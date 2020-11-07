Ожидаем от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ
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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) ожидает от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе.
Об этом говорится на странице Украинской делегации в ТКГ в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Ожидаем от российской стороны выполнения их части договоренностей – это и будет настоящей заботой о мирных жителях, облегчению жизни которых недавно столько внимания посвятил заместитель главы администрации - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что КПВВ в городах Золотое и Счастье Луганской области откроются в 08.00 10 ноября.
"Мы четко и последовательно выполняем свою часть договоренностей по усовершенствованию гуманитарной составляющей урегулирования, достигнутых в рамках ТКГ", - отмечает украинская делегация.
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І будьте ласкаві, нагадайте "досягнення" бубочки, яких він досяг, на реанімованому форматі. Ну окрім того, що в "глаза фуйлу посмотрел и увидел мир"
хотелось бы перечень того, что уже выполнила "та сторона" (ну кроме руцких паспортов в недорецпубликах...тут как раз все в порядке))))
маладые так маладые....нехай даже образования... новоообразования )))) злокачественные...
ОЧІКУЙТЕ І ДАЛІ - більш брехливих людей ніж кацапи земля ще не знала
а чукча в чуме ждет рассвета..