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Ивано-Франковская область (837) Слуга народа (2547)

Нардеп "Слуги народа" Андрийович сложил мандат в связи с избранием мэром Надворной

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Зиновий Андрийович написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на пост городского головы Надворной (Ивано-Франковская обл.).

Фотокопию заявления он опубликовал на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Работая в Верховой Раде Украины, сердцем и душой всегда был в своем родном крае", - написал Андрийович.

Нардеп Слуги народа Андрийович сложил мандат в связи с избранием мэром Надворной 01

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, за Андрийовича на выборах городского головы Надворной проголосовали 7097 избирателей (62,24%).

И.о. городского головы, секретарь горсовета Тарас Пекарский в выборах не участвовал.

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Надвірна обрала СН! Дурні гуцули.
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07.11.2020 15:29 Ответить
та нє, не дурні, вирвали з лап зебілів, забрали назад свого мера. Він же до обрання нардепом з 2006-го року - мером там працював.
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07.11.2020 16:00 Ответить
Хороша людина в служки не піде.
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07.11.2020 17:20 Ответить
На місцях люди нічого не рішають. сумно(((
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07.11.2020 15:41 Ответить
"Работая в Верховой Раде Украины, сердцем и душой всегда был в своем родном крае"
а шо поперся в Раду если сердцем и душой всегда был в своем родном крае?
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07.11.2020 15:51 Ответить
бо крім серця й души має ще шлунок
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07.11.2020 17:59 Ответить
Удивительно. Депутаты под Куполом, такие лапочки, ходят-бродят,клуб игрушек, играются в компе и разные селфи, переговариваются со своими спонсорами, с папиками, им равнобедрено на всех тех, кто на трибуне законы продвигает,можно и спиной к разумкову, ему то же пофиг, разве, что когда проголосить , когда не хватает моноголосов, подплечники рядом, купленые , недорого. Не стыда и не совести. Не было и нет. У всех депутатов. Можеть быть, их ну нафиг?
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07.11.2020 16:17 Ответить
Гуцули зелені були, зелені залишились. Видно kaцanu за 45 повоєнних років, відпочиваючи кров перемішали. Хлопи постійно на заробітках.
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07.11.2020 17:15 Ответить
Покурвились гуцули в надії на "халяву"
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07.11.2020 17:18 Ответить
ЭТО ЧИСТАЯ ПОБЕДА пЕС ..... 😂😂😂
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07.11.2020 17:50 Ответить
 
 