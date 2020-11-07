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В Кривом Роге мужчина напал с ножом на прохожих: 2 человека убиты, 8 ранены, в т.ч. ребенок, - Нацполиция (обновлено). ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Кривом Роге (Днепропетровская область) от ножа убийцы погибли двое человек, еще пятеро ранены.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

В Кривом Роге мужчина напал с ножом на прохожих: 2 человека убиты, 8 ранены, в т.ч. ребенок, - Нацполиция (обновлено) 01

"Чуть больше часа назад нам поступило сообщение о двойном убийстве. Неизвестный мужчина ножом лишил жизни двух человек и еще пятерых ранил, в том числе малолетнего ребенка", - написал Билошицкий.

Патрульные полицейские менее чем за 20 минут обнаружили и задержали мужчину, который может быть причастен к убийству.

В Кривом Роге мужчина напал с ножом на прохожих: 2 человека убиты, 8 ранены, в т.ч. ребенок, - Нацполиция (обновлено) 02

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В Кривом Роге мужчина напал с ножом на прохожих: 2 человека убиты, 8 ранены, в т.ч. ребенок, - Нацполиция (обновлено) 03

В Кривом Роге мужчина напал с ножом на прохожих: 2 человека убиты, 8 ранены, в т.ч. ребенок, - Нацполиция (обновлено) 04

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Как сообщили в пресс-службу полиции Днепропетровской области, по подозрению в убийстве двух человек полиция задержала 37-летнего мужчину. Кроме убийства двух мужчин, нападающий ранил ножом еще восемь человек, среди которых - 8-летний мальчик.

Отмечается, что жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу.

Нападавшего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель 1983 года рождения. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Работники полиции выясняют все обстоятельства дела.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+60
Якась криворогата аномальна зона там. ЗЕнелох підтвердить.
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07.11.2020 18:43
+50
регіон компактного проживання нарколиг амфетамінщиків
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07.11.2020 18:48
+18
Байден переміг! Це дуже важлива подія для України! Якщо ми не можемо вибрати нормального президента, принаймні американці можуть. А це означає, що для України з'явився шанс!
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07.11.2020 18:50
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видимо пооткрывали дурки! надо там провести евроремонт и поставить вместо дырок нормальные санузлы
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08.11.2020 12:01 Ответить
95 квартал пожартує, чи як ??
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08.11.2020 12:03 Ответить
Краще для всіх було б, якби його завалили при затриманні...
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08.11.2020 15:25 Ответить
Муслим что ли?
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08.11.2020 18:20 Ответить
лучшеб газовиков покромсал
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08.11.2020 18:59 Ответить
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