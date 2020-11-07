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Зеленский (16498) Донбасс (26945) потери (3857) перемирие (1476)

За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский

За 103 дня действия установленного с 27 июля режима прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных уменьшилась в десять раз по сравнению с прошлым годом. Но Украина все еще имеет боевые потери, поэтому важно продолжать движение в направлении прекращения войны и достижения мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой на Донбассе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"К сожалению, есть три боевые потери за это время, за 103 дня режима прекращения огня. Абсолютной тишины нет, к сожалению. Но если увидеть реальные цифры, то понимаем, что за эти 103 дня в пять с половиной раз уменьшилось количество обстрелов и в десять раз - количество погибших украинских военных", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что уменьшение количества боевых потерь с украинской стороны - это результат работы украинских военных, дипломатов, делегации Украины в Трехсторонний контактной группе и главы делегации Леонида Кравчука.

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"Это начало пути к восстановлению нашей территориальной целостности и к прекращению войны. Без таких сложных шагов не будет того желаемого результата , - подчеркнул Зеленский.

Глава государства выразил убеждение, что установление мира на Донбассе возможно. "Без веры нельзя победить. Без веры нельзя жить. И без веры, я уверен, все было бы заморожено, как и в предыдущие годы, и не было бы никаких шагов вперед. Поэтому с этой верой живем. Но не только с верой и словами, но и с реальными шагами", - сказал президент.

Также читайте: Зеленский: "План действий по Донбассу" понятный, детальный и с ответственностью

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+52
А ти ВСУ до кордонів з Польщею відведи, взагалі втрат не буде. Як і України, правда.
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07.11.2020 15:02
+34
А он вообще-то, насколько я помню, и есть военврач. И по ротации то тут, то там. И имеет полное право заявлять сказанное им. И при этом он прав на все 1000%. Напомню для забывчивых

За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1902
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07.11.2020 15:19
+33
вслушайтесь
за время прекращения огня ...количество погибших сократилось
во время прекращения огня...их не должно было быть вообще...как и самих выстрелов - раз это "прекращение огня"....или как????
это не просто словоблудие, это попытка желаемое выдать за действительность
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07.11.2020 15:09
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Правила форума Совет форумчан
А ти ВСУ до кордонів з Польщею відведи, взагалі втрат не буде. Як і України, правда.
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07.11.2020 15:02 Ответить
Зачем отводить? Можно просто распустить, а оружие "шахтёрам" отдать.
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07.11.2020 15:06 Ответить
Ти або маєш бути сам на передовій, або стули пельку
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07.11.2020 15:11 Ответить
А он вообще-то, насколько я помню, и есть военврач. И по ротации то тут, то там. И имеет полное право заявлять сказанное им. И при этом он прав на все 1000%. Напомню для забывчивых

За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1902
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07.11.2020 15:19 Ответить
Ні. На передку я не був. Але так- я офіційно військовослужбовець.
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07.11.2020 15:36 Ответить
Ок. Я просто помнил, что военный и врач.. Но это особенно ничего не меняет.
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07.11.2020 15:40 Ответить
У нього і війни немає, а замість Росії агресором є "другая сторона".
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07.11.2020 15:04 Ответить
За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5592
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07.11.2020 15:25 Ответить
Так в минских соглашениях во втором пункте то сторона вооруженными формированиями ОРДЛО Украины называется.. что он должен говорить.?
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07.11.2020 15:43 Ответить
Врешь. Миниские соглашения были заключены между Украиной, Европой и Рашей. ОРДЛО там тупо сбоку припеку без права подписи и права голоса. Что Зеля подписал в Париже от нас до сих скрывают. Знаем о предательстве только со слов Лаврова и Европы.
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07.11.2020 15:56 Ответить
а проверить сложно? второй пункт читай внимательно.. https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html --- - для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html.
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07.11.2020 17:13 Ответить
Еще раз. Подписи под документом видим? Кто там стороны трехстороннего соглашения?
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07.11.2020 17:38 Ответить
Но та сторона черным по белому обозначена как вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины при этом а не армия Европы или РФ.
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07.11.2020 17:41 Ответить
Для слепого:
Трехстороннее соглашение. Три стороны - Европейский союз в лице посла, Украина в лице второго президента, Россия в лице посла. Где здесь еще какая-то сторона?
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07.11.2020 17:53 Ответить
Во втором пункте.. ты что слепой? Или ты считаешь что все кто подписался там стороны конфликта? Европейский союз по твоему тоже какая то сторона кроме посреднической? - нет. РФ и Европейский союз посредники между сторонами конфликта.. которые указаны во втором пункте про отвод войск где нет армии Европы и РФ.
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07.11.2020 18:18 Ответить
Врешь. И очень тупо врешь Трехсторонние соглашение - все очень четко написано - Европа посредник и две стороны конфликта. И не надо тут такого тупого и дебильного вранья. Покажи мне где там надпись представители ОЛДРО или представители ЛНР и ДНР?
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07.11.2020 18:30 Ответить
Нет уважаемый врешь как раз ты)) иначе во втором пункте была бы армия РФ а не вооруженные формирования ОРДЛО Украины.. РФ и Европа посредники а не участники конфликта)
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07.11.2020 18:53 Ответить
Нам абсолютно до сраки, как вы уроды называете своих имбецилов "ихтамнетов". Да хоть интернационалистами, как в Корее, Вьетнами, Анголе и т.д. или "вагнеровцами", как в Сирии, Ливии и т.д.

Еще раз, чукча-юрист. Покажи мне где там надпись представители ОЛДРО или представители ЛНР и ДНР? Ну и, жду где. Если нет -- то тогда ты, батенька, обычный тупой пистун. С чем и поздравляю.
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07.11.2020 19:18 Ответить
В смысле? Представители Порошенко подписались под официальным международным документов с четко обозначенной той стороной как вооруженными формированиями ОРДЛО но виноват кто то третий... ладно, проехали. я понял что с тобой говорить бесполезно.
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07.11.2020 19:29 Ответить
Врешь. И снова очень очень тупо врешь. Ты обычный тупой пистун.
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07.11.2020 19:31 Ответить
Сенс в тому, що мінськ підписував ваш фуйло.
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07.11.2020 21:31 Ответить
Пистеть, не мешки ворочать
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07.11.2020 16:12 Ответить
Война стала в 10 раз меньше! Ура!!! В. Зеленский
============
А оккупированной территории стало больше.
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07.11.2020 15:05 Ответить
Зебіл забув сказати, з яким періодом він порівнював.
Із 2018, 2014 чи 1943 роком?
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07.11.2020 16:46 Ответить
Украинское Приднестровье в Донбассе-не выход.
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07.11.2020 15:08 Ответить
вслушайтесь
за время прекращения огня ...количество погибших сократилось
во время прекращения огня...их не должно было быть вообще...как и самих выстрелов - раз это "прекращение огня"....или как????
это не просто словоблудие, это попытка желаемое выдать за действительность
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07.11.2020 15:09 Ответить
Если есть погибшие украинские воины - значит, прекращения огня не было, вообще.
Это знают и понимают все, кроме ЗеПрезидента и ЗеСлуг.
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07.11.2020 15:17 Ответить
Таки да. Логика предателя.
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07.11.2020 15:20 Ответить
Визодячи з логіки зелених: якщо не було вогню, то ті кого в десять раз меньше загинули від води. Тобто в втопилися??? Вибачте за цинізм.
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07.11.2020 15:35 Ответить
во время прекращения огня...их не должно было быть вообще...как и самих выстрелов - раз это "прекращение огня"....или как????
********
Абсолютно в дирочку вєрно!
Цією фразою Зеленський сам себе трахнув.
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07.11.2020 16:58 Ответить
Якщо вже 103 дні НЕ СТРІЛЯЮТЬ, то що вбиває українських воєнних, бубочка?
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07.11.2020 15:12 Ответить
Таки да.

За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2810
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07.11.2020 15:27 Ответить
оно у сивохо взяло моду плитоноску заместо слюнявчика тягать За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8944
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07.11.2020 16:06 Ответить
У зебіла гламурна фотосесія.
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07.11.2020 16:47 Ответить
За это да, Зеленскому уважуха. Столько молодых ребятишек домой не в цинке вернулись.
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07.11.2020 15:13 Ответить
За это да, Гитлеру уважуха. Столько молодых ребятишек домой не в цинке вернулись.
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07.11.2020 16:14 Ответить
Всі коментатори бажають повномасштабної війни. Цікаво, чи всі коментатори вже записались добровольцями ???
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07.11.2020 15:16 Ответить
Всi коментатори, я так думаю, бажають щоб президент говорив правду:
вiйну називав вiйною, ворогом називав Росiю, а не ту сторону i не робив заяв, що
перший пункт Мiнських домовленостей виконано. А що до вiйны - будуть добровольцi.
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07.11.2020 15:27 Ответить
ні.. Ви не так зрозуміли.. або Вам хочеться так думати про тих, хто не любить напівправду...
не має бути поранених або вбитих якщо дійсно є режим припинення вогню...(а таких "тихих" днів було 2-3, а ночей - жодної).. тобто нема 103 днів без вогню... є наказ для ВСУ "не стріляти" (тільки якщо іхтамнети вже підійшли впритул... то краще загризти, щоб тихо - це я утрую, зрозуміло)...всі чекаємо коли дійсно перестануть шмаляти, щоби почути слова взаємовигідних перемовин, а не тільки вимоги терористів та шантаж з боку рашки...
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07.11.2020 15:29 Ответить
Зеля, почитай хоть это...

Конституція України - Розділ V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
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07.11.2020 15:16 Ответить
Всё верно, правду сказал.
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07.11.2020 15:17 Ответить
Щось лише три 00-зебота ************* за блазня. Не платять?
Valeri Chigirin, Yuriy Nikolayev, Дмитрий Панов cd9bde02

За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7691
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07.11.2020 15:31 Ответить
За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7853 посмотри на укрепления где наш бубочка фоткается новенькие мешки с песком новая деревяха только из под пило рамы ну и сетка не трёпанная а уж сетка не поржавевшая За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8649 За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6825 зашквар на зшкваре За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6351
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07.11.2020 16:09 Ответить
Тварь .у него жизнь воина ВСУ статистика
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07.11.2020 15:21 Ответить
мелкокалиберный предатель.
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07.11.2020 15:24 Ответить
малокалиберный...)
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07.11.2020 17:15 Ответить
Недообрізаний. Коли його обрізАли, то обрІзали не з того боку...
Переплутали головку члєна і головку на плечах. )))
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07.11.2020 18:09 Ответить
это дело надо отметить
МО на прозорро

За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8589
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07.11.2020 15:35 Ответить
За 103 погибших украинских военных сократилось в 10 раз За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1462 Если смотреть в мировом масштабе,то мы вообще живём в дружбе с Московией
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07.11.2020 15:39 Ответить
Зе пытается решить свою проблему, а вот насколько данный способ решает проблемы Украины ?
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07.11.2020 15:51 Ответить
Визодячи з логіки зелених: якщо не було вогню, то ті кого в десять раз меньше загинули від води. Тобто в втопилися??? Вибачте за цинізм.
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07.11.2020 16:01 Ответить
Це якби Черчиль похвалився, що після втечі з континенту, де британцы залишили усю важку техніку і обладнання, стало гинути менше британських вояків. Або Алієв поставив би собі в заслугу, що після окупації вірменами Карабаху вже 30 років немає війни. Зеленський кретин, це вже достеменно.
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07.11.2020 16:04 Ответить
А скільки км. квадратніх здали теріторії за цей термін ?
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07.11.2020 16:12 Ответить
ЗЕленский, ты дегенерат и беспросветный дурак и к тому-же, трус и подлец.
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07.11.2020 16:13 Ответить
Для меня он и премьер и прочие уже в стадии что был порошенко, уже не слушаешь что он там говорит знаешь что звиздешь все(
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07.11.2020 16:15 Ответить
А как было бы хорошо, если бы погиб один ЗЕзидент...
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07.11.2020 16:16 Ответить
А шо хотели ? Пацан в войске не служил,присяги не принимал ,папаху атамана натянул на шутовской колпак... Та и авторы его текстов такие же .
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07.11.2020 16:18 Ответить
А может быть среди погибших есть родственники уклониста Зеленского? Тогда бы он запел по-другому.
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07.11.2020 16:19 Ответить
А хто сказав, що кількістю загиблих військових, можна підмінювати поняття свободи та незалежності всього народу та держави вцілому?!
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07.11.2020 16:22 Ответить
У меня сократилось количество абортов в 10 раз. Но вообще, я девственница
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07.11.2020 16:22 Ответить
Шмаркля вонючая хочет установить здесь руський мир.
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07.11.2020 16:47 Ответить
..сократилось.. погибших... - как о сокращении потока бабла говорит(((( - отправь в зону близких, и не волнуйся, стратег в шортиках....(((
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07.11.2020 16:56 Ответить
103 дні брехні і цинізма---обстріли КОЖНИЙ день.Просто при владі мерзенні істоти,яки виросли на брехні
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07.11.2020 17:11 Ответить
На виборчій дільниці я задам тобі п'ять питань. П'ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку.

А потім ми звернемо твою відповідь в трубочку, запресуємо, і засунемо тобі в дупу. Але про це пізніше.

Алекс Нойнець
За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6268
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07.11.2020 17:17 Ответить
ЗеЛох коли у відставку? Твої зашквари та байки вже ДІСТАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.11.2020 17:19 Ответить
Сьогодні, 7 листопада, о 6.00 год ранку, в районі станиця Половінкено, на Донбасі загинув Свинарик Олег.
Про це у Фейсбуці повідомляє Володимир Штурм, пише "Четверта студія".
Як повідомляється, Свинарик Олег 2000 року народження, родом з села Арламіаська Воля Мостимького району.
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07.11.2020 17:45 Ответить
І скоротилася стаття витрат на ВСУ в Бюджеті на 2021 рік.
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07.11.2020 17:47 Ответить
И ТОЛЬКО пЕСы НЕДОВОЛЬНЫ.
АЛЕ УСЕ ЛОГiЧНО. БАРИН поп МИРУ НЕ ХЧЕ, ХОЛУi ТЕ САМЕ.
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07.11.2020 18:00 Ответить
Че,лахтинская тварь, впнок не хватает, ты аж в ЮАР заперсяч, урод?
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07.11.2020 18:13 Ответить
Ще й зареєструвався півгодини тому, номер реєстрації За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 323477811, тут на гілці ще один такий є нещодавно зареєстрований - Valeri Chigirin, номер реєстрації За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 323477807.
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07.11.2020 18:24 Ответить
"Сокращение числа убитых" - это достижение? Человеческие жизни измерять процентами - это как? При этом быть уверенным, что в этот "уменьшенный" процент сам не попадешь, иначе не искал бы защиты в суде от Звиробий.
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07.11.2020 18:03 Ответить
"Сокращение числа убитых" - это достижение?

Несомненно.
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07.11.2020 18:04 Ответить
Ну да, зеленые мрази это списывают на "неосторожное обращение с оружием" и на "небоевые потери".
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07.11.2020 18:14 Ответить
Барышня не спрашивала про правдивость. Спросила достижение ли сократить число убийств.
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07.11.2020 18:31 Ответить
Зе правду сказал. Перемирие работает.
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07.11.2020 19:44 Ответить
Клоун есть клоун, только лохов разводить.
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07.11.2020 20:52 Ответить
А це як розуміти:"прекращение огня "і" уменьшение погибших "???
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07.11.2020 21:42 Ответить
Прочитал....Рыгнуть захотелось....Перемирие...Какие на х... потери?Словоблудие....Козлина кварталовская....
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07.11.2020 22:27 Ответить
вазелиновые овцы хавают все, о чем бредит зе-клоун.
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08.11.2020 10:50 Ответить
 
 