жнуть.
А ви чекаєте, що долю
Пани вам в хату принесуть.
Пан м'яко стелить - твердо спати.
Лукаво грає на словах
Собі збудує він палати,
А ви - у найми по світах."©
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07.11.2020 15:38 Ответить
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
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07.11.2020 15:40 Ответить
Хотів би просто нагадати,що саме команда агента російських спецслужб Порошенко "БПП"і"НФ"знищили санітарно епідеміологічну службу України...
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07.11.2020 16:08 Ответить
Да-да Юлю до руля!!!
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07.11.2020 16:22 Ответить
ЇЇ БОТІНКИ ОТРИМАЛИ ЗАРПЛАТНЮ -вазбуділсіь
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07.11.2020 16:23 Ответить
Зрозуміло,що поросятам які все життя крали Юля не прийнятна.
У них,є свій пахан.
**

Порошенко: у сфері реформ.Ми проголосували за 100%тарифи, попре те МВФ очікував лише 75%.Ми запустили реформу Держпідприемст.

Ми запустили реформу шодо цін на ліки,знявши всі перешкоди.

https://www.youtube.com/watch?v=GKfp0kEiaLI&fbclid=IwAR0GSrVCntgeMQDjZ0iiof5F0rGcDcOvsixIkqaOz_cx67oiu9RKF8bIwi4
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08.11.2020 10:40 Ответить
А чому ж за півтора року її не відновили? Якщо вона так потрібна...
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07.11.2020 17:00 Ответить
А,що півтора рокі при владі не російський шоумен і палкий прихільник "ПР" В.Зеленський?
До речі"ПР" це також дітище агента російських спецслужб Порошенко.
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08.11.2020 10:27 Ответить
Може Вам до психіатра?
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08.11.2020 11:04 Ответить
Як до корита хоче знову!
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07.11.2020 16:11 Ответить
Зебот вшивый, ваши хозяева уже все просрали, их ждет поезд в Ростов, и тебя тоже, предатели
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07.11.2020 17:01 Ответить
Петрусь з Гонтарихою в три рази опустили гривню, а тепер лякає кризою. Лицемір.
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07.11.2020 16:13 Ответить
нормальні украінці знають, що гривню в 14-15 роках обвалила підла рашистська агресія проти України та анексія паРашею українських територій а ти що думаєш, лайно на цей рахунок?
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07.11.2020 16:26 Ответить
А зараз хіба нема агресії? Але гривня чомусь стабільна.
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07.11.2020 16:32 Ответить
А чому назад не повернулась? Порошенко ж півтора року, як не президент, а Гонтарєвої взагалі в країні нема...
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07.11.2020 16:49 Ответить
А хіба колись поверталась назад? Тобі скільки років?
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07.11.2020 16:51 Ответить
Поверталося. У тебе склероз?
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07.11.2020 17:01 Ответить
Ану розкажи нам, коли поверталося. Ми уважно слухаємо.
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07.11.2020 17:02 Ответить
Де пропав? З старшим зміни консультуєшся?
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07.11.2020 17:05 Ответить
Фракції, що підтримали бюджет, не бачать потрійної кризи в країні. Відповідальність на їхніх плечах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 637
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07.11.2020 17:24 Ответить
minfin.com.ua
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07.11.2020 17:24 Ответить
Ну де ти там? Вивчив?
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07.11.2020 17:30 Ответить
"Де пропав? З старшим зміни консультуєшся?"
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07.11.2020 17:31 Ответить
Не вигадав нічого кращого, ніж повторювати мене? Ти стопудово обмежений совковий пенсіонер.
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07.11.2020 17:37 Ответить
"В наступну зміну краще готуйся. Поки що слабенько виступаєш."
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07.11.2020 17:39 Ответить
Хто вас таких тупеньких набирає в боти?
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07.11.2020 17:39 Ответить
"Чого мовчиш? Куди язика запхав?" Відвідав minfin.com.ua?
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07.11.2020 17:42 Ответить
"Ану розкажи нам... Ми уважно слухаємо."
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07.11.2020 17:43 Ответить
Чого мовчиш? Куди язика запхав?
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07.11.2020 17:13 Ответить
Фракції, що підтримали бюджет, не бачать потрійної кризи в країні. Відповідальність на їхніх плечах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1806
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07.11.2020 17:24 Ответить
В наступну зміну краще готуйся. Поки що слабенько виступаєш.
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07.11.2020 17:26 Ответить
"А зараз хіба нема агресії?"

І зараз є агресія, але масштаб її інший, в 14 ж році була велика ймовірність втрати Україною територій аж до Дніпра, а на самому півдні до Одеси і Придністров'я...

В тому році шмаркля прийняла країну зі зростаючою економікою, ріст ВВП сягав 4,7 відсотки, зі збалансованим бюджетом, який виконувався, бувші колаборанти-запроданці сиділи по норам,були в бігах, а зараз становище майже катастрофічно у всіх сферах, для цього шмарклі та ЗеМанді було достатньо всього року їх старанної антиукраїнської, антидержавної діяльності.
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08.11.2020 08:00 Ответить
Не годуйте ТЮкнутого
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08.11.2020 11:05 Ответить
Я не лицемир, гривну не опускал, но предупреждаю - песец у порога.
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07.11.2020 16:29 Ответить
Угу, еще тарифы в 12 раз подняли и экономику обвалили на 30%!!! А так да, проХфесионалы!
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07.11.2020 16:45 Ответить
А чому зараз тарифи не понизили і економіку не підняли?
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07.11.2020 16:50 Ответить
Гигант Мысли!!! Отец украинской демократии!!,Абсолютно бескорыстен!! Последнюю рубаху снимет для наших стариков.Масштабы Украины для него крайне ничтожны.Его бы в президенты Антарктиды!!
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07.11.2020 16:26 Ответить
Мільярдеру безсумнівно можна довіряти ))))
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07.11.2020 16:30 Ответить
Це ви про хазяїна зЁ?
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07.11.2020 16:50 Ответить
Ты неправ! Гигант мысли - Зеленский. Судя по сриалу про Голобородька
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07.11.2020 16:44 Ответить
Ти судиш акторів по серіалам? Йди уроки вчи.
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07.11.2020 16:55 Ответить
Нет, я сужу по действиям и рассуждениям: Зеленский вообще пустое место, его максимальныйй уровень - 95 квартал и корпоративы.
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07.11.2020 17:09 Ответить
Петролексійович - це ви? Не впізнав, багаті будете.
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07.11.2020 17:17 Ответить
голосовал за кацапского клоуна ЗЕбил
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07.11.2020 18:00 Ответить
З гарним сценаристом...
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07.11.2020 17:38 Ответить
Бедные морские котики и рыбки!
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07.11.2020 16:46 Ответить
Я здогадуюсь, чому Юля проголосувала бюджет. Юля з Пєцєю не сяде на одному гектарі, а вже точно не проголосує разом з цим лицеміром якийсь закон. Можна зрозуміти...
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07.11.2020 16:55 Ответить
Ванья, так що там про "відкати 300-400%" і про голосування ТЮ за "бюджет-катастрофу" (за її ж словами)? Вже вивчив питання? То розкажи, будь-ласка, що їй пообіцяли? Газ? Місце Шмигаля?
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07.11.2020 17:28 Ответить
Зесволочи довели страну до кризиса.
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07.11.2020 16:58 Ответить
Та ти шо ! Боятись вже мона? )))
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07.11.2020 17:12 Ответить
Комусь правда про ситуацію в країні (від кого б вона не надходила) очі ріже. Об*єктивно видно за останні 1,5 року "успіхи" влади і що наступники на порядок не кращі за попередників.
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07.11.2020 17:34 Ответить
Порошенко при тебе экономика росла и бюджет выполняли на 100% Пришла ЗЕлёная банда мародьоров и сразу же в первые пол года даже без всяких коронавирусов дефицит бюджета стал 50 миллиардов. Верните назад Порошенко, пусть опять ворует в бюджет.
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07.11.2020 18:02 Ответить
Не спіши, мудрий нарід ще не всі доляри з під матраса виніс. Не заважай слугам робити свою роботу! 😁
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07.11.2020 20:18 Ответить
Фракції, що підтримали бюджет, не бачать потрійної кризи в країні. Відповідальність на їхніх плечах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2882
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07.11.2020 21:39 Ответить
ФСБ - картинки,це дієва річ,але тільки для зашоренних і прокравшихся поросят.

Американський технічний гігант Facebook вилучив десятки фальшивих акаунтів,
які поширювали так званий "чорний піар" та образливий контент проти українських політиків під час президентських і парламентських виборів 2019 року.
Облікові записи були створені українським маркетинговим агентством Postmen, повідомляє Facebook журналістам 8 липня 2020 року.
Агентство поширює пропагандистський та образливий контент через свою мережу фальшивих облікових записів Facebook, яку вона створювала протягом багатьох років.
Загалом, підроблені акаунти пошти отримали майже 800 000 підписників з 2011 року.
Вони поширювали вміст, який, за оцінками Facebook, коштуватиме майже 2 мільйони доларів.!!!!!!!!!!!!!!!
У Facebook повідомили, що люди за фальшивими сторінками прослідкували за однією розповіддю:
Вони хвалили екс-президента України Петра Порошенка та принижували інших кандидатів.
https://www.kyivpost.com/technology/ukrainian-marketing-agency-postmen-spreads-propaganda-attacks-politicians-online-facebook-reveals.html?fbclid=IwAR1Z920iA3XSqi8FPa93a-ksn6AA9hZCBqxk7unwfiU-idB2JW9_DhqPZYU&cn-reloaded=1
Фракції, що підтримали бюджет, не бачать потрійної кризи в країні. Відповідальність на їхніх плечах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 241
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08.11.2020 10:46 Ответить
Фракції, що підтримали бюджет, не бачать потрійної кризи в країні. Відповідальність на їхніх плечах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2478
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07.11.2020 22:30 Ответить
Ты не плечо всегда подставляешь, а ногу подставляешь.
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07.11.2020 23:46 Ответить
Хтоб казав.

"И пророссийский Янукович с пророссийским Манафортом, марионетки Кремля,
посадили действующего главнокомандующего (президент Украины Петр Порошенко. - Ред.) на должность министра экономики в своем пророссийском правительстве.
А на должность министра экономики не сажают чужих людей, потому что там сосредоточие коррупции.
Все лицензии, все тендеры, все разрешения - туда сажают только своего "плоть от плоти",
"кровь от крови". Источник: https://censor.net.ua/n3117599
Фракції, що підтримали бюджет, не бачать потрійної кризи в країні. Відповідальність на їхніх плечах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8101
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08.11.2020 10:57 Ответить
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