Нацполиция после обстрела консульства в Харькове берет под охрану представительства Азербайджана и Армении

Национальная полиция Украины возьмет под охрану все официальные представительства Азербайджана и Армении в стране

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", - заявил Клименко.

Решение было принято в связи с обстрелом здания консульства Азербайджана в Харькове.

"Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства", - подчеркнул Клименко.

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