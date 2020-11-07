Нардеп "Слуги народа" Андрийович сложил мандат в связи с избранием мэром Надворной
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Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Зиновий Андрийович написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на пост городского головы Надворной (Ивано-Франковская обл.).
Фотокопию заявления он опубликовал на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Работая в Верховой Раде Украины, сердцем и душой всегда был в своем родном крае", - написал Андрийович.
Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, за Андрийовича на выборах городского головы Надворной проголосовали 7097 избирателей (62,24%).
И.о. городского головы, секретарь горсовета Тарас Пекарский в выборах не участвовал.
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а шо поперся в Раду если сердцем и душой всегда был в своем родном крае?