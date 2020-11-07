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С начала суток вдоль линии разграничения на Донбассе наблюдается тишина, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток вдоль линии разграничения на Донбассе наблюдается тишина, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 7 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Вдоль линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 4 гектара территории и передано на уничтожение 104 взрывоопасных предмета.

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 6 ноября, в районах ответственности украинских бригад зафиксированы два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 г., со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, режим прекращения огня враг нарушил вблизи Авдеевки, применив стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Кроме того, неподалеку Новолуганского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине (обновлено). ФОТОрепортаж

Вражеские огневые провокации не представляли угрозы украинским воинам, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 80 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 250 транспортных средств и 4 549 человек. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Также читайте: За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
https://youtu.be/93vxyqF65go

Від початку доби уздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1796

...
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07.11.2020 17:50
+5
помню тот пересрач и детский испуг головнюка
когда де шо там на катке с лёдом гуркнуло - показательно было...
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07.11.2020 17:43
+5
Бубочка на фронті - терористи не стріляють.
Не пусткайте його в Київ. Хай сидить на фронті, "перемирие" оберігає.
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07.11.2020 18:03
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Ще б пак. Так далеко утікли "учасники АТО" від лінії фронту, що й пострілів не чути.
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07.11.2020 17:34 Ответить
Тобто лінія фронту порожня з нашої сторони- ти це щойно сказав?
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07.11.2020 17:39 Ответить
не має значення, наскільки повна є лінія фронту, а лише де вона знаходиться.
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07.11.2020 17:52 Ответить
Ти це сказав?
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07.11.2020 17:56 Ответить
Сьогодні у Луганській області загинув 20-річний військовий зі Львівської області Олег Свинарик. Олег служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді.
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07.11.2020 17:54 Ответить
P.I.P.
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07.11.2020 17:57 Ответить
Так навіщо Хомчак та Ко брешуть про тишу, якщо є навіть загиблий воїн?
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07.11.2020 18:25 Ответить
В мене десь написано "Речник Хомчак и Ко"? Це по-перше.
І по-друге, з чого це ви вирішили, що хтось там бреше?
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07.11.2020 18:38 Ответить
Тому що сьогодні загинув воїн. Про це повідомили не тільки бійці, волонтери, а й офіційна особа глава Львівської ОДА.

https://zaxid.net/na_donbasi_zaginuv_20_richniy_boyets_lvivskoyi_80_yi_brigadi_n1510195
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07.11.2020 18:42 Ответить
Повідомив волонтер у фейсбук. Як цікаво- носіться з цим далі.
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07.11.2020 18:47 Ответить
Ви нормальний? Навіть читати не вмієте.

"Голова ЛОДА Максим Козицький повідомив, що Олег Свинарик був контрактником 80-ї бригади з серпня 2019 року. У загиблого бійця залишилися батьки і старший брат."
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07.11.2020 18:58 Ответить
Я настільки нормальний, що вам і не снилося.
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07.11.2020 19:04 Ответить
Самі хоч читайте посилання, що даєте.
00-й. 80 бригада. Сьогодні о 6:00 ранку в районі села Половинкине на передовій загинув Свинарик Олег Олегович, 23.08.2000 р.н. Призваний Мостиським РВК», - повідомив у Facebook учасник бойових дій на Донбасі, волонтер Володимир Правосудов (Штурм).
https://zaxid.net/news/
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07.11.2020 19:05 Ответить
Глава ОДА НЕ давав би коментарі, якби в нього не було офіційного підтвердження.
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07.11.2020 19:08 Ответить
То де це "офіційне підтвердження"?
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07.11.2020 19:13 Ответить
У глави ОДА воно напевне є, бо місцева влада має організовувати похорон бійця.
А от для ЗМІ та громадян штаб ООС бреше. Вони не могли після 16 години дня не знати про загибель бійця о 6 ранку.
Якщо сьогодні, після розголосу, або завтра штаб ООС повідомить про це, ви визнаєте, що вони брехали в повідомленні, про яке йде мова в цій статті?
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07.11.2020 19:22 Ответить
Звичайно, що нічого я визнавати не буду. А ваш би запал краще використати десь інде, а не в боротьбі з ЗСУ- так зрозуміло?
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07.11.2020 19:24 Ответить
Я із ЗСУ НЕ ВОЮЮ , я їм допомагаю в міру можливостей, в тому числі і матеріально.
Я пишу про брехню капітулянтів зі ШТАБУ.
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07.11.2020 19:26 Ответить
а, "капітулянтів"""...
Шабелькою ********** не поріжтеся, пані, я вас прошу...
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07.11.2020 19:28 Ответить
Ваша зе-братія здатна махати тільки тим, чим ваш преЗедент грає на роялі.
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07.11.2020 19:29 Ответить
Усе з мого профілю у ФЕйсбук- бо остогидло вам таким шаленим щось пояснювати кожного разу.

Для усіх з дурними запитаннями:
1. Голосував за Пороха та ЄС.
2. Крим- це Україна.
3. Рашка- агресор, а пУТІН *****.
4. Рашка має бути знищена як держава.
5. Зеленський- президент України, а не мій чи ваш.
6. Ненавиджу журношлюх, фейки та маніпуляції (а також тих, хто їх тиражує).
Ще є запитання?
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07.11.2020 19:33 Ответить
Не всі ж такі...
Я не вважала ні Янучару своїм президентом, ні нинішнього.
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07.11.2020 19:36 Ответить
Тобто запитані нема.
Честь маю!
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07.11.2020 19:37 Ответить
Ті, що мають честь, не відмазують брехунів.

На Луганщине погиб воин 80-й ОДШБр Олег Свинарик, - Львовская ОГА. ФОТО

https://censor.net/ru/news/3229698/na_luganschine_pogib_voin_80yi_odshbr_oleg_svinarik_lvovskaya_oga_foto
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07.11.2020 19:40 Ответить
По колу не ходжу.
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07.11.2020 19:43 Ответить
Ну да, "Впираюсь рогами і стою дубом."
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07.11.2020 19:51 Ответить
Та хоч колодою лежить.
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07.11.2020 20:42 Ответить
А ваше визнання, що ви не здатні визнати свою неправоту нехай лежить тут.
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07.11.2020 19:28 Ответить
Тут багато чого від мене лежить...під хрестами.)))
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07.11.2020 19:29 Ответить
Сподіваюсь, наш діалог залишиться.
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07.11.2020 19:30 Ответить
Та якось фіолетово.
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07.11.2020 19:38 Ответить
А штаб ООС бреше.

"С начала суток вдоль линии разграничения на Донбассе наблюдается тишина, - пресс-центр ОС".
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07.11.2020 18:43 Ответить
Такий самий наказ дали іхтамнентам- ти проти?
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07.11.2020 17:40 Ответить
не цепляйся к людям, комментируй новости.
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07.11.2020 17:45 Ответить
вася, даже не цeпляйся с ним, он тебя тока вопросительными знаками в конце каждого поста загнобит - провереный, но уже не наш товарищь....
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07.11.2020 17:54 Ответить
ааа....наивный я и доверчивый ))))
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07.11.2020 17:59 Ответить
нормально все....
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07.11.2020 18:03 Ответить
помню тот пересрач и детский испуг головнюка
когда де шо там на катке с лёдом гуркнуло - показательно было...
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07.11.2020 17:43 Ответить
https://youtu.be/93vxyqF65go

Від початку доби уздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1796

...
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07.11.2020 17:50 Ответить
оно Від початку доби уздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4164
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07.11.2020 17:58 Ответить
он у нас смелый, но пугливый, а еще сильный но легкий...
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07.11.2020 18:11 Ответить
Від початку доби уздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2884
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07.11.2020 17:46 Ответить
Все у телевизора.. Ждут окончания подсчета голосов в Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Арканзасе поэтому не до обстрелов.. А вдруг почетный казак Трампопон пролетит.., как поганый скунс...
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07.11.2020 17:53 Ответить
Всем шампанского! Етить!!
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07.11.2020 17:54 Ответить
Нехай "тиша" із загиблими стане поперек горла тим, хто про неї бреше.
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07.11.2020 18:05 Ответить
У суботу, 7 листопада, у зоні ООС на Луганщині загинув 20-річний боєць 80-ї десантно-штурмової бригади з Львівщини Олег Свинарик.«200-й. 80 бригада. Сьогодні о 6:00 ранку в районі села Половинкине на передовій загинув Свинарик Олег Олегович, 23.08.2000 р.н. Призваний Мостиським РВК», - повідомив у Facebook учасник бойових дій на Донбасі, волонтер Володимир Правосудов (Штурм).
Олег Свинарик родом із села Арламівська Воля Мостиського району. Наразі немає офіційної інформації про те, коли тіло Героя доправлять додому.Голова ЛОДА Максим Козицький повідомив, що Олег Свинарик був контрактником 80-ї бригади з серпня 2019 року. У загиблого бійця залишилися батьки і старший брат.

https://zaxid.net/news/
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07.11.2020 18:10 Ответить
Владимир Пехтерев в бан Зебильный организм
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07.11.2020 19:47 Ответить
Бубочка на фронті - терористи не стріляють.
Не пусткайте його в Київ. Хай сидить на фронті, "перемирие" оберігає.
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07.11.2020 18:03 Ответить
ОЛЕКСАНДР КОЛИМ @Oleksandr_Kolym

Сьогодні, 7 листопада 2020р на передовій
загинув воїн 80-ї аеромобільної бригади Свинарик Олег Олегович! 23.08.2000 року
народження.
Йому було лише 20 років! Вічна
пам'ять Воїну України!
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07.11.2020 18:03 Ответить
Від початку доби уздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5735
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07.11.2020 18:04 Ответить
Від початку доби уздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 150

Боже ...Боже...
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07.11.2020 21:32 Ответить
А на луганщині ?
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07.11.2020 19:43 Ответить
Від початку доби уздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5534
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07.11.2020 19:45 Ответить
позеленевшие начальника военного ведомства.
совесть есть?
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07.11.2020 20:13 Ответить
Украинский боец ​​Владимир Штурм рассказал, что молодой десантник погиб около шести утра 7 ноября в районе населенного пункта Половинкино Старобельского района Луганской области.
Стоит отметить, что в вечерней сводке штаба ООС состоянию на 17:00 указывалось, что с начала суток не было зафиксировано нарушений режима "тишины", и о потерях в рядах ВСУ не сообщалось.
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07.11.2020 22:44 Ответить
 
 