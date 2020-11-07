В МИД осудили обстрел почетного консульства Азербайджана в Харькове: Виновные должны быть привлечены к ответственности
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В Министерстве иностранных дел Украины "решительно осудили" обстрел помещения почетного консульства Азербайджана в Харькове, произошедшего ночью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия. Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности", - говорится в кратком заявлении по этому поводу пресс-секретаря МИД.
Напомним, помещение почетного консульства Азербайджана в Харькове из ручного огнестрельного оружия обстреляли в ночь на 7 ноября. На фотографиях, которые обнародовала полиция, видно дырки от пуль в стеклянных дверях и одном из окон.
Уголовное производство открыли по статье о хулиганстве, полиция устанавливает причастных.
После обстрела полиция Харьковщины взяла под охрану почетные консульства в Харькове Азербайджана, а также Армении - стран, которые сейчас ведут войну за Нагорный Карабах.
Позднее 7 ноября председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что под охрану возьмут все официальные представительства этих двух стран на территории Украины.
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Если там у Вас конфликт то это Ваши дела и при чем здесь Украина,ведь мы и так еле-еле выживаем .
"Попри це, 26 країн проголосували проти. Серед тих, хто був проти - Росія, яка окупувала півострів. Проти резолюції також голосувала Білорусь, яка разом із РФ входить до складу Союзної держави. Серед колишніх країн СРСР проти кримської резолюції голосували Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан, повідомляє ТСН.
https://news.24tv.ua/rosiya_ta_yiyi_sateliti_hto_golosuvav_proti_rezolyutsiyi_oon_shhodo_krimu_n904023