При Минреинтеграции создают центр фиксации нарушений прав человека в оккупированном Крыму, - Резников

Будет создана база данных нарушений прав человека в оккупированном Крыму. Ею можно будет воспользоваться, "как только первое же окно возможностей откроется".

Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников сообщил в эфире Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы создаем центр фиксации нарушений прав человека. Это как раз под "зонтиком" моего министерства, вместе с ГПУ, которая занимается фиксацией преступлений. Но есть и другие виды нарушения прав человека, которые не являются преступлениями в понимании Уголовного кодекса. Все это накапливается. Это будет база данных, которой затем можно будет воспользоваться, как только первое же окно возможностей откроется. Люди смогут подаваться, судиться во все международные судебные инстанции для того, чтобы компенсировать нарушения их прав. И любое нарушение, начиная с того, что наших детей берут в армию иностранного государства, а они не имеют права этого делать, это уже нарушение гуманитарного права. Таких много случаев. Мы все это фиксируем", - сказал Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак