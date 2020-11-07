РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15106 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
19 688 150
граница (4730) Зеленский (16498) пограничники (1466) Донбасс (26945)

Украина возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях, надо готовиться к этому дню, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях, надо готовиться к этому дню, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина возобновит контроль над участком государственной границы в Донецкой и Луганской областях в полном объеме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Это необходимая предпосылка для развертывания следующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске. Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась полностью", - заявил Зеленский во время посещения отделения инспекторов пограничной службы "Рассыпное" в рамках рабочей поездки в Луганскую область, призвав Госпогранслужбу "готовиться к этому дню".

Зеленский отметил, что государственная граница - это первый рубеж, на котором государство должно быть максимально эффективным, и что нужно еще очень много сделать, чтобы границы Украины были модернизированы, обеспечены всеми техническими и информационными инструментами для защиты от врага.

Также читайте: Выборы на Донбассе нужны, но это - не самоцель, - Зеленский

"Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины. Гибридное противостояние, которое продолжается, создает особые угрозы. И мы чуть ли не единственные в Европе, кто действительно умеет противодействовать таким угрозам. Мы умеем быть современными, мы умеем быть эффективными", - подчеркнул президент.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+52
Жаль, не существует ответственности за пустопорожний треп и дачу ложных обещаний.
показать весь комментарий
07.11.2020 17:18
+38
Цю неадекватну четвірку ( лу, пу, зе і тря ) об'єднує одне: вони починають брехати з першого ж звуку і букви
показать весь комментарий
07.11.2020 17:18
+35
Пустопорожний треп..ни о чем..
показать весь комментарий
07.11.2020 17:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Перейменувати окупантів в народну міліцію Донбасу з особливим статусом і- ву а ля кордон наш! Тільки утримувати колаборантів та відбудовувати зруйноване буде Україна власним коштом.
показать весь комментарий
07.11.2020 20:10 Ответить
мели, Емеля, твоя неделя...
показать весь комментарий
07.11.2020 20:15 Ответить
Айкосы говорите курит?... Что то я в этом сомневаюсь сильно....
показать весь комментарий
07.11.2020 20:17 Ответить
зеленского привели к власти что бы землю продать а не войну остановить .если земля будет немецкой или американской то война сама закончится .они уже договорились и с россией и сфранцией и с германией .француам одесская обл немцампромышленные обл росси и юг до крыма .
показать весь комментарий
08.11.2020 08:11 Ответить
Вы видимо тоже не Айкосы курите ))))
показать весь комментарий
08.11.2020 09:56 Ответить
Зрання вже глюки ??
показать весь комментарий
08.11.2020 10:37 Ответить
При зеленском мы получим примерно такой же контроль границы как сейчас получили всеосяжне припинення вогню.
показать весь комментарий
07.11.2020 20:24 Ответить
Чому про Крим ні слова? Відновлення Донбасу за рахунок України?Де риторика про репарації ? Ой не той шлях,не той!
показать весь комментарий
07.11.2020 20:37 Ответить
Байден цього обкуреного членопіаніста скоро на місце поставить.
показать весь комментарий
07.11.2020 20:44 Ответить
Карго-культ Байдена.
Байден плутає онучку з сином і скоро буде ходити під себе.
показать весь комментарий
07.11.2020 22:03 Ответить
Точно! Він після Трампа буде найстарішим Презом США. Це явна криза у політичному житті амерів - дідуганів до влади просувати.
показать весь комментарий
08.11.2020 10:39 Ответить
нам бы такого "дедугана"...
показать весь комментарий
08.11.2020 12:20 Ответить
как только это случится - президентом станет Вице-президент. Баба - афроамериканка)) жду с нетерпением, в предвкушении взрыва ватных пердаков))
показать весь комментарий
08.11.2020 12:20 Ответить
Не только ватные. Местные "патриоты" тоже на Марс полетят на 3-й космической скорости.
показать весь комментарий
08.11.2020 12:37 Ответить
про який кордон бубочка мукає? Про той, що відділяє ОРДЛО від України, чи про той, що відділяє Україну від козлостану??
показать весь комментарий
07.11.2020 20:46 Ответить
Ну ... Україна відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях, треба готуватися до цього дня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1515 Державний кордон, наразі, тільки один. Все інше - лінії розмежування.
показать весь комментарий
08.11.2020 10:40 Ответить
про це знають ті, хто вважає Україну своїм домом, бореться за її незалежність. А от на рахунок "нашого" президента я не впевнена, що він має таку саму позицію.
показать весь комментарий
08.11.2020 11:07 Ответить
Украина возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях, надо готовиться к этому дню, - Зеленский .

Вовочка, если Минюст не поставит телевизоры во все тюремные камеры, ты этого не увидишь 😄🤣
показать весь комментарий
07.11.2020 20:54 Ответить
Мечтатели бывают двух типов: Кремлёвские и Криворожские...
показать весь комментарий
07.11.2020 21:27 Ответить
Дурень думкою живе
показать весь комментарий
07.11.2020 21:46 Ответить
Коли воно надіне форму вітчизняного виробника?
показать весь комментарий
07.11.2020 21:51 Ответить
Україна відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях, треба готуватися до цього дня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9526
показать весь комментарий
07.11.2020 21:54 Ответить
Франки і Франція.
показать весь комментарий
07.11.2020 22:10 Ответить
Франко і Франція.
показать весь комментарий
07.11.2020 23:50 Ответить
Среди меня нет возражений против восстановления контроля за упомянутым участком границы. Но среди меня же притаился ехидный вопрос - а проинспектированное отделение пограничной службы "Рассыпное" к тому времени каким количеством пенсионеров успеет пополнить ветеранскую организацию пограничников - отделением, взводом, ротой, батальоном...?
показать весь комментарий
07.11.2020 22:23 Ответить
Між Президентом України та обкуреним коноплею прірва яку обкурений ніколи не подолає а буде перетворюватись на озлоблене щеня.
показать весь комментарий
07.11.2020 22:29 Ответить
А у меня уверенность, что президент свой срок не добудет. Надо готовится к этому дню)
показать весь комментарий
07.11.2020 22:40 Ответить
Ваши слова, да Богу в уши. Это зеленое дерьмо достало....
показать весь комментарий
07.11.2020 23:19 Ответить
Опудало в кашкеті.
показать весь комментарий
07.11.2020 23:23 Ответить
Миротворча операція

Операції з примушення до миру проводяться за відсутності згоди сторін конфлікту введенням міжнародних санкцій та застосуванням військової сили з метою припинення збройного конфлікту і примушення ворогуючих сторін до встановлення перемир'я.
показать весь комментарий
08.11.2020 01:44 Ответить
про шо воно несе, когда уже наметило очередное разведение?
показать весь комментарий
08.11.2020 01:53 Ответить
"отведение" -(прим.авт)
показать весь комментарий
08.11.2020 07:43 Ответить
Ну і що ж він плете, уже і не смішно. За цей пункт мінських угод пустопорожня розмова уже 6 років і поступу ні на 1 метр, тільки відвід армії назад від лінії розмежування, бо для Верховного "главное шоб не стрелять". Але коли стратегія повернення Донбасу до 2050 року, то може колись так і буде, коли нас уже не буде, або "ішак здохне" . Для того щоб взяти під контроль українсько-російський кордон, треба хоча б вийти спочатку на лінію розмежування за мінськими угодами, а він і того не розуміє, а потім оточити і забрати Горлівку і перекрити дорогу на Донецьк і так поступово, спочатку поставити питання про повернення областей, які передав Хрущов Росії (звичайно ніхто не поверне, а тому Крим споконвічно український) і відстоювати це на міжнародній арені, альянс з Ердоганом та військова сила НАТО в Чорному морі зможе утримати баланс сил . Тільки введення світовою спільнотою жорсткого ембарго проти РФ може спонукати путіноідів забратись з України, а не "потік північний -2 чи південний". Саме через це загравання "інтересами економіки" та шкурні інтереси Європи доси підтримують "велич" московського карлика .
показать весь комментарий
08.11.2020 09:10 Ответить
Я, извиняюсь! Это только у меня такое стойкое ощущение, что в последнее время мы живем в каком-то сумасшедшем доме? Или я не одинок в своих догадках?
показать весь комментарий
08.11.2020 10:27 Ответить
Нічого особистого ... Це все емоції грають. Особливо у інтернет-спільноти.
Якщо вийти на свіже повітря, або на передок, то сприймається по іншому.
показать весь комментарий
08.11.2020 10:45 Ответить
Дякую! Ви мене хоч трохи заспокоїли. Ато від цих "зелених ініціатив" вже мізки закипають.
показать весь комментарий
08.11.2020 11:16 Ответить
Ровно год назад бубочка пообещал построить за год 100 стадионов, 100 детсадов, 100 школ и около 4000 километров дорог. Все, что есть - "... 948 км отремонтированных дорог по цене выше европейской в полтора раза выше, чем при Порохе
показать весь комментарий
08.11.2020 11:13 Ответить
Опять с параши тонну кокса зебилу подогнали.
показать весь комментарий
08.11.2020 11:28 Ответить
где знаки различия у этого "главного" поца?!
показать весь комментарий
08.11.2020 12:46 Ответить
Забув на клавішах рояля
показать весь комментарий
08.11.2020 12:55 Ответить
кто-нибудь объяснит этому клоуну что возвращение страны к прежним кордонам достигается только военными действиями.... все остальное фантастика и его личные хотелки. ***** никогда не отдаст за просто так то что уже захапал и понимает он только силу ( учитесь у айзеров, как они упорно и безкомпромистно возвращают свою территориальную целостность). кстати, как недавно напомнил вицик Резников, в начале декабря истекает срок (1 год) от обещания нашего гаранта закончить войну в бамбасе. помните он говорил что уйдет если затгод не закончит войну. так что you wellcome в отставку клоун! а не надо было обещать! утрите слюни 73% дебилов!!!
показать весь комментарий
08.11.2020 12:57 Ответить
Наркозебила опожоповци покусали.
показать весь комментарий
08.11.2020 12:59 Ответить
Все как всегда - вода мокрая, ветер дует, сонце светит и Зеленский дегенерат. Україна відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях, треба готуватися до цього дня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1814
показать весь комментарий
08.11.2020 13:15 Ответить
Один пять лет п#здел насчёт освобождения.Теперь другой мечтатель.Панове Президенты.Вы не Хорваты и не Азербайджанцы.Лучше сохраняйте то что было освобождено героями.
показать весь комментарий
08.11.2020 13:16 Ответить
Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина возобновит контроль над участком государственной границы в Донецкой и Луганской областях в полном объеме. Источник: https://censor.net/ru/n3229690

Точно - як Зе влада роздасть всім бурятам і кацапам українські паспорти то Донбас стане українським Україна відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях, треба готуватися до цього дня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4120 А сєпарські і кацапські війська можуть назвати міліцієй Донбасу

Логіка лохотронська з роликів МММ
показать весь комментарий
08.11.2020 13:27 Ответить
"Ни одного слабого места на границе не должно быть."
***
"Велике будівництво" - стіна, канал з крокодилами і вежі з огнеметами.
показать весь комментарий
08.11.2020 13:30 Ответить
Может и возобновим границы Украины в полном объёме, но уже точно не при зеленском!! При этом клоуне, .дай бог хотя бы эти границы сохранить!!
показать весь комментарий
08.11.2020 13:34 Ответить
Та да. "Проста перестать стрелять!"
Як задовбав цей піаніст!..
показать весь комментарий
08.11.2020 13:42 Ответить
вовик а ты у пукина это в беньках увидал что он лугандон тебе отдаст или его членосос медведчук тебе это наблевотил --- президент как минимум должен дружить с головой . а ты явно не дружиш --- позвони пороху пусть он тебя просветит по внешней и внутренней политике . чтоб ты меньше позорил и нас и себя
показать весь комментарий
08.11.2020 14:05 Ответить
Чем хуже дела в стране, чем больше своих интересов мы сдаем врагу, тем оптимистичней звучат речи о возврате оккупированных территорий. Интересно, на кого рассчитаны речи Шмаркли и его прихлебателей? Неужели еще есть дебилы, которые всему этому верят?
показать весь комментарий
08.11.2020 14:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 