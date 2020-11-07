Поддержавшие бюджет фракции не видят тройного кризиса в стране. Ответственность на их плечах, - Порошенко
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Проект Государственного бюджета на 2021 год не учитывает того, что Украина находится в нескольких кризисах одновременно. А те политические силы, которые поддержали провластную фракцию "Слуга народа", фактически объединились в коалицию и несут ответственность за развитие ситуации в государстве.
Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко в комментарии ТРК "Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
"Этот бюджет является свидетельством непонимания властью ситуации тройного кризиса, в котором оказалась страна. Это кризис с безопасностью. И в условиях кризиса безопасности бюджет предусматривает сокращение финансирования ВСУ и сектора безопасности. Не полиции, а сектора безопасности, ВСУ. Почему? Это объяснил Кравчук: он считает, что не надо вооружать армию, а надо вести капитулянские переговоры. Это точно тактика Януковича. Это ужасно", - возмущается Порошенко.
"Второй кризис - пандемия коронавируса. Вы надеетесь, что коронавирус прекратится до декабря этого года? Больше 200 человек умирают каждый день. И вы ничего не закладываете, продолжая дальше дерибанить бюджет", - апеллирует к власти Порошенко.
"Кризис экономический, ибо вы не закладываете ничего, кроме того, где вы будете дерибанить, - касательно поддержки людей, частного сектора, ФЛП", - перечисляет Порошенко.
Он отметил, что в таких условиях за такой проект бюджета "Европейская Солидарность" как оппозиционная сила не голосовала.
"Всегда за бюджет голосуют политические силы, которые на себя берут ответственность за судьбу страны - и несут эту ответственность. Они - власть. И каждый депутат, каждая фракция, которая проголосовала за этот бюджет, а раньше голосовала за назначение министра, за назначение главы Нацбанка, за назначение руководителя спецслужб - они и есть настоящая коалиция, какую оппозиционную риторику они бы не выбрали", - считает Порошенко .
Порошенко подчеркнул, что "Европейская Солидарность" в отличие от власти имеет стратегию и знает, что делать. "Мы готовы подставить плечо, но не тогда, когда продолжается бессмысленная политика", - резюмирует Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
То, что пишете вы, это просто чушь.
Вже ваше жито інші жнуть.
А ви чекаєте, що долю
Пани вам в хату принесуть.
Пан м'яко стелить - твердо спати.
Лукаво грає на словах
Собі збудує він палати,
А ви - у найми по світах."©
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
У них,є свій пахан.
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Порошенко: у сфері реформ.Ми проголосували за 100%тарифи, попре те МВФ очікував лише 75%.Ми запустили реформу Держпідприемст.
Ми запустили реформу шодо цін на ліки,знявши всі перешкоди.
https://www.youtube.com/watch?v=GKfp0kEiaLI&fbclid=IwAR0GSrVCntgeMQDjZ0iiof5F0rGcDcOvsixIkqaOz_cx67oiu9RKF8bIwi4
До речі"ПР" це також дітище агента російських спецслужб Порошенко.
І зараз є агресія, але масштаб її інший, в 14 ж році була велика ймовірність втрати Україною територій аж до Дніпра, а на самому півдні до Одеси і Придністров'я...
В тому році шмаркля прийняла країну зі зростаючою економікою, ріст ВВП сягав 4,7 відсотки, зі збалансованим бюджетом, який виконувався, бувші колаборанти-запроданці сиділи по норам,були в бігах, а зараз становище майже катастрофічно у всіх сферах, для цього шмарклі та ЗеМанді було достатньо всього року їх старанної антиукраїнської, антидержавної діяльності.
Американський технічний гігант Facebook вилучив десятки фальшивих акаунтів,
які поширювали так званий "чорний піар" та образливий контент проти українських політиків під час президентських і парламентських виборів 2019 року.
Облікові записи були створені українським маркетинговим агентством Postmen, повідомляє Facebook журналістам 8 липня 2020 року.
Агентство поширює пропагандистський та образливий контент через свою мережу фальшивих облікових записів Facebook, яку вона створювала протягом багатьох років.
Загалом, підроблені акаунти пошти отримали майже 800 000 підписників з 2011 року.
Вони поширювали вміст, який, за оцінками Facebook, коштуватиме майже 2 мільйони доларів.!!!!!!!!!!!!!!!
У Facebook повідомили, що люди за фальшивими сторінками прослідкували за однією розповіддю:
Вони хвалили екс-президента України Петра Порошенка та принижували інших кандидатів.
https://www.kyivpost.com/technology/ukrainian-marketing-agency-postmen-spreads-propaganda-attacks-politicians-online-facebook-reveals.html?fbclid=IwAR1Z920iA3XSqi8FPa93a-ksn6AA9hZCBqxk7unwfiU-idB2JW9_DhqPZYU&cn-reloaded=1
"И пророссийский Янукович с пророссийским Манафортом, марионетки Кремля,
посадили действующего главнокомандующего (президент Украины Петр Порошенко. - Ред.) на должность министра экономики в своем пророссийском правительстве.
А на должность министра экономики не сажают чужих людей, потому что там сосредоточие коррупции.
Все лицензии, все тендеры, все разрешения - туда сажают только своего "плоть от плоти",
"кровь от крови". Источник: https://censor.net.ua/n3117599