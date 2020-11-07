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Азербайджан (745) Армения (798) консульство (447) МИД (6653) Харьков (6510)

В МИД осудили обстрел почетного консульства Азербайджана в Харькове: Виновные должны быть привлечены к ответственности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

В МИД осудили обстрел почетного консульства Азербайджана в Харькове: Виновные должны быть привлечены к ответственности

В Министерстве иностранных дел Украины "решительно осудили" обстрел помещения почетного консульства Азербайджана в Харькове, произошедшего ночью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия. Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности", - говорится в кратком заявлении по этому поводу пресс-секретаря МИД.

Напомним, помещение почетного консульства Азербайджана в Харькове из ручного огнестрельного оружия обстреляли в ночь на 7 ноября. На фотографиях, которые обнародовала полиция, видно дырки от пуль в стеклянных дверях и одном из окон.

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Уголовное производство открыли по статье о хулиганстве, полиция устанавливает причастных.

После обстрела полиция Харьковщины взяла под охрану почетные консульства в Харькове Азербайджана, а также Армении - стран, которые сейчас ведут войну за Нагорный Карабах.

Позднее 7 ноября председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что под охрану возьмут все официальные представительства этих двух стран на территории Украины.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Без лаптєй в прокацапленому Харкові це не обійшлося.
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07.11.2020 18:33
+8
Цензор не спи. Джо Байден побеждает в Пенсильвании и тем самым набирает 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США, сообщает CNN.
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07.11.2020 18:34
+8
Байден - 284!!!
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07.11.2020 18:39
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Без лаптєй в прокацапленому Харкові це не обійшлося.
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07.11.2020 18:33 Ответить
швидше за все, якісь вірмени в лаптях В МИД осудили обстрел почетного консульства Азербайджана в Харькове: Виновные должны быть привлечены к ответственности - Цензор.НЕТ 1085
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07.11.2020 18:40 Ответить
Лапті бувають тільки кацапсячі У МЗС засудили обстріл почесного консульства Азербайджану в Харкові: винні мають бути притягнуті до відповідальності - Цензор.НЕТ 7648
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07.11.2020 19:17 Ответить
та ні це як завжди добровольці і правий сектор. бо станнім часом судять тільки їх
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07.11.2020 18:41 Ответить
Это не работа "армянских террористов", это подстава под Авакова, который не сумев найти их (а он и не сумеет), якобы их покрывает. Следы ведут в Расейку, пахнут лаптями, но запах к делу не пришьешь.
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07.11.2020 18:52 Ответить
Цензор не спи. Джо Байден побеждает в Пенсильвании и тем самым набирает 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США, сообщает CNN.
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07.11.2020 18:34 Ответить
это, несомненно, пэрэмога. пусть далёкая и сомнительная но такая заветная В МИД осудили обстрел почетного консульства Азербайджана в Харькове: Виновные должны быть привлечены к ответственности - Цензор.НЕТ 2426
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07.11.2020 18:37 Ответить
почему сомнительная, это тебе не паРаша с Беларусью.
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07.11.2020 18:39 Ответить
ватным дерьмом завоняло винторогим...GW Tiqer
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07.11.2020 18:40 Ответить
Рыжый будет точно ещё судица ещё по любому будет пересчёт голосов..так что эта тягомотина на долго..Цензор успеет..
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07.11.2020 18:39 Ответить
Байден уже президент. Пусть судится.
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07.11.2020 18:42 Ответить
все было ясно еще утром, но дождемся официальщины, тока после етого будет вынос тела...
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07.11.2020 18:39 Ответить
Вы даете нереальные планы! Это, как его, волюнтаризм!!!
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07.11.2020 18:40 Ответить
Байден - 284!!!
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07.11.2020 18:39 Ответить
Там половина левая!
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07.11.2020 18:46 Ответить
Дрочи на Байден,а я буду дрочить на Трампа.
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07.11.2020 19:00 Ответить
Гнать Ар из Украины ,ишь падлы устроились на рынках воевать ,пусть пиСтуют Карабах защищать ... В МИД осудили обстрел почетного консульства Азербайджана в Харькове: Виновные должны быть привлечены к ответственности - Цензор.НЕТ 7291
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07.11.2020 18:39 Ответить
Не воюют ары с азерами. Они торговые люди, а торговля не терпит войн. Мира им и хорошего бизнеса!
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07.11.2020 18:55 Ответить
Как там? Трампи? Так вот Трампи, давай до свидания!
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07.11.2020 18:40 Ответить
Ловите азеров!
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07.11.2020 18:46 Ответить
Украина страна нейтралитетная и открытая для сего мира а все теракты только усугубляют ее откытость.
Если там у Вас конфликт то это Ваши дела и при чем здесь Украина,ведь мы и так еле-еле выживаем .
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07.11.2020 18:49 Ответить
А что по этому поводу думает начальник транспортного отдела? ( МВД )
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07.11.2020 19:10 Ответить
Армянский Аваков если не словит, так назначит. Как это уже задолбало. Единственное, что стремает, так это то, что у зеленых каждое следующее назначение хуже предыдущего
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07.11.2020 19:17 Ответить
подозревал упоротых армян, но это коцапы как пить дать...
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07.11.2020 19:23 Ответить
можливо і не харків'яни, а вірмени, які живуть в Харкові. Всіх цих нацменів вже як насрано по Україні..
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07.11.2020 20:02 Ответить
А чого це до ар особливе ставлення, за парєбрік? Голодомор не визнали, російську окупацію Криму прославляють. Хто і скільке бачив ар на конвеєрах, в забоях, сантехніків ? Тоді н.х. тут нужни ці гражданє.
"Попри це, 26 країн проголосували проти. Серед тих, хто був проти - Росія, яка окупувала півострів. Проти резолюції також голосувала Білорусь, яка разом із РФ входить до складу Союзної держави. Серед колишніх країн СРСР проти кримської резолюції голосували Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан, повідомляє ТСН.
https://news.24tv.ua/rosiya_ta_yiyi_sateliti_hto_golosuvav_proti_rezolyutsiyi_oon_shhodo_krimu_n904023
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07.11.2020 20:31 Ответить
Очень очень давно в этом городе сформировалась армянская община. По статистике самая большая в стране. И церковь есть армянская и многое другое. И в области в разных рай-центрах тоже самое. Слесарей и токарей с дворниками среди указанных конечно нет. Ну наверно почти.
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07.11.2020 22:36 Ответить
Конченное кацапье быкует.
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07.11.2020 22:49 Ответить
 
 