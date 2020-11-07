За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский
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За 103 дня действия установленного с 27 июля режима прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных уменьшилась в десять раз по сравнению с прошлым годом. Но Украина все еще имеет боевые потери, поэтому важно продолжать движение в направлении прекращения войны и достижения мира.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой на Донбассе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"К сожалению, есть три боевые потери за это время, за 103 дня режима прекращения огня. Абсолютной тишины нет, к сожалению. Но если увидеть реальные цифры, то понимаем, что за эти 103 дня в пять с половиной раз уменьшилось количество обстрелов и в десять раз - количество погибших украинских военных", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что уменьшение количества боевых потерь с украинской стороны - это результат работы украинских военных, дипломатов, делегации Украины в Трехсторонний контактной группе и главы делегации Леонида Кравчука.
"Это начало пути к восстановлению нашей территориальной целостности и к прекращению войны. Без таких сложных шагов не будет того желаемого результата , - подчеркнул Зеленский.
Глава государства выразил убеждение, что установление мира на Донбассе возможно. "Без веры нельзя победить. Без веры нельзя жить. И без веры, я уверен, все было бы заморожено, как и в предыдущие годы, и не было бы никаких шагов вперед. Поэтому с этой верой живем. Но не только с верой и словами, но и с реальными шагами", - сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html.
Трехстороннее соглашение. Три стороны - Европейский союз в лице посла, Украина в лице второго президента, Россия в лице посла. Где здесь еще какая-то сторона?
Еще раз, чукча-юрист. Покажи мне где там надпись представители ОЛДРО или представители ЛНР и ДНР? Ну и, жду где. Если нет -- то тогда ты, батенька, обычный тупой пистун. С чем и поздравляю.
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А оккупированной территории стало больше.
Із 2018, 2014 чи 1943 роком?
за время прекращения огня ...количество погибших сократилось
во время прекращения огня...их не должно было быть вообще...как и самих выстрелов - раз это "прекращение огня"....или как????
это не просто словоблудие, это попытка желаемое выдать за действительность
Это знают и понимают все, кроме ЗеПрезидента и ЗеСлуг.
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Абсолютно в дирочку вєрно!
Цією фразою Зеленський сам себе трахнув.
вiйну називав вiйною, ворогом називав Росiю, а не ту сторону i не робив заяв, що
перший пункт Мiнських домовленостей виконано. А що до вiйны - будуть добровольцi.
не має бути поранених або вбитих якщо дійсно є режим припинення вогню...(а таких "тихих" днів було 2-3, а ночей - жодної).. тобто нема 103 днів без вогню... є наказ для ВСУ "не стріляти" (тільки якщо іхтамнети вже підійшли впритул... то краще загризти, щоб тихо - це я утрую, зрозуміло)...всі чекаємо коли дійсно перестануть шмаляти, щоби почути слова взаємовигідних перемовин, а не тільки вимоги терористів та шантаж з боку рашки...
Конституція України - Розділ V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Valeri Chigirin, Yuriy Nikolayev, Дмитрий Панов cd9bde02
Переплутали головку члєна і головку на плечах. )))
МО на прозорро
А потім ми звернемо твою відповідь в трубочку, запресуємо, і засунемо тобі в дупу. Але про це пізніше.
Алекс Нойнець
Про це у Фейсбуці повідомляє Володимир Штурм, пише "Четверта студія".
Як повідомляється, Свинарик Олег 2000 року народження, родом з села Арламіаська Воля Мостимького району.
АЛЕ УСЕ ЛОГiЧНО. БАРИН поп МИРУ НЕ ХЧЕ, ХОЛУi ТЕ САМЕ.
Несомненно.