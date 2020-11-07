Ожидаем от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) ожидает от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе.

Об этом говорится на странице Украинской делегации в ТКГ в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Ожидаем от российской стороны выполнения их части договоренностей – это и будет настоящей заботой о мирных жителях, облегчению жизни которых недавно столько внимания посвятил заместитель главы администрации - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что КПВВ в городах Золотое и Счастье Луганской области откроются в 08.00 10 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса: Там "живут этнические русские", и РФ будет их защищать

"Мы четко и последовательно выполняем свою часть договоренностей по усовершенствованию гуманитарной составляющей урегулирования, достигнутых в рамках ТКГ", - отмечает украинская делегация.