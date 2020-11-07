С начала суток вдоль линии разграничения на Донбассе наблюдается тишина, - пресс-центр ОС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
С начала текущих суток, 7 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксированы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Вдоль линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении.
В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 4 гектара территории и передано на уничтожение 104 взрывоопасных предмета.
ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ
За прошедшие сутки, 6 ноября, в районах ответственности украинских бригад зафиксированы два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 г., со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, режим прекращения огня враг нарушил вблизи Авдеевки, применив стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Кроме того, неподалеку Новолуганского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Вражеские огневые провокации не представляли угрозы украинским воинам, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 80 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 250 транспортных средств и 4 549 человек. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.
Пожалуйста, подождите...
І по-друге, з чого це ви вирішили, що хтось там бреше?
https://zaxid.net/na_donbasi_zaginuv_20_richniy_boyets_lvivskoyi_80_yi_brigadi_n1510195
"Голова ЛОДА Максим Козицький повідомив, що Олег Свинарик був контрактником 80-ї бригади з серпня 2019 року. У загиблого бійця залишилися батьки і старший брат."
00-й. 80 бригада. Сьогодні о 6:00 ранку в районі села Половинкине на передовій загинув Свинарик Олег Олегович, 23.08.2000 р.н. Призваний Мостиським РВК», - повідомив у Facebook учасник бойових дій на Донбасі, волонтер Володимир Правосудов (Штурм).
https://zaxid.net/news/
А от для ЗМІ та громадян штаб ООС бреше. Вони не могли після 16 години дня не знати про загибель бійця о 6 ранку.
Якщо сьогодні, після розголосу, або завтра штаб ООС повідомить про це, ви визнаєте, що вони брехали в повідомленні, про яке йде мова в цій статті?
Я пишу про брехню капітулянтів зі ШТАБУ.
Шабелькою ********** не поріжтеся, пані, я вас прошу...
Для усіх з дурними запитаннями:
1. Голосував за Пороха та ЄС.
2. Крим- це Україна.
3. Рашка- агресор, а пУТІН *****.
4. Рашка має бути знищена як держава.
5. Зеленський- президент України, а не мій чи ваш.
6. Ненавиджу журношлюх, фейки та маніпуляції (а також тих, хто їх тиражує).
Ще є запитання?
Я не вважала ні Янучару своїм президентом, ні нинішнього.
Честь маю!
На Луганщине погиб воин 80-й ОДШБр Олег Свинарик, - Львовская ОГА. ФОТО
https://censor.net/ru/news/3229698/na_luganschine_pogib_voin_80yi_odshbr_oleg_svinarik_lvovskaya_oga_foto
"С начала суток вдоль линии разграничения на Донбассе наблюдается тишина, - пресс-центр ОС".
когда де шо там на катке с лёдом гуркнуло - показательно было...
...
Олег Свинарик родом із села Арламівська Воля Мостиського району. Наразі немає офіційної інформації про те, коли тіло Героя доправлять додому.Голова ЛОДА Максим Козицький повідомив, що Олег Свинарик був контрактником 80-ї бригади з серпня 2019 року. У загиблого бійця залишилися батьки і старший брат.
https://zaxid.net/news/
Не пусткайте його в Київ. Хай сидить на фронті, "перемирие" оберігає.
Сьогодні, 7 листопада 2020р на передовій
загинув воїн 80-ї аеромобільної бригади Свинарик Олег Олегович! 23.08.2000 року
народження.
Йому було лише 20 років! Вічна
пам'ять Воїну України!
Боже ...Боже...
совесть есть?
Стоит отметить, что в вечерней сводке штаба ООС состоянию на 17:00 указывалось, что с начала суток не было зафиксировано нарушений режима "тишины", и о потерях в рядах ВСУ не сообщалось.