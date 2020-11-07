В МИД осудили обстрел почетного консульства Азербайджана в Харькове: Виновные должны быть привлечены к ответственности

В Министерстве иностранных дел Украины "решительно осудили" обстрел помещения почетного консульства Азербайджана в Харькове, произошедшего ночью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия. Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности", - говорится в кратком заявлении по этому поводу пресс-секретаря МИД.

Напомним, помещение почетного консульства Азербайджана в Харькове из ручного огнестрельного оружия обстреляли в ночь на 7 ноября. На фотографиях, которые обнародовала полиция, видно дырки от пуль в стеклянных дверях и одном из окон.

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Уголовное производство открыли по статье о хулиганстве, полиция устанавливает причастных.

После обстрела полиция Харьковщины взяла под охрану почетные консульства в Харькове Азербайджана, а также Армении - стран, которые сейчас ведут войну за Нагорный Карабах.

Позднее 7 ноября председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что под охрану возьмут все официальные представительства этих двух стран на территории Украины.