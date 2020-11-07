Поддержавшие бюджет фракции не видят тройного кризиса в стране. Ответственность на их плечах, - Порошенко

Проект Государственного бюджета на 2021 год не учитывает того, что Украина находится в нескольких кризисах одновременно. А те политические силы, которые поддержали провластную фракцию "Слуга народа", фактически объединились в коалицию и несут ответственность за развитие ситуации в государстве.

Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко в комментарии ТРК "Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Этот бюджет является свидетельством непонимания властью ситуации тройного кризиса, в котором оказалась страна. Это кризис с безопасностью. И в условиях кризиса безопасности бюджет предусматривает сокращение финансирования ВСУ и сектора безопасности. Не полиции, а сектора безопасности, ВСУ. Почему? Это объяснил Кравчук: он считает, что не надо вооружать армию, а надо вести капитулянские переговоры. Это точно тактика Януковича. Это ужасно", - возмущается Порошенко.

"Второй кризис - пандемия коронавируса. Вы надеетесь, что коронавирус прекратится до декабря этого года? Больше 200 человек умирают каждый день. И вы ничего не закладываете, продолжая дальше дерибанить бюджет", - апеллирует к власти Порошенко.

"Кризис экономический, ибо вы не закладываете ничего, кроме того, где вы будете дерибанить, - касательно поддержки людей, частного сектора, ФЛП", - перечисляет Порошенко.

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Он отметил, что в таких условиях за такой проект бюджета "Европейская Солидарность" как оппозиционная сила не голосовала.

"Всегда за бюджет голосуют политические силы, которые на себя берут ответственность за судьбу страны - и несут эту ответственность. Они - власть. И каждый депутат, каждая фракция, которая проголосовала за этот бюджет, а раньше голосовала за назначение министра, за назначение главы Нацбанка, за назначение руководителя спецслужб - они и есть настоящая коалиция, какую оппозиционную риторику они бы не выбрали", - считает Порошенко .

Порошенко подчеркнул, что "Европейская Солидарность" в отличие от власти имеет стратегию и знает, что делать. "Мы готовы подставить плечо, но не тогда, когда продолжается бессмысленная политика", - резюмирует Порошенко.