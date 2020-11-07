Нацполиция после обстрела консульства в Харькове берет под охрану представительства Азербайджана и Армении
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Национальная полиция Украины возьмет под охрану все официальные представительства Азербайджана и Армении в стране
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", - заявил Клименко.
Решение было принято в связи с обстрелом здания консульства Азербайджана в Харькове.
"Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства", - подчеркнул Клименко.
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Тварье вонючее. Ничем не лучше лаптееногих.
Народец-тридварас
"Попри це, 26 країн проголосували проти. Серед тих, хто був проти - Росія, яка окупувала півострів. Проти резолюції також голосувала Білорусь, яка разом із РФ входить до складу Союзної держави. Серед колишніх країн СРСР проти кримської резолюції голосували Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан, повідомляє ТСН.
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