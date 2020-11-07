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Донбасс (26945) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1185)

План Украины по Донбассу будет рассматриваться в ТКГ и в рамках общения советников нормандской четверки, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

План Украины по Донбассу будет рассматриваться в ТКГ и в рамках общения советников нормандской четверки, - Ермак

Переговорный процесс по прекращению войны и возвращению временно оккупированных территорий Донбасса продолжается на нескольких площадках, и уже можно говорить об определенных достижениях.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Если мы говорим о Трехсторонней контактной группе, последних событиях этой недели – Украина представила свой план действий, который направлен Грау (специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау – ред.) в ТКГ. То есть этот план действий предусматривает все необходимые условия для прекращения войны на Донбассе. Поэтому я надеюсь, что он начнет рассматриваться уже на следующей неделе", - сказал Ермак во время рабочей поездки с президентом Украины в Донецкую область.

Ермак отметил, что 10 ноября продолжится работа Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции, а на 13 ноября договорились о проведении видеоконференции советников глав государств Нормандского формата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу"

"Я думаю, что мы также рассмотрим предложение украинской стороны. Продолжим говорить и в одном формате, и в другом о таких важных вещах, как возвращение наших людей, которые сегодня незаконно удерживаются на неподконтрольной территории", - сообщил руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что украинская сторона в режиме 24/7 работает над тем, чтобы приблизить мир на востоке страны. "Это является приоритетом президента Владимира Зеленского, приоритетом всей команды", - добавил он.

Также читайте: Видеоконференция советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится 13 ноября, - Зеленский

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
План Украины по Донбассу будет рассматриваться в ТКГ/ Ходжа Насреддин продает орехи по той цене, по которой купил. На вопрос: Зачем? отвечает: "Люблю шорох орехов!".
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07.11.2020 15:20
+5
План Украины по Донбассу будет рассматриваться в ТКГ и в рамках общения советников нормандской четверки, - Ермак - Цензор.НЕТ 8695
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07.11.2020 15:24
+4
интересно какие дизайнеры шьют броники и рехтуют каски для бубы с ермаком?

пиндец вояки...
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07.11.2020 15:41
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План Украины по Донбассу будет рассматриваться в ТКГ/ Ходжа Насреддин продает орехи по той цене, по которой купил. На вопрос: Зачем? отвечает: "Люблю шорох орехов!".
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07.11.2020 15:20 Ответить
Гениально!!! План України щодо Донбасу розглядатимуть у ТКГ і в межах спілкування радників "нормандської четвірки", - Єрмак - Цензор.НЕТ 5259
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07.11.2020 18:32 Ответить
План Украины по Донбассу будет рассматриваться в ТКГ и в рамках общения советников нормандской четверки, - Ермак - Цензор.НЕТ 8695
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07.11.2020 15:24 Ответить
чтобы приблизить мир на востоке страны. "Это является приоритетом президента Владимира Зеленского- у ЗЕбила все в приорите мы все увидили и поднятие зарплат в 4000$ и настане весна будем сажать- Портнов вернулся сразу- Мертвечук наглеет еще больше, пороховский Аваков который должен был покинуть и переизбран вновь чисто заслуга клоуна так как чисто его парламент с его одобрения оставил на посту Авакяна кто не давал и на Порошенко уже не свалиш как любят Зебилы постоянно доказывать -так Порох Авакова назначил так Мертвечук при Порохе был и не посадили(это чему многие укоряли Пороху так оно и есть 5 колонну он должен был бы посадить но не сделал)-ну так теперь ваш чисто парламент ваш прокурор кто вам не давал или не дает сейчас посадить Мертвечука назначить другого министра мвд?
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07.11.2020 15:37 Ответить
интересно какие дизайнеры шьют броники и рехтуют каски для бубы с ермаком?

пиндец вояки...
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07.11.2020 15:41 Ответить
те что и сивохе План України щодо Донбасу розглядатимуть у ТКГ і в межах спілкування радників "нормандської четвірки", - Єрмак - Цензор.НЕТ 644
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07.11.2020 16:10 Ответить
а чем сивоха не зеленый обоссанец?
ну с ним проще, там тока "Always" и бухай не хочу и сухонький...
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07.11.2020 16:22 Ответить
не ну если в тгке - дило буде.
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07.11.2020 15:59 Ответить
План України щодо Донбасу розглядатимуть у ТКГ і в межах спілкування радників "нормандської четвірки", - Єрмак - Цензор.НЕТ 8646 План України щодо Донбасу розглядатимуть у ТКГ і в межах спілкування радників "нормандської четвірки", - Єрмак - Цензор.НЕТ 5594
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07.11.2020 16:15 Ответить
Интересно, где этот окоп? Где-то под Киевом? План України щодо Донбасу розглядатимуть у ТКГ і в межах спілкування радників "нормандської четвірки", - Єрмак - Цензор.НЕТ 6607
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07.11.2020 17:59 Ответить
А хіба його можна відравить у відставку імпічментом або є якась надія, що він сам піде? На обидва запитання відповідь НІ.
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07.11.2020 16:00 Ответить
олігархи захочуть - зроблять йому відставку . а Вони вже захотіли - Юльку підтягують.
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07.11.2020 16:12 Ответить
Як на мене, то що ОДИН, що ІНША однаковісінькі по коефіцієнту корисної дії. Тільки ця ще й хитра... для себе. Пенсіонні накопичення буде скирдувать.
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07.11.2020 17:26 Ответить
Бєня відтягнув питання припинення розвалу конституційного устрою закону Дубінського, а в цей час піаряться ЄРМАКОЗРАДНИКИ з ОПи , Резніков їм щось роповідає, що треба спочатку стратегію прийняти по Дірках перед виборами там... Що творить в цьому ЗЕленому борделі? Олігархи- Кремль- коаліція?
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07.11.2020 16:16 Ответить
на етого кацаповоенного без слез смотреть невозможно.
так и хочется щелбан дать....
молотком.
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07.11.2020 16:32 Ответить
ясно что армения и азербайджан ярые враги... а виноваты армяне по д руководством *********...а ********* как всегда я не я\. и хата не моя, нашихтамнету.... суки подлая ******** пересрала всех соседей вокруг себя поразвязывала военные конфликты и сидят себе твари... настамнету... а армяне теперь враги всем даже УКРАИНЦАМ, ведь они помогали отжимать крым... орут досих пор крымнаш. как и русские.... ну и ООН они против УКРАИНЫ и за днр ордло они....ну и чего достигли идиоты когда пошли на поводу у рашки? потеряли всех соседей и отношения с ними...
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07.11.2020 16:46 Ответить
Интересно в какую сумму бюджету рф обходится этот гауляйтер Украины, ермак-козырь?
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08.11.2020 01:07 Ответить
План України щодо Донбасу розглядатимуть у ТКГ і в межах спілкування радників "нормандської четвірки", - Єрмак - Цензор.НЕТ 662
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08.11.2020 14:32 Ответить
 
 