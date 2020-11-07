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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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При Минреинтеграции создают центр фиксации нарушений прав человека в оккупированном Крыму, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

При Минреинтеграции создают центр фиксации нарушений прав человека в оккупированном Крыму, - Резников

Будет создана база данных нарушений прав человека в оккупированном Крыму. Ею можно будет воспользоваться, "как только первое же окно возможностей откроется".

Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников сообщил в эфире Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы создаем центр фиксации нарушений прав человека. Это как раз под "зонтиком" моего министерства, вместе с ГПУ, которая занимается фиксацией преступлений. Но есть и другие виды нарушения прав человека, которые не являются преступлениями в понимании Уголовного кодекса. Все это накапливается. Это будет база данных, которой затем можно будет воспользоваться, как только первое же окно возможностей откроется. Люди смогут подаваться, судиться во все международные судебные инстанции для того, чтобы компенсировать нарушения их прав. И любое нарушение, начиная с того, что наших детей берут в армию иностранного государства, а они не имеют права этого делать, это уже нарушение гуманитарного права. Таких много случаев. Мы все это фиксируем", - сказал Резников.

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Автор: Анна Судак
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А укажите пожалуста права чевлоека.В Конституции Украины из более чем 140 страниц указаны его права в одном абзаце а остальное все обязаности.
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07.11.2020 18:56 Ответить
а как туда устроиться на работу? При Минреинтеграции создают центр фиксации нарушений прав человека в оккупированном Крыму, - Резников - Цензор.НЕТ 4647
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07.11.2020 18:59 Ответить
Прочитав Мінреінкарнації. При Минреинтеграции создают центр фиксации нарушений прав человека в оккупированном Крыму, - Резников - Цензор.НЕТ 6523
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07.11.2020 19:00 Ответить
Важнейшее направление в работе Министерства реинтеграции осуществляет департамент учёта прогибов, смещений и сползаний Керченского моста. Лично меня интересует перспектива занять должность директора вышеупомянутого департамента. Говоря словами пиндосского классика: "Я не умею ни читать, ни писать, поэтому я не понимаю, почему я не гожусь для этой должности" ©
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07.11.2020 19:31 Ответить
А не хочет этот мудак создать центр фиксации нарушений прав переселенцев из Крыма???
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07.11.2020 20:17 Ответить
а краще міністерство по фіксації
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08.11.2020 05:30 Ответить
 
 