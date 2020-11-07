Украина возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях, надо готовиться к этому дню, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина возобновит контроль над участком государственной границы в Донецкой и Луганской областях в полном объеме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Это необходимая предпосылка для развертывания следующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске. Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась полностью", - заявил Зеленский во время посещения отделения инспекторов пограничной службы "Рассыпное" в рамках рабочей поездки в Луганскую область, призвав Госпогранслужбу "готовиться к этому дню".
Зеленский отметил, что государственная граница - это первый рубеж, на котором государство должно быть максимально эффективным, и что нужно еще очень много сделать, чтобы границы Украины были модернизированы, обеспечены всеми техническими и информационными инструментами для защиты от врага.
"Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины. Гибридное противостояние, которое продолжается, создает особые угрозы. И мы чуть ли не единственные в Европе, кто действительно умеет противодействовать таким угрозам. Мы умеем быть современными, мы умеем быть эффективными", - подчеркнул президент.
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Байден плутає онучку з сином і скоро буде ходити під себе.
Вовочка, если Минюст не поставит телевизоры во все тюремные камеры, ты этого не увидишь 😄🤣
Операції з примушення до миру проводяться за відсутності згоди сторін конфлікту введенням міжнародних санкцій та застосуванням військової сили з метою припинення збройного конфлікту і примушення ворогуючих сторін до встановлення перемир'я.
Якщо вийти на свіже повітря, або на передок, то сприймається по іншому.
Точно - як Зе влада роздасть всім бурятам і кацапам українські паспорти то Донбас стане українським А сєпарські і кацапські війська можуть назвати міліцієй Донбасу
Логіка лохотронська з роликів МММ
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"Велике будівництво" - стіна, канал з крокодилами і вежі з огнеметами.
Як задовбав цей піаніст!..