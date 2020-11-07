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Нацполиция после обстрела консульства в Харькове берет под охрану представительства Азербайджана и Армении

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Нацполиция после обстрела консульства в Харькове берет под охрану представительства Азербайджана и Армении

Национальная полиция Украины возьмет под охрану все официальные представительства Азербайджана и Армении в стране

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", - заявил Клименко.

Решение было принято в связи с обстрелом здания консульства Азербайджана в Харькове.

"Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства", - подчеркнул Клименко.

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Топ комментарии
+12
Армяне вообще охренели, валите в Карабах стрелять.
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07.11.2020 15:23
+4
авакян причем тут армян береты под зашите ))))))) тогда береги под зашиту российкую агентуру ))) так и делаеш .авакян тыже родилса в БАКУ - жевеш в УКРАИНЕ но остаешса армяшком верным шакалом кремля(шакалы Африке пуст на меня не обижаютса )
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07.11.2020 15:30
+3
да тут фсбшными авакянами за версту тхнет
он в их плятской шобле с харьковских времен трется
для прикрытия - армянская диаспора, по факту - заказные убийства, рекет, грабежи, наркота, работа на фсб
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07.11.2020 16:31
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Армяне вообще охренели, валите в Карабах стрелять.
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07.11.2020 15:23 Ответить
авакян причем тут армян береты под зашите ))))))) тогда береги под зашиту российкую агентуру ))) так и делаеш .авакян тыже родилса в БАКУ - жевеш в УКРАИНЕ но остаешса армяшком верным шакалом кремля(шакалы Африке пуст на меня не обижаютса )
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07.11.2020 15:30 Ответить
да тут фсбшными авакянами за версту тхнет
он в их плятской шобле с харьковских времен трется
для прикрытия - армянская диаспора, по факту - заказные убийства, рекет, грабежи, наркота, работа на фсб
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07.11.2020 16:31 Ответить
Долбанная микроскопическая армения имеет более 20 террористических организаций, список длинный есть в интернете если кому интересно, например АСАЛА включена США в список террористических организаций. армяне всегда по всему миру совершали теракты против мирных граждан, против политиков, в разных точек мира. Даже во времена СССР армяне совершали теракты, в столице СССР в метрополитене и в продуктовых магазинах . Взрывы в Парижском аэропорту. То есть цель у них как можно больше убить мирных граждан, для достижения мнимых целей по созданию "великой армении". Кстати прямо сейчас он ведут охоту против иностранных журналистов, которые освещают и дают объективную оценку террористическим актам армении против мирных граждан Азербайджана .Они армянские террористы совершали и совершают военные преступления против мирных граждан Азербайджана далеко за пределами военных действий, в том числе и за пределами Азербайджана. Пример ,сегодняшний теракт против азербайджанских дипломатов в Украине.
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07.11.2020 17:54 Ответить
Встречу любого ару - буду бить, пока не обсерется
Тварье вонючее. Ничем не лучше лаптееногих.
Народец-тридварас
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07.11.2020 18:04 Ответить
Ну если такие храбрые, едьте в Карабах, при чем здесь посольство да ещё и в стране не являющейся стороной конфликта?
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07.11.2020 18:26 Ответить
Стопе, а что у нас раньше посольства были не под охраной?
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07.11.2020 18:38 Ответить
А чого це до ар особлива турбота авакяна ? Голодомор не визнали, російську окупацію Криму прославляють. Хто і скільке бачив ар на конвеєрах, в забоях, сантехніків ? Тоді н.х. тут нужни ці гражданє.
"Попри це, 26 країн проголосували проти. Серед тих, хто був проти - Росія, яка окупувала півострів. Проти резолюції також голосувала Білорусь, яка разом із РФ входить до складу Союзної держави. Серед колишніх країн СРСР проти кримської резолюції голосували Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан, повідомляє ТСН.
https://news.24tv.ua/rosiya_ta_yiyi_sateliti_hto_golosuvav_proti_rezolyutsiyi_oon_shhodo_krimu_n904023
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07.11.2020 19:09 Ответить
Отчего не обеспечили консульства охраной с момента начала войны?
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07.11.2020 19:19 Ответить
Тому що там ніколи нічого не відбувається. Я буквально вчора проїздив поряд і нічого підозрілого не бачив.
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07.11.2020 19:31 Ответить
 
 