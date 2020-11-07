Лукашенко заявил, что в США нужны перевыборы: "Позорище, издевательство над демократией"
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал выборы в США позорищем и издевательством над демократией.
Об этом он заявил журналистам во время посещения Белорусской АЭС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Оплот демократии... Вы посмотрите, что делается с этими выборами (в США. - Ред.). Это же позорище, издевательство над этой демократией... Но такого позора, такого унижения американцев... Надо было потренироваться, чтобы создать... ", - сказал Лукашенко.
Он считает, что требовать проведения повторных выборов нужно не в Беларуси, а в США, но сомневается, что от международных организаций последует такая реакция: "А там (в США. - Ред.) уже сегодня надо требовать повторных выборов. Потому что там нарушено было все, даже внутреннее законодательство".
Лукашенко также высказался насчет стран, в которых также продолжаются массовые протесты несогласных с властью: "Бросил камень в нас - бумерангом получил сам".
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тут точка.
таким рожам не подают....
Устроил Лука Бульбабульмухамедов в центре Европы Бульбостан.
Головне, - тут морди прикольні вийшли...
https://www.youtube.com/watch?v=K9NMVI5Pt40